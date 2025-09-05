Čtyři roky v lágru - čtrnáctá část
27.4. 2000 čtvrtek
Včera jsem nějak nestíhala abych ještě aj psala. Píšu až dneska než bude večerka, která je ve 21 hodin teď je 20.15 . Včera v práci jsem se dost nadělala, to nic nedělání ty tři týdny je prostě poznat. Na konci směny mě bolely nohy a záda jak čert. Kontrolovala jsem prostěradla jestli jsou v pořádku a nejsou potrhané a díravé. Normálně se to dělá ve dvou a mají to hotové zhruba do oběda. Já to dělala celou směnu sama, jen na začátku mě kolegyně Mirka ukázala jak se to dělá. O půl druhé jsem to měla hotové. Odpoledne jsem se nemohla ani hýbat. Taky jsem ráno byla na té krvi a dali mě novou kartičku zdravotní pojišťovny. Když jsem přišla z práce tak jsem měla poštu od Petě – balíček kilovku s papírama do bloku, obálkama, známkama a pastelkama. Nebyl tam dopis, ale to je celý Peťa. Vychovatelka mně nechtěla dát papír, ve kterém to bylo zabalené. Škoda známky jsem mohla ještě použít. Včera taky na naše patro došla Liduška s Irenou. Irena je u nás na cimře. Lidka je na osmičce. Celé odpoledne mně Liduška žvatlala za prdelí, ale mě tak strašně bolely ty záda, že jsem ani na ni neměla náladu. No co, poslouchala jsem ji a občas jsem něco odpověděla. Irena se zabydlela a hned začala malovat obrázky. Dala jsem jí jednu hnědou pastelku, chyběla ji. začala jsem psát dopis klukům. Večer jsem zalehla a doufala jsem,že záda přestanou do rána bolet. Dneska v práci jsem začala hned ráno látat prostěradla, strašně se mě trhaly nitě – pak jsem zjistila,že je vadná cívka ve člunku, ještě tu budu aj opravář, ale strojů jsem doma opravila dost. Naštěstí si umím poradit. Potom už se šilo dobře. Byla jsem pochválená, že se mně nemusí nic vysvětlovat, že si umím poradit a tím pádem mě nemusí nikdo zaškolovat. Myslely si, že mě to bude kdoví jak dlouho trvat, než se zapracuju. Taky jsem si ráno nachystala černou košilu pro sebe na výměnu. Jinak se tu nosí takové modré nepříjemné. Tyto černé jsou povoleny taky a když u toho prádla dělám, proč se neobléct pěkně. Po obědě jsem si tam vyprala prádlo v pračce, je to lepší, než prát v rukách na baráku. Při tom jsem oprala prádlo aj holkám aby nebyla pračka poloprázdná. Prášek na praní je erární, protože se tu pere aj nějaké prádlo pro věznici.. Pomohla mně chvilku Jana, je ze Severní Moravy a zdá se to být fajn ženská. Poumývala jsem v práci chodbičku, když jsem měla vodu v kýblu. Vypadalo to jako by tam nikdo delší dobu nevytíral. No a šlo se na prádlo, které přivezli. Pak ho ještě zkontrolovat ( mám na starosti modré montérky a černé košile pánské aj dámské). Došla jsem z práce a ještě jsem nebyla ani na cimře a už Liduška za zadkem. Slíbila jsem jí veku od snídaně. Dneska mě naštěstí moc neotravovala. Došla jsem na cimru a ženské stěhovaly postele – aby Naďa s Ivetou mohly mět letiště. Takže naráz je vedle mě na ,,Letišti“ Irena. Dopoledne mně nakreslila obrázky na obálky aj na papír. Měla jsem taky poštu, jeden dopis od kluků a pak dopis v dělané obálce z erotického časopisu. Myslela jsem si , že je to od Staně, asi už neměl obálky aj písmo vypadalo jak od něho. Po rozdělání jsem zjistila, že je to od Rusek z Brna z kriminálu. Měla jsem radost,že si vůbec vzpomněly. Peťa mě napsal, že Formula ( moje kamarádka se kterou jsem od svých tří roků,jmenuje se Mirka) je v nemocnici, byla v bezvědomí a má cukrovku v nejvyšším stádiu. Ona má taky 140 kilo. Její manžel Jirka (mojeho muže bratranec) je denně ,,na šrot“ a že si pokoušel podřezat žíly kuchyňským nožem. Zachránili ho a žije. Pane Bože, co tam se děje! Když jsem šla z práce,tak mě vychovatelka řekla, že ve čtyři hodiny je němčina a že tam mám jít. Šla jsem tam byla jsem strašně překvapená: Dívala jsem se na tu ženskou a přemýšlela jsem odkud ju znám, byla mě strašně povědomá. Byla to jedna z odsouzených, akorát měla dozor a bydlela na druhém patře. Zapla jsem mozkové závity a ejhle – vždyť je to Blanka, veliká podnikatelka, chodily jsme kdysi ke stejné švadleně a potom jsme se potkávaly u našeho společného známého. Ona Blanka vždycky byla strašně namyšlená kráva. Vzala si ,,Jugoslávce“, trenéra jugoslávské lyžařské reprezentace, který ju dotáhl do Jugoslávie,prej za vysněným životem... No a ona se ocitla úplně v jiném světě – pásla kozy někde v horách v malinké chatrči a opatrovala jeho starou. po půl roce se rozvedli a ona si našla movitého vídeňáka. A začala podnikat... Jak jsem se na ňu dívala, říkám jí ,,Blanko, jsi to ty“? Říká , ano jsem Blanka a pro změnu hleděla ona na mě. Tak jsem se jí připomněla... No a hodina