Čtyři roky v lágru - 52. část
Jsem znovu u psaní, už nebudu psát datumy, ale budu pokračovat tak nějak jak věci a děj mého deníku půjde... Dostala jsem tady v nemocnici další proceduru – parafín, nic moc, ale díky bohu za to. Většinou píšu dopisy Staňovi, Jarkovi, klukom, Majce... Jarek mně píše dvakrát aj třikrát týdně a v každém moc hezkém dopise vždycky pošle 2 – 4 známky, je hodný. Staňa píše málo a na to, že dojedu do Příbrami odpověděl tak nějak neutrálně. Ani nevím jestli se těší. Konečně zase koupání, napustila jsem si vanu, Marta do vany nejde, asi má strach aby se na ni moc nerozpustila špína. Jde jen pod sprchu a tak nějak opatrně. Řekla jsem jí ať nepospíchá, že si chcu vanu užít. Tak si bere sebou cigarety a z okna hulí. Dneska ve vaně jsem si sprchou připouštěla teplou vodu a proud byl krásný, namířila jsem ho na moje intimní místa a jen dopadl na to místečka a já snad za pět vteřin dosáhla po dlouhé době nádherného orgazmus. Klečela jsem v té vaně a v tu chvíli jsem myslela, že do té vany snad spadnu, měla jsem strach aby si toho nevšimla Marta. Došla jsem na celu a tím vyčerpáním jsem okamžitě usnula. A spala jsem asi tři hodina, probudila jsem se krásně uvolněná. Na vycházkách si povídám s Peťou, mluví o své rodině, že moc miluje svoji maminku a ona nepíše, že ho úplně odepsala. Já jsem dostala na návštěvě nějaké časopisy a když nějaký přečtu, tak ho aj s dopisem v obálce pošlu po veliteli Peťovi. Už si z toho dělá srandu, že by měl dostat příplatek jako pošťák. Občas mě říká, že jsem bláznivá ženská, ale hezky bláznivá. To že si z Petrem píšu a povídám mně dost pomáhá, beru ho jako svého syna – je o rok starší než Pavel.Snažím se ho nějak podpořit, že soud dopadne určitě dobře. Občas Peťa zavolal Jaruno zazpívej pro mě – a já jsem si sedla na okno a zpívala jsem. Nevím proč, ale bengom to nějak nevadilo. Občas mezi mojíma písničkama zazpívala Marta nějakou cigánskou. A čas utíkal. Peťovi jsem poslala jednu svoju fotku, sice starou a jsem na ní ještě tlustá, tam jsem měla asi 80 kilo, ale viditelně to mu vůbec nevadilo. Jo a sloníka ode mě pojmenoval Jaruška. Asi dva dny před tím než odjel na eskortu k soudu do Olomouce, jsem mu na vycházce strčila pod plechem prstýnek, měl radost jak malé děcko. Když odcházel chodbou na eskortu, tak u dveří naší cely mu upadla berla a bouchla do katru. To bylo rozloučení. Bylo mně smutno. Z vazby mě psal pořád, Pustili ho domů 14. listopadu. Poslal z Brna pohled – Zlato jsem doma, ozvu se ti. Soud neměl nedostavil se ,,komplic“, že bude čekat na další soud venku. Ale to jsem trošku odběhla dopředu. Z nemocnice mě eskortou odvezli do Pardubic den před tím než měl výstup Jarek 23. srpna. Stál za plotem když mě vedli z eskorty do skladu, bál se, že mě už neuvidí, tak jsme se viděli. Nenápadně jsem mu zamávala a on mně taky. Když jsem šla ze skladu na barák tak taky. A to bylo naposled co jsem ho viděla. Na druhý den odešel ven. Čekala jsem dopisy a nic. Po čtrnácti dnech mně došel pohled, že nezapomněl, a ozve se. Po dalších třech týdnech další pohled – totéž a že na mě myslí. Bez adresy, neměla jsem kam napsat...Začátkem prosince došel dopis – že mě má moc rád, ale že má problémy, je v Praze na ubytovně. nesehnal zatím práci, má jen brigádu. Že se ozve a pošle mně kilovku. Zase bez adresy, jen Praha 4. Tak kam psát. A to byl poslední dopis, který jsem dostala. Konec – finito comedie...
