Čtyři roky v lágru - desáté pokračování
14.4. 2000
Spala jsem celkem dobře. Probudila jsem se brzo, všechny ještě spaly. Ráno probíhalo všechno v pohodě. Přinesly jsme z kárka snídani – salám, chleba, máslo, pomeranč. Já jsem hned ráno jest nemohla, tak jsem pojedla až kolem sedmé. O půl deváté si pro mně přišla psycholožka. Dala mě testy k vyplnění – jedny byly o doplňování čtverečků, asi u třech jsem si nebyla jistá. Potom jsem odpovídala na otázky – ano, ne. U některých bylo těžké odpovědět tak jednoznačně, záleží z jakého úhlu pohledu se na to člověk dívá. Řekla jsem to paní psycholožce, chvílu jsme nad tím polemizovaly a pak mně dala za pravdu, že prostě některé ty otázky jsou špatně položené a je vidět, že přemýšlim nad tím co dělám. Tak nevím jestli to pro mne bude dobré. Potom jsem měla nakreslit postavu muže a ženy. Já, která kreslí hůř než šestileté děcko. Byla v té kanceláři úžasná pohoda a klid. Vůbec se mě nechtělo na barák, nejradši bych tam zůstala celý den. Poprosila jsem ji, jestli by se dalo zjistit, kde zostaly moje fotky kluků a manžela. Řikala že se to pokusí zjistit a když tak zavolá do Brna, jestli nezostaly tam. Třeba se je podaří najít. Budu si číst a nechám běžet čas. Po přeřazení z přibylu půjde asi na barák D3. Tam se dá chodit na němčinu a od září na počítače. Musím zabít čas ať nemusím myslet na kluky, domov a sebe. Vzpomenu rodinu a kluky a brečím jak želva. Budu si číst, pokud na to přes slzy uvidím. Nedá se soustředit na čtení, baby se tady hádají kvůli chlapom. Jestli je lepší žít s mladším, starším, hledat si chlapa na stará kolena a tak podobně. A další hádka – Chválý se co má která dražšího, lepšího. Má všechno na elektriku v baráhu – no prostě Drahuše, vybavení za dva miliony... Jak kdyby na tom záleželo. No prostě ciganě. Je to nechutné a zároveň směšné. Já bych nechtěla nic, jen být doma s klukama. Ostatní píšou dopisy. Já budu odpoledne asi psát Staňovi. Na oběd jsem snědla máčku s trochou brambor a maso. Po obědě jsem si půjčila manikurní nůžky a pilníček, abych se udělala manikůru. Aspoň trochu se zkultůrnit. Mají sem na přibyl přijít dvě nové ženské. Mohla by to být lidka, co byla se mnou v Brně. Nebyla bych tak sama. Přišlo pět nových ženských, ale Liduška mezi nimi není. Ale přijela Irena, ta byla se mnou taky na cele v Brně. Jinak jsou to tři mladé holky a jedna cigánka. Jak nám rozdají poštu, tak se půjdu osprchovat a operu si pár kousků prádla. Osprchovala jsem se, umyla si hlavu. Celou dobu ve sprše na mě hleděla Drahuše – vyloženě mě hltala očima ( asi bude teplá ), aspoň podle řečí co se tu vedou. Že už tu měla ,, kamarádky“ v předchozích trestech. Abych se začala za chvílu bát... Televize zase řve na plno, nedívám se,jen poslouchám. Ty cigamě blbé jsou furt za záslonou a pořád tam ječí. velitelka jim povolila televizu jen do 10 hodin. Je tu hrozný kravál co přišly ty nové, moc lidí na malou cimru. Ta cigaňa Marie se furt řehtá jak kobyla, úplně to trhá uši. Irena mme chce nakreslit obrázky na obálky pro kluky. Taky se nudí, tak ať kreslí když chce. Teď za mnou došla jedna z těch klidnějších cigánek, jestli bych jí nenapsala dopis kurátorce kvůli dětem. tak jsem jí slibila, že jí to zítra napíšu. proč ne, ta je neškodná a stejně se nudím. jak to tak sleduju, je tu hodně lesbiček. Drahuše ta se tím ještě všude chválí, že už tu ,,kamarádky“ měla. Z těch nových mladých – dvě jsou taky teplé. No prostě je jich tu víc jak dost. Bojím se co bude na baráku. Budu si muset najít co nejvíc aktivit, abych byla co nejmíň na cimře. Dopis pro Ivanu mám nachystaný. Dana, co se sem k nám chodí sprchovat to vezme v pondělí do práce a dá to Marcela, ta to vezme Ivaně. je to strašně složité a nesmí se to... nejradši bych to poslala normálně poštou. Prý se nemám bát. Konec konců, mě nic nehrozí a ony ať se s tím poperou když chtějí. Dnešní večer bude zese pořádný rambajz, já si po zprávách lehnu a budu spát. To je to nejlepší co možu udělat. Irena mě nakreslila obrázky aj na dopisní papír,vypadá to moc hezky. Dneska končím, zítra budu pokračovat...
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - deváté pokračování
Deváté pokračování mojí knihy. V předchozích částech píšu o svém zadržení a nástupu trestu do věznice v Brně - Bohunicích, jak tam šel den za dnem. Následovalo převezení do ženské věznice v Pardubicích a první dny tamtéž...
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - díl druhý osmé pokračování
Pokračování osmé - v předchozích částech popisuju moje zadržení a nástup výkonu trestu do věznice v Brně - Bohunicích. Všechno jak šlo den po dni...
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - sedmá část
Sedmé pokračování toho, jak mě zadrželi 23.3.2000 a zavezli do výkonu trestu v Brně - Bohunicích. A moje dny tam prožité.
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru šesté pokračování
šesté pokračování - jen pro shrnutí: v předhozích částech se píše o mém nástupu do věznice v Brně- Bohunicích a pár dnech tam strávených . Odehrává se to v roce 2000....
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - část pátá
pokračování páté ...........................................................................................
|Další články autora
Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová
Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod...
Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku
Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré...
Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví
Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve...
Kdysi bezpečnou Kostarikou zmítá zločin, postaví drsné vězení po vzoru Salvadoru
Kostarika bude mít novou věznici s přísným režimem, k jejímuž zřízení vládu středoamerické země...
Děsivý, úžasný, šance jedna k milionu. Fotograf pořídil možná sportovní snímek roku
Šance jedna k milionu, možná ještě nižší. Tak internet hodnotí kousek italského fotografa Raye...
Trump chystá přesun velitelství vesmírných sil z Colorada do Alabamy
Prezident Spojených států Donald Trump v úterý oznámil přesun velitelství vesmírných sil do...
Putin je možná největší válečný zločinec naší doby, kritizoval kancléř Merz
Ruský prezident Vladimir Putin je možná největší válečný zločinec naší doby. Řekl to německý...
Statisticky nemožné? AfD zaskočila série úmrtí jejích kandidátů před volbami
Poslední týdny čelí krajně pravicová německá strana Alternativa pro Německo (AfD) svízelné situaci....
Další Trumpova blamáž? Národní garda je v Los Angeles nelegálně, rozhodl soud
Nasazení Národní gardy vládou amerického prezidenta Donalda Trumpa během protestů a...
Velká, Kamýk nad Vltavou
Kamýk nad Vltavou - Velká, okres Příbram
4 160 100 Kč
- Počet článků 10
- Celková karma 11,49
- Průměrná čtenost 335x