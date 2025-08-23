Čtyři roky v lágru - část druhá
Dozorkyně mě dovedla zpět do malé místnůstky. Policajti od nás už odjeli zpět. Dozorci povytahovali všechny moje věci z tašky – zabavili mě všechny fotky kluků a manžela – průkazové foto nepřípustné... dokonce mě chtěli zabavit špičky do tužek,že prý je to ostré. Vlastně mě sebrali skoro všechno, ubránila jsem jen tekuté mýdlo,šampon- toaletní potřeby ,pár tužek, obálky s papírama. Nechali mě moje oblíbené knížky i když dozorkyni se to moc nelíbilo... Potom jsem musela jít s dozorkyní do místnosti,,kde byly jen lavečky a věšák. dozorkyně řekla,,stoupnout si do rohu a všechno vysléct – do naha“. Sebrala mě všechno, nenechala mě ani podprsenku a kalhotky. Musela jsem si obléct vězeňské – bylo to příšerné,ponižující, jako něco neskutečného. Věci jsem si musela zabalit do jedné ze dvou dek,které jsem vyfasovala včetně dalšího vězeňského oblečení a svých věcí, které mě nechali. Po cestě mě to samozdřejmě padalo, tak jsem musela rozprostřít deku na chodbě, na zemi a znovu všechno zabalit. Pokračovali jsme v cestě na celu.Tam byly tři ženy – všechny kouřily – já nekuřačka na cele s kuřačkama. Co nadělám ,musím to vydržet. Přeslékla jsem se do erární noční košile, protože už bylo po večerce. Pořád jsem brečela. Pomohly mě povléct a ustlat postel a uklidit věci. Představily jsme se navzájem lehly si a ženské si ještě povídaly .Potom usnuly. Jedna z ženských jede ráno eskortou do věznice v Pardubicích.
Já jsem celou noc nespala, pořád jsem si říkala , probudím se a bude to jen škaredý sen,budu doma...A ráno jsem zjistila , že to není sen a já jsem ve věznici v Brně – Bohunicích. Dnešní den začal asi tak, jak budou začínat všechny další následující dny: Ráno v 6 hodin vstávat,ustlat, poumývat se – naštěstí jsme jediná cela na patře,která má umyvadlo s teplou vodou a je tu i záchod zatažený závěsem a oddělený zídkou. Po snídani – já jsem nejedla – pro mě přišla dozorkyně ,že mám jít na odběry krve. Vedla mě ta nejhorší dozorkyně ( prý ) co tu je – mladá arogantní, značně nepříjemná holka. Dovedla mě zpět na celu a asi za hodinu došla ta samá, tentokrát jsme šly k přebrání nějakých věcí. Byly to moje osobní věci, které mě mohli dát – kalhotky , prádlo – musela jsem přepočítat všechno co jsem měla v tašce. Ani nevím jestli jsem to spočítala dobře. Potom sepsali protokoly,když se ptali na děti ,můj tichounký pláč propukl naplno. Když jsem řekla , že jsou sami doma,na to jeden dozorce odpověděl – Ti se mají. Jenom jsem mu s pláčem odpověděla – myslíte ? Druhý který zapisoval na to řekl – to si nemyslím... Dozorkyně mne odvedla k lékařce,ta mě udělala celkovou prohlídku s tím,že mě rozepsala léky a nechala mě kapky do očí. Ostatní že si projde a potom si mě nechá předvést až bude potřeba. Řekla jsem doktorce i o tom,že mám drát infuze. Uvidím jak se doktorka rozhodne. Následovalo sepisování nějakého dotazníku a focení. Při vyplňování dotazníku,po otázkách,které mě ten chlap dával jsem se znovu rozplakala naplno. Po vyfocení mě zavedla dozorkyně zpět na celu. Začala jsem číst moji oblíbenou Collinsovou,abych nějak zaměstnala mozek a nemusela myslet.Stejně , když se mě ženské na něco ptají, tak stěží možu odpovídat. je to všechno čerstvé a strašně to bolí. Při čtení jsem snědla jogurt od snídaně. zatím jsem nic jiného nesnědla. přinesli oběd. Něco hrozného, snědla jsem asi čtyři lžičky polévky , zelí a knedle se nedaly jest. Maso jsme všechny tři snědly s chlebem. byl to sice tlustý bůček ,ale aspoň něco. Dozorkyně se mě přišla zeptat na mé ošetřující doktory u nás. tak jsem jí to nadiktovala. Asi si tam budou volat Celé odpoledne čtu a píšu. Ženské se mě pokouší zapojit ho hovoru. Trošku jsem se zklidnila. Ženské hulí jednu cigaretu za druhou a mě je špatně z toho kouře. To není nic pro mě. Navíc si balí cigarety z tabáku a papírků a strašně to smrdí. K večeři jsme dostaly sladkou rýži, tak hnusnou,že jsme to ani jedna nejedla, smrdělo to příšerně. Před sedmou jsme se poumývaly u umyvadla a pipiny jsme si umyly na kýblu s vodou. jinak to prý nejde. Hlavně, že je tu teplá voda. Po sedmé musíme zalehnout a v devět se nám zhasnou světla . Povídáme si o všem možném... Dneska se pokusím brzo usnout, je mě špatně, bolí mě hlava a strašně moc krční páteř.
