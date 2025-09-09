Čtyři roky v lágru - sedmnáctá část
10.5. 2000 středa
V práci jsem hned ráno začala kontrolovat prostěradla, bolí z nich záda, ale dobré, dá se to vydržet. Napřed jsem začala látat montérky a blůzy a potom jsem přešla na prostěradla. Radši nikomu nic nebudu nosit z práce, abych neměla průser. Musím si tu práci udržet. Dneska se ze skladu vrátila zpět Květa. Je to jedna z nás, ale je to taková šéfka intendantu. Marika ju jen zastupovala. Květa celý den dělala pořádek na dílně, sprchách a taky prala v automatce. Radši jsem dělala bez přestávky, akorát jsem se vždycky jen napila a makala jsem až do oběda. Po obědě kromě sprchování jsem v tom pokračovala. Dnes mně skončil menzes, a zas se mně povedlo se ve sprše udělat. Když jsem došla na barák,, měla jsem dopis od Staně a od Rusky Niny. Staňa mně napsal dokonce celé tři stránky, což je u něho rekord. Píše, že se mu vrátila lupenka, snad se mu to zase nerozleze všude. Dokonce mně do dopisu nalepil obrázek pejsků a prej že to jsou naši Kikiši( naši dva jezevčíci – Ferda a Kikiš). Píše, že je mu líto Petříka, že je toho na něho moc(to si měl uvědomit dřív, než nechal zavřít aj mě!). Bohužel, vím to moc dobře, ale kluci to zvládnou, jsou silní. No a zase jsem slzavé údolí... Dneska tu umřel jeden mukl, bylo mu 46 roků, cukrovkář. A u nás na cimře už týden jedné ženské píchají injekce a furt jí je strašně zle. Pokud to teda nehraje, tady člověk neví... Dopis od Niny jsem troch přeluštila, ale ještě to vezmu do práce a Irina(Ruska co je u nás na dílně) mně to přeloží. Potom Nině odepíšu. Nina mně poslala známky, abych jí mohla odepsat. Ve tři hodiny jsem šla na terapii. Udělala jsem tam za chvilku panenku ze zbytků hadříků. Ženské to tam dělaly posledně celé dvě hodiny a dneska to dodělávaly. Než ony to dodělaly já měla jednu moc hezkou hotovou. Jsem hodně šikovná na ruce. Terapeutka říkala, že ju mám fakt nejhezčí. Blanka ju měla nejškaredější. Terapie byla do pěti hodin a krásně to uteklo. Mluvily jsme o všem možném. Terapeutka která to vede je moc fajn mladá ženská. V sobotu nám bude promítat film, jen abych stihla pouklízet cimru, mám službu. Aspoň bude sobota utíkat. Blanka si donesla oprat pyžamo a jedna tady chce oprat podprsenku v savu. Fakt poslední co pro někoho dělám. Už nic. Dopis Staňovi jsem stihla dopsat a ještě dát vychovateli. Němčinu si nechám na zítra. Teď budu spát, narovnám si záda...
11.5. 2000 čtvrtek
V práci všechno dobré, namočila jsem Blančiny kalhotky a podprsenku Jarky od nás z cimry, do sava. Zeptala jsem se Květy, jestli si zítra možu ušít kapsář do bunkru, z nějakých zbytků co máme na dílně. Řekla mně, že klidně. Taky jsem dneska ušila dva pytlíčky na příbory. Jeden dám Ireně za kreslení. Po příchodu z práce na mě vyjela Nikola( taková drzá holka), že mám nechat otevřený bunkr. No to určitě – jí na to říkám – aby mně to vybraly. Celá žhavá... Evičce co spí vedle mě jsem prodala jedny nové gaťky, za šampon a balzám na vlasy. Nachystala jsem si obálky, až napíšu dopisy, tak ať se s tím nezdržuju. Na vycházce mně Blanka s Ivanou přečetly dopis, který napsaly ministru Motejlovi. Taky jsem se tam podepsala, i když Ivaně se to moc nelíbilo. Ale já to chtěla podepsat, co už se mně može stát horšího, než se mně stalo. Dneska ještě byla němčina, ale byla jsem myšlenkama někde mimo a nic z toho nevím. Ale nějak na to seru. Je Otřesné vedro, takové únavné. Venku se na sluníčku vůbec nedá být.
