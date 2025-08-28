Čtyři roky v lágru šesté pokračování
4.4.2000 úterý
Ráno na raportu jsem předala velitelce Peťovi napsaný dopis. Po snídani jsme čekaly na úterní sprchování. Dostaly jsme se na řadu až poslední – těsně před obědem. když jsme vyšly ze sprch už na nás čekali s obědem. Jako obvykle – hnus. Snědla jsem pár lžiček polévky a z druhého jen vajíčko natvrdo, co bylo k nějaké, snad fazolové máčce. Po obědě mě rusky udělaly jejich, prý ruský čaj, osladila jsem si ho medem. Umyla jsem koš na smetí,protože se k tomu nikdo neměl. Odpoledne přišla socioložka, dala Ruskám, dala jim adresu, kde se mají hlásit po propuštění a zalolala si ke katru mě, že jim to mám vysvětlit. tak nevím na co tady takoví lidé jsou,když neumí těm lidem pomoct. A navíc, já mám co dělat sama se sebou. Ach jo. Tři ženské potřebovaly pomoct a je jedno jestli jsou to Češky nebo Moldavanky a oni jim dají akorát adresu cizinecké policie. Zrovna jsem si s něma povídala,když přišla referentka a donesla jim dopisy od rodin – v dopisech měly vložené aj stránky od svých dětí. Následoval pláč a já brečela s něma. Je navíc strašné, že rodiny si myslí,že si hledají a nebo už mají práci. Ony zatím sedí v kriminále v Česku.Radši jsem si začala číst,už jsem dneska přečetla tři brožované knížky. Takové to lehké čtení. Bude večeře a pak spát,zahřeju s a ve spánku nemusím myslet...
6.4. 2000 čtvrtek
Dva dny jsem nepsala, ono taky velice nebylo co. Dny se tu vlečou jeden za druhým podstatně stejně... Četla jsem, psala dopisy... Dneska ráno jsem předala při raportu napsané dopisy aj se žádostí o rozhovor s ředitelem věznice. Ve dvě hodiny si mě zavolal, odvedli mě k němu a byla to fakt rychlovka. Řekla jsem mu, že ráno jsem byla u lékařky a myslím si, že lékařská péče tu není dostačující alespoň co se mé osoby týče, taky že potřebuju práci, protože moji synové studují a nemají peníze. Řekla jsem mu,že pokud se mnou nemíní nic dělat po zdravotní stránce, tak ať mě nechají pracovat. Na to mě řekl, že tady práci nemají a lepší lékařskou péči nemůžou poskytnout, ale že snad v úterý bych mohla už mět eskortu na lágr buď do Opavy a nebo do Pardubic. Tam že by mohla být práce,ale musím si to domluvit tam s ředitelem, přímo na místě kde budu. Tak jsem zvědavá jak dopadnu. Donesli mě dopis od Staně a od kluků, klukom jsem odpověděla hned a Staňovi píšu průběžně. Ruskám jsem napsala dopis na cizineckou policii a taky žádost o peníze z konta. Vyptaly ode mne náplň do průpisky( mně stejně nepasovala). Pořád mě nechávají zalévat ten jejich čaj. Naučily mě jak umýt razítko ze známek a znovu známky použít ( to se vezme mýdlo, mýdlem se zazítko umyje a nechá se uschnout, no a potom se známka přílepí buď pastou na zuby a nebo mýdlem). Hned jsem tak dvě ,, umyté’' známky použila. Snad dopisy v pořádku dojdou.
Peťa mě poslal stovku a tři známky,tak teď mám známek dost. Nemůžu se moc rozepisovat, mám poslední dva listy a nevím kdy budu mět další. Peťa mě v dopise napsal, že sousedka Anička řekla Vlastě (další sousedka), že mě odvezli do kriminálu a Vlasta je pořádná hlásná trouba ,tak to brzo budou vědět všichni místní u nás. Doufám, že to kluci nějak zvládnou. Kdo ví jak to dopadne s honitbama.
