Čtyři roky v lágru - šestnáctá část
4.5. 2000 čtvrtek
Ráno jsem v práci začala zašívat černé košile. O půl osmé volali, že mám jít k doktorovi, kam jsem se objednala. U doktora nás bylo jedenáct. Hrozné čekání... Doktor je hňup! Chtěla jsem mastičku na zadeček, ty mně dal obě dvě, sice Elocom neměl,ale dal mně něco podobného. Napsal mně taky tabletky na záda, ale když jsem po něm chtěla aby mně napsal, že možu nosit pantofle, nechtěl ani slyšet. Že ho nezajímají moje ploché nohy ani plíseň, prostě ho nezajímalo nic a potvrzení mně nedal. Chtěl moje stará zprávy od zad a od kloubů. Byla jsem tam víc jak hodinu. Od doktora mě velitel odvedl do práce. Na dílnu jsem došla ve třičtvrtě na devět. Zrovna přišla mistrová, že máme jít fasovat velké zásoby na sklad. Šly jsme s dvoma velkýma vozíkama celkem třikrát. Bylo toho spoustu, některé balíky měly aj víc jak 10 kilo. Napřed naskládat na vozík, potom seskládat do chodby. No a potom nahoru do patra – to jsme si házely, abys jsme nemusely pořád všechny po schodech nahoru a dolů. A potom pouklízet a zařadit do regálů. Byly jsme všechny hrozně zpocené – jak myši... V práci jsem byla na velké a potom jsem se osprchovala a umyla si hlavu. Bylo to perfektní, osušila jsem se froté ručníkem (na baráku možeme mět jen plátěné ručníky), namazala jsem si zadeček mastičků od doktora. Potom jsem ještě spravovala košile. Došla jsem na barák a už ve třetím patře mně Liduška zvěstovala, že mě vychovatelka přestěhovala na jinou cimru – na devítku. Když jsem přišla nahoru už na mě čekala vychovatelka, řekla mně to, že to musela udělat kvůli Helence a její matce. Helenka začala napadat druhá ženské a začala být hodně agresivní. No na devítce je to snad ještě horší než na předchozí cimře. Taky mně vychovatelka předala dopis od Staně. Ani jsem neměla čas si dopis hned přečíst, musela jsem si napřed přestěhovat věci z bunkru. Potom jsem se konečně dostala k přečtení dopisu. Padla jsem do svého oblíbeného polosedu na postel a ještě jsem chvílu psala odpověď Staňovi na dopis. A honem na němčinu. Měla jsem úplně prázdnou hlavu, dneska toho bylo moc a já jsem se nemohla ani soustředit. Po večeři jsem rychle dopsala dopis a ještě jsem ho stihla předat vychovatelce aj se žádosti o sociální pracovnici. Tady se musí na všechno psát žádosti. Na večeři jsem si jídlo vyměnila s Blanků, my jsme měly fazole na kyselo a ony měli rýži s masem. Já snědla vajíčko a Blanka půlku masa, druhou půlku jsem snědla já. Nachystala jsem se do práce, osprchovala jsem se, natřela krémem. Než bude večerka a zhasnou nám budu si číst. Už se těším do práce.
