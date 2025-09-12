Čtyři roky v lágru-dvacátá část
29.5. 2000 pondělí
Dneska bylo zase velké prádlo. Čas tu utíká podle prádla – malé, velké, malé, velké... Květa mě dala k vydávání čistého prádla a navíc s Mirkou. Hleděla jsem si svého a mluvila jsem jen to nejnutnější a snažila jsem se dělat všechno co nejlíp. Když došli chlapi, tak jeden cigán se do mě začal pěkně navážet – chtěl mě balit. Že jak se jmenuju – Já mu odpověděla, že Jarmila a on hned že se mu líbím a ať mu dám pusu. Odpověděla jsem mu – no to určitě, já tobě určitě né. Prý že si se mnou bude dopisovat, že jsem mu sympatická. Řekla jsem mu, že nemám zájem. Že jak přijde příště, tak mně donese dopis. Chlapi se mu smáli a já se určitě strašně červenala aj na zadku. Smál se aj velitel a říkal mu ať je zticha, že počítáme prádlo, ať nás neplete. Řekla jsem mu, že je moc ukecaný a já opravdu nemám zájem. Prostě sranda... Sranda to bude menší, pokud přinese ten dopis. Dál probíhal den v klidu. Až na konci směny nás všecky Květa zavolala a začala rozvádět ten nešťastný pátek. Ptala se mě, proč jsem řekla, že mě chce někdo dostat z práce. Tak jsem jí to řekla, že mám ten pocit a můj pocit mě nikdy neklame. Že Mirka proti mně pořad něco má a že když si Mirka všimla té košile už v práci, tak mně to měla říct a vysvětlilo by se to na místě – ušetřily by jsme si ten trapas při filcuňku. A ne všecko rozebírat až teď. Byla z toho chvilka dohadování. Květa mně řekla, že Mirka má svoje ,,mušky“, že občas potřebuje seřvat a je potom zase chvilku dobrá. Řekla jsem Květě, že všecko šlo vyřešit jinak a bez problémů, hádek a trapasů. Nakonec se všecko urovnalo, vyříkaly jsme si to. Snad to bude zase dobré. Musím donést všecek cintr do práce a mět ho tam. Tak ho tam vezmu ať je klid. Akorát tu letní sukni si nechám na baráku. Zase jsem šla na filcuňk při cestě z práce. Nic jsem nenesla,takže pohoda až na to svlékání. Na baráku jsem měla dopis od Staně. Napsal mně dokonce dopis na čtyři stránky, velké A4. Divila jsem se, co se zas děje, že se tak rozepsal. Píše, že ho bolí v krku... Já jsem mu začala odepisovat, že to musí být asi nemocný, když toho tolik popsal. Ale ať pokračuje klidně dál... Taky jsem mu napsala, že si dopisy budeme číslovat, je možné že se některé možů ztratit nebo kdoví co. Psala jsem venku na lavečce při vycházce. Blanka byla na filmu , na terapii. Při večeři chtěla abych jí vzala věci do práce k vůli filcuňku, že má být velký filcuňk na baráku. Tak jí říkám, že jí je tam vzít nemožu. Nebudu si k vůli ní dělat problémy. Já chcu mět klid, už jsem pro ňu udělala dost a to su tu nováček, ona pro mě nic moc. Odpoledne se tu ženské bavily o,,místních“ vražedkyních. Co zavraždily děti a tak podobně. No a mezi takovýma tady su. Co se dá dělat, pryč odtud hned tak nepůjdu. Zítra je němčina po práci.
30.5. 2000 úterý
V práci je klid a zatím všecko dobré. Květa chtěla dneska po mně zase všít zip – do riflí a chtěla to hned. Tak jsem jí to během 10 minut udělala. Hleděla na mě a říká,,to už máš hotové“? Říkám jí jo, na tom nic není. Taky jsem šla dneska k doktorovi pro léky, už mně docházejí a s tou vyskočenou ploténkou. Léky mně dal, ale řekl mně, že ploténky spravit nejdou. tak jsem mu řekla, že můj pan doktor u nás mně to zpravuje už od roku 1986. Potom mně doktor začal vykládat, že se to ale nedělá a že je to nebezpečné. Že mně dá injekci. Na to jsem mu řekla, že injekci nesmím, tak jsme se chvílu dohadovali. Řekla jsem mu, že mě to moc bolí a mám to už asi dva měsíce. Odpověděl mně, že se to léčí v nemocnici a to tím, že se čeká až se to vrátí samo. Napsal mně papír do nemocnice a že mně tam udělají znovu žílní vyšetření a vyšetření glaukomu. Tak jsem zvědavá jak dlouho to objednání bude trvat, Aby se mně dřív ploténky nezpravily sami. V pondělí jdu na krév – QVICK , hustota krve. Prý tento doktor hned tak nemocnici nedává, je prý magor. Že jsem na něho asi musela udělat dojem... Mimo mojého Warfarinu a Cilkanolu mně napsal aj tabletky od bolesti. Němčina dneska nebyla. Měla jsem pocit, že se Blance moc nechce. Byla tu totiž televize NOVA , natáčeli tu Áčko (budovu A) a Blanky prý byla jak uvytržení. Furt lítala k oknu, pořád nahlídala co se tam děje. Natáčelo se to aj na D1 . Na cimře obecenstvo sedělo na postelích a byly tam samé stejné zjevy. Má to být 16.června v televizi a uváděla to Pavlína Wolfová a Martin Veselovský. Šla jsem kolem Pavlíny tak na půl metru. Mají to snad být dokonce dva díly. Možná si Blanka myslela, že bude do obecenstva vybrána taky. Ona se strašně ráda všude cpe a chce být vidět a být za tu ,,důležitou“. Pokračovala jsem v psaní dopisu Staňovi, Tak jsem mu to napsala, ať se pak dívá na televizu. Brzo zalehnu, v noci tu byl pořádný rambajz – Nikola se loučila s Vanesou. Řehtaly se jak koně, souložily hodně nahlas, no lesby – co k tomu dodávat. Nikola šla domů po pěti rokách. Alespoň tu bude klid.
