Čtyři roky v lágru - 44. část
1.1. 2001 pondělí
První den nového roku, co mně asi tento rok přinese. Kolik trápení a bolesti ještě budu muset vydržet. Třeba budou aj nějaké malinkaté radosti. Dávat si předsevzetí tady opravdu nemá smysl, protože tady nevím co přinese další den, další týden a u mě další rok... Jo, budu pokračovat v psaní mojích zápisku ,,z kriminálu“. Vypsat všechnu to bolest, žal a trápení na papír. Napsat jak se tu žije, v jakém prostředí, s jakýma ženama tady jsem... Bojím se, že tento rok pro mě nic dobrého nepřinese. Teď se vrátím trochu k uplynulým dnům. Jen zběžně, to co je pro mě důležité a podstatné a možná aj zajímavé. Ve čtvrtek jsem dostala dopisy od Staně, paní Sokolové, od Majky a kilovku od Formule (Mirky) a v pátek dopis od Blanky. Staňa napsal zase erotický dopis, i když tento až tak moc erotický nebyl podle těch posledních co jsem dostala. Jen takový milý, plný sladkých slovíček a asi vzpomínek na mě. A mezi tím trochu erotiky. Od Majky jsem dostala dopis – posílal ho Pavel z Brna. Psala,že kluci byli o svátcích u nich a že je moc překvapili, dovezli všem u nich doma dárečky. Už se na ně moc těším až zase budu mět s něma návštěvu. Zato kilovka s dopisem od Formule – to bylo něco. V kilovce byly čtyři časopisy, dvě kávy, tabák a pasta na zuby. Taky ubrus na vyšívání. Ale nejdůležitější byl dopis. Dost mě naštval a vůbec mě nepotěšil. Vyčítá mně, že se jí pletu do výchovy děcek a jak je na mě moc nasraná. 30.12. a 31.12. jsem na všecky dopisy odpověděla. Formuly jsem napsala trošku ostřejší dopis – možná mně už nikdy nenapíše. Ale musela jsem, nešlo to jinak. Blanka nepsala nic zajímavého, tak jsem taky tak odpověděla. Paní Sokolová mně napsala moc pěkný dopis, já jsem jí poděkovala a psala jsem o práci kterou dělám, že chodím do školy při práci a tak podobně. Staňovi jsem o Silvestru posílala dopisy dva, oba dlouhé, aby měl co číst. 30.12. jsem zase lepila obálky z časopisů. Povedly se mně, byly pěkné. Pár si jich ode mě vzala Věra Zahradníková. Vychovatel když bral můj dopis povídal ,,zase samovýroba paní Jarmilko“? Že je potom musí lepit lepidlem a když se mu některý neslepí, tak mu to pošta vrací. Řekl mně, že jestli prej nemám na obálky. Tak jsem mu řekla, že posílám dopisů moc a že bych pak na obálky pomalu utratila kapesné. Říkám mu, já bych si ty dopisy docela ráda zalepila sama,ale nemožu. Odpověděl mně, že to teda opravdu nemožu, protože by je pak nemohl číst a to on docela rád. No, že se s těma mýma obálkama nějak vyrovná. Taky jsem za ním byla v kanceláři a ptala jsem se ho, co mně može zjistit o mojí návštěvě se Staňů – mojím mužem. Řekl že nic, že si mám promluvit v úterý po svátkoch s Mráčkovou a dát si žádanku k sociální. Ona potom može do Příbrami zavolat. Říkala jsem mu, že mám pocit, že si Staňa o tu návštěvu vůbec nezažádal. Odpověděl mně, že v Příbrami to sociální řeknou, případně kde to vázne. Ve čtvrtek 28.12. jsem byla na baráku nějaká špatná, napnutá, myslela jsem na sex a začala jsem být hodně vzrušená. Šla jsem se osprchovat a nikdo tam nebyl, tak jsem hned využila příležitosti – si to udělat, musím se přiznat, že tentokrát jsem byla hotová snad za 30 vteřin. Bylo to tak silné, že jsem myslela, že spadnu. Sotva jsem se udržela na nohách. Od pátku jsem pěkně nachlazená, nepomohly ani vitamíny, které jsem si koupila ve středu v kantýně. Jedny vitamíny a kolu mně v pátek dala Eva Kušněráčka. Chtěla ode mě jednu háčkovanou dečku pro maminku jako dárek. V pátek měly holky, Eva Kušněráčka a Ivana nestandartní návštěvu s manželama (jasně že každý pár zvlášť). Když došly z návštěvy byly obě nechutné. Vykládaly o tom, jak tam šůstali na záchodě (souložili). Vykládaly o tom tak hnusně, že se mně chtělo zvracet. Na zítřek jsem se napsala k doktorovi, protože mně fakt není vůbec dobře. Jdu pod deku se trošku zahřát a spát.