6.5. 2000 sobota
Včera jsem nepsala, v práci bylo hodně pilno. Ráno jsem dala do pračky prádlo namočené v savu. Naštěstí v automatce. Potom jsem spravovala montérky a pak bylo prádlo. Chlapi nám to vždycky vynosijů nahoru. Jednomu chlapovi jsem vykala a on mě říká ,, co mně vykáš, nejsu žádný profesor, jsem jen mukl“. Je to Slovák, vysoký sympatický chlap ani nevím jak se jmenuje. Šla jsem kontrolovat košile a montérky. Dostala jsem menzes, ještě štěstí, že se možu v práci osprchovat. Při sprchování ( je tam krásně silný tlak vody) jsem si po dlouhé době udělala nádherný orgazmus. Perfektní uvolnění..., potřebovala jsem to. Blance se prádlo krásně vypralo, bylo jak nové. Jen jsem nevěděla kolikatery tam měla ponožky a jaké. Stejně jsem ty ponožky nakonec popletla. Byla ráda, už na mě čekala až půjdu z práce. Přišla jsem na patro a měla jsem dopis od kluků. Zase jsem brečela celé odpoledne jak želva. Na vycházce jsem byla jen chvilku – Blanka šla stejně na terapii.Taky jsem musela dokončit dopis Peťovi a Pavlovi. Z toho plaču mě rozbolela hlava a oči. Ale zastavit ten pláč nešel. Ani jsem nemohla po večeři číst. Jen jsem se osprchovala a hned po sčítáku jsem zalehla. Brzo jsem usnula. V noci jsem se vzbudila a musela jsem se jít přebalit. Ještě, že je víkend. Dneska jsem vstávala až o půl osmé. Po snídani jsem zostala na vycházce, byla jsem odvolána, že mám jít na sociální, kam jsem se objednala. Nahlásila jsem se tam k vůli strhávání peněz z výplaty pro kluky. Doufám, že už to z květnové výplaty budou mět. Budou dostávat 6 – 8 stovek, podle výplaty. Za chvílu je oběd a hned aj večeře. Uvidím co nám dají. Strašně mě bolí ty oči ani nemožu moc psát, natož tak číst. Chvilku je zavřu, snad neusnu, ještě musím na záchod se jít přebalit. Na cimře je nás deset, z toho tři cigánky. Pět pracujících a jedna chodí do školy. Snad to bude lepší pokoj než ta trojka. Navíc čtyři ženské jsou v mojem věku. Večer si ženské začaly plést copánky. Vanesa, mladá holka, tancovala v barech v Rakousku a Německu, pletla copánky jedné mladé. Budou snad plést až do rána. Vanesa snad sedí za vraždu. Jarmila, moje jmenovkyně je o dva roky starší než já – dělá tu pořád srandu. Je to ostravačka, pěkně od ,, huby“. Taková pevná ženská. Evička co leží vedle mě (je zvláštní – snad trošku retardovaná) tu hlásí, že má úchylku na Jaaruščiny ,,kozičky“. Tak ju tu ošahává a obě se tomu řehtají. Oči mě pořád bolí, furt je mně do breku. Po sčítáku je a jdu spát. Všechno zaspat a na nic nemyslet.
7.5. 2000 neděle
Staňa má dnes svátek. Ty dvě co si pletly ty copánky nespaly celou noc a ta jedna šla rovnou nevyspalá do práce. Po snídani jsem zostala na vycházkovém dvoře. Blanka už tam seděla se svojí spolubydlící Ivanou. Kecaly jsme o všem možném. Ale tady člověk nic jiného dělat nemože, nuda a smutek se musí nějak zahnat. Dopíšu dopis Staňovi, ať ho možu v pondělí odevzdat. Dopisy musí být nezalepené, všechna pošta se ve věznici čte vychovateli. Tím pádem nejde do dopisu napsat všechno co by člověk chtěl... Musím pro pana faráře najít název té knížky o Máří Magdaleně, co jsem četla v Brně. Včera jsem si s panem farářem hezky popovídala. Přišla s ním za nama holčina s kytarou, mladinká, moc milá. Dala nám noty a slova písniček a moc pěkně jsme si zazpívaly. Já strašně ráda zpívám, vlastně zpívám celý život, myslím si, že moc dobře. Pan farář našemu zpěvu dokonce zatleskal. Slečna Pavlínka říkala, že moc dobře zpívám a jestli jsem se někde neučila zpěvu – ne neučila, to mám dar od pána Boha. Už se těším na příště.
