Čtyři roky v lágru - osmnáctá část
17.5. 2000 středa
V práci dobré, Květa mně dala dvě letní erární sukně ať si z nich udělám sukni pro sebe. Jsou to světle šedé sukně, z lehkého tesilenu a už nejsou na skladě. Jen dobíhá po věznici posledních pár kusů, takže jsou povoleny k erárnímu cintru. Teď jsou erární sukně normální, tmavě šedé, teplé, kousavé a nehezké. Jsem moc ráda, že tuto sukni budu mět. Krásně si ju ušiju. Roztřídila jsem všecky montérkové blůzy a ztratila jsem sklíčko z hodinek, což mě strašně moc mrzí. Po obědě jsem Květě našívala zip na gatě (krytý a celkem složitý). Žádná z holek to tu neumí. Potom jsem šila žluté utěrky – hrozný materiál, nesavý, trčavý. Do toho něco utírat je zajímavé, ale řeklo se šít utěrky tak šijem... Šla jsem se osprchovat a blahodárná sprcha, krásný orgazmus... Ještě jsem Blance opravila to tričko a dala jsem ho vyprat. Zítra jí ho vezmu na barák, vlastně né zítra až v pátek. Po práci a vycházce jsem šla ve tři hodiny na terapii. Promítaly jsme si na videu,, Pelíšky“. Dobrý film a po dlouhé době trošku kultury. Když jsme šly na barák, tak jsem terapeutce říkala, že jsem ztratila sklíčko z hodinek. Řekla mně, že v úterý se za mnou staví a hodinky mně vezme spravit. Že se potom domluvíme. Je to moc hodná a příjemná ženská.
19.5. 2000 pátek
Včera jsem ani nepsala, došla jsem z práce a trochu jsem zadřímla, bolely mě strašně záda. Pak byla němčina . Nic moc jsem neuměla, ale jazyky jsou moje slabost, jen ruština mně šla dobře... Nemám chuť na nic, kromě práce a terapie mě nic nebaví, každou chvílu brečím. Už si všichni zvykly, že su furt uplakaná, ani se ani neptají co se mně stalo. Berou to, jakože to ke mně patří. Je mně strašně smutno!!! Šlo se na večeři. Nástup, velitelé řvali, že nejsou ženské seřazené a furt hulákají. Tady sám člověk nikam nemože. Všude jen s velitelama. Jak nesvéprávní... Ani jsem se nešla sprchovat, jen jsem si vyčistila zuby. Byla mně totiž strašná zima. Celý den přeprchalo. Večer jsem snědla pět mandarinek – výměna za chleba a jídlo. Napsala jsem dopis klukom, no a co jiného, zase můj pláč. Začala jsem psát Staňovi. Včera jsem se dozvěděla, že Mirka co je s náma na dílně zabila svoje novorozené miminko. Hádala se s manželem asi k vůli rozvodu a se slovy – když ho nebudu mět já, nebudeš ho mět ani ty – hodila to miminko ze šestého patra, z balkonu dolů... pak byla na vazbě a tam si koňovaly (posílali si věci oknem na niti nebo provázku rozhoupáním z okna do okna. Ten v okně určeném to chytil...). No a ta Mirka si domluvila a chytila si sperma od nějakého mukla. Pak byla na vazbě těhotná, dali jí přerušení vazby, šla domů, porodila, dala mimino mamince a šla zpátky do ,, krimu“. Už měla po soudech, tak šla přímo na tvrdo... Dostala 5 roků – prý laktační psychóza. Vlastně jen tři z nás v práci nejsou vražedkyně. Irina zabila chlapa, prý v sebeobraně,že jí chtěl znásilnit – dostala osm roků. Andrea za zabití chlapa 12 roků. Marika nevím, ale už 12 roků sedí za vraždu. Včera jsem zalehla až v devět a hned jsem usnula. Dneska se mně v práci opravdu dařilo. Ráno jsem si opravila svoje nové montérky, abych si mohla vyprat co jsem měla na sobě. Pak jsem udělala práci na tři dni dopředu, prostě paráda. Osprchovala jsem se zase v práci, natočila si vlasy. Vyžehlila jsem si svoje prádlo, zbalila jsem si to do tašky. No paráda. Dokonce jsem ani na filcuňk nešla a to chodí skoro pokaždé když berou. asi mají na mě spadeno. Vyslékání se do prádla (někdy