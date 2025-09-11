Čtyři roky v lágru - devatenáctá část
24.5. 2000 středa
Přišla jsem do práce, sedla jsem si k mašině, začala jsem látat a taky plakat. Dokonce aj Mirka a Květa si toho všimly. Prostě den blbec jak vyšitý. Z práce brali Irinu k vyšetřovákům kvůli tomu zbití té zlodějky. Byla tam hodně dlouho, Květa s Marikou už měly aj strach. Jana šla dneska na komisi, na schválení přechodu na DS 1 (diferenční skupina). Přišla jsem na barák a šla jsem si pro poštu. Vychovatel mně dal dopis, myslela jsem, že je to od kluků. Přišla jsem na cimru, vytáhnu dopis a on byl od Mařky – mojí sestry... Nemohla jsem ten dopis ani přečíst, slzy mně tekly jak vodopády, vzlykala jsem nahlas, ženské hleděly co se stalo... Moje sestra nevěděla, že jdeme do vězení, kluci měli za úkol říct jí, že jsme odjeli do zahraničí. No, asi se to od někoho dozvěděla a pak zatlačila na kluky. Až přečtu dopis tak se to dozvím, nemám sílu si ho zatím přečíst. Měla jsem ve tři hodiny terapii a musela jsem se aspoň trošku uklidnit. Než začala terapie, seděla jsem na vycházkovém dvoře s Janou, co se mnou chodí na terapii a je od nás z patra, má anorexii, ale snaží se z toho dostat. Moc jí přeju aby to zvládla. Na terapii si Blanka donesla skleničku a chtěla abych jí ju namalovala. Terapeutka to dovolila a tak jsem malovala. Docela se mně to povedlo. Jen mně kapaly slzičky a Blanka si toho všimla. Tak jsem jí řekla, že mně psala sestra a že o tom teď nechcu mluvit. A slzičky tekly dál. Paní terapeutka mně vzala ty hodinky do opravy. Říkala jsem jí, že jí kluci pošlou v obálce peníze za opravu. Su zvědavá jestli půjdou zpravit. Na terapii aj zpět jsme šly přes dvůr chlapů, někteří tam byli docela šikovní. Radši jsem se moc nedívala. Když jsem přišla na barák tak jsem se snažila učit němčinu. Dopis jsem pořád neměla odvahu číst. Šlo se na večeřu a když jsem přišla z večeře, tak jsem to konečně začala číst. Brečela jsem, slzy kapaly a já na to sotva viděla. Psala hezky, nic nevyčítala. Snaží se teď pomoct klukom, že je volá aspoň na oběd v sobotu a nedělu. Ptala se jestli něco nepotřebuju. Co jí psát, stejně mně nemože nic poslat. Napsala jsem jí, že kdyby mě mohla poslat známky, byla bych moc ráda. napsala mně, že Pavel byl u Leničky (svojí slečny). Su zvědavá co Pavel napíše, jak se tam měl... Peťa že slavil o víkendu doma narozeniny a pak že byl s Karlem u ní doma (nevím co za Karla). Peťka že byl v pořádku, ale Karel byl nějaký zničený. Musím se Peťky v dopise optat, jak se mu narozky vydařily. Máme na cimře jednu novou – cigaňu. Dneska se mně při sprchování podařilo krásně udělat, chybí mně to strašně moc. Zítra chlapi donesou prádlo, někteří mezi nimi jsou docela fajn. Bolí mě strašně hlava. A dost budu radši spát a to hned!
25.5. 2000 čtvrtek
Včera večer mě strašně bolela a točila se hlava, pak jsem z toho nemohla usnout. V práci byla pohoda. Ušila jsem si parádní tašku s kapsama, na nošení si prádla na barák. Zase nemožu jít na velkou, mám tady s tím od začátku strašný problém. Už jsem zase nebyla pět dní. Někdy mně pomože kousek normálního mýdla, dala jsem si a uvidím. Dost mě bolí břicho. Prádlo z prádelny je vynošené, měla jsem pokecanou halenku od oběda, trochu jsem si ju vyčistila vodou a chlapi si dělali srandu jestli mně teče mléko... Jsou to potvory. Ale furt je snesu víc, než ženské. Došla jsem na barák a další překvapení. Měla jsem dopis od Mirky – Formuly (moje kamarádka od dětství). Peťa jí dal adresu a tak mně napsala. Překvapilo mě to, ale jsem ráda že napsala. Psala mně, že byla v nemocnici a co dělají holky ( její dcery). Jura že udělal foliovník a Lucinka že všecko zvládala, když ona byla v nemocnici. Po němčině jsem jí hned odepsala a ještě jsem to stihla dát vychovatelce k odeslání. Dnes jsem na vycházce probírala s Blanků jejího syna. Má s ním problémy, neposlouchá vůbec nikoho, nic nedělá, babička co se jí o děti stará si s ním neví rady. Ona odtud s tím nic nezmože. Potřebovala by jít na to PP domů. Jedna z patra mně má za jídlo donést pomeranče, zatím nedonesla. Doufám, že mně je nikdo nesežral, když jsem byla na němčině. Dneska půjdu brzo spát, pořád mě bolí hlava a oči.
