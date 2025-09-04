Čtyři roky v lágru - třináctá část
20.4. 2000 čtvrtek
Moc dobře jsem se nevyspala, každou chvilku jsem byla hore. Ráno byl můj první sčíták (přepočítávání odsouzených) a musely jsme stát v pozoru asi deset minut za trest. Ženské se totiž furt bavily a tak se velitel rozčílil. No a aby toho nebylo málo tak byl taky ,, filcuňk“. To je kontrola veliteli všeho – postele, skříňky,všechna zákoutí kde by se daly schovat zakázané věci. Nás nahnali všechny do kulturní místnosti..Procházeli všechno se psem, asi hledali drogy. Na kulturce se muselo 10 ženských vysléct – osobní prohlídka. Někdy prý musíme všechny do naha. Potom jsem si šla uvařit heřmánkový čaj. Nesnáším vůni heřmánku, budu ho pít se zacpaným nosem. No a hned jedna cigaňa ptala heřmánek. Já jí říkám, že už nemám, že jsem ho sama dostala. Zbytkem čaje v hrníčku jsem si umyla oči a obličej. Heřmánek uklidňuje, dezinfikuje a čistí... Uklidnit bych potřebovala celá. Ještě jsem si trochu na umytí nechala na večer. Zbytek jsem vypila jako čaj s citronem. Šly jsme na oběd na jídelnu, to se jde kolem přibylu a já jsem tam viděla Lidušku. Už ráno jsem jí zahlédla, když jsme šly na snídaní. To jsem se taky potkala s Ivankou a hned jsem začala brečet... Nejsem prostě v pohodě a nevím jestli někdy vůbec budu. Ivana říkala, že nemá co číst, jestli jí půjčím nějakou knížku. Řekla jsem jí, že jasně ať se za mnou staví. V Brně rozečetla ,,Ambru“, tak ať si ju dočte. Napsala jsem ještě jeden dopis Peťovi, abych mu vysvětlila pořádně to s tou balíčenkou a zapoměla jsem mu napsat o některé věci co mně má poslat. Tentokrát jsem si tu známku na dopis musela půjčit. Připadala jsem si trapně, ptala jsem se u nás na cimře a nikdo ,,radši“ neměl. Už Naďa, co měla službu na chodbě, mě ju půjčila. Jak mě dojdou od Petě, hned jí to vrátím. Připsala jsem další kousek Staňovi do dopisu. Četla jsem a potom jsem šla na vycházku, krásně svítí sluníčko, sedla jsem si na lavku a pozorovala okolí, chvilkama jsem si četla. Jedna cigánka chtěla knížku půjčit. To bych si dala, taky bych knížku už nemusela nikdy vidět. Když jsem se tak dívala kolem sebe, tak jsem zjistila, že u některých lidí tady nepoznáš jestli je to ženská nebo chlap. Kdyby to nebyl ženský kriminál tak řeknu, že jsou tu aj chlapi. Páry se tu vodí za ručičky jak milenci. Je to nechutné jak mají některé cucfleky na krku... Vytržení tady z toho všeho jsou jen dopisy. Teď před sedmou večer jsem se osprchovala. V televizi měly puštěného Odpadlíka. Při cestě na večeři jsem zamávala Lidušce. Smála se na celé kolo, snad byla ráda že mě vidí. Třeba ju dají aspoň sem na patro, když ne na stejný pokoj. Bude sčíták před půl osmou a potom se půjdu podívat na zprávy a pak zalehnu.
21.4. 2000 pátek
Zase to bude den jako každý jiný tady. Dopoledne jsem si trochu vykládala s ženskýma na cimře. Asi hodinu jsme kecaly. Pak jsem při cestě na oběd pomáhala nést jedné holce pytel s chlebem. Sama jsem se jí nabídla, že jí pomožu. No a holka – kluk Boženka, z naší cimry na tu holku, co se mnou nesla ten pytel, začala strašně řvát, že mě nemá využívat. Prý ,, to je paní z naší cimry a nebude Ti pomáhat, najdi si někoho jiného, a běda jestli ju bude někdo využívat“! Tak říkám Božence, nekřič, sama jsem jí chtěla pomoct, mně to nic neudělá. Ale docela mě to potěšilo, i když to bylo celé k smíchu. I když tito lidé, co neví kým vlastně jsou – jestli ženou nebo mužem, jsou pro mě nepochopitelní. po obědě jsem si sedla ke stolku denní služby, abych věděla jak to tu chodí. Měla službu ta holka, co jsem jí pomohla s tím chlebem.,,Šel“ okolo Boženka a znovu se do ní pustil – už jsem ti řekl, že nechci vidět ,že pani nějak zneužíváš nebo jí poroučíš. To je paní od nás! Nakonec mě ještě začně Boženka být sympatická. Ta holka u stolku prý zneužívala malá děvčátka (kdoví). Dopoledne jsem si oprala cintr – kalhoty a košile a odpoledne jsem si to aj vyžehlila. Chvílu jsem šlapala na rotopedu, aspoň trochu sportu. I když sport je u mě sprosté slovo. Zítra to zkusím zase. Budu chvilku pokračovat v psaní Staňovi, dlouho mně nenapsal. To je celý Staňa. Než zhasnou tak si budu číst.
