Čtyři roky v lágru - 46. část
š 28.2. 2001 středa
Nedostala jsem se dřív ke psaní. Jsem lajdák, taky jsem moc unavená, ale tím se nechcu omlouvat. Prostě nemám vůbec sílu to musím upřímně přiznat. Začnu tím, co bylo nejzajímavější za poslední dny. Tak jsem jela na tu eskortu. Batůžek jsem si nachystala větší, aby se mně tam všecko vešlo. V pondělí odpoledne už jsem nešla do školy. Osprchovala jsem se, umyla jsem si vlasy, abych je měla aspoň trošku dobré a Staňa aby se mě hnedka nelekl. V sedm jsem měla čekat u brány. Došla pro mě velitelka a místo na pevnou nás musela dát spát na díru. Pevná byla plná a já byla poprvé na díře. Byla to hrozná noc, skoro celou noc jsem nespala. Příšerná matrace, ještě horší podhlavník, strašně mě bolely záda a byla jsem celá rozlámaná. Jak kdybych spala na žebřiňáku. Ráno jsem si radši vzala dva prášky od bolesti, abych tu cestu tím autobusem vydržela. Ve skladu všecko proběhlo fajn. Velitelka zkontrolovala všecky věci v batůžku. Mistrová byla nějaká nervózní. Sebou mně nedali háčkování ani manikůru. Jen vyšívání, ale co z vyšíváním bez nůžek. Jak trhat bavlnky – jedině zubama. Ani porcelánový hrníček jsem sebou nedostala. Co jsem dostala snídaní a svačinu – to jsem skoro všecko rozdala. Nechala jsem si jen ovoce. Můj batůžek mně brali jako normální, takže mně ho ani nezapečetili. Což bylo moc fajn. U doktora mně dala sestra moje léky, ale jen na jeden den a pak že mně budou dávat léky dozorci až na místě. Do autobusu jsem si radši vzala knížku na čtení ( Láska je jen slovo). Moc jsem se bála setkání se Staňů, ani nevím proč. Tak jsme jeli eskortou do Jiřic, tam nás zavželi na celu a čekali jsme. Když přišla pro nás naše eskorťačka z Pardubic, tak jí říkám, že v autobuse do Brna mám manžela a že už jsem ho třínáct měsíců neviděla. Ona mně řekla, že to zařídí s velitelem eskorty, aby jsme mohli být aspoň blízko sebe. Vyšli jsme ven a ona říká tomu veliteli brněnské eskorty – řekla mu jménem a že paní Jarmila tam má manžela a už se dlouho neviděli. Ten velitel říká – no to je dobře – já hleděla na něho a říkám, co je dobře a on odpověděl ,,že jste se neviděli“. Ostala jsem jen hledět, s velitelkou jsme se na sebe podívali a ona říká ,, paní Jarmila je hodná, neruší, chová se slušně“. No a on na to, že ho to nezajímá a ještě říká ,,stejně se rozvedete a na vás si dám obzvlášť pozor při cestě“. Hned mně tekly slzy. Vlezla jsem do autobusu a hned jsem uviděla Staňu, seděl hned na druhém sedadle. Opatrně mně zamával a usmál se. Musela jsem si ale hned sednout a vedle mě si sedla Ukrajinka Diana. Když jsem se otočila na Staňu, hned mě ten velitel napomenul – řval na mě, že se nemám otáčet. Při nastupování něco říkal velitel Dianě a ta mu odpověděla, že nerozumí česky. Pak se eskorťáci bavili jak prasata (!), s odpuštěním. Nechutně, hnusně a oplzle. Seděly jsme hned na prvním sedadle, tak jsem slyšela každé slovo. Ten velitel eskorty pořád na mě hleděl, abych se oni neotočila. Já jsem jen tiše plakala. Pak se mě Diana optala, jak je daleko do Brna. A já jí odpověděla, že tři hodiny. Ten velitel eskorty začal na ňu řvát ,,říkala jste, že nerozumíte česky“. Chtěla jsem mu odpovědět, že já mluvím Rusky (samozdřejmě v ruštině). Ale nakonec jsem byla potichu, nač ho provokovat blba zamindrákovaného. Občas jsem mrkla