Čtyři roky v lágru - část třetí
28.3.2020 úterý
Včera v noci v 11 hodin,už jsem skoro spala,když se rožlo světlo a přišla velitelka,přivedla novou ženskou , je to mongolka . Hned jsme zjistily, že strašně smrdí a je nějaká divná ( až se jí člověk bojí). nemohly jsme se s ní domluvit – rusky moc neumí a česky už vůbec ne ,pár slov... Říkala něco jako , že je tu 4 měsíce ,že ji sem dovedla nějaká žena, které daly 300 dolarů a že cesta od nich z mongolska je stála 1.000,- dolarů. Přivedly je sem, že tu budou pracovat a že se tu snad provdá za nějakého chlapa ze Znojma. Přijela aj s bratrem – samozdřejmně je chytli. Ráno jsem čůrala do zkumavky a šla jsem po vydání snídaně na krev. Po návratu jsem posnídala rohlík se sýrem. ještě že ty snídaně jsou dobré, jinak bych tu asi umřela hlady. Před obědem jsme si s Lidkou umyly pipiny a připravily jsme se na návštěvu gyndy. oběd byl zase jednou nepoživatelný – byl to fuj tajbl a Brrrr. Akorát ta polévka se dala trochu jest, snad to byla frankfurtská.
Zažily jsme šok – ta mongolka si pořád něco vybírá z vlasů a strká si to do pusy nebo to háže na zem ,chvílemi si ty vlasy aj okusuje ( má je dlouhé ) . Je to hnusné, nechutné , chce se mě z toho zvracet. Snad nemá vši... Běhá mě mráz po zádech ,jen si na to vzpomenu. taky nám plivá do umyvadla a nesplachuje to, už je nám z toho fakt zle. taky je po ní neustále počůraný záchod, pokaždé ho musíme umýt . Asi to nahlásíme referentce , protože se to nedá... 13.30 hod. jsme došly z gyndy a mám po náladě a to hned dvakrát. Napřed tam v té čekárně byla ,,štětka ‚‘’ která dělala jen bordel a furt tam vykřikovala,za to nás všechny bengáči furt napomínali. jedna cigánka po ní pěkně vyjela, ale druhá je uklidňovala , že jde za dva dny dom a ať si zbytečně nedělá problémy, kvůli gádžovce chrapůnské ( chrapůn je u cigánů vlastně nejhanlivější výraz- něco co už nemože být horší pro bílé ) Potom při vyšetření mě to dost bolelo a doktorka mě řekla, že tam mám malou krevní sraženinu,vřídek a malý nádorek... velitelky jsem se zeptala, jestli se možu doktorky něco optat – odpověděla , že samozdřejmně ( ale radši se člověk optá ). Zeptala jsem se na to , co to vlastně mám a co se s tím dá dělat. Odpověděla mě , že si to mám nechat odstranit až mě pustí. Na to jsem jí odpověděla, že to asi těžko, když jsem dostala 5,5 roku... Řekla mě, že uvidí co se s tím dá dělat... Hodně mne to překvapilo, protože po stránce zdravotní jsem s ženskýma věcma nikdy problémy neměla. na posledním vyšetření jsem byla úplně v pořádku.Taky mám strach aby mě tam nebujela rakovina. na cestě zpět na celu – ta štětka ( byla asi zfetovaná,posílají ji prý do kriminálu pomeranče něčím napíchané alespoň to říkala ženským )zase dělala kravál a vřískala tam na celou věznici. Benga na nás řvali na všechny a bylo to hodně nepříjemné. Cítila jsem se jak onuce se kterou každý vytře špínu. při návratu na celu si hned Ivanka všimla jak jsem špatná a že se se mnou něco děje. Lidce řekla, že má zvětšenou dělohu. Ivanka má zase cistu na děloze – prohlásila ,že jsme vlastně všechny tři kriplíci ,no co naděláme. Dopsala jsem Staňovi dopis a zase jsem brečela ,protože pořád su na něho strašně nasraná... Četla jsem skoro celé odpoledne,mezi tím trochu psala a povídala si s ženskýma. Deprimuje nás všechny ta mongolka má strašně zlé oči až nám běhá mráz po zádech. Večer zase hnusné jídlo,ale naštěstí jsme dostaly pardubický perník – tak aspoň něco. Stejně budu mět v noci hlad. vždycky jsem si přála zhubnout, tak myslím ,že se mě to tentokrát povede. Večer si Ivanka nechala zavolat referentku a řekla jí co všechno ta mongolka dělá , poprosila ji ať jí donese nějakou hygienu. za chvíli jí přinesla základní balíček hygieny. Co je to ale platné, když z vlasů si pořád něco vybírá.
