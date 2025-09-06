Čtyři roky v lágru - patnáctá část
30.4. 2000 neděle
Včera jsem byla na schůzce s farářem – takový milý, starý pán. Jsem katolička i když nepraktikující, pokřtěná, mám za sebou první svaté příjímání. Moji stařečci byli hluboce věřící. Já jsem si říkala proč tam nejít, aspoň zabiju čas... Byly tam mimo mě čtyři ženské. Zatím nic moc povídání, dostala jsem noviny, kalendář a svatý obrázek. Já jsem odešla brzy, pan farář chtěl zpívat a na kulturce to bylo jak na Václaváku. ženské se tam furt vrázaly sem a tam. Příští nedělu tam půjdu zase. Začala jsem psát dopis Ruskám – Nině a Anně. Napsala jsem jeden azbukou a pokusila jsem se aj o ruštinu. Těm dvěma to pošlu do Brna, Irině jsem dopis opsala a pošlu jí to do Moldávie, kam mně dala adresu. Holky ruské mně poslaly mně známky, abych jim mohla napsat. Rozepsala jsem dopis Staňovi, postupně budu připisovat... Mám oblečené Blančino tričko a mám ho jak šatičky, akorát na jídelnu a vycházky si musím dát aspoň cintrovou sukni přes to. Po snídaní na vycházce jsem zůstala s Blankou sedět na lavičce. Trochu jsme pokecaly. Na cimru za mnou došla Liduška, že mně donese za dva dny háčkovanou panenku, tak su zvědavá co to bude. Celé odpoledne jsem se učila tu němčinu – slovíčka a gramatiku. Před obědem jsem zase psala. Půl dvanácté a jde se na oběd, dneska má být kuře a rýža. Na snídaní bylo dokonce aj kiwi a banán, pro pracovky ještě aj salám a sýr s nivou. Na oběd to kuře měly jen diety, pro nás ostatní bylo hovězí maso. Po obědě jsem zůstala na vycházce s Blankou, seděly jsme na lavečce, sluníčko pálilo – na to, že je konec dubna a je 28 stupňů, tak je to super. Blanka mě říkala na co si dát v kriminále pozor a na koho. Že je to důležité k ,, přežití“ tady. Ženské že dokážou být hodně zlé a zákeřné. Mám si dávat pozor na všechno. Na tom sluníčku jsem se trošku spálila. Blanka si zažádala o PP(podmínečné propuštění), měla by soud mět už teď v květnu. Ve dvě hodiny jsem si lehla a usnula jsem skoro do pěti hodin, potom jsem chvilku pokračovala v psaní dopisu Staňovi. No a zase němčina, snad tu gramatiku zítra dodělám. Irena taky píše dopis. Povečeřela jsem chleba se sýrem a salámem. Potom jsem dostala příšernou chuť na sladké, tak jsem si dala mazanec s máslem a spoustou medu. Mňam... Věře jsem půjčila cintrové sako, jede na eskortu k soudu a svoje sako má příšerné.
1.5. 2000 pondělí
Večer jsme zase hrály žolíky, moc se mně nechtělo, ale co tady dělat jiného aby se člověk zabavil. Nějak jsem se na to tentokrát nemohla soustředit. Ráno jsem se šla osprchovat a umýt si hlavu. Zase tekla jen horká voda, hlavu jsem si tak musela spláchnout pod kohoutkem, osprchovala jsem se už tou horkou. Vietnamka co tu je, chtěla koupit moji podprsenku. Řekla jsem jí, že neprodám a stejně by jí byla velká. Po snídaní jsme zase seděly s Blankou venku, pořad si máme co povídat. vykládala jsem jí o mojí plastice břicha a jak jsem při tom málem umřela – no jo, stařenka říkávala ,, parádo trp“. Dostala jsem po operaci embolii, která z nohy postupovala celkem rychle k srdci. Pan docent který mě operoval a ošetřoval se spojil s Fakultkou v Brně a okamžitě mně nasadili nějaké injekce, které se teprve zkoušely. Ležela jsem na soukromé plastice v Brně. Musela jsem kvůli tomu podepsat spoustu papírů. Čas nám tak rychle utekl. Došla jsem na cimru, zasedla na postel a zase píšu. Dopsala jsem dopis Staňovi a pokračuju ve svém ,,rukopisu“... Po obědě jsme si sna vycházce sedly s Blankou do trávy a mravenci mě nalezli do ešusu s čajem – potvory. Bylo krásně vedro a sluníčko. Na cimře jsem si převlékla postel, do krásně čistého, nažehleného povlečení co jsem si v pátek donesla z práce. Zítra vezmu do práce to špinavé. Po sčítáku dodělám tu němčinu, trochu se budu učit.