22.4. 2000 sobota
Je sobota a dnes jsou vycházky dvakrát – ráno po snídani a po obědě, vždycky hodinu. Byla jsem na obou, V poledne jsem si vyslékla košily a v košilce jsem se opalovala. Možná nebudu tak bílá. Několikrát jsem dneska šlapala na rotopedu, pohyb musí být. Večeřa je dnes studená a dali nám ju hned při snídani. Stejné to bude aj zítra a v pondělí, protože jsou svátky – velikonoce, jen si vzpomenu na velikonoce, na to že jsou tam kluci sami a už tečou slzičky a brečím a brečím. Odpoledne jsem byla po třech dnech na velké, natrhla jsem si prdelku.To stěhování z místa na místo mně nedělá dobře. Potom jsem se šla osprchovat, skoro nikdo tam nebyl, tak byl klídek, jen málo tekla voda. Občas mám pocit, že do sprch vstoupil chlap. První moment se vždycky leknu, musím si zvykat a taky si uvědomit, že chlap tu rozhodně být nemože. To je jen,, jako“. Ráno jsem si vyměnila matraci, protože jsem měla koženkovou a na tom já nemožu spát.Z ní mě bolí strašně záda a potom hlava. Naštěstí jsme na cimře měly jednu postel volnou a tam byla normální molitanová matrace. Ženské z cimry mě to naštěstí dovolily. Celý den se snažím číst, po obědě ve dvě hodiny jsem usnula a spala jsem do tří hodin. Přikryla jsem se noční košilí, tak mě aspoň nepřecházela zima. Bolí mě ten natržený zadeček, potřebovala bych mastičku aby se mně neudělal z toho bolák. To bych moc nerada, je to nepříjemné. Píšu každou volnou chvilku. Za chvílu bude sčíták a pak půjdu na zprávy. Brzo zalehnu a spát. Zítra je neděle a budíček je až v sedm. Dneska je to přesně měsíc co jsem v kriminále.
23.4. 2000
Velikonoční neděle, nic veselého v kriminále. Zase jsem jak slzavé údolí jen si na to vzpomenu. Byla jsem na obou vycházkách. V poledne tam bylo strašně vedro, sluníčko krásně pálilo. Vyslečená do košilky chytám paprsky. Na vycházce si vždycky na lavečce čtu. Po vycházce jsem si na cimře lehla a snažila jsem se usnout. Bylo to spíš takové podřimování, protože venku cigánky řvou ty jejich odrhovačky. Cigánská muzika se mě dřív moc líbila, ale když je toho moc a víc řvaní než zpěv tak se to nějak zají. Mluví tu pořád cigánsky. Tady na cimře máme jednu cigánku, ta je hrozně protivná, já se snažím si jí nevšímat. Teď je večer 8 hodin a já píšu. Snažím se ze sebe vypsat tu bolest, stejně ale brečím furt. Na cimře se zrovna ženské tetují. Hygiena,dezinfekce – nulová. Skoro všechny jsou tu potetované, ale takové to hnusné vězeňské tetování. Dřív, venku se mně tetování líbilo, takové malé, jemné... Teď bych se nenechala tetovat ani za nic. zase cikánky kdákají na chodbě, kdo ví jestli si na to někdy zvyknu. Je to tu horší než jsem čekala. snad až začnu chodit do práce se to zlepší. Ještě chvilku si budu číst a pak spánek. Kdych to tu tak mohla celé prospat, spánek je tak osvobozující, ve spánku nemyslím, neplaču. Přes den blbé myšlenky, vzpomínky – to je hrozné pro mne. Pak jen brečím a brečím. Dneska jsem si umyla vlasy a vyprala jsem si spodní prádlo. Potřebovala bych ostříhat, aspoň ofinu, ale tady asi těžko. Taky jsem dneska navečer šlapala na rotopedu asi patnáct minut, docela jsem se zapotila. Budu šlapat každý den a pokusím se zvyšovat dávky. Třeba ně to k něčemu bude. Ještě tu posilovnu bych chtěla zkusit. Zase je na cimře z těch cigaret dýmu jak sviňa. Taky jsem dneska dala dvě obálky. jenu Věře co spí vedle mě a druhou jedné cigánce. Su zvědavá jestli ony dají něco mně až budu potřebovat. Půjčila jsem taky jedny celé vložky, že mně je vrátí až budeme fasovat. Uvidím...
