Dlouhodobě upozorňuji na násilné odběry orgánů v Číně

Již delší dobu se systematicky věnuji problematice porušování lidských práv v totalitních režimech, včetně otázky nedobrovolných a násilných odběrů orgánů v Čínské lidové republice.

Právě z mojí iniciativy se touto závažnou problematikou tento týden zabýval Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR.

Výbor projednal informace o celosvětové petici proti nucenému odebírání orgánů vězňům svědomí v Číně, kterou obdrželi někteří senátoři od Asociace Falun Gong, a kterou dosud podepsalo více než 500 tisíc lidí po celém světě. Petice upozorňuje na systematické porušování lidských práv zejména u praktikujících Falun Gongu, Ujgurů a dalších náboženských či etnických menšin, které jsou v Číně vězněny kvůli svému přesvědčení či víře.

Podle mezinárodních šetření a svědeckých výpovědí dochází v Číně dlouhodobě k odebírání orgánů těmto osobám bez jejich souhlasu, přičemž se jedná o státem tolerovanou či podporovanou praxi. Na tuto problematiku opakovaně upozorňuji a považuji za nezbytné, aby Česká republika zaujímala v oblasti ochrany lidských práv jasný a srozumitelný postoj.

Výbor vzal informace obsažené v petici na vědomí a vyzval Ministerstvo zahraničních věcí a zdravotnictví, aby podniklo konkrétní kroky k ochraně českých občanů před možnou spoluúčastí na těchto praktikách a aby zastavilo spolupráci s Čínou v oblasti transplantační medicíny, dokud nebude nezávisle prokázáno ukončení násilných odběrů orgánů. Současně byla podpořena iniciativa pravidelně se k tomuto tématu vracet formou parlamentních slyšení.

Nelze před takto závažným porušováním lidské důstojnosti zavírat oči a otevřená veřejná debata je jedním z důležitých kroků k prosazování spravedlnosti a respektu k lidským právům.

Autor: Jaromíra Vítková | čtvrtek 12.2.2026 19:34

Jaromíra Vítková

  • Počet článků 114
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 212x
Senátorka za obvod č. 49 Blansko. V Senátu jsem zařazena do Klubu KDU-ČSL, Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a Podvýboru pro sport.