20.10. 2001 sobota Konečně návštěva od toho srpna v nemocnici. Přijeli kluci a Majka. Jsem šťastná, že jsem s něma ty tři hodiny mohla být. Mám je všechny strašně moc ráda. Nákup neudělali, neměli moc peněz a já ani nic nechtěla. Peťa ale nedal a že aspoň něco mně koupí. Tak jen kafé (musím ho vrátit Heleně – půjčila jsem si ho, abych jim mohla uvařit to kafé), disko sušenky,abych měla pro holky na pokoji a cukr. Ráno když jsem se chystala na tu návštěvu, tak že se po 18 měsících trošku namaluju, ať trošku vypadám. Třepaly se mně ruce a málem jsem si vypýchla oko. Když to viděla Věrka Vundrova, došla ke mně a říká – ukaž to prosím tě, s tím se chceš malovat? Vždyť to máš vyschlé... vzala si svoje malování a krásně mě namalovala a zároveň aj učesala. Už na chodbě mně ženské řekly, že jsem nějaká jiná, výraznější. A Marcela od nás z práce a druhá Marcela ze skladu mě chválily, jak mně to sluší, až jsem se styděla. Kluci mě taky pochválili, jak dobře vypadám. Jo, chtělo to jen trochu barviček. Peťa šel se mnou do kantýny, aby jsme spolu mohli být chvílu sami. Ptal se mě kolik teď vážím, že vypadám moc dobře. Řekl mně, že se včera trochu chytil s Majkou a Vaškem, furt do něho ryjů, že nedělá a že se fláká. Pavla vzali zpátky na lesařinu, tak je zase na škole. Pavel začal dělat pro nějaké chlapy z Prahy jakýsi časopis na počítači přes internet. Ti jsou mu dlužni dost peněz – ten kšeft mu dohodil Staňa, s tím, kolik bude mět prachů, jak dobře mu budou platit a zatím do toho vrazil jen svoje peníze. Teď navíc mu nevyplácejí peníze ze sociálky – tak je chudák úplně bez peněz. A Peťa taky teď nic nemá. Z projektu, který chtěl dělat ho ta jeho známá pěkně vyšoupla a tak je chudák bez financí. Co dělal další kšefty na práce lidí v Itálii pro jednoho Slováka, tak ten ho podrazil, sbalil prachy a asi chtěl zdrhnout. Ovšem špatně dopadl, Peťa to tak nenechal a ten kluk na to doplatil. Porovnali mu prej hodně fasádu, ale opravdu hodně. Udělali to ovšem tak, že byl napaden aj Peťa. Moc o tom nevím, ale Peťa je čistý – nic není na něm. Peťa si teď shání prácu. Pavel má zas problém se zbrojákem, poslal později nějaké papíry na policajty a oni s tím mají problém. Snad nepřijde o zbroják. Tento týden tam zajdou (na policajty) a snad to dají do pořádku. Esterka bydlela s Peťů u nás – je to ta Peťova slečna ze Slovenska, ale co přijela za ní i její sestra, tak s ní Esterka bydlí na ubytovně, aby tam nebyla sama. Mají to kluci těžké... Pavel se rozešel s Leničků, ale říkal, že už to s ní bylo hrozné a posledního půl roku už to bylo nevydržitelné. Ale rozešla se ona s ním – prej to vůbec nevadí, protože teď je ten hodnější on. Jinak by se s ní stejně rozešel, tak jen byla rychlejší. Měla jsem strach, když mně to paní Sokolová psala, tak jsem všem psala ať mně dají na Pavla pozor, aby nezačal dělat nějaké blbosti. No a Pavel mně akorát napsal, že se mu moc ulevilo a prej ,,tebe to mami ale pořádně vzalo“. Tak jsem mu řekla, že je pitomeček, že jsem fakt o něho měla velký strach. No a už má novou slečnu. Zatím mně nechce o ní nic říct, prej až uvidí jak se to dopadne. Peťa zkouší běhat kolem mojého případu. Tak uvidíme co se z toho vyvine. Jak moc bych si přála, aby byli kluci šťastní. 9.9. 