na Staňu, mluvit jsme nemohli a já stejně celou cestu brečela. Na to abych nebrečela nejsem dost silná. Budu sice celá napuchnutá, oči nateklé, červené, uplakané... Ale co. Komu na tom záleží. Po cestě jsem se snažila číst knížku, přes slzy to moc nešlo a navíc jsem myšlenkama byla úplně mimo. Nemohla jsem se soustředit. Byla to pro mě cesta plná ,,utrpení“. Staňa je ostříhaný úplně nakraťučko a moc mu to sluší – on byl vždycky moc hezký chlap – až moc hezký. To já jsem jen obyčejná průměrná ženská... Ani není šedivý a ani ta lupenka ve vlasech mu není moc vidět. V Brně nás s Dianů strčily dole na celu. Ona jela do Břeclavi na vyhoštění na Ukrajinu. Za chvílu pro nás došli, dali nám pouta a nasedly jsme do Ávie – Antona. Chlapi za plekxisklo a my dvě k velitelům. Aspoň jsme měly měkké sedačky. S poutama na rukou jsme teda jeli do Břeclavi. Slzičky mně zase tekly proudem, mluvit jsme spolu nemohli. V Břeclavi, když jsme vystoupili tak nám sundali ty hnusné pouta (moc mě tlačily do zápěstí a bylo to hrozně ponižující) a zavedli nás do budovy.Tam si nás vzala velitelka, jediná co tam měli. Ta nás obě prohlédla jenom ,,jako“, byla rozumná, mladinká holka, takové třeštidlo. Ani jsme si se Staňů nemohli nic říct. Jen jsme se po sobě dívali. Vyfasovali jsme povlečení, hrnek a lžičku (mimochodem všecko úplně hrozné a nechutné) a deku. Zavedla nás do druhé budovy a tam nás na patře předala bengovi. Ten nás dvě dal na celu. Byl celkem příjemný. Do Břeclavi jsme přijeli po čtvrté hodině a na celu jsme se dostaly v pět hodin. Prohlídky, fasování dek a povlečení – hrůza a děs! A hrnek se lžičkou – vevnitř hrnku humus, černý jak bota, nedalo by se z něho ani pít. Musela jsem ho na cele důkladně vydrhnout práškem (ještě že tam byl ten prášek), moc to sice nepomohlo, ale aspoň trochu jistota, že je to ,,čisté“. Uvařila jsem si čokoládu a teď pokračuju v psaní. Na cele jsme si vyhodily hlásku, že se chceme jít osprchovat. Napřed nám bengo nabrblal, že hláska se vyhazuje jen v ohrožení života a za druhé, že na něho máme jen zaklepat. Že osprchovat se jít nemožem, protože tam není žádná velitelka a on s náma nemože, ať se jen umyjem v umyvadle, že teplá voda teče. Já jsem si z něho dělala srandu, že nám by to nevadilo, kdyby šel s nama do sprch. Aspoň jsme se trošku zasmáli, řekl, že to by nemohl, že by jsme si mohly stěžovat a on by dostal z vyšších míst za uši. Tak jsme se povyslékaly a šly jsme se umýt. Akorát mně donesli léky a já tam stála jen v gaťkách a košilce a nebylo se kam schovat. Tak jsem se omluvila, že jsem se šla zrovna umývat. Řekli že jsou zvyklí a ten jeden říká ,,já su ženatý, mě nic nepřekvapí“. Když odešli, tak jsem se konečně poumývala a oprala si gaťky. Pokusila jsem se vyšívat, ale bez nůžek to jaksi nešlo. Tak jsem chvílu četla, musela jsem nějak zaměstnat mozek. Vedle z cely se pokoušeli navázat chlapi rozhovor ,,umývadlem“. Zarazily jsme to s Dianou hned nazačátku. Ale furt se někde ozývaly rány a bouchání (dole asi byla kuchyň). Brzo jsem zalehla ke spánku, protože ráno mě měli v pět hodin budit a v šest že se jede k soudu. Ráno jsem vstala sama, oblékla jsem si světlou sintrovou sukni, černou košily a sintrové sako. Na eskortu jsem totiž šla v sintrových gaťách a v těch jsem k soudu nechtěla jet. Sice jsem si musela obut ty