8.1. 2001 pondělí
Zase je týden pryč a já celý týden nepsala. Ale je to všecko čím dál náročnější. Ráno na šest do práce, před tím snídaně, o půl třetí z práce na barák a na tři hodiny do školy. V šest večeře a dojdem na barák skoro o půl sedmé. Moc volna nezbývá. za deset dní mně bude 41 roků a jsem strašně unavená fyzicky a hlavně psychicky. Tady musím být pořád ve střehu, protože odevšad hrozí nebezpečí. Furt se ohlížet ,,za sebe“, všecko kontrolovat... Na psychiku je to pořádný záběr. A pak myšlenky, to je teprve vyčerpávající. Kolem těch vánoc a nového roku jsem hodně myslela na to, že použiju ty svoje schované prášky. Zavřít oči usnout a už se neprobudit – konec trápení, konec věčného pláče a stresování, už žádné vyčerpání sama sebe... Jsem asi zbabělá, neudělala jsem to. Držela jsem manikůru s práškama v ruce,několikrát za ten sváteční týden, krok od věčného klidu a potom jsem manikůru zase schovala do šuplíku. Zase mně zachránili moji kluci, myšlenky na ně mě zachránily. Tak zkusím tu svou ,,káru“ táhnout dál. Vrátím se k tomu, kde jsem před týdnem přestala psát. U doktora jsem minulé úterý byla. Dal mně jen kapky do nosa a platíčko paralenu. Taky mně dal léky na žíly, prý ať ho za 14 dní neotravuju znovu. Bylo mně hodně zle, ale ještě byly prázdniny a nemusela jsem do školy a odpoledne jsem ležela pod deků. Na středu mě vychovatelka ze školy omluvila a já se mohla odpoledne kurýrovat. Do práce jsem ovšem musela. Ležela jsem taky v pátek odpoledne a v sobotu celý den – sice se strachem, že mě chytne velitel, ale měla jsem štěstí. V nedělu jsem se dovolila vychovatelky, že mně pořád není dobře, tak mně dala ,,leženku“. Prospala jsem celý víkend. V pátek jsem dostala dopis od Staně, byl sice hezký, ale se špatnou zprávou. Napsal mně, že nám zamítli naši společnou návštěvu. Že nemá na kontě potřebných šest tisíc korun a nic nejde na splátky. Šla jsem s tím za vychovatelkou a ona říkala, že je to blbost, protože v kriminále mu na úložném nechávají jen dva tisíce korun a když se splácejí dluhy, tak všechny ostatní peníze jdou na ně. Že to zkusí projednat tady s Kosinou – ten to tu má na starosti a snad se nějaká cesta najde. Taky mně řekla, že jí to spíš připadá, že manžel nemá moc zájem se se mnou sejít. Protože co napsal je naprostá blbost. Staňovi jsem to hned napsala a dopsala jsem mu dlouhý dopis. V neděli večer už mně bylo trošku líp, tak jsem se šla osprchovat, nikdo ve sprše nebyl tak jsem toho využila. Nebyla jsem sice hotová tak rychle jako jindy, ale tak dlouho to zase netrvalo. Jenže teď potom krásném přišla hrozná slabost a udělalo se mě hodně špatně (měla jsem hodně teplou sprchu, abych si nahřála tělo). Měla jsem pocit, že ani nedojdu na pokoj. Ploužila jsem se kolem stěny a všimla si mě Hanka Glombova a právě včas, jinak bych asi spadla. Chytla mě a dovedla mě až do postele, že jestli má zavolat velitele a ten doktora. Řekla jsem jí že ať nikoho nevolá, že je to jen slabost po nemoci. Že to zaspím a bude dobře. Dneska byla velká