25.4. 2000 úterý
První den v práci. Měla jsem trochu strach z přijetí na pracovišti. Začátek byl dobrý, mistrová – civilní zaměstnanec kriminálu, mě poslala s jednou z děvčat – Andreou, přebírat použité prádlo. Bylo to hrozně jednoduché ( přitom Andrea z toho dělala vědu). Jen přebrat, přepočítat a dát na správné hromádky. Zvládlo by to aj malé děcko.Potom jsem šla za mistrovou, ta mě dala přečíst předpisy o bezpečnosti a potom mě vzala k šicímu stroji. Když zjistila, že umím šít, tak mě řekla jen funkce šicího stroje a ukázala, že šije. Po obědě mě mistrová řekla, že si mám sednout ke stroji a mám začat šít, když to umím. Kontrolovat prádlo a zašívat, látat případně přišívat knoflíky na poškozených kouscích. Když jsem jim řekla, že umím aj stříhat a upravovat střihy, taky vytáhnout střih z časopisů, byly ženské celé nadšené, protože žádná vyučená švadlena tam není a ani jedna to neumí. Spravila jsem asi 12 košil za tu chvilku od oběda. Taky je možné se tam každý den osprchovat a vyprat si prádlo v pračce. Což je úžasné! To budu určitě využívat. Strašně rychle to tam uteklo. Je nás tam jen šest, snad si na sebe zvykneme. Po návratu na barák se všechny na cimře – jedna přes druhou ,ptaly jaké to tam je a jak probíhal můj první den. Po příchodu z práce jsem byla za svojí vychovatelkou. Ta mě řekla, že si mě zavolá pozdějc. Zavolala si mě před večeří, neřekla mně nic, co bych už nevěděla. Moc sympatická mně není, možná je to jen první dojem. Člověk se može mýlit. Zeptala se na moje zájmy, přečetla mně mé hodnocení od psycholožky ( škoda, že si to nemožu přečíst celé sama). Jen jsem zahlédla, že tam bylo napsané – že se mně moc stýská. Jak jsem to zahlédla už mně tekly slzičky. Řekla mně, že možu žádat o výstup – ukončení kriminálu, až ve dvou třetinách trestu. Po jedné třetině možu žádat o přeřazení do dozoru, což bude až někdy příští rok v září. Dost neradostné vyhlídky pro mě. Potom za mnou došla holka kvůli němčině. Chvilku jsem si s ní povídala vlastně o ničem. A němčina bude ve čtvrtek odpoledne. Báře – Magdě jsem slíbila svoji svačinu. Ony mají holky furt hlad. Bára – Magda byla se mnou na přibylu a taky je to ta, co mně půjčila tu známku na dopis. Jedna z ženských tady se furt ke mně nějak moc zná. Ani nevím jak se jmenuje. Vždycky se mnou stojí na sčítáku a sedí se mnou a ještě jednou tlustou v jídelně u stolu ( vždycky jim dám větší část svého jídla ). Dneska byl sčíták dvakrát, ženské neumí být potichu a tak velitele zbytečně provokují. Podívám se na zprávy a ráno mám jít na laboratoř – na krav a moč. Takže do práce přijdu chvilku pozdějc. Taky mně dneska dala vychovatelka povolenku k návštěvám. Řekla jsem jí, že nevím jestli kluci přijedou. Řekla mně, že to nevadí, ale mám jim to poslat. Zítra jim napíšu a pošlu to. Abych se vrátila k Velikonočnímu pondělí. Jeden z hrozných dnů pro mě. Brečela jsem skoro celý den. Na cimře byl bordel, ženské bláznily, všude byla voda jak se furt polévaly a pak nám za trest po sčítáku udělaly filcuňk. Dokonce aj postele úplně rozházeli. Večer za mnou došla Bára – Magda, že jestli něco nepotřebuju, že jsem na ňu hodná a dávám jí jídlo, že mně kdykoliv pomože. Řekla jsem jí, že to dělám protože sama chcu. Ale poprosila jsem ju ještě o jednu známku, ale půjčit ne dát. Vrátím ju. Pošlu klukom tu navštívenku. Budu si ještě chvilku číst, než se zhasne...
Jarmila Pavlíková
