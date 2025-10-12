Čtyři roky v lágru- 49. část
1.7. 2001 neděle
Vrátím se zpět o pár dnů, možná aj týdnů – to proto, že jsem psaní dost zanedbávala a spoustu pro mě důležitých věcí jsem nezapsala.Tak třeba, Jarek mně poslal ferbla, psaníčko přáníčko. Moc pěkné verše, nechal mně to v kapse blůzy při výměně prádla. Bylo to udělané ze zadní strany bloku, z tvrdého papíru, namalovanou růžičku a něžné verše. Moc mě to potěšilo. Já jsem mu dala do jednoho z posledních ferblů – můj stříbrný prstýnek a čtyřlístek. Aby měl venku na mě památku. Ale kdo ví, třeba ho ještě tady prodá... Napsal mně, že nikdy takový dárek nedostal, že vlastně nikdy žádný dárek nedostal. A že prstýnek zavazuje a je to kousek mě. Snad mu čtyřlístek ode mě přinese venku štěstí, zalepila jsem ho do fólie a je nalepený na bílém papíře. Vypadá to moc hezky. Vrátím se taky k práci. Konečně jsem si vydobila dobré místečko u stolu, po Aničce. Sedáváme tam při svačině a když je volno a kecáme. Já si tam občas sednu až poslední dobou a dokonce se aj zapojuju do hovoru – což dřív pro mě nebylo myslitelné. Ženské mě začaly brát, baví se se mnou normálně a já jsem snad prolomila tu mojí strašnou smůlu. Ve skladu při odjezdu do nemocnice mně paní Bělohoubková říká ,,brzy se nám vraťte Jarmilko, moc vás potřebujeme“. Tak jsem jí poděkovala a že se budu snažit přijet co nejdřív. Teď tu někdo z některého z vedlejších pokujů volá moje příjmení. Asi si to zapamatoval, když ta Marta to vyřvávala na té vycházce. A já nechcu žádné problémy, tak na okno nejdu. Zatím se nejdeme koupat až v úterý. Musíme si vystačit s umyvadlem, ach jo. Staňovi dopisy jsou furt stejné, chvilku to vypadalo, že se s ním něco děje, ale já jsem tomu nějak nevěřila. Asi proto, že Staňu moc dobře znám. Studené, neosobní dopisy bez odpovědí. Ale je to můj manžel... Když jsem byla u primáře a stála tam jen tak v prádle, při pohledu na moji jizvu po plastice břicha (měla jsem po dětech strašně vytáhlé břicho, že jsem si neviděla ani na pipinu, nechala jsem si to břicho prostě uřezat), říká primář, máte to moc pěkně udělané, můžete nosit i bikinky, to ještě uděláte štěstí. Já jsem mu odpověděla, že mám manžela a jsem 23 roků vdaná a odpověděl – gratuluju a že prej co oči nevidí, to srdce nebolí. Řekla jsem mu, že to má pravdu a že taky su přeci Moravská děvčica tak jdu plavit k umyvadlu tu moju ,,kačenku“. Je to tady normální víkendový den v nemocnici. Nic moc se od toho nedá čekat. Snídaně, oběd, večeře, mezi tím spánek a zpestření je vycházka v kleci. Už mám spočítané snad všecky kachličky na zemi a z toho chození dokola se mně točí hlava. Vedle za plechem chlapi. Já se moc hovorů nezúčastňuju, jen poslouchám – jejich dvousmyslné narážky. Marta s něma kecá furt, při každé vycházce. Potom večer chlapi na nás křičeli z okna, až doletěl bengo – naštěstí v pohodě, já mu říkám že ležím v posteli a píšu a Marta že už to víc krát neudělá, že už bude hodná. On na to, že jsme jak malé holky... Marta má absťáky, že nemože kouřit. Je nezvózní a vzteklá. Včera chtěla po chlapoch zkoňovat cigaretu – nešlo to, měli krátkého koňa (šňůru). Dneska si z vycházky přinesla v kapse županu tabák a mně strčila do kapsy sirky. Chlapi jí to strčili mezerou mezi dlaždičkama a plechovou zdí. Já jsem jí dala průklepák papír, který mám na přenášení obrázků na obálka a dopisy. Ať si má jak ty cigarety ubalit. Já se budu umývat a ona bude hulit do okna. Já se zase chvilku vrátím do Pardubic. Vůbec jsem se nezmínila o tom, že školačky už nejsme na Áčku. Ale jsme na Bé/2 Je to přes cestu od Áčka a Déčka za zdí. Jsou tam dvě budovy. Stěhovali nás hrozně narychlo, aby se chlapi po nás mohli nastěhovat na Áčko a na Déčko, které už je opravené a nachystané pro další chlapy, kteří mají přijet – asi 400 chlapů, z