výměna. Po té večerní slabosti mně už bylo dobře, vyspala jsem se a nabrala jsem sílu. Při výměně jsem byla zase dole – venku na zimě, po nemoci. Byla se mnou Anička a Zuzana. Zuzana furt běhala nahoru do tepla – pořád chtěla čůrat a pít kafé a měla žízeň, jak malé děcko. My dvě s Aničkou mrzly dole. Konečný efekt byl, že Zuzana si stěžovala jak je promrzlá. Jak kdyby nám dvěma asi mělo být snad teplo. Už aj Aničce, nejenom mně leze Zuzana na nervy. Když dojdou chlapi na prádlo mají Andrea a Zuzana oči na vrch hlavy. Berou si čokolády, ferbly (ferbl je dopis malinký poskládaný do čtverečku,aby se vešel do ruky. A předává se potajnu, nenápadně přímo do ruky, aby to nebylo vidět). Andrea schválně dělá ,,havárky“. Hned je problém s umyvadlem, odpady ucpané, splachovače pokažené a jiné věci – jen aby došel Radek, mukl instalatér. Dojde s velitelem a všichni čtyři zapadnou do skladu s vyřazeným prádlem. Co asi dělají je jasné. Muklovi Radkovi se to vyplatí, má nové hadry, prášek na praní, čistící prostředky – co Zuzana ukradne v práci a dá to Radkovi. Ten s tím kšeftuje mezi chlapama a společně se smějí Zuzaně. A velitel má sex – Andrei dá flašku vodky nebo nějaké prášky, drogy... Pak je Andrea dva - tři dny v rauši, pěkně sjetá a nebo opilá. Zuzana je navíc zlá ženská, je to na ní vidět na první pohled. Anička mně taky říkala, že Zuzana dělala venku velké kšefty se zbraněma a že se bojí až půjde ven. A má asi ještě něco většího – daleko větší pálku. Asi proto si furt nepodává tu žádost na PP. Už ho měla mět v prosinci. Tak jsem se těšila, že vypadne, že ju pustí dom.
21.1. 2001 neděle
Můj deníček byl dlouho bez psaní. Tak jsem 19- tého strávila svoje 41. narozeniny sama. Bez přátel, bez rodiny... Sama mezi spoustou cizích lidí. Jsem strašně unavená a bolí mě všecky klouby a moc. Ty dvě chřipky, které jsem přechodila mají asi taky na tom všem svůj díl vinny. Nejdůležitější věc která se stala je – že 17.1 ve středu přišel za mnou právník a řekl mně, že s mojím případem se dá něco dělat. Podá stížnost pro porušení zákona. Že je ve spisu několik porušení zákona. Taky jsem mu řekla, že mu kluci pošlou občas nějakou menší částku peněz – tak 300 až 500 korun. Aby se neurazil, že je to tak málo. Ale kluci na tom nejsou moc dobře. Řekl mně, že se rozhodně neurazí a že s tím souhlasí. Bohužel mně řekl, že Staňa moc velkou šanci nemá, že je to u něho nulové. Taky se konečně začíná něco dít kolem mojí návštěvy se Staňů. Snad sem dokonce psali z Příbrami. Ale nejradostnější je, že budu mět návštěvu kluků, Majky a Leničky. Bude to 28.1. strašně moc se těším. Mám pro každého nějaký dárek – vyšité ubrusy, háčkované dečky. Včera jsem dovyšívala ubrus, zelený s jeleňama. Dám ho Pavlovi, aby ho dal Lenčiným rodičům až k nim pojede. Tak snad se jim bude líbit. Co jiného jim já odtud možu dát. Jednou bych z těchto mojích zápisku a dopisů chtěla napsat knížku. Je to jen takový sen, ale... Dneska končím a jdu spinkat, jsem moc unavená a všecko mě bolí, kolena a kyčle obzvlášť.
