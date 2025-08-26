Čtyři roky v lágru - část čtvrtá
30.3.2020 čtvrtek
Tak jsme Ivance popřály k narozeninám , poplakaly jsme si a pomohly jsme jí pobalit věci. Zapletla jsem jí cop aby po cestě nebyla rozcuchaná při tom všem vyslékání a oblékání ,při kontrolách. Dneska po snídaní nám jaksi brzo zalívali kafé. Já sice kafé nepiju, ale ještě mám capucínko. Potom jsem Lidušce napsala adresu na dopis jejímu příteli.Říkala,že má milence a že jí pošle peníze. Teď mu smolý dopis, musela jsem jí dát aj dopisní papír. Ona je Liduška taková neškodná osůbka. Taky mě teď vykládala ,že psala svojemu manželovi,který je o 14 roků starší , aby jí neumřel než se vrátí z kriminálu. Dala se do vyprávění – že porodila šest dětí,nejstarší dcera se k ní nehlásí,další dvě děti jí vzali do dětského domova na udání nějaké sousedky ,že mají málo místností a moc malý domeček. Dvě nejmladší děti jí vzali hned po porodu v nemocnici a okamžitě je daly k adopci. Ona chuděra ani neví co se s nima stalo . Jí se nikdo neptal,jestli dá souhlas s adopcí a nebo ne. hlásí se k ní jen nejstarší syn , jmenuje se Petr a je zahradníkem v Plzni. Dokonce za ní přijel,když byla minule v kriminále v Pardubicích. Jednou za čas za nima přijede aj domů ,ale je to z Plzně bohužel daleko. Bohužel Lidka už seděla několikrát,vždycky za neplacení alimentů na ty dvě děti v dětském domově. Zrovna nám měnili prádlo a protože to ještě tak neznám , tak jsem to nechtěně položila na bufet ( chodbařka – odsouzená ,jen pracující ) po mě vyjela ,že to mám házet na zem. Potom jsem velitelku poprosila,jestli by nám mohla vysypat koš až bude mět čas . Ta chodbařka začala na mě řvát , že se to říká ráno při raportu a povídá té velitelce ,, tady už to lepší nebude ‚‘’ Dost se mě to dotklo, já přeci za týden nemožu znát všechno co a jak se v kriminále dělá. Je mě smutno , copak nejsme lidi ? Budu psát Staňovi ,všechno mu tam napíšu ať se ta co to bude číst všechno přečte a chytne se za nos ! Dneska byl docela dobrý oběd ( až na polévku ), nebo to možná bude tím, že si snad začínám zvykat. Byla máčka s těstovinama a masem. Máčka byla dokonce aj dobrá chuťově – trošku přiostřená- ale možná se jen kuchaři vysypal do ní pepř. Odpoledne si budu číst ,co tu taky dělat. Zrovna jsem Staňovi napsala tu pohromu ,co nás na cele postihla- dali nám sem Tři rusky. Nejlíp nám bylo ve třech s Ivankou. Teď to bude asi horší. Budeme to muset vydržet. navíc jsou to zase kuřačky. Dneska jsem čekala, že by mohl dojít dopis od Staně a nebo od kluků, zatím nic , tak snad zítra. Je 15.30 a donesli mě dopis od Staně. Brečela jsem jak malá holka ani jsem na písmenka neviděla. Hned jsem do rozepsaného dopisu napsala odpovědi na Staňovi otázky. Brečela jsem až do večera . Nastal zmatek. Přijela ještě jedna ženská z Pardubic z lágru,protože má jít v pondělí k soudu. Přidali nám do cely postel, kterou postavili doprostřed místnosti aj se stolem. Nedá se tu ani pohnout a jak se budeme umývat , to opravdu nevím. Natož jak budeme večeřet a podobně. Taky kouří, přes kouř nebudeme na sebe na cele ani vidět. ,, Kolegyně ‚‘’ z Pardubic se jmenuje Jitka a uvidíme jak si budeme rozumět. Donesli večeřu- koblihy,jabka a čaj. Pro každého pět koblih. Já jsem si vzala dvě a mám aj Lidčiny jablíčka,ona je nemá jak kousat,nemá zuby. vládne tu jinak pěkný zmatek po dnešních přírůstcích. To bude zase noc. Budu si číst, psát budu až zítra. jak dneska budeme provádět hygienu – to bude zajímavé.