8.4. 2000 sobota
Včera jsem dostala dopis od Ivanky z Pardubic, jsem moc ráda,že si vzpomněla a napsala. Hned jsem jí začala psát a dneska budu pokračovat. stejně budu psát aj Staňovi. Včera jsme totiž dostali na celu ženskou,vůbec se mně nelíbí už od prvního pohledu a od druhého už vůbec ne. jmenuje se Irena a snad měla své vlastní děti napadat (údajně sekerou,ale kdoví). Má plno povystřihovaných obrázků z porno časopisů. Rusky z toho měly večer oči navrch hlavy. Lepí to manželovi do dopisů do kriminálu. Navíc nám k vůli ní celou noc svítili, že snad to nařídil psycholog – či co. Údajně mají strach aby si něco neudělala. Dostala 4,5 roku. Nesnáším když někdo ubližuje dětem.Psala si žádost do Opavy. Snad každou čtvrt hodinu na nás nahlídají velitelky špehýrkou. Prostě žádný klid a soukromí. Včera jsem dostala menzes, ale tak silnou...,myslím si že mám vysoké hodnoty krve, brali mě ju ve středu tak nevím... Ale tady to nikoho nezajímá. ještě štěstí,že se tu ženy při tom mohou sprchovat každý den, zrovna před chvilkou jsem se vrátila ze sprchy, byla jsem tam jen chviličku, ale aj tak je to moc fajn. Velitelka mě večer nedonesla jedny léky, že prý mě doktorka cilkanol asi vysadila. Nevím co je to za nesmysl vždyť to mám prášky na žíly. navíc to byly moje prášky z domu a bylo jich v sáčku několik krabiček. Mám se zeptat v pondělí. Ještě štěstí,že tu dávají vložky zadarmo, kdybych je měla platit,tak teda nevím, když nemám žádné peníze. Na mou žádost o peníze z konta mě řekli, že mě nic nedají,že to zůstane na kontě na cestovné a stravné. Jak kdyby to bylo aktuální, mě hned tak domů nepustí. A cestování jak bych si ho představovala ještě dlouho nebude možné. Třeba mě liduška vrátí těch 50 korun... Klukom o peníze psát nechcu, Peťa sice při škole dělá, ale aj tak má málo... Teď půjdu poprvé na vycházku. Chtěla bych tam mluvit s Liduškou a říct jí, že psala Ivana a že ju moc pozdravuje.Taky jsem zvědavá jestli jí ti její,,mlenci’' poslali peníze. Je 9,30 a vrátily jsme se z vycházky. Liduška tam byla a měla radost, že mě vidí. přeříkala jsem jí dopis od Ivany. A Liduška zas,že jí psali ti dva milenci a ten jeden – jarek, že jí psal až se vrátí z kriminálu, že chce aby bývala s ním,prý s tím souhlasí aj jeho sestra a on že Lidušce najde prácu. Byla hrozně šťastná aj z toho,že jí 11-tého pošle peníze a až bude na lágru,pošle jí balík. Její muž Jenda jí ještě nenapsal ani dopis a neposlal ani peníze a to měl 4. Já dopíšu Ivaně dopis, taky Staňovi a budu si číst. Taky si budu muset udělat pár náhradních papírů do bloku abych měla na co psát své ,,zápisky ‚‘’ než mě Peťa pošle náhradní papíry z domu, tam jich mám dost akorát jsem si je zapomněla nabalit,když mě odvezli z domu. Rusky mě zase nechaly zalít čaj aspoň mám co pít, vaří mě to každý den dvakrát. Taky se mě podařilo chvilku usnout, ale vzbudila mě zima a moc mě bolely nohy. Bolívalo mě to aj doma, ale tady mě to bolívá nějak víc. Dneska je tu klid, dokonce aj ty Rusky jsou zticha. Hrají karty a tiše si povídají. ta nová- Irena si čte a kreslí podle časopisů obrázky. Takový klid kdyby tu byl pořád. Na večeři jsou ,,šunkofleky’' teda kolínka s natrhanýma párkama, paprikou a hráškem. troch jsem toho snědla, ještě že dali aspoň oplatek a jabko. Za chvílu se umyju a zalezu pod deku. Bude se svítit celou noc,to bude teda spánek.
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - část pátá
pokračování páté ...........................................................................................
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - část čtvrtá
čtvrté pokračování.........................................................................................
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru část první
Tato kniha je poděkováním mojim synům za to že jsou...Díky nim jsem přežila svou - smrt - a čtyři roky v pekle. Knížka je psaná v nářečí ze Slovácka ,takže některé slova nejsou spisovná. Nejsou to pravopisné chyby.
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - část třetí
Další pokračování. . ................................................................................
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - část druhá
pokračování.... románu Čtyři roky v lágru. Den po dni, kapitola po kapitole... Aj dneska při psaní to pořád je bolavé téma.