12.5. 2000 pátek
Co chodím do práce tak tu dny utíkají jeden za druhým celkem svižným tempem. celou noc na cimře zase hrálo rádio. To už se stalo několikrát co na této cimře jsem. Květa mně to dovolila, tak jsem se do toho pustila hned. Povedl se mně. Spoustu kapsiček,některé aj na knoflíčky. Ještě jsem stihla přebrat všechny košile z prádla a opravit všechny prostěradla. Ženské si na dílně barvily vlasy na blond. Taky jsem oprala pyžamo a kalhotky Blanky a podprsenku Jarky, všechno čisté, bílé, jak nové. Kapsář jsem sice měla povolený, ale musela jsem ho propašovat v ložním prádle. Ještě, že je pátek a braly jsme si ložní na barák. Taky štěstí, že jsem nešla na filcuňk. Ženské sice říkaly, že ložní prádlo velitelky nerozdělávají, ale čert nikdy nespí. Ani se mně nechtělo na barák... Jen jsem došla na cimru a zase mám přestěhovanou postel. Už po třetí co jsem na této cimře. Vedle postele mám metrovou mezeru, chtěla jsem si tam dát svůj bunkr. Šak nemožu, Monika ho chtěla vedle své postele aby na ňu nebylo vidět ( má tam ty bunkry tři!). Myšlení některých tady a vůbec jejich myšlenkové pochody jsou prostě nepochopitelné. Taky mně došly ty vzory na vyšívání. To byla rychlovka. V úterý jsem to posílala a už je to tady. Budu vyšívat. Abych se vrátila k tomu kapsáři, je v tom bunkru moc fajn. Drobné věci jsou v kapsičkách, nebudu furt muset přehazovat věci, nebude mně furt padat kartáček na zuby a léky mám taky přehledně. Budu to teď mět v bunkru přehlednější a furt uklizené. Kluci zatím neposlali dopis, tak nevím jestli dojedů na návštěvy. To uvidím v nedělu, nechám se překvapit. A když nepřijedů, Tak snad dojde dopis příští týden.
13.5. 2000
Je půl sedmé večer a já jsem se konečně dostala ke psaní. Hned po snídaní jsem šla ne terapii.Terapeutka nám nabídla různé práce, které možeme dělat. Já jsem si vybrala malování Balakrilem na skleničky. Dopoledne jsem namalovala dvě skleničky s krásnýma modrýma kytičkama, zelenýma lístečkama. Jedna malůvka je modřenec a druhá pomněnky. Na to, že neumím vůbec kreslit, malovat a podobné umělecké směry, tak se mě to celkem povedlo aj terapeutce se líbily. Blanka říkala, že se jí moc líbí a chce abych jí na její skleničky namalovala to stejné, že si je pak vezme domů na koření. Blanka ale není ráda, že už není středem pozornosti, nafoukla se jak papuč. Ona je strašně nešikovná na všechny práce... Jak jsem psala dřív, vždycky byla velká namyšlená a netaktní dáma, na všechno si platila lidi. Myslela si, že je nejchytřejší, nejzajímavější a ona má vždycky pravdu. Jenže v tomto zařízení se na to nehraje, tady jsme si všechny rovné. Svoje přednosti tady musíme upozadit. Není dobré se tu nadřazovat... K tomu se ještě vrátím později. Když nás vedla terapeutka na barák, tak jsem si s ní povídala a říkala jsem jí, že jsem si ušila do bunkru kapsář ze zbytků látek, šla se naň k nám do pokoje podívat, moc se jí líbil a že by něco takového potřebovali do kanceláře a na dílnu. Říkala mně, že jsem moc šikovná, co všechno umím. Moc mě to potěšilo. Abych se vrátila k té Blančině netaktnosti – po obědě jsme byly na vycházce, seděly jsme na trávě a přišla tam jedna ženská od nich z patra. Všechny tři jsme si povídaly