27.5. 2000 sobota
Včera jsem nepsala, protože jsem neměla chuť a měla jsem špatnou náladu a vztek. Málem jsem měla průser a ještě nevím jak to dopadne v pondělí. To bude mět ještě dohru v práci. Šla jsem totiž ráno do práce ve dvou košilích – jednu s krátkým rukávem a protože mně bylo zima, tak jsem si přes to dala ještě košili s dlouhým rukávem. Nechala jsem si podepsat lístek od mistrové na věci, které jsem si nesla na barák a tu košily jsem si vyměnila (tu s tím dlouhým rukávem) za novou a připsala jsem si ju na lístek. Já vím, že jsem to měla mět napsáno hned při podpisu, ale bohužel stalo se. Tu původní košily jsem nechala přehozenou přes židli. Při filcuňku mě Mirka nabonzovala, prej – co to máš za košili, tu jsi na lístku napsanou neměla (jak kdybych jí kradla). Pustila se do mě aj Andrea. Naštěstí tam byla dobrá velitelka, jen mávla rukou. Ale já jsem byla pěkně vytočená, když o tom Mirka věděla, měla mně to říct už v práci a ne až při filcuňku. hned na mě, že se to musí s Květou vyřešit a tak... Mirka na mě ječela, řekla jsem jim proč se mě chtějí zbavit, co jsem jim udělala. Vyletělo ze mě, že kdybych měla mluvit o tom co vím já, že by se ještě divily. Ječela na mě aj s Andreou – co víš, co víš... Neřekla jsem jim nic. Nebudu jim říkat co vím, ještě by to zneužily proti mně. Hned jsme šly za Květou, ona řekla, že jsem to měla říct a že se to dořeší v pondělí. Jsem zvědavá... Když jsem byla na vycházkách tak mě z okna zavolala Mirka, že mám za ní přijít ke katru, jestli možu. Jasně že jsem šla, byla jsem zvědavá co mě chce. Ona hned na mě jak jsem to myslela a co vím. Řekla jsem jí, že to je moje věc a jí to říkat nebudu. Že já jsem nic neudělala ani neukradla, jen jsem si vyměnila košili a stará košile visí na židly na dílně. Može se v pondělí přesvědčit. A moje chyba je jen to, že jsem si ji dopsala na lístek. Květě že všecko vysvětlím, ale jí vysvětlovat nemusím nic... Řekla jsem jí, že nejsem bonzák jak ona a co vím, že je u mě... Ale pokud budu muset... Řeči nedělám a každému se možu podívat do očí. Hledím si svého. Začala s tím, že celý víkend nebude moct spát. Odpověděla jsem jí, že já nejméně měsíc... Sleduju už dél že jim tam nepasuju, jen pořád nevím proč. Hledím si svého, práci se snažím dělat dobře a rychle. Mirka onehdy v práci na mě vyjela, že jsem do skladových prostěradel dala díravé. Řekla jsem jí tenkrát, že prostěradla dělala aj ona, a já že do skladových nedávám zalátané, ty dávám zvlášť. Prej že jo a že bylo hned navrchu. To je zajímavé jen jedno? Vždycky beru celou hromádku a nesu ju do skladu. Řekla jsem jí, že je mně to jedno, už jsem se s ní nechtěla dohadovat. Teď budu dávat pozor spíš na druhé, na to co dělají a paměť mám moc dobrou. Budu si hledět své práce, makat – šít, uklízat, vytírat, přebírat prádlo a hlavně na všecko dávat pozor! Moc dobrý pozor!!! Snad to v pondělí dobře dopadne. Snad. Byla jsem z toho moc špatná, jak dokážou být ženské zákeřné, plné pomstichtivosti, intrikářské a závistivé. Ale co tu vlastně čekám?!?
28.5. 2000 neděle.
Ráno jsem si vzala prášek, abych mohla jít konečně pořádně na velkou. Před obědem jsem konečně šla a po obědě zas, to jsem měla průjem. Kluci zase na návštěvu nepřijeli, ale Peťa má před maturitou a Pavel má zkoušky a různé zápočty. Taky potřebují peníze na cesty do školy a na jídlo. To je přednější. Ráno na vycházce mně byla zima, ale to je tím, že jsem moc nespala, furt jsem přemýšlela kam jsem se to vlastně dostala. Odpoledne jsem ani na vycházku nešla, měla jsem ten průjem. Půl hodiny jsem dřímala a jak došly ženské z práce tak mě vzbudily. Nadělají strašný kravál. Vybalovaly taky věci z návštěv, návštěvu tu měly dvě. Měly nákupy za tisícovku(takový nákup možů návštěvy udělat odsouzeným). Četla jsem si aj dopoledne aj odpoledne. Začala jsem psát dopis Staňovi. Napsala jsem mu,že mně napsala Mařka aj Mirka. Taky jsem mu přetlumočila co mně holky psaly. Zase mně dopsala jedna průpiska. Za chvílu nebudu mět čím psát. Jak začne téct teplá voda tak se půjdu osprchovat. Teď si sním druhé kiwi(výměna za rybičky,chleba a máslo). Jarka měla návštěvu, tak mně nabídla trochu škvarkové pomazánky. Vzala jsem si s půlkou krajčku chleba. Půjdu zase brzo spát. To je to nejlepší co tu je – SPÁNEK!!!
Jarmila Pavlíková
Jarmila Pavlíková
Jarmila Pavlíková
Jarmila Pavlíková
Jarmila Pavlíková
