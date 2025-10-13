Čtyři roky v lágru - 50. část
Vrátím se zpět do nemocnice do reálu. Bengovi jsem řekla, že se v sedm hodin budu umývat, tak aby neměl šok, když bude kontrolovat špehýrkou. Řekl, že by šok neměl, ale abych se já nestyděla. Odpověděla jsem mu, že těma všema kontrolama, filcuňkama, slíkáním a oblíkáním už su tak otrlá, že už je mně jedno, kde a kdy se vysleču a taky už jsem dost stará na to abych se ještě styděla. Viděl mě jak jsem slézala z postele a držela si záda, ptal se mě co mně je, jen jsem mu řekla, že proto jsem tady, že mám změny na páteři a že to bolí. Omluvil se a řekl, promiňte, to jsem nevěděl. Tento mlaďunký velitel je moc příjemný a hodný. Marta zase kecala z okna s chlapama – ten jeden jí bude psát dopis přes poštu. Ptala se, co dělá ten druhý, že kreslí. Já jí povídám, já chcu taky obrázek. Že jestli ho chcu z lásky a nebo normálně. Dělala jsem si srandu a vzkázala jsem po Martě, že obrázek jedině z lásky... za chvílu volal, že obrázek už má,a Marta mu řekla, ať mně ten obrázek pošle v tom dopise pro ňu. Já se budu teď umývat – topit svoji kačenku. A Marta už slintá po cigaretě, jde čmáňat na hajzlík a já jí mám dělat zeď – nahatá.
5.7. 2001 čtvrtek
První den dlouhého víkendu – dva dny svátků. Nic se mnou ještě nezačali dělat, jen nějaké tabletky od bolesti. To jsem mohla brát aj v Pardubicích. Jen si cvičím na pokoji, ale to o své vlastní vůli a ne že by mně to někdo přikázal a poradil. V pondělí mně vzali krev a v úterý jsem byla poprvé cvičit v tělocvičně. Doktorovi jsem řekla, že ty prášky od té bolesti mně vůbec nezabírají. Žadný posun v mojí léčbě, ale co jsem si představovala a čekala od vězeňské nemocnice. Jinak tento týden začal pro mě dost blbě. Vlastně moc blbě. Vychovatelka mně řekla, že návštěvu možu mět až 20.7. místo 13.7. a to jsem jí původně chtěla teď 6.7. Bohužel jsou svátky a toho šestého se návštěvy nekonaly. No a další pohroma, šest úředních dopisů s modrým pruhem. Šest exekučních příkazů, všecko co v baráku máme. Byla jsem z toho v šoku a nevěděla jsem co mám dělat, jen jsem plakala. Co všecko mě ještě potká, copak mám toho naloženého málo. Ani se nedivím, že mně Peťa nepíše, musí být na nás strašně naštvaný, mět vztek, třeba mě úplně nenávidí. Hned jsem klukom napsala, že mě měli napsat co se všecko děje, třeba tomu šlo nějak zabránit něco udělat. Taky jsem Peťovi napsala, ať zkusí zajít za nějakým právníkem. Já jsem si hned napsala žádanku na sociální pracovnici. Chcu jen paragraf o odkladu exekuce abych mohla pokračovat dál. Došla hned v úterý a ve středu mně donesla všecko potřebné o odkladu exekucí. A já teď píšu žádosti o odklad k soudu. Nevím co dělat víc, nemám čas ani plakat. Brekem ty exekuce stejně nezastavím. To jsem napsala aj Staňovi a hned v úterý jsem mu to odeslala. Je to všecko kvůli němu, tak ať se taky snaží... Já jsem těm hajzlom mafiánským ze Zlína papíry nepodepsala. To on je podepsal a i díky tomu jsme přišli o těch 13,5 milionu korun. Vyhrožovali mně vším možným, že mě dají bombu pod auto a nastartuju a rozhodím ručičkama a nožičkama – Byli to ti stejní, kteří odpálili Kovaříka ve Zlíně, měli na svědomí vraždu ve Vlkoši... Mě by museli zabít. Nic jsem nepodepsala, ale viditelně stačil Staňův podpis. On byl vždycky zbabělec! V to pondělí jsem dostala taky dopis od Jarka. Moc krásný dopis, jediný světlý bod v tom temnu. Hned jsem mu v pondělí odepsala. Marta tady pořád sedí na okně a zpívá cigánské písničky. Marta po mně chtěla, abych jí zazpívala naše Slovácké písničky. Celou tu dobu co jsem tady jsem ju s tím posílala někam. Až včera večer jsem poprvé zpívala. Chlapi v oknech ztichli a poslouchali, dokonce aj bengo na chodbě se zastavil za našim katren a poslouchal. Viděla jsem stín pode dveřma. Bylo mně to v tu chvílu jedno a zpívala jsem dál. Snažila jsem ze sebe vyzpívat ten hrozný smutek a bolest. Spoustu našich písniček, pak Japonečku, Niagáru, Rosu na kolejích a další... V úterý ráno na vycházce jsme nenápadně kecali s chlapama z vedlejší klece. Já