8.5. 2000 pondělí
Dneska je volno, delší víkend, radši bych byla v práci. No co aspoň si odpočinu. Dneska jsem udělala dobrý kšeft – za salám jsem vyměnila dva pudinky, ještě jsem Magdě dala k tomu salámu hnusný sýr se žampiony. Pudink je úžasný... Včera den jako každý jiný, nic světoborného se nedělo. Odpoledne jsem si lehla a dokonce jsem usnula – kéž bych celý trest mohla prospat. Brečím tu každou chvilku, stačí nějaká zmíňka o rodině, o dětech a nemusí to být moje rodina a děti. Psychicky jsem úplně na dně, snažím se být milá, usmívat se, pomáhat druhým..., ale uvnitř jsem úplně ROZERVANÁ!!! Furt se tu mluví o amnestii, ale nevěřím tomu. Pro mnohé ze zdejšího osazenstva je to taková berlička, ke které se upínají. K mojí smůle by se to mě netýkalo. Mám pěkně posraný život a Staňa ho posral aj klukům. Stačila jedna jeho věta před soudcem a já mohla být doma. Když jsem to řekla soudci já, chtěl mě nechat vyvéct ze soudní místnosti, narušovala jsem soudní jednání. Staňa prohlásil, když půjdu sedět, půjdeš tam taky! Taková jednoduchá věta aj právník to odsouhlasil. Měl říct ,, moje žena s tím nic nemá společného, musela prostě podepsat papír, který jsem jí strčil, byla jen ženou v domácnosti a starala se o syny“. Bojím se a nechcu se vrátit dom, co by bylo potom? Jak budu žít! Výsměch lidí, odsuzování ,, to je ta kriminálnice“. To bych nedala. Kamarádi si jen hráli na kamarády, když jsme měli peníze – to bylo kamarádů! Až peníže nebyli a my žili z ruky do huby – kamárádi se ztratili. Já pomohla spoustě lidí aj finančně, když jsem potřebovala pomoc já.... Dodnes jsou mně někteří dlužni peníze – přestali se znát, dělali mrtvé brouky...No jo... Dneska dokončím Staňovi dopis. Měla bych se učit tu němčinu, nějak se mně nechce, nemám chuť cokoliv dělat. Ale musím... Už abych byla v práci, tam vidím nějaký smysl v tom co dělám. Půjčila jsem včera ženským časopis a vrátil se mně úplně zničený. Už nic nepůjčím! Udělala jsem si obal na stravenku, ať ju nemám celou dokrčenou. Polepila jsem to obrázky, ať je to veselé. Blance jsem ten obal jen nachystala, aˇsi to slepí sama. Po obědě na vycházce jsem se aj zasmála, ujali se OTÍCI (cigáni ani romové se už neříká, říká se ,,občan trvale opálený – OTO). Blanka vykládala své zážitky z dovolené – nasmály jsme se. Ležely jsme na sluníčku a opalovaly jsme si aspoň ruce a nohy. Nic jiného není možné. Odpoledne trochu sprchlo, aspoň je čistý vzduch. Vyměnila jsem bábovku za dva pomeranče a rajče. Vitamíny jsou důležité. Zítra si v práci umyju hlavu, mám už ty vlasy hrozné (jak kdyby tady na tom záleželo). Došla jsem z vycházky na barák a zjistila jsem, že mám prázdný ešus, kde jsem měla bílou kávu, tak jsem se na ňu těšila – Vyžrala mně ju cigánka Anča. Odpoledne jsem spala víc jak dvě hodiny. A večer půjdu zase brzo spát – milosrdný spánek, díky za něj. Jedna cigánka na cimře sežere kdejaký prášek, spolyká dokonce aj čípky od bolesti. Prostě to sežere a potom je z toho nafetovaná, ale takových je tady víc, jsou neskutečné. Nachystám si věci do práce, ať to ráno nemusím hledat v bunkru. Těším se jen na dopisy ad kluků. Nevím jestli teď napíše Pavel, má jet za svojí slečnou Leničkou. Taky by Peťa mohl poslat ten balík, potřebovala bych ten zámek na bunkr, abych si ho mohla zamykat a neztrácely se mně věci. Dneska jsem ani nečetla, jen jsem si nalinkovala sešit do němčiny. Vezmu si léky a kapky do očí, za chvilku bude sčíták a pak spát...
9.5. 2000 úterý
Konečně zase v práci, dnes bylo malé prádlo a po obědě nám z prádelny donesli chlapi ložní. Já byla vlezená zase na stole a odebírala jsem prostěradla. Bylo mně horko, tak jsem si vyslékla montérkovou blůzu. Jeden z chlapů povídá ,, už se vyslékáš, to je ale rychlovka“. Zasmáli jsme se tomu. Z práce jsem šla zrovna na vycházku. V okně byla Ivana, volala jsem na ňu a ani neměla chuť se se mnou bavit, tak nevím proč, co se jí stalo. Musela jsem si sednout do stínu, moc pálilo sluníčko. Po vycházce jsem šla na němčinu, dělala jsem chyby při čtení, vůbec mně to nešlo. Snad to půjde, chce se to učit. Nemám na to náladu, nemožu se soustředit. Půjdeme na večeřu, půjdu hlavně k vůli čaji. Mistrová mám dneska nepodepsala lístky, takže nemám ani ručník. To nevadí, osprchovala jsem se v práci, tak se jen opláchnu a uschnu. Ráno si jen umyju zuby.