a naráz Blanka, že mám jít pryč, že se mám jít projít, že si chtějí něco říct. Ta druhá říkala, že jí to nevadí ať tam zostanu, ale blanka zavelela, že ne, že mám jít pryč – řekla to takovým způsobem, že popsat se to nedá. Prostě,všichni mě budete poslouchat a basta fidli. Mně to bylo celkem jedno, Blanku znám roky a vím jaká je. Šla jsem si sednout na lavičku – tam kde mě nechtějí se vnucovat nebudu. Po vycházkách jsme šly na druhou část terapie. Namalovala jsem další dvě skleničky – jednu se srdíčky a jednu se slováckým ornamentem, a napsala jsem na druhou stranu ,,láska, čest, přátelství – navždycky všem“. Taky to bylo pěkné. Třeba z tama budu mět dobré posudky. Tady se všechno hodnotí. Posudky, pochvaly, kázeňáky... a všechno se potom píše do posudků... Po terapii jsem šla na kuřárnu za Liduškou a jedna ,,hvězda“ po mně chtěla, že ať jí vyměním punčocháče (mám šedé), řekla jsem jí že ne. Ona na mě, že mně nesluší a nepasují, že mám nohy jak kůň. Řekla jsem jí, že mě je to jedno, že tu nejsu na přehlídce. Pak mě urážela vším možným. Nevšímala jsem si jí, ignorovat to je nejlepší... Řeči takových cigánek mě nerozhodí. Potom přišel pan farář. Dneska to nebylo nic moc, jen jsme četli Byblu a on nám vysvětloval jednotlivé pasáže. Pavlínka co s ním byla posledně, někam odešla a já se těšila na zpívání. Tak jsme si jen povídali a pomodlili jsme se. Na cimře jsem potom pokračovala v psaní rozepsaných dopisů. Počkám na sčíták a pak se půjdu osprchovat, jestli poteče voda. A můj milovaný spánek... Dneska jsem unavená a zítřek se potáhne.
14.5. 2000 neděle
Je odpoledne, do půl jedenácté jsem čekala jestli nedojedou kluci na návštěvu. Moc jsem s tím nepočítala, ale v koutečku srdce jsem trošičku doufala, že snad možná... Ani jsem nesnídala, nic jsem nejedla, jenom jsem si ráno vzala prášky. Kluci nemají dost peněz a cesta není zadarmo. Já jsem jim konec – konců psala, že se zlobit nebudu, když nedojedou. Radši ať peníze použijí na důležitější věci. Tak snad příště... Uvidím co napíšou. Blance návštěva přijela, zase se bude chválit. Ani jsem nešla na vycházku. Ráno jsem měla úklid,tak jsem vycházku nestihla. Po poledni jsem šla na vycházku s němčinou, ale bylo tam takové vedro, že jsem šla na cimru a učila jsem se tam. Opsané už to mám všecko, jen se to naučit. Odpoledne jsem pozametala cimru a teď jsem si povlékla postel. Monika si hned vzala to moje vyslečené ložní (ono špinavé néni, měla jsem na něm deku), že bude lepší než to, co by dostala na výměně. Teď píšu, tady jsem napsala odstavec. Dopisy mám rozepsané, ale zatím je posílat nebudu. Věra mně ,,prala“ známky, dala jsem jí asi šest a vrátila mně dvě. Ostatní se jí prý nepodařily. Asi si je nechala, s tím nic neudělám. Půjdu se dřív osprchovat, včera jsem měla studenou vodu. Odpoledne na cimru vletěl velitel, seřval ženské že spaly pod dekou a kouřily na cimře. Včera to bylo taky tak. A to se nesmí, na kouření je kuřárna. Ony to prostě nerespektují. Dnes mně dá Eva ten šampon a balzám za ty gaťky. Měla totiž návštěvu. Návštěvu měla aj Irena (ta z Brna), viděla svého syna po 23 měsících. Druhý nemá občanku a ten nejmladší – nepustili ho z děcáku. Já počkám na dopis od kluků...