Pátek 24.3.2020
Vstáváme v šest jako každý den,umýt se obléct a zase ta nečinnost. K snídani – rohlík, máslo,sýr. Rohlíků a chleba nám dávají plnou igelitku. Máme potom co jest na oběd aj na večeřu , když jídlo je nepoživatelné. Po snídani nás velitelka zavolala do sprchy( úterý a pátek je sprchování. Po sprchování si čtu a píšu. V 11 hodin je oběd – dneska je vyjímečně dobrý – gulášová polévka a kolínka s masem. Po obědě si povídáme o rodině,dětech... Dneska jsem trošku klidnější,už mě nevadí ani povídání o klukoch – co ,kdy dělaly,jací byly. Ivana moje spolubydlící je docela fajn ženská, moc mně tu pomáhá,protože já nevím co a jak tu chodí, třeba jsem vůbec nevěděla ,že dozorkyním se říká velitelky a vychovatelky. Dveře jsou katr,skříňky bunkr a pod. Myslím si ,že mě moc pomohlo to povídání dneska, o všem co nás trápí mne i ji. Ivana říkala, že moc hezky vyprávím a mám prý dobré oči. ještě je tu s náma Lidka, je taková zvláštní, je jí 47 roků, děti jí odebrali do dětského domova, ale moc se s ní nebo spíš ji nasmějem . Čtení psaní výplň odpoledne. na večeři jsou brambory ,jitrnicový prejt se zelím,vcelku docela dobré. taky nám dali pomeranč. Zase je mě špatně z toho dýmu a ta krční páteř bolí furt. Jsem nevyspalá ,celou noc někdo mlátil katrem,Taky mě budí světlo ,jak nás každou hodinu chodí kontrolovat. Snad budu dneska spát líp. Poumývat se zase jak včera , zalehnem a čekáme na zhasnutí. Dnes si vezmu prášek na spaní,léky které beru mě nosí po snídani a po večeři a dneska jsem tam měla aj prášek na spaní i když mě ho dávají jen půlku.
Pondělí 27.3.2020
V sobotu a v neděli se nic zvláštního nedělo. Všechno joko každý den.... V sobotu dopoledne jsem celé prospala. Jinak čtu,píšu a kecáme . Mám tak scvrklý žaludek, že toho sním opravdu málo. Ještě pořád nejsem srovnaná se svým údělem ,tak každou chvilku brečím. Myšlenky na kluky,co se doma děje . Včera jsem napsala dopisy Peťovi a Pavlovi ( starší syn) Jen většinu věcí,které jsem jim zapomněla napsat v prvních dopisech. A hlavně je pozdravovat. neděla se strašně moc vlekla. Beru si každý den půlku prášku na spaní ( který mě naštěstí dávají ,protože jsem si je přinesla z domu.) Dnes v pondělí den jako každý jiný,jen troch rychleji utíká. ráno nám dali čisté prádlo,pak převléct čisté teplákové soupravy. Taky změnili den koupání a koupaly jsme se. Po obědě přijeli s malou kantýnou, tak jsem si koupila noviny a kapucíno. Konečně jsem se s chutí něčeho napila. Rozečetla jsem další knížku a napsala dopis Staňovi ( můj manžel ). sice jsem psala na etapy ,protože zatím nedokážu napsat dopis naráz. Pořád jsem po tom moc rozrušená. Poplakaly jsme si s Ivanou-její muž jel před sedmou kolem věznice autem a zatroubil na ni,nemohla se ani podívat z okna, protože je až u stropu a kdyby ji chytla velitelka – dostala by kázeňák a zamkli by nám okno. To nestojí za to. Navečer mě velitelka řekla, že ráno mám do zkumavky nachystat moč a že půjdu na krev. Taky by jsme měly jít s Lidkou zítra na gyndu. Večer jsme byly seřvány ,že máme na volných postelích prádlo a na radiátorech gaťky. Dny se strašně vlečou . Za chvílu bude devět a zhasnou. Po prášku snad usnu. Když spím je mě nejlíp, nemusím myslet.
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru část první
Tato kniha je poděkováním mojim synům za to že jsou...Díky nim jsem přežila svou - smrt - a čtyři roky v pekle. Knížka je psaná v nářečí ze Slovácka ,takže některé slova nejsou spisovná. Nejsou to pravopisné chyby.
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - část třetí
Další pokračování. . ................................................................................