hnusné černé polobotky, ale furt to nebylo tak nejhorší, jak kdybych jela v těch gaťách. Dali mně svačinu a já ju nechala na cele. Jen jsem si chtěla vzít fruko, nakonec jsem ho tam zapomněla taky. Ráno jsem si radši vzala dva prášky od bolesti, abych to vydržela se zádama. Hned ráno, když mě brala velitelka Martina na prohlídku, jsem viděla Staňu. Mluvit jsme nemohli a já měla zase slzy v očích. Aj v Ávii jsem plakala. Zase jsem jela odděleně od chlapů, jelo jich devět. Mluvili jsme spolu očima, jinak to ani nešlo. Jen mně Staňa nenápadně řekl, že u soudu nemám moc plakat. Odpověděla jsem mu, že mu to slíbit nemožu, šak mě zná. Před nástupem do Ávie nám všem nasadili pouta. V Hodoníně nás naštěstí zavezli až na dvůr soudu, vedli nás jak pejsky na vodítku do místnosti před soudní síní. Kde nás zavřeli do klece. Fakt klec jak pro opice, rozdělená napůlky. Staňa si sedl ke mřížím, aby seděl vedle mě a oni ho hned ode mě posadili až na konec lavice. Chvilkama jsem plakala, nešlo to vydržet aj když jsem se moc snažila. Staňa mně potom podal fruko, jestli se nechcu napít. Chtěla jsem, napila jsem se a podávala jsem mu ho zpět, aby se taky napil – nechtěl, řekl, ať si ho nechám. Po kruté asi hodině a půl si Staňa sedl vedle mě. Potichoučku jsme si povídali, ale co si povídat, když poslouchá spoustu dalších uší. Navíc jsme museli se bavit nenápadně, aby nás zase nerozsadili. Řekli jsme si samé nepodstatné věci, ale díky bohu za to. Když jsem mluvila aspoň jsem neplakala. Bylo mně horko, tak jsem poprosila velitelku Martinu, že si potřebuju vysléct sako – sundala mně pouta a já jsem si sako dala na kraj lavice. Řekla jsem Staňovi ať si vybere kamínek pro štěstí, které nosím v kapse vaťáku. Jeden si vybral. On byl celou dobu oblečený ve vaťáku, muselo mu být pořádné horko. Měli jsme soud až poslední, tak to bylo dlouhé čekání. Měla jsem trošku strach, ale byla jsem ráda, že jsme vedle sebe. Před polednem se mně chtělo čůrat. Musela jsem poprosit Martinu. Šla se mnou a vedla si mě zase jak pejska na řetízku. Na záchodě mně pouta sundala, ale musela jsem si nechat otevřené dveře. Měla jsem pocit, že se ani nevyčůrám. Tak nepříjemný pocit to byl. Když jsme se konečně dostali na řadu k soudu my, tak nás zase vedli jak zvířátka. Sedli jsme si – právníci tam byli obá aj můj aj Staňův. Můj na mě mrkl, že to bude dobré. Soudce řekl, že chce výslech každého zvlášť, napřed mě. Staňu odvedli a Skoumalovi šli na chodbu. Můj výslech proběhl v pohodě, svědčila jsem proč a jak to bylo a probíhalo. Pak zavolali Staňu, ale mě tam nechali. Staňa mluvil jako vždycky, vůbec se nezměnil. Státní zástupce vypadal jak magor, furt měl nějaké tiky, pohazoval hlavou, krůtil hubou – jak mentalák. Soudce byl příjemný starší pán a přísedící ing. Rolenc byl taky příjemný chlap. Už jsem se s ním určitě někde setkala, jen nevím kde. Na ksichty mám moc dobrou paměť. Celou dobu se na mě díval a usmíval se. Druhou pani přísedící jsem moc neviděla, seděla za počítačem přes který nebyla vidět. Aj Staňův výslech a zaprotokolování proběhlo dobře, bylo to sice o dost delší než moje, ale to je snad jasné. Pak přišla na řadu paní Skoumalová, hodně se tam ztrapňovala – vypovídala jinak než to bylo ve spisu, v mnohém si protiřečila, odporovala sama sobě. Velitelé měli co dělat aby se