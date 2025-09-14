Čtyři roky v lágru - část 21
5.6. 2000 pondělí
Je zase jako každé pondělí výměna prádla. Marika mě dala dole na příjem špinavého prádla – a s Mirkou, zase bude důležitá jak prdel. Ještě nám Marika udělala kázání, že se nemáme hádat a podobně. Jak kdybych já se někdy hádala, radši mlčím a nemluvím. Všecko nakonec proběhlo v klidu a pohodě. Po prádle jsem sedla k mašimě a měla jsem za úkol ušít košili pro,,slona“. Vzala jsem jednu novou košili a boky rozstříhla a do boků jsem vložila pruhy látky. Je to jak stan, ale ten chlap je fakt strašně tlustý. Po obědě jsem ušila druhou. Dneska to strašně rychle uteklo, ale bylo otřesné vedro a mně z toho vedra bylo dost zle. Dneska byl hnusný oběd – polévky nejím a druhé byl rozvařený rýžový nákyp. Vyjedla jsem akorát trnky a obrala to z vrchu. Když jsem došla na barák, měla jsem tam dopis od kluků. KONEČNĚ. Peťka udělal maturitu! Měl 2 x za 2 a 2 x za 4. Ale to je úplně jedno, hlavně že to udělal a má to za sebou. Na vysvědčení měl vyznamenání a dostal za to od školy hodinky jako odměnu. Pavlíček udělal všecky zápočty. U Leničky se mu moc líbilo a že její rodiče jsou moc fajn. Přibrav u nich 1,5 kilo. Lenička že má bezva sestru, že si s ní rozumí, jak kdyby se znali celý život. Poslali tři dopisy v jedné obálce a moje slzičky nebyly k zastavení. Vždycky mě dopisy od nich strašně rozhodí, vrátí se mně všecko to co bylo doma, že jim teď nemožu pomoct, být s něma... Musím se aspoň trošku uklidnit a dát se dokopy. Klukom jsem hned odepsala. Taky jsem pokračovala v dopisu Staňovi, zase kousek. Po večeři ještě připíšu kousek do dopisu MAJCE – sestře. Už se půjde na večeři. Blanka mně doufám donese tu černou průpisku co mně slíbila. Zítra jede na eskortu k soudu. Týden bude pryč. Ani jsem nebyla na vycházce, bylo tam moc vedro. Ty pupínky na dekoltu mám možná ekzém od sluníčka. Je to celé červené, hrbolaté a hodně to svědí. doufám, že se to brzo ztratí. Začíná hezky hřmět, bude krásná bouřka. Dala jsem ženským na cimře vajíčko, máslo a salám. Dělaly pomazánku, tak daly aj mně na rohlík a na veku. Dneska jsem totiž strašně málo jedla. Nesnídala jsem, oběd taky jen ty trnky z rýže, tak mám aspoň večeřu. Je to moc dobré. Bolí mě ten mozol na prstě jak šlak. Nemožu ani pořádně držet průpisku. Na té krvi jsem dneska nebyla asi na mě zapoměli. Budu zase psát až zítra, už to s tím mozolem nedávám.
6.6. úterý
Do práce se vždycky těším, jen nikdy nevím co se tam zase vyvrbí. Po poledni, před odchodem na barák, jsem řekla Mirce a Janě že si vyměním kapesník. Mirka na mě hned vyjela, že to tak nemožu, že to musím hlásit hned ráno když mám erární kapesník u sebe. No prostě jen aby na mě mohla ječet a být důležitá. Marika jí řekla, že to přehání a že to by musela hlásit aj erární gaťky. Ať zase na všem nehledá mouchy. Mirka se hned urazila – pěkně ju ta Marika uzemnila. To se mně moc líbilo. Šly jsme z práce až o půl třetí ani nás nebrali na filcuňk. Na baráku jsem měla dopis od Staňě. Napřed jsem rozdala jídlo, potom jsem se přeslékla. Vzala jsem si dopis a papíry a šla jsem si to přečíst na vycházku na lavečku. Celou vycházku jsem odepisovala a při tom plakala. Dopis jsem dopsala a ještě dneska ho dám vychovatelce, aby to zítra šlo. Taky jsem pokračovala v dopisu sestře. Každý den kousek ať toho naráz nemám moc a ona má víc na čtení. Šlo se na večeřu - byl salám v těstíčku a brambory. Salám a okurek jsem snědla, brambor jen trošku. Teď mně služba došla říct, že mám zítra v devět hodin zubaře. Objednaná jsem už měsíc a trošku se bojím. Některé ženské jsou objednané aj tři měsíce. Dneska jsem zase dostala menzes. Doufám, že nazasviním prostěradlo. Mám to strašně silné... Sprcha v práci je úplný poklad. Všechno napětí opadne, v tu chvíli nemyslím vůbec na nic. Jen na sebe, na to že je mně nádherně a přeju si ať to nikdy neskončí. No jo, chlapa který by mě objal, pomazlil a pomiloval ještě dlouho mět nebudu. Bohužel k mojí velké smůle.