2001 jsem měla eskortu do Příbrami za Staňů. Eskorta byla příšerná, dlouhá. Z Pardubic do Jiřic, z Jiřic se zastávkou na Praze – Ruzyni a Praze – Pankráci a teprve potom do Příbrami. Nepříjemné a strašně únavné. Většinu cesty jsem prospala. Návštěva byla plánovaná na 11.9. a já musela od příjezdu eskorty až do toho 11- tého čekat tam na jejich díře, bylo to tam hnusné špinavé a jídlo ještě horší, i když se mně tam snažili podstrojovat. Snídaně se naštěstí daly a na svačinku dávali dost ovoce. Tak jsem žila z toho. Z okolních cel řvali ,,to jsi ty, co sis podala toho našeho ředitele“? Večer po příjezdu otevřela celu velitelka a že jestli se chcu s něma dívat na televizu, tak ať jdu s ní. Vzadu na chodbě měli televizi a byly zrovna zprávy. Potom tam byl nějaký zábavný pořad. Občas se mě něco zeptali, aby řeč nestála a já slušně odpovídala. Ale šla jsem brzo spát. Postel hnusná, proležená matrace, bylo to jak vlnobití a já skoro celou noc nespala. Na druhý den jsem četla knížku, co jsem si vzala sebou a snažila jsem se mezi čtením trochu spát. Nekonečné hulákání z oken a cel, spát opravdu nešlo. Večer mě zase zavolali na zprávy a vyptávali se na Pardubice, jak to tam chodí a tak podobně. Šla jsem si hned po zprávách lehnout. Už jsem byla tak unavená, že jsem chvilkama aj spala. Ráno po snídani mě vedli na tu vymodlenou návštěvu.Došli jsme do budovy,chodbou do místnosti a usadili mě ke stolku. Za chvílu dovedli Staňu. Postavila jsem se a podávala mu ruku. Vypadalo to tak, že mně snad ani ruku nepodá, díval se na vychovatele za sklem na konci místnosti. Nakonec mně tu ruku podal, ale takové podání nepodání. Já jsem se nahnula a dala mu pusu na rty. Normálně uhnul. Což mě dost naštvalo. Až po chvíli vychovatel volal, že žádný osobní kontakt. Řekli jsme si ahoj, jak dva cizí lidi. Staňa vstal s tím, že jde pro kafe, jak kdyby nevěděl, že kafé nepiju a piju čokoládu. Na chodbě měli automat. Když to donesl tak jsem se trošku napila. Naštěstí byla aspoň s cukrem a mlékem. Ptal se mě na cestu, jaká byla, jak se mně tam líbí (nevím co se mně tam mělo líbit,vždyť jsem nic neviděla, jen díry). Pak jsme si začali povídat o klukoch. Já začala trošku plakat a on na mě, už zase řveš? No a asi po deseti minutách jsme se skoro pohádali. Měla jsem co dělat, abych nevybuchla. Stěžoval si, že mu kluci nedělají nákupy když přijedou a nebo jen malé. Ale za tu stanovenou tisícovku nikdy. Já mu říkám a ty si myslíš, že mně nákupy dělají? Když tak mně něco málo nakoupí Majka. Posíláš klukom peníze když pracuješ? Utrhl se na mně, že to nejde. Odpověděla jsem mu, že já klukom peníze posílám a pokud ušetřím z kapesného ještě pošlu aj to. Jde všecko a navíc vyživné má přednost před dluhama a exekucema. To není pravda u nich je to jinak. To už jsem byla napěněná jak papiňák. Říkám, u vás je všecko jinak, tady asi ani nečtou směrnice – třeba to placení eskorty, který bylo už dávno zrušené. Nechtěla jsem se hádat, mluvila jsem klidně a přešla jsem na jiné téma. Říkám mu, Staňo píšu si ten deník, tu moji ,,knížku“ a navíc jsem v Brně v nemocnici začala psát básničky, takové verše a vytáhla jsem papírek, na kterém jsem měla napsané dvě krátké básničky, které jsem napsala v autobuse a tady včera. Přečetl si to a ten úšklebek mluvil za vše...Pak jsme mluvili vlastně o ničem. Nejdelší tříhodinová návštěva za můj trest a já jsem se modlila, aby už byl konec a odvedli mě. Ještě chvílu a neudržela bych se. Před koncem jsem mu připomněla ty jeho slova ,,nemiluju tě a nikdy jsem tě neměl rád...“ a jak mě potom týden znásilňoval..., musela jsem, nedalo mně to. On na mě vyjel ,,to jsem čekal, že to řekneš a nejsu Staňa ,ale Standa...“ Já mu s úsměvem odpověděla 43 roků jsi byl pro všecky Staňa a pro mě Staňou zůstaneš vždycky. Odvedli ho, návštěva skončila. Dala jsem mu pusu, nestihl uhnout. Tak byl překvapený. Přišla pro mě velitelka, že mě odvede zpět na celu. Já plakala. Utěšovala mě, však se zase uvidíte, teď už to půjde, když jste to tak rozjela. Tady se celou tu dobu o vás mluví, jste chytrá a nebojíte se. A náš říďa byl pořádně vzteklý, když sem dojela kvůli vám kontrola. Něco jsem zablekotala, že už jsem toho měla dost. Dovedla mě na celu a já padla na postel a plakala a plakala. Později odpoledne mě volala velitelka, ať jdu na televizi, že