Čtyři roky v lágru - deváté pokračování
13.4. 2000
Vstala jsem první,oblékla jsem se, vyčistila zuby a šla jsem s dalšíma třema ženama pro snídaní. Byla bílá káva a koblihy. Po snídaní jsem se chtěla jít osprchovat, zase tam všechny seděly a kouřily a ta cigaňa – Drahuše, co předevčírem přijela se mnou a co na mě vyjela ve skladu ,, ať nezdržuju’', když jsem se ptala na fotky kluků, do mně zase začala rýt. Že prý – a zase se tu bude cákat po ránu. Ale takovým tónem, že jsem se prostě vytočila a šla jsem pryč. Opláchnu se až o půl třetí. Je hrozná suverénka a furt se předvádí. V kriminále je pomalu víc jak doma(už ju tu znají aj benga). Všude se furt chválí, že má kosmetiku za tisíce a hadry civil všechno orginál nakoupené v cizině, ale číst a psát neumí... Chtěla abych jí vypsala ten dotazník co nám dali. Je to zlodějka, nevím sice co kradla, ale tady má největší strach aby jsme jí něco neukradly. Od samého začátku mě byla nesympatická. S ostatníma to bude snad v pohodě, radši si budu hledět svého a moc si jich nevšímat. To bude nejlepší. Teď zkusím napsat Ruskám dopis aby věděly kde jsem. Mohla by za mnou přijít Liduška, ona je taky ostraha, aspoň někdo trošičku známý. Vypsala jsem Drahuši dotazník a potom jsem zkoušela číst. Moc mě to nešlo, nemohla jsem se vůbec soustředit. Mám pocit, že sem nějak nepatřím, že všechno je jen sen a já se probudím a budu doma. Furt se s tím nemožu vyrovnat a asi nikdy se s tím nevyrovnám. Začala jsem zase plakat a nešlo to přestat. Byla jsem u socioložky, mladá holka, ale vcelku rozumná. Chtěla vědět všecko o mne, řekla jsem jí je skratce všecko jak to se mnou je. Slíbila mně, že se bude snažit a přimluví se za mne abych dostala práci. taky mě dala adresu na sociálního kurátora u nás v Hodoníně. Celou dobu jsem jí tam brečela, ještě mě dala aj papírové kapesníčky. Vypadala že všechno chápe – pokud to teda chápala. I když nepochopí, kdo nezažil. Uvidím co to všechno pomože. Jak jsem se vrátila na cimru, hned jsem napsala Peťovi ať zavolá tomu kurátorovi, že by jim mohl nějak pomoct. Dopsala jsem dopis a už byl oběd. Po obědě zase do mě rýpaly, ony si tu vždycky najdou důvod, jak vrtat do někoho, kdo k nim nepatří. Prý jsem neutřela stůl. Odpověděla jsem, že jsem od stolu nevstávala poslední a že jim služku dělat nebudu. A hned k tomu měly proslovy, asi jsem si dovolila moc. Tady klid mět určitě nebudu. Nikdy mezi ně nezapadnu a ani nechcu. Budu si prostě hledět svého a budu žít ve svojem světě. Jedna z těch ciganí tady furt vykřikuje, že 20 roků krade, tak že ju jednou chytil museli. Jedna ženská( 54 roků), pleštila přes hubu v hospodě policajta až proletěl skleněnou výplní dveří. Ona taky vypadá jak hospodský inventář, je sice bílá, ale taková santusačka. Ta je taky pěkně protivná. Pak je tu Lenka taky bílá,ta je nelepší z těch špatných. Neplatila své matce na děti, které jí její matka vychovává a ta ji nechala zavřít. Tady ale člověk nemože věřit nikomu a ničemu. Ty dvě feťačky a šlapky v jednom, různě pašovaly přes hranice drogy. Ty jsou aspoň bílé. Budu si číst a psát, ať mám klid. O půl třetí se půjdu osprchovat a zase číst. Ani pusu neotevřu, protože co tady řeknu a udělám, bude vždycky špatně. Osprchovala jsem se a byla krásně teplá voda. Ještě jsem nebyla oblečená a už pro mě přišel bengo, že mám jít k psycholožce. Honem jsem se pooblékala a šla jsem. Paní psycholožka je moc příjemná, ale bohužel moje slabost – slzy při zmíňce o rodině. Tentokrát jsem kapesníčky měla, stejně mě nabídla svoje, že ať si je šetřím. Trošku jsem se uklidnila, rozumně si se mnou povídala, zdála se mě rozumná. Potřebuji nějakou zpřízněnou duši, ale tady těžko nějakou najdu. Zítra k ní mám jít znovu na nějaký test, že tak na hodinu. Klidně na celý den, jen když nebudu muset být tady na cimře. Mohla jsem si s paní psycholožkou normálně povykládat ani jsem se nestyděla jí říct čeho všeho se tu bojim. Nějak mě to přišlo normální, takové nenucené. Řekla jsem jí úplně všecko – proč jsem tu, co moji kluci, co Staňa mě všecko vyvedl... Teď napíšu Ivaně, tady jedna jí ho zítra dopis vezme a dá jí ho. Teď se podívám na ,, Milágros’' ,stejně to tu řve na plné kule. Potom si budu číst, snad se nic mimořádného nestana. nemožu se na to čtení soustředit... Jde v televizi ,, cigánská hymna Kasandra’'. Ciganě na to hledí jak na kázání v kostele. Cigánce Marii, co leží vedle mě strašně smrdí nohy,ale strašně! Furt mně je strká pod nos. Je strašně tlustá a prsa má jak kýble. Opravdu se tu začínám bát. Po zprávách se přesleču a lehnu si, bolí mě hlava, ale to je z té televize a mojeho neustálého pláču. To mne nepřidá na klidu. Snad budu dneska v noci trochu spát. Na večeřu byla koprovka s bramborem a vajíčkem, trochu jsem snědla. Hlavně že máme dost čaje, aspoň je ho víc jak v Brně.
Jarmila Pavlíková
