Čtyři roky v lágru část první
Jména osob jsou změněna a nebo upravena. Pokud se přesto někdo bude poznávat .... Bohužel. Moje jméno je autentické...
Díl první
23.3.2020
Včera mě eskortovali do věznice v Brně – Bohunicích. Přijeli pro mne v 17.30 ,akorát jsem jedla kuřecí křidélka.Dva místní policajti mě předali obálku od Vrchního soudu ani mně to ti hajzlíci nenechali přečíst. A hned ,, paní Kovářová vy jste sama doma ? ´´ Musíme Vás okamžitě odvézt.Začala jsem s nima hned smlouvat,že až zítra nebo že se do věznice dostavím sama v pondělí ( byl čtvrtek). Nechtěli ani slyšet-mi máme svoje rozkazy. Tak jsem prosila,že až se vrátí syn po sedmé hodině domů. Ne hned! ani mě nenechali dojest ty křidélka. naštěstí mě dovolili napsat Peťovi vzkaz ( mladší syn ) . povolili mně osprchovat se – policajt stál mezi dveřma otevřeného sprcháče ( asi abych nezdrhla ). Oblékla jsem se ,chtěli mě odvézt v tom co jsem měla na sobě... Ještě že jsem měla nachystanou tašku s věcma( stejně jsem si zapomněla vzít spoustu věcí co jsem chtěla).
Zavezli mě na fízlárnu u nás v místě,že musí sepsat věci které mám sebou.Připadala jsem si jak ,, v Jiříkově vidění ´´. Policajti nevěděli jaké papíry a jak mají vypsat, neměli zajištěnou eskortu pro mne na převoz do věznice. Ten jeden pak říká ,, nahoře je Květoš,ten nám pomůže ´´ . A to už na mě bylo moc, rozplakala jsem se a brečela jak želva. Vůbec se mě nelíbilo , že má zrovna Květoš službu. Znala jsem ho dlouho , bezvadný chlap a tak nějak na večírku ve sklepě,kde se slavily moje 40-té narozeniny jsem se s ním vyspala...Prostě jsem nebyla ráda,že mě uvidí v takovém stavu a situaci.Doufala jsem,že zostane nahoře a dole nepůjde. Seděla jsem,plakala a čekala... V tom šel po schodech Květoš dolů. Zůstal stát uprostřed schodů,zarazil se a pak se a doběhl ke mně. ,, Co se děje,proč pláčeš“ .nezbylo mě nic jiného,než mu v krátkosti všechno říct,že jdu sedět a proč a co se stalo. Hlavně měl starost co bude s honitbama ( měli jsme v té době pronajaté dvě honitby). Říkám ,, co by bylo,kluci se postarají“. Zavřený byl už aj můj manžel,nastoupil výkon trestu v lednu. Květoš řekl,že když budou kluci cokoliv potřebovat ať se mu ozvou,že rád pomože. Prosila jsem ho ať nikde a nikomu neříká,že jsme v kriminále.
Jeden z policajtů došel říct,že už jede eskorta, která si mě přebere. přijeli z okresu. Mladá policajtka, která s nima přijela byla dost nejistá.Zavolala mne do vedlejší místnosti,přes slzy jsem neviděla na cestu před sebou.Napřed prošla a zapsala všechno co jsem měla sebou. Potom mě řekla ať se vysleču do prádla- cítila jsem se hrozně ,jak jsem tam jen tak stála v tom prádle a ona mě ošahávala podprsenku a gaťky. Bylo to strašně ponižující.Oblékla jsem se a šla si sednout zpět do chodby na lavici.
Čekala jsem co bude dál.
Mladá policajtka byla dost nervózní, sháněla se po cigaretách. Galantní kolegové se chtěli vytáhnout a nabídli jí startky.Odmítla a že si půjde koupit svoje. Poradili jí bar přes silnici,že tam cigarety mají.
Přijel chlap s autem, co mě měl odvézt. Jenže páni policajti zjistili,že nemají razítko,které má být na předávacím protokolu. nakonec to vyřešili tak, že se pro razítko zastaví cestou na okrese. Já pořád plakala,nešlo to zastavit – dali mě pás s poutama,jak nějakému těžkému zločinci. Jeli se mnou dva policajti a šofér,hold asi jsem byla těžký zločinec... Já jen příliš milovala v tom čase svého manžela a podepsala jsem doklady,protože jsem mu věřila. ale k tomu se vrátím později , v jiné kapitole.
Celou cestu jsem tichounce plakala.Před Brnem zjistili, že nevědí jak se do Bohunic a do věznice dostanou. Po ptaní se kolemdoucích a delším bloudění to konečně našli...
Ve věznici bylo všechno jako ve snu. Přes slzy jsem skoro neviděla ,oči napuchlé...Přivedli mě do malinké místnosti,kde seděli tři nebo snad čtyři dozorci nebo jak se jim vlastně říká a ještě přišla jedna dozorkyně. Protože zjistili,že mám hodně léků a lékařských zpráv a i když už bylo po osmé hodině – domluvili se,že radši zavolají doktorovi. Musela jsem jít s dozorkyní do ordinace, kde jsem musela doktorovi vysvětlit svůj zdravotní stav a na co které léky mám. Přes pláč to šlo dost těžko a pomalu. Doktor se mě zeptal kolik jsem vyfásla, řekla jsem mu, že 60 měsíců – zeptal se mě jak se cítím. Odpověděla jsem mu,že k dané situaci vcelku normálně – řekl,že to jsem dobrá. odpověděla jsemmu,že tím,že bych si hodila mašlu- či něco podobného ,bych nic nevyřešila. Podívá se na mě a říká ,, to máte vlastně pravdu“. Nebyla to sice pravda,že se cítím normálně, ale co jsem mu měla říct. Přes pláč a slzy jsem ani moc mluvit nemohla asi to bylo dost groteskní pro druhé, ale pro mě rozhodně ne. Byla jsem kousíček od toho abych se zhroutila...
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - část třetí
Další pokračování. . ................................................................................
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - část druhá
pokračování.... románu Čtyři roky v lágru. Den po dni, kapitola po kapitole... Aj dneska při psaní to pořád je bolavé téma.
