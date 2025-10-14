Čtyři roky v lágru - 51. část
9.7. pondělí. 2001
Nic se tu neděje, furt všecko stejné. Že by mě nějak léčili, nevím o tom, jen cvičení a furt stejné léky. Proč tu vlastně jsem, myslela jsem si, že Brněnská nemocnice bude lepší než ta Pražská, ale je to úplně stejné, nezájem doktorů o pacienty vězně. Jsem z toho moc smutná. Asi to mojému zdraví moc neprospěje. Ale co už, nějak to vydržím. Dneska jsem dostala dva dopisy odtud z nemocnice. Jsem na Martu fakt naštvaná, bohužel kvůli její nevymáchané hubě, tady snad všichni mukli znají moje jméno a příjmení. Ale na druhé straně, zase vím spoustu věcí co se týkají mě a nevěděla jsem je. Mohla jsem si tak doplnit prázdné místa v mojém případu. Ještě jsem s tím klukem o víkendu dost mluvila. ne jak Marta hulákat, ale v klidu polohlasem.Třeba o tom že pan R. má u Zlína nádhernou vilu, spíš zámeček s věžičkama a v domě samé zlaté kohoutky v koupelnách a naprostý luxus, kam se podíváš. Bodejď by ne, když tuneloval banky a okrádal malé podnikatele. To se to pak žije. Popisoval mně život ve Zlíně po boku těchto boháčů. On Zlín byl už když byl Gotwaldovem, stát ve státě. Jeden z chlapů ve vedlejším pokoji furt otravoval a tak jsem mu vzkázala po Martě, že nemám opravdu zájem ať se nezlobí. On se urazil, nazval mě namyšlenou krávou a odstěhoval se na jiný pokoj. Nemožu za to, ale nějak se mně nezdál. Marta mně štve, pořád jí maluju obrázky a když řeknu, že ne, tak je tak hnusná a sprostá a zlá, že se to nedá vydržet až se jí bojím.. Teď navíc, že ať jí píšu dopisy pro toho jejího frajera Láďu. Že ju bolí ruka a já mám hezčí písmo. Diktuje a já píšu, včetně hustých eroťáků. Ale je mně to jedno, já pod tím podepsaná nejsu, akorát mě to hodně unavuje, protože jsou to dlouhé dopisy. V pátek na mě na vycházce začal mluvit jeden mlaďunký chlapec. Podle řečí a hlasu bylo slyčet, že si to pěkně ,,mrská“(nezvládá ten kriminál). Jmenuje se Peťa jak můj syn a nějakým způsobem mně připomíná mojeho Peťu doma. Byl na vazbě a rodiče mu nepsali – potřeboval mámu a já asi syna... Začalo to celkem nenápadně – provokoval, že kde komu kreslím obrázky a jemu nenakreslím nic. Řekla jsem mu, že jak bych mu je mohla poslat, když ani neznám jeho jméno. Odpověděl mně, že ať si poradím, že jsem šikovná. Potom o víkendu na mě zavolal a pozdravil mě. V nedělu jsem byla na vycházce sama bez Marty. Krásně svítílo sluníčko a já jsem si sedla na ty horké kachličky a opřela se o plech. Před koncem mojí vycházky pustili benga do druhé klece chlapy. Ale byl tam nějaký klid. Nevěnovala jsem tomu pozornost až se ozvalo pološeptem, už víš moje jméno? Zasmála jsem se a říkám ne, nevím ani jsem nad tím nepřemýšlela. Odpověděl, dám ti nápovědu – císař pán chodil na dlouhý špacír..., říkám, nic mně to neříká, další nápověda, po Karlovém mostě je, co? Dlouhá řada soch ? Ne, přemýšlej... Říká mně, chodím o berlách a jsem na pokoji 534. To ale už mě přišli benga odvéct. Já jsem si sedla a nakreslila jsem obrázek, napsala jsem naň Peťovi pro radost. Dala jsem ho do obálky a na obálku jsem napsala jsem na obálku ,,Petr kluk s berlemi z cely 534", počkala jsem až došel velitel a poprosila jsem ho, jestli by byl tak hodný a mohl to předat. Dopis byl doručen v pořádku a Petr z toho měl srandu. Odpoledně jsme zase byli na vycházce sami. Bylo totiž strašně horko a nikomu se na tu rozpálenou střechu nechtělo. Petr se smál a říká, uhodla jsi moji hádanku? Odpověděla jsem mu, že jsem nad tím ani nepřemýšlela, ale že po Karlově mostě može být maximálně hezká procházka. A on říká, jsi dobrá uhodla jsi. Co jsem uhodla – no jak se jmenuju – jak, Procházka? Říkal, že za ním došel velitel na pokoj a říká, mu – jste Petr kluk s berlemi ? Smál se tomu jak on tak ten velitel.Tak mně začal povídat o sobě. V roce 1997 měl havárku na motorce, těžce potlučený, rozdrcená noha a ruka, byl v klinické smrti... Tak začal náš neidentifikovatelný vztah. Vztah, který jsem zamýšlela udržet v rovině – matka – syn.