nesmáli. Na Staňu pak měli soudce, přísedící a advokáti nějaké doplňující otázky. No a perlička nakonec -Skoumal. Výpověď jeho a manželky se neshodovali, přímo si odporovali. Furt skákal do řeči předsedovi soudu, pletl do toho věci, které tam vůbec nepatřily – to už se velitelé smáli a ani se to nesnažili skrývat. Nakonec mu soudce řekl, řeknu vám jedno latinské přísloví – řekl to latinsky a zeptal se pana Skoumala, jestli ví co to znamená. Ten odpověděl že neví, že latinsky neumí. No a na to mu soudce řekl ,, že mlčeti je někdy lépe“. Pak nás odvedli zase do klece a čekalo se až se soud rozhodne. Ptala jsem se Staně jestli něco nepotřebuje – že mu došla zubní pasta, řekla jsem mu, že mu ráno dám pastu a taky že mu chybí známky. Tak jsem mu řekla, že mám tři obálky se známkama a že mu je dám taky. Zavolali nás zpět do soudní síně. Advokáti tam měli moc hezké říkání. Soud rozhodl, že Staňa musí dluh zaplatit a trest mu žádný neuloží, protože 5,5 roku, které už má je dostačující. Byla jsem ráda. Myslela jsem, že mu přidají. Bylo nám dovoleno ještě mluvit s advokátama. Můj mě říkal, že s ním mluvit nemusím, ale já jsem mu šla poděkovat. A z radosti jsem mu dala pusu. Staňa se odvolávat nebude, to je jasné. Skoumalovi řekl soudce, ať si to nechá doma projít hlavou, že má pomalejší chápání. To už se velitelé chechtali úplně. Státní zástupce se nevyjádřil, tak snad se nebude odvolávat. Když jsme vyšli ze soudní síně, dala jsem pusu aj Staňovi. Velitelka Martina se jen usmála a velitelé dělali, že nic nevidí. Jen říkali, že už se u soudu dlouho tak nepobavili. A že ten Skoumal je pěkný magor a vůbec nevěděl o čem je řeč a pletl ,,páté přes deváté“. Potom už následovala cesta do Břeclavi – zase odděleně. Zase prohlídka, a na celu. Velitel nahoře u cel řekl ,,naše princezničky se chtějí osprchovat“. Chtěly už včera. Martina říká ,,máte na to deset minut“. Tak jsme tam s Dianou vletěly a byla to rychlovka, ale díky za to. Já jsem si zapomněla vzít ručník, tak jsem se utřela do košile. K večeři nám donesli žemlovku, první teplé jídlo za tu eskortu. Víc jak polovinu jsem dala Dianě. Staňovi jsem na ráno nachystala obálky, zubní pastu, tekuté mýdlo a aj zbytek cukru co jsem tam měla. Ráno jsem vstávala o půl páté. Dali mně snídaní a svačinu, snědla jsem jen jeden rohlík s máslem. Ostatní jsem všecko dala do sáčku k věcem Staňovi. Při kontrole před eskortou zpět, jsem poprosila velitelku, že bych to potřebovala dát Staňovi. Že ano, ale že to musí domluvit s velitelem a musí to prohlédnout. Zase jsme nesměli stát vedle sebe. A velitel pak vyšel z kanceláře a volá ,,pan Černý“, já mu říkám Kovář. Hned se opravil a dal Staňovi ten sáček s věcma. V Ávii zase odděleně a potom už jsme se v Brně neviděli. Snad ani nebyl v autobuse, co jsem s ním jela já. Nikde jsem ho tam neviděla, ale moc jsem se otáčet nemohla. Chvílu jsem četla, chvílu spala. V Břeclavi jsem ty dvě noci skoro nespala, měli tam igelitové matrace a já je nesnáším. Tak jsem zhruba popsala eskortu. Pro mě bylo důležité, že jsem viděla Staňu, něco jsme si aj řekli, po třinácti měsících... Ale co si myslet o jeho chování – to nevím, bylo to přeci jenom takové nepřirozené prostředí. Z toho se moc soudit nedá.
Jarmila Pavlíková
Jarmila Pavlíková
Jarmila Pavlíková
Jarmila Pavlíková
Jarmila Pavlíková