7.6. 2000 středa
Hned ráno Mirka zas upozorňovala, že v košilích je zase to co tam nesmí být. Mám pocit, že to snad sama schválně trhá nebo co. V košilích nemá co hrabat, to je moje práce jak to že ví že je tam mezi něma něco roztržené...? Ona nedá a nedá pokoj... V devět jsem šla k zubaři, bylo nás tam opravdu moc a já se bála. Když jsem přišla na řadu tak jsem doktorovi řekla, že se bojím – odpověděl mně, že se bát nemusím. Že mám jen jeden kaz a bude to za chvilku hotové. Možu říct, že to bylo poprvé v životě, co mě opravování zubu nebolelo. Zubař mně řekl, že mám moc hluboko v zubu amalgan a že ho s tama musí dostat pryč. Pak to vybrousil, dal výplň a protože to byla hodně velká díra tak musel dát dvě plomby naráz. Moc pěkně to udělal a doufám, že mně to dlouho vydrží. Na oběd jsem nemohla jest, ráno jsem to věděla, tak jsem snědla dva Termixi. Po obědě zase našla Mirka tři prostěradla s dírkama..., že jsem je tam dala já. Pak si mě zavolala Irina a začalo vysvětlování a domlouvání. Do toho přišla mistrová Kmoníčková. Začalo se to rozebírat s ní. Vyšlo z toho že Mirka to přehání a že se my dvě s Mirkou nemáme rády, že jsme si nepadly do noty. Mistrová Mirce taky řekla, že se má mírnit a dát pokoj. Jsem moc zvědavá, co Mirka vymyslí dalšího. Nejsem pomstichtivá, ale pokud Mirka bude provokovat a vymýšlet si nesmysly, budu se bránit. Uvidím jak to bude pokračovat, spoléhat na to, že mě se někdo zastane, to nemožu. Po práci jsem šla na terapii – promítaly jsme si film,,Čtyři svatby a jeden pohřeb“. Po terapii jsem snědla jeden rohlík s máslem a marmeládou, protože už jsem měla hlad. Na večeřu jsem si vzala jen čaj, byly totiž halušky a ty já nenávidím. Vzala jsem je v ešusu ženským na cimru, chtěly to.