moc ne, ale Marta ta tu hubu nezavře. Dostala dopis od toho frajera, co s ním furt kecá a byl tam obrázek pro mě. Prej ,,Jarušce věnuje Pepa Pištěk“. Marta měla v dopise plno obrázků a potom chtěla po mně, abych kreslila já obrázky tomu jejímu frajerovi. Tak jsem včera celé odpoledne kreslila Martě obrázky. A navíc jsem jí dělala obálky, protože žádné neměla. Chtěla po mně moje obálky, ale já už nikomu nic nedávám. Včera se chtěla navonět, než půjde na vyšetření (ona se skoro vůbec neumývá) a vylila si snad půl lahvičky parfému do dlaně a začala si to na sebe šplíchat. Vyskočila jsem z té postele a honem jí ten parfém sebrala. Snažila jsem se jí vysvětlit, jak se takový drahý parfém používá. To bylo ale marné. Už jí ho nepůjčím. Drahý parfém z Avonu – Mošus. Tak si ho šetřím... No a dál, v úterý jsem dostala další dopis od Jarka. Je to tu teď pro mně jak světlo ve tmě. Poslala jsem Majce tu navštívenku na toho 20.7. a odpoledne došla vychovatelka, že se uvolnilo místo toho 13.7. a tak jsem Majce psala další dopis s navštívenků. Tu navštívenku na toho 20 – tého totiž vychovatelka z dopisu vytáhla a neposlala ji. Poslala jen dopis. Jen doufám, že přijedů, protože dopis jim dojde až v pondělí a že dají nějak vědět Pavlovi. Jarkovi jsem poslala další dopis. Taky tomu svému ctiteli tady jsem poslala přáníčko ,,Pepovi P. pro zpříjemnění chvil v tomto zařízení věnuje Jaruška K.“ Jarkovi posílám dopisy skoro každý den, aby mu nebylo smutno. Marta mě minulý týden dost naštvala, řekla na vycházce chlapom moje příjmení a že jsem v Pardubicích. Pěkně jsem jí vynadala. Pak tady chlapi večer z oken vykřikují moje jméno a to mě pěkně sere. Včera jsem šla k oknu a řekla jsem jim ať na mě nehulákají jménem, že si to nepřeju. Naštěstí je klid. Ale jak dlouho. Dneska na vycházce chlapi z vrchu měli furt poznámky, že jestli Jaruška je němá. Co bych mluvila, nemám co a Marta si vystačí. Jinak tu lenoším, přes den dost dřímu. A v noci už lepší spím. Dneska a včerá jsem zase dvakrát cvičila. Taky jsem dneska a v úterý byla ve vaně a bylo to úžasné, ponořit se do horké vany a na nic v tu chvílu nemyslet. Paráda, naprostý luxus. Po sedmnácti měsících vana... A ještě k tomu na oběd jsem měla řízek. Úplná mana nebeská. Jinak tu jím dost málo. Pořádně se nasnídám a ostatního jídla jen trošku. Marta všecko dojede. Taky málo piju, čaj je hnusný a voda ještě hnusnější, smrdí strašně moc chlórem. Večer mě volal nějaký chlap na okno, nějak nehulákal, jen řekl Martě, že chce se mnou mluvit, že slyšel o mojém případu a chce vědět, jestli jsem to opravdu já. To mě začalo zajímat a šla jsem k oknu. Říkám mu, co promně máš, co nevím a on říká, jsi Jarmila K. co její manžel měl pilu na Slovácku a přišli jste o velké peníze, až jste se dostali sem do krimu. Jo, měla bych to být já. Odpověděl mně, dost o tom vím. Tak povídej, dost mě to zajímá. Začal povídat o tom, že prvopočátek všeho bylo Ministerstvo financí a tehdejší pan ministr, měli vytipované banky, která se pomalu tunelovaly za účesti lidí z okolí Ministerstva pan M., Bank a přímo BIS, která ,,navyzovala na Zlínské vysoce postavené mafiány a podsvětí“. Říkejme jim pan D. a pan R. Bylo to pár let po revoluci, zlaté devadesátky. Těch bank bylo víc. Dávaly se tam hodně nadhodnocené odhady objektů – zprivatizovaných fabrik, které byly naprosto vytunelované a nezůstalo v nich nic. Různých vybrakovaných zámečků, vily, domy, pozemky... Všemu se udělaly tak moc nadhodnocené odhady jak jen to šlo a na tyto odhady vybrali ,,bílí koně“ úvěry, které nechali převéct na účty, určených lidí. Což byli také ředitelé určených bank, právníci bank, pan M., pan D., pan R. a další menší poskoci těchto pánů. A jak to souvisí s náma. U jedné z určených bank – říkejme jí Velkomoravská banka jsme měli úvěr na Pilu – velkou halu s katrem, kancelářama a zázemím pro zaměstnance, měli jsme splacenou část úvěru a pan starosta u nás v městečku se neměl rád z mojím mužem a jestli byl domluvený i s někým z té banky, nevím, ale je to docela možné (on byl velký křivák) a obec tam měla peníze. No tak ten pan starosta, mně do očí