13.7. 2001 pátek
Moje další návštěva tentokrát v Brně. Přijeli kluci a Majka s Pavlínků. Byla jsem zase moc šťastná, neviděla jsem je od 27. ledna. Peťa to ukončil s Janou a začal chodit s Esterkou. Dovezl mně z domu nějaké moje fotky a taky abych se podívala na fotky Esterky. Moc hezká holka, krásné černobílé fotky, ale něco se mně na ní nezdálo. Nevím co a proč a nic jsem neříkala, jen jsem fotky a Esterku pochválila. Dokonce mně udělal aj nákup asi za 400,- korun. Ale co záleží na nákupu, důležité a hlavní je, že přijeli, že jsem s něma mohla být a vidět je – sice přes mříže, protože v Brně to jinak nejde. Je to přece jen vazební věznice. Z Pavlínky je moc hezká holka, roste do krásy. Já jsem dokonce ani neplakala, dělali jsme si srandu a smáli jsme se. Zase ty tři hodiny utekly jak nic. Nastalo rozloučení a domluvili jsme se, že zhruba za měsíc přijedou zas. Poslala jsem jim navštívenku na 6. srpna. Pár krát jsem na chodbě nemocnice zahlédla Peťu, jen jediný chlap je tady o berlách, tak si ho není možné spléct s někým jiným. Je to vysoký, štíhlý kluk s hezkýma, ale moc smutnýma očima. Vždycky se hezky usmál.
6. srpna 2001 pondělí
Tady v Brně jsou návštěvy aj ve všední den. Přijeli jen Peťa a Majka. Pavel byl na vodě a Pavlínka měla brigádu. Taky ani Peťa ani Majka neměli peníze, ale já nic nepotřebuju a jsem moc ráda že hlavně přijeli. Tolik jsem toho chtěla Peťovi říct, bohužel ne všecko jde řešit před Majkou. Ty návštěvy vždycky tak rychle utečou, ale co jsou to tři hodiny? Někdy je to moc a někdy strašně málo. Vím, že už moc dlouho v Brně nebudu, tak další návštěvu už jsme do Brna neplánovali. Já jsem po dlouhé době zbytek odpoledne proplakala. Bylo mně strašně moc smutno.Vrátím se k tomu Peťovi tady v Brně. Je mu 22 roků a byl už trestán za krádež. Parta kluků opilí a kradli nějakou elektroniku a Petr jim dělal šoféra. Vždycky z toho taky nějakou elektroniku měl. Dostal pár měsíců trestu, protože jim dělal hlavně jen šoféra. Odseděl si svůj trest a chtěl žít normální život. Časem se mu ohlásili bývalí kamarádi ať jde s něma zase na ,,šikmou plochu“, řekl jim že nemá zájem, že mu to stačilo. Potom za čas mu zavolal jeden z těch kluků, že potřebuje doma zapojit plynový sporák a bojler. Petr je vyučený vodař – topenář, tak si řekl proč ne, neviděl v tom nic špatného. Když ty spotřebiče zapojoval, tak ten kámoš před Petra na sporák postavil flašku vodky. Petr vzal flašku a postavil ju na stůl se slovy ,,víš, že nepiju alkohol“. A tím to pro něho skončilo. Dokončil práci a odejel domů. Za pár dní u nich zastavili policajti, nasadili mu pouta a odvezli ho na vazbu do Olomouce s tím, že vykradl s bývalou partou nějaký odchod. Ten se bránil, že určitě ne, že v ničem nejede... Bohužel usvědčují ho otisky prstů na jedné flašce vodky a ti ,,kamarádi“. Snažil se při výslechoch vysvětlit kde se ty otisky na té flašce vzaly a že tu dobu byl úplně někde jinde. Bohužel, ten ,,kamarád“ zapřel, že by mu zapojoval sporák a bojler. Tak teď čeká na soud a neví jak to dopadne. Nemá žádné svědky kde v tu dobu byl. Kamarádi se mu pomstili, že nechtěl ,,dělat“ s něma. Právník mu moc šancí nedává a on je na vazbě. Naštěstí má plný invalidní důchod po tom úraze, tak aspoň nestrádá. Protože rodiče mu nevěří, nejezdí za ním a ani mu nepíší. Jarek píše z Pardubic krásné dopisy a já píšu jemu, maluju mu obrázky, doufám, že mu to dělá radost. Poslala Peťovi z pokoje 534 – po návštěvě oplatky, nějaké sladkosti a taky jednoho malinkého slonečka. Dostala jsem při návštěvě od Majky dva. Tak jsem mu jednoho dala pro štěstí. Poprosila jsem velitele, jestli by mu to nedal na celu ať si kluk osladí život. Dneska jsem po té návštěvě nějaká unavená, možná je to tím pláčem, ale jdu spát.