se stal teroristický útok na Americké budovy – dvojčata... O ničem jiném se nemluvilo, jen o tom neštěstí. Pro mě moje návštěva byla taky takový teroristický útok a bez letadel, jen s jedním blbem. Noc bez spánku a zase únavná cesta zpět. Vedle mě seděla cigánka a strašně (!!!) smrděla. Usnula jsem v autobuse a budila jsem se jen při nastupování a vystupování. V Pardubicích, když mě vedli do skladu tak se paní Bělohoubková a Kmoníčková ptaly, tak co? Začala jsem plakat a jen jsem řekla ,,promiňte zítra“. Došla jsem ubrečená na barák, na pokoj, lehla si tak oblečená na postel a spala jsem až do rána. Bez večeře, bez jídla. Jen mě ženské po večeři přikryly. Ani jsem se neprobudila...
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - 51. část
Předchozí části mého příběhu přibližují můj život ve vězení. Od zadržení, přes práci ve věznici, školu při práci a volný čas. Dny jak tam jdou jeden za druhým. Všecka jména jsou náhodná a vymyšlená, kvůli ochraně daných osob.
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - 50. část
Předchozí části mého příběhu přibližují můj život ve vězení. Od zadržení, zaměstnání ve věznici, školu při práci a volný čas. Dny jak tam jdou jeden za druhým. Všecka jména jsou náhodná a vymyšlená, kvůli ochraně daných osob.
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru- 49. část
Předchozí části mého příběhu mapují můj život ve vězení. Od zadržení, přes zaměstnání ve věznici, školu po práci a volný čas. Dny jak tam jdou jeden za druhým. Všecka jména jsou náhodná a vymyšlená. Kvůli ochraně daných osob.
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - 48. část
Předchozí části mého příběhu mapují všecko co mě potkalo ve vězení. Od mého zadržení, přes práci ve věznici aj o volném čase tam. jak tam jdou dny jeden za druhým. Všecka jména jsou náhodná a vymyšlená. Kvůli ochraně daných osob.
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - 47. část
Předchozí části mého příběhu mapují všecko co mě potkalo ve vězení. Od mého zadržení, přes práci ve věznici aj o volném čase tam. Jak tam jdou dny jeden za druhým. Všecka jména jsou náhodná a vymyšlená. Kvůli ochraně daných osob.
|Další články autora
Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA
Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější,...
„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky
Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho...
Dohoda o vládě: devět resortů pro ANO, SPD má i dopravu a Motoristé nové křeslo
Jednání o nové vládě se přesunula do Průhonic. Předseda ANO Andrej Babiš se tam ve své restauraci...
Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií
Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu...
Rošáda v budoucí vládě. Vnitro dostane Metnar, obranu asi prezidentský kandidát
Personální obsazení budoucí vlády ANO, SPD a Motoristů se finalizuje. Podle informací iDNES.cz...
Místo hvězd klíče. Michelin představil prvního hotelového průvodce, boduje i Česko
Po více než sto letech, kdy michelinské hvězdy určovaly kvalitu kulinářského zážitku, rozšířil...
OSN chce globálně zdanit lidstvo, lodní dopravu má postihnout klimatická daň
Premium Všechno je jednou poprvé, a tak se Organizace spojených národů v historické premiéře chystá zdanit...
Nákazy AIDS přibývá i mezi heterosexuály. O viru ve svém těle nevědí, mnozí umírají
Premium Česku se nedaří snižovat výskyt HIV infekce, naopak dlouhodobě roste počet lidí, u nichž tato...
Doručování zásilek drony v Česku se blíží. Další kroky jsou na řadě už za rok v létě
Premium Už to budou čtyři roky, co přes Vltavu z pražských Modřan do Chuchle cestovalo za zákazníkem...
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....
- Počet článků 52
- Celková karma 13,14
- Průměrná čtenost 325x