řekl ,,kdyby to byl tvůj podnik, tak nebudeš mět žádné problémy, ale že je firma Staňova, tak to prostě nezkolaudujeme. Vždycky něco najdeme“!!! Staňa aj já jsme myslivci a měli jsme v nájmu dvě honitby. Jednu já a jednu Staňa a pan starosta je taky myslivec, ale honitbu neměl, byl jen předsedou místního sdružení. A závist je velká a mocná. Byla jsem z toho zoufalá a nevěděli jsme, co dělat. Bylo v tom už hodně peněz. Rozhodli jsme se, že to rozestavěné (skoro hotové) prodáme. Nechali jsme udělat odhad, který byl 16,5 milionu. Jeli jsme za ředitelem do banky, ředitel souhlasil s prodejem, ale že právník banky pak s kupujícím a s náma udělá všecky smlouvy, protože tam vázne ještě část úvěru. A že by zrovna měli vhodného kupce na tu Pilu. Že mu dá vědět a on za náma přijede. Neviděli jsme v tom nic špatného, až těď po tom co mně řekl ten kluk z toho vedlejšího pokoje se mně některé obrazy dávají dohromady. Dojeli dva mladí muži (dneska už vím, že to byli poskoci pana D. a pana R. ze Zlína), začali se zajímat co a jak, prohlédli si odhad a řekli, že se ozvou. Za nějaký kratší čas se ozvali a přijeli znovu. Řekli, že plnou částku nedají, ale že se určitě domluvíme, že do toho jdou. Chvílu jsme licitovali až jsme se domluvili na 13,5 mil. korun. Ale dopředu 2 miliony zálohy a pak budeme pokračovat. Zase odjeli a za pár dní se vrátili. A začali si hrát tak trochu na drsné hochy. Kufřík položily na stůl a ke kufříku vytáhli z poza saky pistol. Já jsem se jen zasmála a říkám a chcete vidět moju? Krátkou a nebo dlouhou zbraň. Ale nehnula jsem se z místa. Otevřel ten jeden kufřík a vyskládal před nás milión korun. Já mu říkám, byli jsme domluvení na záloze 2 miliony. Že to bude v druhé fázi a napřed máme nechat vypracovat bankou ty kupní smlouvy, pak dovezou milion a po podpisu smluv a převodu na katastru převedou nám na účet 11,5 milionů. V bance vypracoval právník banky smlouvy, které jsme tam museli podepsat. Staňa to podepsal a já ne, ředitel banky a právník se ptali, proč to nepodepíšu aj já. Odpověděla jsem, že až to podepíše kupec. Jednu kopii si tam nechali, dvě vyhotovení jsme si vzali a že dojedem s kupci tu smouvu podepsat přímo do banky. A tím to skončilo. Volali jsme jim, že kupní smlouvy už jsou nachystané a ať dovezou a nebo převedou ten milion. Tak že dojedou. Za pár dní přijeli v novém parádním autu a ten jeden říká ,,vidíte to auto? To je ten váš druhý milion“ a chechtal se jak blbí. Držel v ruce tu kupní smlouvu z té banky a že prý to musím podepsat. Říkám jim, že já nemusím vůbec nic a podepíšu až převedou ,,naše peníze“ na účet. Sedli do auta a odjeli. Potom následovalo jen vyhrožování smrtí, likvidací, ale jenom mě. A pak vydírání, Že nám oddělají kluky, že vědí kde jezdí na internát a do školy, kterým vlakem... Jsem myslivec a mám zbrojní průkaz na krátkou aj dlouhé zbraně. A když jsem byla sama doma, spávala jsem s nabitou brokovnicí u hlavy. Stroj – katr, který byl v té hale umístněný ještě nebyl zaplacený celý a byl na leasing. No a ta společnost na nás podala trestní oznámení, že jsme prodali halu aj s katrem a tím jsme spáchali podvod... Mezitím banka Velkomoravská padla úplně vytunelovaná. Nebylo s kým jednat a my přišli o spoustu peněz. Narostli nám dluhy a nakonec jsme přišli aj o svobodu. Vrátím se k tomu klukovi z vedlejšího pokoje. Ten mně vykládal, že stejně jak my dopadli čtyřé další majitelé Pil, kteří měli úvěry u dané banky. Dva byly od Jihlavy a jeden od Vsetína a jeden ze severní Moravy. Přesně stejný scénář jak u nás. Jen se nedostali do kriminálu. Ptala jsem se ho jak to všecko ví? Že dělal jak pro pana D., tak pro pana R. a ti ho hodili přes palubu, ale že měl aj svoje hříchy nazávisle na těch dvou. Že si za to može sám. Když slyšel moje jméno, které tam Marta vykřikovala, Hned si to všecko vybavil, jen si nebyl jistý jestli to není jen shoda jmen. Že možu být ráda, že jsem přežila, že když jsem začala do toho dost šťourat, byla naplánovaná moje likvidace. No tak žiju, spíš hniju v kriminále...
Jarmila Pavlíková
Jarmila Pavlíková
Jarmila Pavlíková
Jarmila Pavlíková
Jarmila Pavlíková