1.6. 2000 čtvrtek
Včera jsem nepsala, nějak jsem se k psaní nedostala. V práci jsem se dneska nudila, protože jsem měla všechnu práci udělanou. Pozametala a poumývala jsem dílnu a sklad aniž by mně to někdo nařídil. Prostě sama od sebe. Potom jsem šla za Květou co je ještě potřeba udělat, ať mně dá nějakou práci. Tak s Marikou říkají ať jim došiju gatě tak na roční dítko. Někdo je tam začal šít a ony to neumí dodělat. Tak jsem jim to dodělala. Bude to posílat vnukovi. Mirka je protivná jak prdel. Pořádně mně leze na nervy. Po obědě jsem se šla osprchovat, byl klídek. Ten teplý, silný proud vody tak láká k tomu si udělat dobře. Potom su krásně uvolněná, napětí je pryč a jsem spokojená a klidná. Z práce jsem vyjímečně nešla na filcuňk. Po práci jsem šla na terapii. Terapeutka se jmenuje Broumová, nevěděla jsem dodnes jak se jmenuje... Šila jsem hadrové myšičky, pro děti zaměstnanců k MDD. taky jsme se dívaly na konec filmu, bylo to moc smutné. A já, která plaču furt, jsem zase brečela. Terapeutka mně na konec přinesla ty opravené hodinky. Oprava stála 45,- korun a hlavně, že jí kluci nemají nic posílat, protože zaměstnancům prohlížejí poštu. A byl by z toho průser. Tak ať koupím kafé a cukr až budu nakupovat v kantýně. Řekla jsem jí, že až 26. budu mět výplatu. Řekla že to nevadí, že je to malá položka a nespěchá to. To sice ne, ale nemám ráda dluhy. Ani jsem nešla na večeři, dělaly jsme s Janou a Radkou ty myšičky. Taky jsem včera dostala dopis od Mirčiné Lucinky – vlastně mojí neteře i když nevím jak jinak se to říká, Staňa a její taťka Jirka jsou bratranci a jak jsem už psala s Mirkou jsem od svých tří roků kamarádky. Lucka mně napsala moc hezký dopis. Udělala mně strašně velkou radost. Taky jsem jí hned odepsala. Su zvědavá jestli ještě napíše aj Mirka. V práci jsem si dneska udělala pytlíček na hygienu do nemocnice. Taky jsem vyšila dírky na ty včerejší gatě a našila tam knoflíky. Celý den jsem se v práci tak nějak poflakovala, nebylo co dělat. Udělala jsem si údržbu na stroji – vyčistila ho, promazala jsem ho. Po obědě sprcha, jen taková rychlá. Potom chlapi nosili prádlo, dneska žádné přiblblé řečičky naštěstí nebyly. Ještě jsem do konce směny stihla přebrat montétky – gatě aj blůzy a dámské košile. Na zítřek mně zbývají jen pánské košile. Taky dneska šla domů Květa. Tak v práci byly všecky smutné. Včera Květě došel fax, ale ona to čekala. Proto chtěla opravit ten zip na těch riflích. S Mirkou už je to k nevydržení, je čím dál protivnější. No a Jana je hrozně falešná. Na jedné straně Mirku pomlouvá a na druhé straně jí leze do řiti. A tady si člověk musí sakra dát pozor na to co, kdy a jak říká. Všecko se može v jedné minutě otočit proti němu. Radši nic neříkám, jen poslouchám a myslím si svoje. Dneska němčina byla, nic neumím, ale aspoň utíká čas. I když Blanka mě pochválila. V pondělí jede Blanka na eskortu k soudu. Týden bude pryč. Včera se zase u nás stěhovala cimra. Takže spím pod oknem a táhne na mě! Taky jsem dneska dostala dopis od Mařky – sestry. A zase jsem to obrečela až do večera. Ale my jsme obě dvě slzavé údolíčka... Poslala mně známky. Zrovna jsem jí hned odpověděla, aby to zítra mohlo jít. Jednoho to tady potěší, když dostane dopisy. Je to tu jediná radost. Necítím se tak sama, opuštěná... Půjdu už spát, bolí mě můj mozol od toho věčného psaní. Dneska jsem Staňovi nepřipsala do dopisu nic, snad až zítra.