aj víc) a oblékání mám tak perfektně nacvičené. Blance jsem dala její dvě trička a aj to co jsem jí opravovala a prala – fleky jí tam zůstaly. Taky jsem jí vrátila pyžamo co mně půjčila, ještě zbývá vrátit jí to tričko – šatičky. Ty si zatím nechám. V práci jsem si vzala dvoje ponožky – vyměnila jsem si je za moje díravé. Sprchovat se dneska na baráku nebudu, jen si zase vyčistím zuby. Taky jsem si předevčírem spravila v práci tu sukni, ze dvou jsem udělala jednu. Včera se oprala a dneska jsem si ju vzala na barák. Je bezvadná. Jdeme na večeřu, jsou nudle s makem. Taky se tu minulý týden paní Dokoupilové – psychterapeutce (takové mlaďounké holčině), ztratilo 5.000,- korun. Je kolem toho strašného utajování, ale zároveň hunbuku a předevčírem měla Irina co je s nama na dílně, zbít tu ženskou, co to měla údajně ukrást. Dokonce to vypadalo pro Irinu na další paragraf. Ale doktor měl tu zbitou ženskou vyhodit, že jí nic není ať nesimuluje. Takže Irina z toho snad nic mět nebude. Peníze se stejně nenašly a asi ani nenajdou. Z třetího patra u toho byla jedna ženská a další z toho patra chtěla v úterý v kantýně nakupovat za hotové. Udělat to měla ta z prvního patra, co ju Irina zbila. Kdo ví jak to bylo...
20.5. 2000 sobota
Dneska je zima, celý den přeprchá. Nic se mně nechce, nálada pod psa. Bolí mě břicho, celý spodek břicha. Asi vaječníky nebo co. Po snídani jsem na vycházku nešla, měla jsem úklid na cimře. Nikola zase do mě rýpala, že je podlaha mokrá. Řekla jsem jí, že suchou hadrou vytírat jaksi nejde. Kdyby se ona v životě navytírala tolik co já, tak by mohla kritizovat. Taky jsem pořádně umyla umyvadlo na záchodě, vyléla jsem tam kýbl, tak aby někdo neměl připomínky. Po obědě jsem byla s Blankou na vycházce. Dala mně pár bavlnek a chce abych jí vyšila ubrus. Uvidím zatím nemám kanavu. Nemám kanavu a ona už si vymýšlí – ona to chce tak a tak a tak zase ne... Třeba ju pustí na PP domů a snad to bude co nejdřív. Po vycházce jsem si četla knížku z knihovny. Jmenuje se ,,Vlak snů“, celkem je to dobré. Chvilku jsem si lehla, bylo mně zima, zadřímla jsem. V pět jsem vyletěla z postele, po chodbě chodil velitel a nesmíme spát pod dekou. Měl taky přijít pan farář. Je sedm hodin a zatím nepřišel. Třeba nemohl. Ani jsem dneska zatím nepokračovala ve psaní dopisů. Uvidím co po sprše, jestli se mně bude chtět. Před obědem jsem zase plakala – bavily se tu ženské jací jsou dnešní mladí špatní. Nechtějí se učit, nechtějí dělat a tak podobně. Nevydržela jsem to a řekla jsem, že nejsou všichni stejní. Že můj syn by chtěl studovat a má na to a nemože. Řekly mně ať ho někdo podporuje z rodiny. Odpověděla jsem, že nemá kdo. Bylo mě strašně smutno, ale nemá cenu s něma tady diskutovat. Spoustu věcí by nepochopily. Ze všeckého je mně je mně tu nanic. Myslela jsem si, že si časem zvyknu, ale je to čím dál horší, nějak mně to nejde. Teď říkám, že na některé věci a lidi si nezvyknu nikdy!!! Hrozně mě bolí ty záda, mám ty plotýnky asi zase vyskočené a obratel mezi lopatkama taky není v pořádku. Ale tady mně to nikdo neopraví, Tak jak můj pan doktor u nás. V pátek jsem si dala čípek od bolesti, co mně dala Evička a docela mně zabral, sice jen na chvilku – asi 3 – 4 hodiny, ale aj tak díky za to. Druhý si nechám až budeme v úterý přebírat prádlo. Před chvilkou jsem zametla cimru (klepou popel z cigaret na zem), umývat budu až zítra. Seru na to, za chvílu bude sčíták, osprchovat se, pokud poteče teplá voda, pokud vůbec poteče.
