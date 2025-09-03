Čtyři roky v lágru - jedenáctá část
15.4. 2000 sobota
Ráno tu byl kravál hned kolem šesté hodiny i když se vstává až v sedum. Človék by je zabil. Já jsem vstala za deset minut sedum, pak se šlo pro várnice se snídaní. Snědla jsem půlku klobásky, zbytek jsem hodila z okna kočkám. Vzala jsem si dneska úklid – je velký generální. Pořádně jsem všechno uklidila, poumývala, povytírala.
Když jsem šla vylét vodu, tak si ženské na umývárně vykládaly, že musí krást, že z peněz které dostávají by nemohly vyžit, mají jen podporu, sociální dávky a přídavky na děcka. Jak ony chudinky z tím měly vyjít a mohly z toho žít a postarat se o děcka. Myslela jsem si svoje – jak já jsem musela vyjít s pár korunama, celé letní prázdniny jsme jedli brambory, jak já říkávala 100 x jinak. Kluci tomu říkali bramborová dieta. Občas když byl odstřel zvěře v honitbě tak bylo trochu masa a to bylo dva roky po sobě. Kolikrát jsme po baráku posbírali koruny aj desetníky aby bylo na chleba. Většinu střelené zvěře se prodalo do restaurací, aby byly peníze na mouku, cukr, mléko a podobně. To jsem pak doma pekla rohlíky a chleba,buchty... Naštěstí byla zahrádka, zelenina, brambory. Byly slepice, králíci... Sociálka nám dala 127,- korun na měsíc a jen přídavky na děti, asi by mě nevěřily. A na sociálce mně vedoucí řekla,že nejsem černá, že mám špatnou barvu pleti, tak nemožu dostat víc. Tenkrát jsem z té sociálky odešla s plačem, ale byl to pláč vzteku, bezmoci, zoufalství. Prostě živili jsme se všelijak, ale krást bych nemohla! Bože jak já ty cigány nenávidím! A to tady s něma budu muset být 60 měsíců, 5,5 roku zoufalství. Ony tady mají na kontech 4 – 10 tisíc korun a já 50 korun. Ony nemohou vyžít, mají nejvyšší sociálky a podpory- jim na úřadech nikdo neřekne NE. Tomu se říká rasizmus naopak... Nic jsem jim neříkala,radši jsem držela hubu, protože by mě stejně nevěřily a byla bych ta špatná. Nejlepší je hledět si svého a mlčet. Snad to všecko nějak dopadne. Co já tady vlastně dělám! Všechny jsou tu spokojené, dokonce se snad aj sem těší... Na vycházku jsem nešla, je tam v té ohradě hrozný průvan a zima i když je venku normálně teplo a svítí sluníčko. Píšu Staňovi dopis na etapy, ať má co číst. Před obědem jsem si oprala pár kousků prádla. Na oběd jsem zase šla odnosit várnice a potom jsem povytírala pokapanou podlahu na chodbě. dnes dávali při obědě zrovna aj večeřu. Budu číst a psát, kolem třetí se půjdu zase osprchovat – když si představím jak zase budou hledět, není tam žádný závěs a pak člověk neví jak se otočit. Je to hodně nepříjemné. Bohužel jen ve sprše se može kouřit a ony kouří furt. Myslím si, že je slušnost, když se někdo sprchuje, tak by ty kuřačky měly odejít. Ale slušnost je tady sprosté slovo! Doufám, že mě nečekají ještě horší chvíle. Musím si zvykat.
16.4. 2000 neděle
8 hodin ráno. včera se už nic zvláštního nedělo, sledovala jsem zprávy a pak byl film ,, Sestra v akci II’', potom jsem zalehla a spala. Celkem tu dobře spím na tu bídu tady. Drahuše v noci mluví ze spaní, budí mě to. Ráno jsem brzo vstala a zase jsem šla pro várnice. Posnídala jsem a strhla se tu velká hádka o cigarety. Ještě že nekouřím. Dokonce tu aj sbírají vajgly. Ciganě se zase hádají o tom, jak jezdily krást do západních Čech. Jeden tady žasne. Vytírá se tu podlaha. Zase budu muset udělat papíry do sešitu. Už aby mě je Peťa poslal z domu. Protože když je budu furt trhat z bloku, nebudu pak mět na co psát dopisy. Dopíšu dopis Staňovi a potom začnu psát klukom. Pavel můj starší syn je na Vysoké lesnické v Brně, aby měl peníze na podnájem a jídlo chodí na brigády. Peťa ten mladší má před sebou maturitu, musel si ve škole zařídit individuální plán, aby se mohl doma starat o barák a pejsky. taky chodí na brigádu do lesní školky ( studuje taky lesařinu ), aby měl z čeho žít. Myslím na kluky a zase potoky slziček. Dneska je tu celkem klid, hledí na televizu a nebo píšou dopisy. Nic se neděje, je tu pohoda. Odpovedne jsem se šla osprchovat – zase s pubikem v čele s Drahuší. Zprávy a půjdu do hajan.
17.4. 2000 pondělí.