3.6. 2000 sobota
Dneska je na cimře generální úklid. uklízí Monika s Vanesou. Já mám v devět hodin terapii, budu došívat ty myšičky. Včera se nic zvláštního nedělo. V práci jsem si oprala svoje drobné prádlo v rukách. Automatka je ještě pokažená. Spodní košilku a gaťky mám zničené – poslední pračka, než se pokazila, tekla totiž úplně rezavá voda a zabarvila celou pračku prádla. Ženské byly pořádně nasrané, ale za to nikdo nemohl. Třeba to v savu trochu pustí. Vyměnila jsem včera Blance tu černou košily k soudu. Byly to zase nervy, Stejně, Blance je údajně malá... Chce tu modrou s krátkým rukávem, ale nevím jak jí to přinést a ani jak jí vysvětlit, že to prostě tak dělat nejde. Po večeři jsem se včera necítila moc dobře. Vůbec se necítím dobře ani psychicky ani fyzicky – mám pořád bolesti... Je mně nějak těžko – jak se říká ,,u srdíčka“, nějak nejsu s tím vším vnitřně smířená. Dělám a tvářím se, že všechno v pohodě, ale není ani trochu... Kluci mně nepsali už 14 dnů. Psala Mirka, Lucka, Mařka a kluci nic – všeho trochu moc na mě. Odpoledne nám bude na terapii ještě promítat film,,Suzzane“, je prej moc smutný. To abych si vzala spoustu kapesníků. K snídani jsme měli moc dobrý jogurt. Mám dva, vyměnila jsem ho za klobásek. Jeden jogurt jsem snědla ráno před terapií a druhý si dám až dojdu z terapie, na svačinku. Uvidím co se ještě odpoledne bude dít. Moc mě štve ta moje postel pod tím oknem. Věčný průvan, na ty moje záda jak dělané. Začnu psát dopis Mařce a kousek zase napíšu Staňovi. Pokusím se taky malovat na ty obálky a papíry. Zkusím to. Potom ten dopis vypadá tak nějak hezčí. Aspoň se zabavím, co tady furt dělat. Taky už mně dochází papír, za chvílu nebudu mět na co psát. Ten film na terapii byl dobrý, ale byla mně tam zima. Včera mě Michalka masírovala záda. Celkem dobře. Třeba mě namasíruje aj dneska.
4.6. 2000 neděle
Včera večer mě Michalka zase namasírovala. Sice ne dlouho, ale aspoň něco. Ráno jsem s Blankou byla na vycházce a konečně jsme vyřešily tu její košili. Po obědě na vycházce jí na jedné košili ustřihnu rukávy a v ruce je zašiju. Ať má na tu eskortu k soudu tu košili trošku slušnou. Celé odpoledne jsem malovala na papíry a psala si adresy na obálky. Hrála jsem si s tím celý čas. Po Obědě jsem udělala Blance ty rukávy a ještě jsem jí půjčila svůj batůžek – je celkem velký. Po vycházce nám vychovatelka udělala aktiv – ohledně úpravy vyhlášky o penězích. No prostě bordel. Ale mně je to celkem jedno. Po aktivu jsem si okrájela okurek a slupky jsem si dala na obličej a na krk. Na dekoltu mně naskákaly nějaké pupínky, tak jsem si uvařila heřmánkový čaj a dělala jsem si na to obklady. Snad se to ztratí. Šla jsem se osprchovat, zase jen studená voda. Natřela jsem se tělovým mlékem, krásně voní. Pokračovala jsem v psaní dopisu sestře, popisuju jí poměry tady, aby měla představu v čem tady žiju. Zítra budu pokračovat, taky jsem pokračovala v rozepsaném dopisu Staňovi. A teď bude sčíták a potom zkusí chvilku číst. Dočtu knížku a pak budu spinkat. Drahocenný spánek. Odpoledne bylo strašné vedro a teď je zima. Je nádherná bouřka a začíná pršet, miluju bouřky. Bude se blbě ráno vstávat. dneska jsem načala novou zubní pastu. Ta z domu mně vydržela dlouho- od 22.3. až do teď. Tady se musí šetřit se vším. Musím potom klukom napsat aby mně ju koupili, až budu mět nárok na balík. Byla moc dobrá a dlouho vydržela. Ráno mám jít na tu krev... Doufám, že velitelé nezapomenou.
Jarmila Pavlíková