2.5. 2000 úterý
Dneska je v práci velké prádlo, byla jsem na příjmu a musela jsem být v polobotkách, strašně mně z nich bolely nohy. Po obědě jsem ještě látala ty prostěradla. Dneska jsem dost unavená. Po příchodu z práce jsem šla ven na vycházku. Na lavečce jsme zase kecaly, co jiného taky. Pak hned němčina. Blanka vykládala látku tak rychle, že stejně z toho nic nechápu. Doufám, že se něco naučím. Budu se zas učit celý víkend. Blanka si představuje, že se čtyři lekce naučím za týden. Ženské(ty čtyři) se to učí od podzimu, já to mám dohnat. Učila jsem se němčinu sice na učňáku, ale je to spoustu let a moc jsem toho už zapomněla.
3.5. 2000 středa
Dneska jsem v práci dělala za druhé a moje práce stála. Napřed jsem Mirce pomáhala nastříhat na sukni pro jednu ženskou, která je hodně tlustá. Mirka prý vyučená šička to prostě neuměla. Nakonec jsem jí na tu sukni musela našít aj zip a pásek. Nevím co se v té škole učila, je to mladá holka... Pak jsem Andrei pomáhala s ušitím bermund(učí se tady druhým rokem na švadlenu a neumí to). Musela jsem jí vysvětlit záševky, sámky a zase na ty gatě našit zip a pásek. No a s každou blbostí za mnou běhala, nevěděla ani jak sešít nohavice. Potom jsem ještě Marice na malém stroji všívala gumu do šatů a vyšívala jsem jí dírky na ty šaty. Ani jedna s tím malým strojem neumí, natož aby si tam něco nastavily. Marika jim nadávala, že nic neumí a já ,, nová“ abych je to učila. A při tom na šití nemám žádné školy. Že kde jsem se to naučila, říkám jim ,, holky to je škola života’'. Nakonec jsem stihla aj svoji práci, ještě dát naše osobní prádlo do pračky a všechno pověsit. Prádlo z pátku jsem si ještě i vyžehlila. Radši budu dělat jak blbá(proč jak...), jen abych si tu práci udržela. A tomu se říká šicí dílna... Odpoledne jsem šla chvilku na vycházku, Blanka si za mnou přinesla prádlo na vyprání. Potom šla na terapii a chtěla abych šla s ní. Řekla jsem jí, že až příště, že mě dneska bolí hlava. Došla jsem na cimru, chvilku jsem si četla a přišla Irena, abych s ní hrála žolíky. Řekla jsem jí ať se nezlobí, ale že jsem z práce příšerně unavená a chcu si odpočinout. Neměla jsem vůbec chuť hrát. Na večeřu jsem si dala jen zelný salát a klobásku, bez brambor. Moc jsem si pochutnala. Vzala jsem si čaj, měla jsem hroznou žízeň, čaj si beru každý den večer, vaří moc dobrý. Při cestě z večeře mně dala ještě šaty na oprání, které mě zapomněla dát odpoledne. Za to praní mně koupila v kantýně žlutou indulonu a dala mně dvě známky. Večer jsem teda chvílu hrála s Irenou ty zatrackané žolíky, ale vyhrála jsem!
Čtyři roky v lágru - čtrnáctá část
Čtrnáctá část mého příběhu. Začalo to mojím zadržením a převezením do věznice v Brně - Bohunicích. Pár dnech tam strávených a následná eskorta do věznice v Pardubicích a prvních dnech tam prožitých.
Čtyři roky v lágru - třináctá část
Třinácté pokračování mojí knížky. Moje zadržení a odvezení do věznice v Brně- Bohunicích. Jak tam šly dny. Následné eskortování do věznice v Pardubicích. První dny tam, zvykání si na režim věznice, na pobyt tam.
Čtyři roky v lágru - dvanáctá část
Dvanácté pokračování mojí knížky. Začíná mojím zadržením a odvezením do věznice Brno - Bohunice. První dny mimo svobodný svět. První dny strávené ve věznici jak ubíhaly jeden za druhým. Potom eskorta do věznice v Pardubicích.
Čtyři roky v lágru - jedenáctá část
Jedenácté pokračování mojí knížky. Od první části co mě zadrželi a odvezli do věznice v Brně - Bohunicích. Dny tam strávené, co se tam se mnou a kolem mě dělo. Potom eskorta do Pardubic, první dny v Pardubicích .
Čtyři roky v lágru - desáté pokračování
Desáté pokračování mojí knížky. Od zadržení mé osoby a převezení do věznice v Brně- Bohunicích a následných dnech tam prožitých. Potom eskorta do Pardubic a první dny tam strávené. A strasti tam zažité...