13.6. 2000 úterý
Tak jsem v nemocnici v Praze na Pankráci. Včera jsem došla z práce na barák a šla jsem se zeptat vychovatele, jestli mám dopis. Řekl že ne, ale že se mnou potřebuje mluvit. Napřed jsem se lekla co je – co se děje. Potom mně řekl, že ráno jedu do nemocnice do Prahy a večer musím na pevnou (celu) a ať se sbalím. To byl ovšem problém, protože já měla spodní prádlo, šampony a batoh v práci. A taky celý cintr. Šla jsem dolů na režim a vysvětlila jsem velitelce celou situaci. Měla jsem štěstí na dobrou velitelku. Šla se mnou pro Mariku, aby nám otevřela intendant a abych si mohla potřebné věci vzít. Vzala jsem si všecko potřebné a ještě aj pytlíček na hygienu co jsem si ušila. Marice jsem řekla, že jedu do nemocnice ( Mirka bude muset látat ty kopce montérek, košil a prostěradel ). Mirka bude pěkně soptit, to si jí holky užijí. Když jsem došla zpátky na barák, začala jsem balit věci. Zdálo se mně, že všecko potřebuju. A jenom jeden malý batůžek. A to jsem si měla vzít jen to nejnutnější. Psací potřeby, papír, můj deníček, pastelky, příbor, spodní prádlo a ponožky. Taky dvě trička a spoustu malých drobností, které nutně potřebuju. Pomalu se mně to do batůžku nevešlo. A to jsem si ho ušila o dost větší než je orginál. Pořádně jsem se osprchovala, umyla jsem si hlavu, natočila si vlasy a byla jsem dost nervózní. Honem jsem dopsala dopis sestře a Staňovi, že teď budu v nemocnici a jejich dopisy, které mně pošlou asi na mě budou čekat v Pardubicích až se vrátím. Zrovna jsem to poslala, aby to brzo měli a aby to vyřídili aj klukom. Aby kluci neměli strach co se mnou je. Já budu psát aj z nemocnice, pokud to půjde. Po sčítáku jsem si vzala jen bágl, deku pod sebe, deku na sebe a šla jsem na pevnou. Byly jsme ta čtyři, dvě jely k soudu, jedna na výstup – to byla Ukrajinka a její otec byl ukrajinský cigán. Povídaly si tam, že umí dobře vykládat karty a číst z ruky. Nemohla jsem dlouho usnout,ony furt štěbetaly. V noci jsem se dost budila, hrozně špatně jsem spala. Ráno nás v pět hodin vzbudily a šla jsem na snídani. Dali nám kiwi,,máslo a nějaký tvarohový dezert. Chleba jsem si ani nebrala, stejně ho nejím. Máslo jsem dala Janě a Radce. U snídaně mě viděly holky z práce a prej – co je? Moc nadšené nebyly z toho, že jedu do nemocnice, ale mistrová to věděla taky, že tam mám jet. Nadšené nebyly z toho důvodu, že jim nebude mět kdo došít kraťase – v pátek jsem totiž Marice zvětšila střih na ně, nastříhala jsem jí je a a pomohla jsem je aj ušít. Musela jsem tam našít zip a krok za krokem jí vysvětlovat postup. V ten pátek jsem Marice řekla, že Mirka zase bude v pondělí řvát a tentokrát, že není dodělaná práce. Marika řekla, že řvát nebude a když budou chybět prostěradla, tak se dají nové. Marika totiž v pátek ráno chytla Mirku při lži. Mirka mě zase chtěla před ženskýma potopit a nepovedlo se jí to. Rozhodila mně totiž pánské košile co jsem měla nachystané na sklad, část jich dala do stavu a část jich,,zašila“ pod montérky, co má na starosti Andrea. Mně jen řekla, že je rozdělila na malé a větší a že to mám tak dělat. Když jsem přebrala prádlo, tak jsem malé košile dala na malé a velké jsem dala k velkým. Andrea si šla chystat sklad a našla ty schované košile pod těma montérkama, tak mě volala proč tam ty košile jsou. Jsem jí řekla, že jsem je tam rozhodně nedala. Mirka že uklízela v regále. Já jsem si pouze uklidila svoje jak mně Mirka řekla. Ještě jsem se Andrei omluvila s tím ať se nezlobí, že ty košile přeberu a uklidím. Tohoto všeho byla svědkem Marika. Já jsem šla přebrat ty košile a Marika se pustila do Mirky. Pěkně ju seřvala, proč prý děla z Jarmily debila a proč pořád do ní ryje a nenechá ju na pokoji (jako mě). Řekla jí – sama svou chybu neuznáš a na ní pořád něco vidíš. Dřív jsi po nikom prádlo na sklad nekontrolovala a ani