21.5. 2000 neděle
Všecko furt stejné, nástup na snídaní – snídaní a zpět na barák. Rozdala jsem všecko jídlo co nebude jest – za pět pomerančů. Vypila jsem kakao a snědla jsem maličký med. Povytírala jsem cimru. Dopoledne jsem četla knížku a odpoledne jsem si chvílu lehla. Stejně pak chodili velitelé po cimrách, tak jsem si radši ustlala. Po obědě jsem byla na vycházce s Blanků, kecaly jsme o ničem. Blanka má problémy se spolubydlící, momentálně spolu nemluví. O víkendu je tu strašná nuda. Vyšívat zatím nemožu, nemám kanavu a ani rámeček. Musím klukom napsat ať mně pošlou vyšívání v kilovce, doma všecko mám. V noci mně byla strašná zima, musela jsem si obléct mikynu, elasťáky a ponožky abych neumrzla.
22.5. 2000 pondělí
Dneska jsem byla pří prádle nahoře, na dílně. Napřed jsem zametla a umyla dílnu, potom jsem se pustila do opravování montérek. Když odešla Mirka k zubaři, tak jsem šla vydávat čisté prádlo. Dělala jsem to poprvé a nic na tom néni. Prádlo bylo dneska rychle hotové. Ještě jsem do oběda stihla doopravovat zbytek montérek. Pouklízela jsem to a šlo se na oběd. Po obědě jsem neměla co dělat, různě jsem se poflakovala po dílně. Po jedné hodině jsem se šla osprchovat a oholit si svoje ochlupení. Když jsem došla na baráku na cimru, tak jsem byla vzteky bez sebe. Moje sukně co jsem měla na posteli nikde. Ptala jsem se slušně kde je. Nikdo mně neodpověděl, až jsem zvýšila hlas, tak mně Nikola začala hnusně odpovídat, že sukně je pod peřinou, že tam byla vychovatelka a že mám špatně ustlané a že to ustlání je tak na kázeňák. Furt že všem musí ona přestýlat postele (ani se postelí nedotkne). Ječela nechutně a sprostě jak pavián. Tak jsem šla do vychovatelny za vychovatelkou a zeptala jsem se jí co má proti mojému ustýlání, co na tom dělám špatně a proč bych měla dostat kázeňák. O ničem nevěděla, řekla, že ustlání na našem pokoji jakž – takž dobré, akorát věci nemají být na postelích. Řekla jsem jí, že Nikola na mě ječela a já nemám zapotřebí se od ní nechat urážet. Že jsem se jí přišla jen zeptat co se vlastně na cimře dělo. Za chvílu došla vychovatelka na cimru – chytla Nikolu jak kouří v leže na posteli, vynadala jí a řekla jí, že ještě jednou jí chytí a dostane ještě před výstupem kázeňák. Takže doufám, že budu mět od ní pokoj. Ten týden už to s ní nějak vydržím. Dneska večer šla Vanesa na sedm dní na,, díru“. Dneska jsem se taky ptala vychovatelky na peníze na kontu – z výplaty. Tak tam mám 88,- korun. Zítra si udělám nejnutnější nákup, pokud se dostanu na řadu. Po sčítáku se opláchnu a půjdu spát. Dneska se mně chce furt plakat, oči mám jak angorský králík. Blanka je taky čím dál protivnější. Nevím co se sere do věcí po čem jí nic néni (moje sklíčko do hodinek). Blanka mně řekla, že se to nevyplatí, že je mám vyhodit...