němčiny, byla hodinou povídání co se s náma stalo. Dostala stejně jako já 5,5 roku, dokonce za stejný paragraf. Říkala jsem jí, že když se ztratila z očí, všichni jsme si mysleli, že je ve Vídni. I když děti jí opatrovala maminka. Povídala, že tak to chtěla aby si to všichni mysleli. A teď má odsezené tři roky. Svět je prostě malý. Dala mně telefon na svoju mamku, abych ho poslala klukom, že by na návštěvy mohli jezdit spolu autem, aby kluci nemuseli vlakem. Říkala, že nemá co číst, tak jsem jí nabídla moji knížku, vzala jsem si z domu čtyři knížky. Na vycházku že mně donese ukázat album s fotkama jejich dětí. Taky mě nabídla, že mně ostříhá vlasy. V pět jsem šla zpátky na cimru. Při večeři mě volala,že si mám sednout k ní. Aspoň si popovídáme, tady si jsme ,,rovné“. Taky je to inteligentní ženská a já si myslím, že moje IQ není taky špatné. Inteligentních ženských tady opravdu moc není, je to tu spíš vzácný úkaz a co si s něma povídat, jen nějaké blbosti. A tím já tu dost trpím. Po večeři jsem se osprchovala a za chvilku byl sčíták – zase dvakrát. Ty ženské tady pořád řvou, mají připomínky a ještě k tomu nechutné, potom se diví, že že se velitelé vztekají. Podívala jsem se na zprávy a po sedmi dnech jsem dopsala dopis Staňovi. Přála jsem mu aj k svátku, má ho sice až 7.5., ale on píše málo, tak ať si nemyslí, že jsem si třeba nevzpomněla. Má obrázek na obálce aj na dopisním papíře. A ještě chvilku jsem psala ,,TOTO“.
28.4. 2000 pátek
Ráno u snídaně se vidím pokaždé s Jitkou, poznaly jsme se v Brně. V práci jsem hned ráno začala s přebíráním a kontrolováním černých košil a zařadila jsem je do skladu a na opravy. Vyptala jsem si od Mariky kousek froté látky abych mohla ušít Ireně žíňku. Žíňku jsem ušila a pěkně olemovala. Poskládala jsem si svoje oprané prádlo a na úterý jsem si nachystala hezké povlečení (v úterý bude výměna prádla). Napsala jsem si to na lístek, aby to mistrová mohla podepsat k odnesení. Zase jsem látala a zašívala prostěradla až do oběda. Je jich strašně moc roztrhaných. Po obědě jsem pokračovala. O půl druhé mně Marika donesla tašku na to povlečení ať to mám v čem odnést. Ráno jsem popřála Marice k narozeninám, má 37 roků. Po příchodu na barák jsem měla dopis – od Staně. Poslal mně známky a psal, že nemohl psát, protože neměl ani obálky a ani známky. Musel počkat až bude mět výplatu na účtu. Byli za ním v sobotu oba dva kluci, měl velkou radost. Šla jsem na vycházku za tou Blankou, nesla jsem jí knížku co jsem jí slíbila. ona přinesla album s fotkama. Já její děti znám, od těch našich společných kamarádů. Jezdily tam sami na kolách, když už Blanka seděla. Její malou holčičku jsem učila hrát písničky na klavír. Povídaly jsme si celou hodinu. Málem jsme přetáhly vycházku. Ještě jsem šla s ní na její patro, na cimru – velitel nám to dovolil – Blanka mu pomáhá s úkolama do školy, on studuje. Půjčila mě civil co měla na víc, dvě trička a pyžamo. Za pyžamo su moc ráda, ta erární pruhovaná košila strašně škrábe navíc ráno jsem do ní celá zamotaná, tlačí mě a škrtí. Velitel mě potom odvedl nahoru. Šla jsem se zrovna osprchovat a oblékla jsem si to tričko. A už se těším večer na to pyžamko. Teď píšu Staňovi dopis, začnu dnes a průběžně budu pokračovat celé tři dny volna. taky mám opisovat tu němčinu. Snad to do úterka stihnu. Stejně už mám na prstě pěkný mozol od toho psaní. Při nástupu na večeřu mně dala Blanka holící strojek (motyčku), že má navíc. Po pěti dnech zase na velké, byla to hrůza až mně tekly slzy. Před spaním jsme ještě s Irenou hrály žolíky. Na spaní jsem si oblékla to krásné pyžamko.
29.4. 2000 sobota
Ráno budíček v sedm,tak jsem si pěkně pospala. Po snídaní na vycházce mě Blanka trochu ostříhala vlasy, už jsem to měla dost přerostlé. Není to sice jak od kadeřnice, ale aspoň mně to tak netrčí. Potom jsem až do oběda psala německá slovíčka a fráze. Psala jsem poprvé u stolu a byl tam strašný průvan. Na oběd byly k jídlu ještě ředkvičky, což su ráda, aspoň nějaké vitamíny. Budu mět dvoje Liduška je nemá čím kousat, nemá zuby. Chvílu jsem seděla po obědě na vycházce s Blankou, pak jsem šla na barák. A vlastně od té chvíle až do včilku jsme mastily s Irenů žolíky. Teď je 15 hodin. Ještě mně přibyly jedny ředkvičky od Ireny – prej pálí. Budu zase chvilku opisovat němčinu a učit se, snad to půjde v posteli. Byla za mnou Liduška, že jestli nemám čaj. Dala jsem jí dva sáčky toho heřmánkového, jiný nemám. Dva sáčky jsem taky dala té protivné cigánce, može se to hodit. Už nikomu nic nedám... Sama mám všeho málo a výplata bude až za měsíc. Měla bych začat psát Staňovi dopis. Nic mě tu nebaví, už abych šla do práce.
Jarmila Pavlíková