teď to druhým nekontroluješ a ani ti to nikdy nepříslušelo. Jenom Jarmile věci kontroluješ a asi jí tam strkáš ty roztrhané sama, jak to tak vypadá. Co tím sleduješ? Já jsem šla uklidit ty košile a říkám jim ať se nehádají, že to nemá smysl a že aspoň vidí jak to vlastně všechno je. Pokud se budu moct vrátit do práce, tak jsem zvědavá jak to všechno dopadne. Trochu se bojím, aby mě doktor nevyřadil z práce. On je schopný všeho. Abych se vrátila k tomu mojému odjezdu. Šly jsem ze snídaně na pevnou, tam nám daly velitelky ještě svačinu na cestu a vedly nás k doktorovi. Tam nás zvážily – měla jsem 72 kilo. Doktor mě napsal léky co beru a šly jsme do skladu. dostala jsem svůj civil – zase jsem si chvilku připadala jak člověk. Dokonce jsem měla aj své civilní boty na podpatku. batoh mně velitelka celý vyházela a nacpala mně to do pytle. Naštěstí mně nechala všecko co jsem si vzala. Čekaly jsme potom na eskortní autobus. Při tom čekání jsem řekla té Ukrajince, jestli by mně mohla hádat z ruky. Vzala moji ruku a řekla, že u čáry života mám napsaný aj kriminál, do kterého jsem se nemusela dostat, že jsem v něm díky blízkému člověku. Pokračovala, že na začátku mojeho dospělého života mně někdo blízký hodně pomohl – snad otec nebo rodiče (taťka nám fakt moc pomohl s barákem aj penězma na barák). Řekla mně, že jsem měla od malička hodně těžký a složitý život (to jsem měla,maminka mně umřela ještě mně nebyly čtyři roky). Že jsem často neměla peníze, pak zase peníze byly a zase nebyly - jak na houpačce. Že jsem mohla mět o dvě děti víc a ty by se narodily v pořádku (měla jsem dva potraty). Taky řekla, že čára na kotníkoch ukazuje kriminál víc jak ve čtyřiceti letech a míň jak v padesáti (bylo mně čtyřicet a dostala jsem 5,5 roku). Pokračovala že jsem já a nebo můj manžel v sedmém pokolení kdy se dělí trest. V sedmém pokolení je to nejhorší a pak už je to odčiněno a je to dobré a když jsou dva spolu, třeba manželé, tak to přechází aj na toho druhého a jsou potrestaní oba. Potom už mně nic nechtěla říct. Nikdy jsem to nechtěla slyšet ani jsem si nikdy nenechala vykládat karty, nevěřila jsem tomu. Vůbec nevím co mě to napadlo, ta ruka mně vyletěla směrem k ní sama. Teď jsem z toho dost špatná, všechno co řekla byla pravda a to zakončení, to řekla takovým způsobem, že jsem z toho dost špatná. Babička té Ukrajinky byla stará ukrajinská cigánka, taková ta pravá ,,čarodějnice“. Říkala nám, že ty schopnosti jsou u nich v rodě po staletí a ona že to bohužel zdědila. Pořád na to musím myslet ... Ale to jsem trošku odbočila od mojí cesty do Prahy, do nemocnice. Přijel ten autobus a zjistily jsme, že je tam víc policajtů jak nás. Bylo nás pět ženských a jeden chlap a šest policajtů a pes. Šofér s náma jel jak hovado. V Praze na Pankráci nás zavedli dole do cely a tam jsme čekaly. Bylo tam strašná zima. Asi po hodině pro nás přišli. Vedli mě do místnosti, tam mně znovu překontrolovali batoh, civil mně zase vzali a dali mně pyžamo, župan, papuče, misku, hrnek, utěrku a ručník. Taky příbor ale budu jest svojím. Velitelka mě zavedla do nemocnice a tam mě předala dalšímu veliteli. Ten mě vyvezl výtahem někam nahoru. Tam jsem se usadila na židličku a zase jsem čekala. Velitel co byl na tom patře prohlásil, že mám nějak moc věcí. Řekla jsem mu, že jen to nejnutnější, že se mu to jenom zdá. Přišla sestra, změřila mně tlak, natočila EKG a zavedla mě na pokoj č. 104. Zatím jsem tu sama a je tu božský klid. Doktor má za mnou přijít až odpoledne. Na pokoji je umyvadlo a záchod, což je fajn. Vybrala jsem si postel u okna. Celé odpoledne krásně svítilo sluníčko a já jsem si opalovala břicho. Snědla jsem dvě kiwi, pochutnala jsem si. Potom přinesli chodbaři čaj a chleba, ten tu mám ještě z nabalené svačiny. Snědla jsem aj ten tvarohový dezert a piju čaj, je moc dobrý. To