29.3. středa
Celou noc jsem nemohla spát,když jsem nad ránem usnula tak jsem se každou chvilku budila – měla jsem nějaké špatné sny. Pobolívá mě hlava. Na snídaní zase sýr. to se dá aspoň jest. Ivana taky v noci nemohla spát, těšila se večer na dopis z domu a oni asi včera nenosili poštu. My totiž nic nevíme , když jsme tu zavřené. Dneska nám zatím ještě ani nezalili kafé a mne capucíno . Ivanu začala bolet hlava aby na to nemusela myslet ,balí si cigarety. Lidka si čte a já jsem dočetla další knížku ,teď píšu. Mongolka spí. V noci když jsem nemohla spát jsem si vzpoměla , že jsem Peťovi neřekla aby ráno přepínal telefon na normální , když nejde elektrika tak velký faxový nejde. Musím mu to dneska napsat. možná taky dneska dostanu dopis. Je 8.30 a já končím se psaním a budu pokračovat asi až odpoledne. Je 14.30 a právě jsem se vrátila od oční lékařky. Měřila mě tlak v očích, prostě normální vyšetření při glaukomu. Byla to moc příjemná doktorka. Musely jsme tam hrozně dlouho čekat. aPřed náma bylo na vyšetření sedum chlapů. Se mnou tam seděla v kleci ženská – Kamila – která dostala 12 roků za vraždu druha. Byla to taková brněnská santusačka. Ivana říkala , že byla aj vyfocená v novinách a že na tu vraždu jsou aj svědci ,kteří to viděli . velitelka,která byla s náma – mladá,hezká a příjemná holčina – se vztekala,že jsme tam tak dlouho čekaly. źe měli nechat čekat chlapy ,dvě ženské jsou rychlejší než sedum chlapů.nemají prý slušné vychování – ženské mají přednost. Na cele zatím byla po mě sháňka, že kde je ta čtvrtá se ptala referentka přes špehýrku , ženské řekly , že jsem u doktora. asi si myslela , že jsem přehryzala mříže a ze čtvrtého patra zdrhla. Liduška teď píše dopis , dostala dopis od manžela a páče. Ivanka brečí taky už druhý den čeká dopis od manžela a dětí ,taky přáníčka – zítra má narozeniny 35 roků a nic jí nepřišlo. Ví ,že ji manžel určitě poslal dopis ,ale kdoví jestli tu poštu nezadržují. Já bych taky brzo měla dostat dopisy... Ivance řekli, že zítra jede eskortou do Pardubic. Říkala,že to má dárek k narozeninám ,, zájezd na dovolenou ‘’.dělaly jsme si srandu jestli jede s Fischerem a nebo s Čedokem... Bude tu bez ní smutno je to fajn ženská. Alespoň jsem si mohla s někým povykládat. S Lidkou je sice sranda , ale je taková ,,pomalejší „ , s troškou víc nižším IQ . pořad je to lepší než ta mongolka. pořád si něco z těch vlasů strká do pusy,háže to po zemi. Nic nejí asi jí stačí to,cosi vybere z těch vlasů. nejsem nijak moc fajnová ,ale to je hnus. Večer se zase trochu smějeme, udělá se nějaký vtip a nebo dvojsmyslná narážka. Já jsem nechala mýdlo na umyvadle a už jsem si lehla pod deku.Liduška říká , zapomněla sis uklidit mýdlo a já jí na to odpovídám , prosím Tě buď tak hodná a strč mě ho tam ( tím jsem myslela do skříňky). Tak jsme se tomu s chutí zasmály. Co už tady má člověk dělat.
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru část první
Tato kniha je poděkováním mojim synům za to že jsou...Díky nim jsem přežila svou - smrt - a čtyři roky v pekle. Knížka je psaná v nářečí ze Slovácka ,takže některé slova nejsou spisovná. Nejsou to pravopisné chyby.
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - část druhá
pokračování.... románu Čtyři roky v lágru. Den po dni, kapitola po kapitole... Aj dneska při psaní to pořád je bolavé téma.