31.3. 2020 pátek
je mě hrozně špatně , tak slabo,zrovna jsme se vrátily z rengenu plic. Na chodbě jak jsme stály před celou jsem myslela ,že odpadnu. Zase tu všechny kouří, není tu vidět od postele k posteli, připadám si jak maso na háčku v udírně. Špatně je mě z toho kouře a začínají mě aj bolet oči. Co všechno tady musí člověk vydržet. V noci jsem moc špatně spala, celou noc jsem se převalovala. Ráno před snídaní jsme se šly sprchovat. Naštěstí se mě povedlo vlézt pod sprchu první. Při tom zmatku u nás na cele je to až zázrak. Snídaně jako vždycky – rohlík máslo,sýr a dneska aj med aby jsme měly do čaje. Ani jsem nestihla dojest rohlík a už nás volali na rengen.
Je mě zle a začíná mě bolet aj hlava,celkově mám špatnou náladu a při představě celodenního dýchání toho kouře je mě na blití.
Jitka,která přijela včera z Pardubic , je chytrá jak rádio. Říkala,že má v dubnu nebo v květnu přijít amnestie snad 2 – 5 letá. Uvidíme a dělat si zbytečné naděje je k ničemu. Taky mně říkala,že pokud nejsu zdravotně v pořádku, nemám šanci dostat práci. Tak se teď trochu bojím. Už si začínám pomalu o některých věcech dělat svůj obrázek a mám takový dojem ,že tady je lepší být potichu a před ženskýma moc nemluvit – všechno se dá proti člověku ,, zneužít ‚‘’ Jitka je z těch typů lidí ,, já mám pravdu a nikdo jiný ‚‘’.
Rusky jsou teď na vycházce , tak je to chvilku klid, není slyšet to jejich věčné, protivné ,ruské štěbetání. Ale hlava mě bolí pořádně. Přišly z vycházky a už je tu zase rambajz. Zrovna jsem se nadechla nechtěně pořádně dýmu, ale tak,že se mě zvedl žaludek. V tu chvílu jsem myslela,že se pobliju.
Oběd zase nepoživatelný. vzala jsem si asi pět lžiček polévky a z máčky jsem vytáhla maso, které jsem si dala s chlebem. Hrozné je podávání toho jídla a věcí přes okýnko – bufet ve dveřích. Je to ponižující. Nahlížíme okýnkem jak blbečkové a vidíme akorát prsa velitelek. Mongolce jsem dala obálku a dva dopisní papíry,chtěla psát kamarádce. Přišla za mnou ať jí přeložím nebo vysvětlím horoskop v dnešních novinách, které jsem si koupila a teď kolují po cele. Nakonec jsem jí to trochu vysvětlila , snad to pochopila. Čekám až nám zalijí kafe. Ta mongolka si přestala vybírat to něco z vlasů, ale zase si tam něco stříhá nůžkama ,když nám velitelky půjčily šití. Večer jsem se dala do hovoru s ruskama, dvě z nich jsou lékařky , jedna je mikrobioložka a čtvrtá je dispečerka v autodopravě. Jsou to moldavanky a doma vydělávají tak 10 dolarů za měsíc pokud vůbec mzdu dostanou. Doktorky mají 35 roků a ta dispečerka 37 . Tady si nechaly udělat falešné České pasy a chytly je. Celý večer zpívají ruské písnička. Zpívají pěkně ,ale dlouho a moc nahlas.
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru část první
Tato kniha je poděkováním mojim synům za to že jsou...Díky nim jsem přežila svou - smrt - a čtyři roky v pekle. Knížka je psaná v nářečí ze Slovácka ,takže některé slova nejsou spisovná. Nejsou to pravopisné chyby.
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - část třetí
Další pokračování. . ................................................................................
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - část druhá
pokračování.... románu Čtyři roky v lágru. Den po dni, kapitola po kapitole... Aj dneska při psaní to pořád je bolavé téma.