různých lágrů. Už nám skončily zlaté časy. A Jarka neuvidím tak často při cestě z práce. Já stejně budu nějaký ten týden v nemocnici a on jde 24. srpna ven. No a k tomu stěhování. To bylo před třema týdňama, ze dňa na den, narychlo. Naštěstí jsme nešly přes filcuňk. Já jsem si z práce vzala dva pytle – takže jsem to naházela z bunkrů všecko do pytlů. Potom jsme to naskládaly do pytlů a na vozíku to převezly. Na mně vyšel jen jeden bunkr – školačky máme nárok na dva. Týden jsem měla všecky věci naházené jen v jednom bunkru, něco tam najít byl zázrak. Potom přinesli chlapi z údržby bunkry – ještě že jsem tenkrát došla dřív z práce a uchytla jsem si ho. Jinak na Béčku děs a hrůza. Špína, bordel a hnus. Ještě že tam nebudeme dlouho. Budou nás zase někde stěhovat. Doufám, že nás nepřestěhují, když budu v nemocnici. V pátek 22.6. mně do práce volal vychovatel Hric. Že za pět minut pro mě přijde a jdeme k paní vedoucí. Bylo před druhou hodinou a mně bylo divné, proč k paní vedoucí Kalábové. Já jsem měla žádanku jen k Prachařové a to kvůli návštěvě se Staňů. Došly mně totiž dva dopisy z Příbrami. Jeden, ve kterém bylo psané, že mně na můj první dopis z 16.4. už odpovídali a druhý, údajně kopie odpovědi na můj první dopis ( já jsem žádnou odpověď na první dopis nedostala). Jenže to bylo určitě antidatované. Ten dopis měl dokonce uřčený datum návštěvy – jasně, že datum byl dávno proběhlý... Navíc v dopise se uvádělo, že já možu do Příbrami jet. Asi ten dopis generální ředitelce do Prahy stál za to. Tyto dopisy mně vlastně přišly v den stěhování z Áčka. A vychovatelka paní Mráčková řekla, že je to výsměch nám všem a že si z nás dělají srandu. Taky si všichni myslí, že se začalo něco dít až na základě toho, že jsem napsala ten dopis do Prahy Menclové. Moje šéfová paní Bělohoubková po přečtení obou dopisů jen řekla, že úroveň psaní je otřesná a že pan ředitel z Příbrami se ani neobtěžoval dopis podepsat jako vedoucí výkonu trestu. Abych se vrátila k tomu, že jsme šli k paní Kalábové. Když nás s Hricem přijala, Tak první její bylo, že když už nemám zájem o návštěvu s manželem, tak co chcu. Hleděla jsem na ňu jak spadlá z višně. A říkám jí – jak nemám zájem, proč bych asi potom psala ty dopisy do Příbramy a generální ředitelce Meclové? Když na mě nemohla tak, tak to zkusila z jiné strany. Že můj manžel nemá zájem – Hric neřekl vůbec nic. Ale já se nebála, co už se mně može víc stát... Já stála u jejího stolu a musela jsem se moc pevně držet, abych nezačala křičet. pak jsem jí řekla, že napřed v Příbrami prohlásí, že tam nemožu a teď naráz určí termín, že tam možu jet a termín je dávno pryč. Že si snad ze mě dělá někdo srandu a to neznamená, že když su v kriminále a odsouzená, že jsem taky blbá. A že teď teprve po tom půjdu! Chvílu na mě hleděla a potom si nechala zavolat Prachařovou. A ta jí potvrdila, že tam do Příbrami volala a oni jí řekli, že do Příbrami ženy nemožů. Pak chtěla Kalábová pořád mě někam srazit, tak mně řekla, že manžel je průserář a má problémy a nezáleží na tom, co mně píší. Vůbec mě nechtěla pustit ke slovu. Chtěla jsem jí jen říct, že paní Mráčková mluvila s vychovatelem manžela a ten jí řekl, že je bez problémů. Taky jsem jí řekla, že z Příbrami po nás chtěli šest tisíc korun na zaplacení eskorty. Na to mně řekla, že teď už se to neplatí, že jsou nové směrnice. Pak chtěla, aby mně nechal Hric odložit zdravotní eskortu a já jela do té Příbrami hned v úterý. A nebo manžel v úterý do Pardubic. Já že tam možu, akorát nemožu přímo z Příbrami do nemocnice. Zvedla telefon a volala do Příbrami – tam jí ten vedoucí výkonu trestu řekl, že to nestihnou, aby manžel v úterý jel do Pardubic. Otázka dvou minut a jednoho telefonu a mohla být návštěva už dávno. Rozešli jsme se s tím, že Hric zavolá doktorovi jestli jde odložit ta zdravotní eskorta do Brna a pokud to nepůjde, tak ta