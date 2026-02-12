Dlouhodobě upozorňuji na násilné odběry orgánů v Číně
Právě z mojí iniciativy se touto závažnou problematikou tento týden zabýval Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR.
Výbor projednal informace o celosvětové petici proti nucenému odebírání orgánů vězňům svědomí v Číně, kterou obdrželi někteří senátoři od Asociace Falun Gong, a kterou dosud podepsalo více než 500 tisíc lidí po celém světě. Petice upozorňuje na systematické porušování lidských práv zejména u praktikujících Falun Gongu, Ujgurů a dalších náboženských či etnických menšin, které jsou v Číně vězněny kvůli svému přesvědčení či víře.
Podle mezinárodních šetření a svědeckých výpovědí dochází v Číně dlouhodobě k odebírání orgánů těmto osobám bez jejich souhlasu, přičemž se jedná o státem tolerovanou či podporovanou praxi. Na tuto problematiku opakovaně upozorňuji a považuji za nezbytné, aby Česká republika zaujímala v oblasti ochrany lidských práv jasný a srozumitelný postoj.
Výbor vzal informace obsažené v petici na vědomí a vyzval Ministerstvo zahraničních věcí a zdravotnictví, aby podniklo konkrétní kroky k ochraně českých občanů před možnou spoluúčastí na těchto praktikách a aby zastavilo spolupráci s Čínou v oblasti transplantační medicíny, dokud nebude nezávisle prokázáno ukončení násilných odběrů orgánů. Současně byla podpořena iniciativa pravidelně se k tomuto tématu vracet formou parlamentních slyšení.
Nelze před takto závažným porušováním lidské důstojnosti zavírat oči a otevřená veřejná debata je jedním z důležitých kroků k prosazování spravedlnosti a respektu k lidským právům.
Jaromíra Vítková
VVVK přijal závěry k veřejnému slyšení o komunitní prevenci
V rámci schůze VVVK byly projednávány závěry a výsledky veřejného slyšení „Rizikové chování dětí a mládeže – co ukazuje komunitní prevence v akci“, konaného v listopadu loňského roku.
Jaromíra Vítková
Senát se na posledním plénu roku 2025 zabýval situací politických a válečných vězňů
Senát Parlamentu ČR se na svém posledním plenárním zasedání roku 2025 zabýval alarmující situací politických a válečných vězňů v Rusku v souvislosti s pokračující agresí Ruské federace proti Ukrajině.
Jaromíra Vítková
Senát hostil veřejné slyšení o komunitní prevenci: první krok k systémové ochraně dětí
V prostorách Senátu Parlamentu ČR proběhlo veřejné slyšení k tématu prevence rizikového chování u dětí a mladistvých.
Jaromíra Vítková
Jednání k problematice systémových nerovností mezi zaměstnanci mateřských škol
V pondělí 22. září 2025 se v Senátu uskutečnilo odborné jednání věnované otázkám právní nejistoty a systémových nerovností, které dopadají na zaměstnance mateřských škol, zejména v období letního a vánočního provozu MŠ.
Jaromíra Vítková
Příprava I/73 pokračuje
V pondělí 21. července 2025 proběhla tisková konference k budování strategických silnic v Jihomoravském kraji, které jsem se zúčastnila i já.
- Průměrná čtenost 212x