23.5. 2000 úterý
Hned v osm hodin ráno nám chlapi začali nosit ložní prádlo, takže bylo co dělat. Strašně mě z toho dolí záda, ty balíky jsou hodně těžké. Vzala jsem si prášek od bolesti, ale moc to nepomohlo. Po obědě nám donesla účetní mzdový lístek. Vydělala jsem zs 4 dny 800,- korun, na kapesné jsem měla 88,- korun, úložné 16,- korun, hlavně že si strhli peníze za lágr 632,- korun. Po obědě osprchovat, umýt si vlasy, natočit si je, vyfénovat... Ta nějak pro svůj dobrý pocit. Cesta z práce a zase jsem šla na filcuňk. Na cimře jsem se jen přeslékla a šla jsem se postavit ke kantýně. To bylo něco – ciganě se předbíhaly, byly sprosté, to bylo něco. Vydržela jsem to. Na řadu jsem se dostala až o půl šesté, od tří hodin. Co člověk koupí za těch pár korun – pastu na zuby, krém na ruky, známky a sirup. Zbylo mně tam 3,40. Sotva jsem stihla večeřu. Musela jsem si od Lidušky nechat podat příbor, protože byl zamčen katr mezi patry a neměl nás kdo pustit nahoru. Tak jsem šla na večeři. Po sčítáku jsem si konečně ponatírala celé tělo krémem – obyčejnou Marínou. Třeba ještě tu svoji kůži trošku zpravím. Jsem strašně celá vysušená. Chvilku to bude trvat, ale snad to bude dobré. Zítra mě čeká látání kopce prostěradel. Dneska mě strašně bolí nohy, ale hrozně! Blanka mně včera dala trošku cukru do kelímku. V práci se dneska pokazila pračka. Květa byla moc naštvaná. Byl se na to podívat opravář a zase odjel. Musíme prát v malé pračce, než se to opraví. Uvidím co přinese zítřejší den.
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - sedmnáctá část
Sedmnáctá část příběhu. Od mého zadržení a převezení do věznice v Brně - Bohunicích, o pár dnech tam strávených. Potom eskorta do věznice v Pardubicích, prvních dnech tam strávených a nástup do práce ve věznici.
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - šestnáctá část
Šestnáctá část mého příběhu. Začalo to mojím zadržením a převezením do věznice v Brně - Bohunicích. O pár dnech tam strávených a následná eskorta do věznice v Pardubicích, první dny tam strávené a nástup do práce ve věznici.
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - patnáctá část
Patnácté pokračování mojí knížky. Moje zadržení a odvezení do věznice v Brně - Bohunicích. Jak tam šly dny. Následné převezení do věznice v Pardubicích. První dny tam, zvykání si na režim věznice, nástup do zaměstnání ve věznici.
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - čtrnáctá část
Čtrnáctá část mého příběhu. Začalo to mojím zadržením a převezením do věznice v Brně - Bohunicích. Pár dnech tam strávených a následná eskorta do věznice v Pardubicích a prvních dnech tam prožitých.
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - třináctá část
Třinácté pokračování mojí knížky. Moje zadržení a odvezení do věznice v Brně- Bohunicích. Jak tam šly dny. Následné eskortování do věznice v Pardubicích. První dny tam, zvykání si na režim věznice, na pobyt tam.
|Další články autora
Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci
V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80....
„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání
Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo...
V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí
V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce....
Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu
Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“...
Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem
Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4....
Česko může vyslat do Polska po ruském útoku tři vrtulníky. Varšava o ně požádala
Česká republika je kvůli středečnímu aktu ruské agrese připravena poslat na pomoc Polsku...
V USA zastřelili aktivistu a Trumpova podporovatele Charlieho Kirka
Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl dnes postřelen při vystoupení na...
Kauza Dozimetr, nová odhalení. NCOZ obvinila bývalého šéfa DPP Dvořáka
Protikorupční policie rozšířila seznam obviněných v případu Dozimetr. Podle zjištění serveru...
Darovali mu luxusní boeing a tohle je vděk? Trump čelí po útoku na Katar kritice
Úterní izraelský útok na katarskou metropoli Dauhá vyvolal v obyvatelstvu malého emirátu v Perském...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 17
- Celková karma 12,09
- Průměrná čtenost 338x