návštěva bude hned, jak se vrátím z nemocnice. Celou dobu byla Kalábová arogantní, nepříjemná až hnusná. Ještě se mě potom zeptala na děti a poměry doma. Když jsme vyšli s Hricem ven tak ten mně řekl, že asi musel někdo volat z toho generálního ředitelství – v reakci na můj dopis tam. Já ho teď prosila ať mně neruší tu eskortu do nemocnice v Brně, že na ni čekám už od března. A když jsem tak dlouho vydržela bez návštěvy manžela, tak ten měsíc už to vydržím. Že se potřebuju dát dohromady aj po zdravotní stránce. Potom odpoledne mně Hric řekl, že volal Kalábové, že doktor odložení zdravotní eskorty nepovolil. A že se to nechá až se vrátím z nemocnice, tak mně to zapsal aj do karty. Kolik málo stačilo, jeden telefon a ochota domluvit se. Na druhý den mně paní Bělohoubková řekla, že to nebylo samo sebou a že v Příbrami aj tady v Pardubicích určitě dostali pořádný sprduňk z Prahy. Teď jsem jen zvědavá jak to všecko dopadne až se vrátím z nemocnice.
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - 48. část
Předchozí části mého příběhu mapují všecko co mě potkalo ve vězení. Od mého zadržení, přes práci ve věznici aj o volném čase tam. jak tam jdou dny jeden za druhým. Všecka jména jsou náhodná a vymyšlená. Kvůli ochraně daných osob.
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - 47. část
Předchozí části mého příběhu mapují všecko co mě potkalo ve vězení. Od mého zadržení, přes práci ve věznici aj o volném čase tam. Jak tam jdou dny jeden za druhým. Všecka jména jsou náhodná a vymyšlená. Kvůli ochraně daných osob.
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - 46. část
Předchozí části mého příběhu mapují všecko co mě potkalo ve vězení. Od mého zadržení, přes práci ve věznici aj o volném čase tam. Jak tam jdou dny jeden za druhým. Všecka jména jsou náhodná a vymyšlená. Kvůli ochraně daných osob.
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - 45. část
Předchozí části mého příběhu mapují všecko co mě potkalo ve vězení. Od mého zadržení, přes práci ve věznici aj o volném čase tam. Jak tam jdou dny jeden za druhým. Všecka jména jsou náhodná a vymyšlená. Kvůli ochraně daných osob.
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - 44. část
Předchozí části mého příběhu mapují všecko co mě potkalo ve vězení. Od mého zadržení, přes práci ve věznici aj o volném čase. Jak tam jdou dny jeden za druhým. Všecka jména jsou náhodná a vymyšlená. Kvůli ochraně daných osob.
|Další články autora
Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo
Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta...
Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA
Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější,...
Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko
Seriál Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout...
Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...
Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení
Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru...
Severokorejci loví vzácnou zvěř pro černý trh. Podílí se na tom i stát
Mnohým zvířatům v Severní Koreji, včetně vzácných leopardů a lvů, hrozí vyhynutí kvůli rozsáhlému...
Desítky lidí vyšly kvůli Turkovi do ulic, zapály svíčky za oběti rasismu
Na místech spojených zejména s pohnutými událostmi druhé světové války v Praze a v Brně v neděli...
Schizofrenického vraha pouštěla léčebna na vycházky pravidelně, testovala ho
Schizofrenického vraha pouštěla pražská Psychiatrická nemocnice Bohnice na vycházky opakovaně....
Změna pohlaví neomezeně v jakémkoli věku, chce Brusel. Děsivé, hrozí se kritici
Premium Evropské vlády, které se snaží prosazovat věkové limity pro změnu pohlaví, mohou mít už brzy...
Prodej rodinného domu 3+1, 82 m2 + garáž, pozemek 353 m2, Pečky
Fügnerova, Pečky, okres Kolín
4 299 000 Kč
- Počet článků 49
- Celková karma 13,05
- Průměrná čtenost 321x