15.5. 2000 pondělí
Nedostala jsem dopis, ale civilní balík. Peťa ho poslal ve čtvrtek. Poslal mně starší svoje trička, koupil mně polotrampky – sice jsou trošku větší, ale to nevadí. Aspoň si chvílu odpočinu od těch ,,španělských“ mučících polobotek. Taky mně poslal tričko a elasťáky – jako pyžamo a svoje černé tepláky a mikynu, punčocháče koupil správně velké. Zámek se dvěma klíčkama, manikůru, nitě a jehly, natáčky, tupírák, zrcátko, nůžky a prášek na praní. Vychovatel mně dal všecko, dokonce aj tekutý prášek na praní. Řekla jsem mu, že ještě nemám peníze a nemám si v čem oprat prádlo. Peťa je šikovný, všecko to zvládl zabalit a aj s balíčenkou si poradil. Hned jsem mu napsala, poděkovala jsem mu za všecko. Poslala jsem mu novou povolenku k návštěvě. Co jsem uviděla a přebrala balík, tak tu brečím... K povolence na návštěvu jsem jim napsala, že pokud se budou muset učit a nebo nebudou mět peníze tak prostě nepřijedou, zlobit se nebudu. Hned jsem zanesla dopis do vychovatelny, ať jde co nejdřív. Pokračovala jsem v psaní dopisu Staňovi, zase kousek, na etapy. Lidušce taky došel balík, ale normální, nárokový. Doběhla za mnou, že mně musí uvařit kafé, že jí došlo v balíku. Já sice kafé nepiju, ale Lidušku by to mrzelo že nechcu. Vyptala jsem si od Evičky smetanu do toho kafé. Po dlouhé době moje první kafé, moc jsem si pochutnala. Taky jsem od ní dostala kousek čokolády – mňam. Už jsem ani nevěděla jak čokoláda chutná. Půjčila jsem Lidušce na dva, tři dny tepláky, co mně Peťa poslal. Dneska mě v práci bolely nohy z těch mučících polobotek. Musela jsem je mět, protože jsme měli velkou výměnu prádla. Trošku jsem se při výměně zasmála nebo usmála? Už se ani smát neumím... Když přišli chlapi s prádlem, tak přišla řeč na Andreu ( od nás z dílny), už je tady čtyři roky a čeká jí ještě osum. Andrea prý nesnáší chlapy. Andrea říkala, že si klidně ten zbytek odsedí a že by to udělala znovu (asi zabila chlapa). No a jeden z těch chlapů řekl ,, přišel jsem domů a ta moje kráva řekla, nerozsvědcuj, mám tady kamaráda“. No a teď jsem tady a na ženské jsem nezanevřel. Řekl to takovým stylem, že jsem myslela, že je to vtip. Odpřísahal že ne, to se mu fakt stalo a proto je tady. Odpoledne jsem si šla pro ten můj balík. Balík jsem jen naházela do bunkru a šla jsem do knihovny. Knihovna nic moc, půjčila jsem si čtyři knížky. Chvilku jsem mluvila s Blankou, na návštěvě měla maminku s dcerou. Došla jsem na cimru a uklidila jsem si ty věci z balíku, nachystala jsem si na zítřek věci do práce. Taky si Hana došla pro jídlo, dávám jí chleba a to co nejím. Lidušce dávám zbytek a veku, co mně dávají za rohlíkové bochánky. Prostě výměnný obchod. Dneska jsem se parádně osprchovala a pěkně dlouho. Na večeřu jsem šla v nových polotrampkách. To je něco jiného než ty mučící polobotky. Půjdu spát, za chvilku bude večerka. Snad nebude zase celou noc řvát to rádio, tak je to už od pátku. Zítra si opravím ty Peťovi trička, zúžím je, udělám si na nich výstřihy a zkrátím rukávy.
16.5. 2000 úterý
Trička jsem si v práci opravila. Osprchovala jsem se, umyla si hlavu a natočila jsem si vlasy. Vypadala jsem zase trošku normálně. Bohužel pořád jsem trošku uplakaná... Dneska se nic zvláštního v práci nedělo. Opravovala jsem prádlo jako každý den. Na vycházkovém dvoře jsem dala Blance moji cintrovou košili, já si tu její vyměním za pěknou..Taky zítra opravím Blance triko a operu jí ho. dostala jsem od Staně dopis, tentokrát na čtyři stránky – to se fakt překonal. Dokončila jsem dopis pro něho a ještě jsem ho stihla dát vychovatelce. Blanka mně dala dvě známky za to co pro ňu dělám. Před sčítákem jsem šla do sprchy, Oholila jsem si nohy a všecko co se má holit. Ať se cítím jak člověk. Peťa mně poslal v balíku jednorázové holítka. Sčíták a můj vytoužený, osvobozující spánek.
Jarmila Pavlíková