by člověk nevěřil, ale aj u okna se dá opálit. Bříško je opálené – jedna půlka, zítra si opálím druhou půlku. Přišli s večeří, poprosila jsem je, jestli nemusím večeřet, bylo jim to jedno. Ale že jsou teprve čtyři hodiny a že budu mět hlad. Řekla jsem jim, že hlad mět určitě nebudu a budu až snídat. Chvílu na to pro mě přišel bengo, že mám jít k primáři. Primář je starší příjemný pán, na všechno se mě vyptal. Dokonce aj na můj glaukom a když jsem mu řekla, že doktor v Pardubicích mně chce vysadit Warfarin, odpověděl že v žádném případě, že to nemože myslet vážně. Že Warfarin budu užívat dlouhodobě. Prohlédl mě, vzal si moji kartu a odešel. Sestra mně za chvílu přinesla léky, dokonce asi Moduretik. Kdysi jsem ho užívala. Uvidím zítra co se mnou budou dělat. Hlavně ať mně ty záda dají dohromady. Ten primář se zdá rozumný, tak uvidím.
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru-dvacátá část
Dvacáté pokračování mého příběhu-začíná mým zadržením a převezením do věznice v Brně. Pak eskorta do věznice Pardubice, kde začíná můj dlouhý trest. Dny tam prožité a práce ve věznici den po dni. Málo radosti a spoustu bolesti...
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - devatenáctá část
Devatenáctá část mého příběhu začíná mým zadržením a převezením do věznice v Brně a o pár dnech tam strávených.Pak eskorta do věznice v Pardubicích,kde začíná můj dlouhý trest.Dny tam prožité,nástup do práce ve věznici den po dni.
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - osmnáctá část
Osmnáctá část mého příběhu, začíná mým zadržením a převezením do věznice v Brně a o pár dnech tam strávených. Pak eskorta do věznice v Pardubicích,kde začíná můj dlouhý trest. Dny tam prožité, nástup do práce ve věznici den po dni
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - sedmnáctá část
Sedmnáctá část příběhu. Od mého zadržení a převezení do věznice v Brně - Bohunicích, o pár dnech tam strávených. Potom eskorta do věznice v Pardubicích, prvních dnech tam strávených a nástup do práce ve věznici.
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - šestnáctá část
Šestnáctá část mého příběhu. Začalo to mojím zadržením a převezením do věznice v Brně - Bohunicích. O pár dnech tam strávených a následná eskorta do věznice v Pardubicích, první dny tam strávené a nástup do práce ve věznici.
|Další články autora
„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání
Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo...
Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem
Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4....
V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti
Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy...
Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté
Seriál Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se...
Expolicista s firmami a nezkolaudovanou vilou. Kdo je tajemný pilot formule z D4
Premium Na dvoře a v garážích u honosné vily za vysokým pískovým plotem stojí auta, která většina lidí zná...
Japonsko sužuje fenomén hikikomori. Rodiny tají, že se jich týká, líčí japanoložka
Premium Ve zdraví se dožívají vysokého věku, myslí víc na druhé než na sebe, jsou pověrčiví, a i kdybyste...
Začala se stánkem s bagetami na nádraží. Tam začal příběh sítě vyhlášených lahůdek
Premium Dvě desítky poboček, přes 30 let historie, více než 400 zaměstnanců. Libeřské lahůdky se rozjely z...
Lidský špunt. Vyfotil nápor běženců na bránu Evropy, pak dostal zásah slzákem
Seriál Celá Evropa před deseti lety sledovala příliv uprchlíků přes Balkán. Největší drama se odehrávalo...
Podzim mění zájem cestovatelů. Odklánějí se od moře a touží po exotice
Podzimní zájem Čechů letos zaznamenal pár nečekaných zvratů. Propadla Amerika a naopak se v...
- Počet článků 20
- Celková karma 12,18
- Průměrná čtenost 335x