Čtyři roky v lágru - 43. část
8.12. 2000 pátek
Včera jsem dostala dopis od Pavlové Leničky. Moc pěkný a večer jsem jí hned odepsala. Taky jsem se rozhodla, že napíšu jejím rodičům. Takové nějaké poděkování. Když byl Peťa toho 9. – 10. 11. u nich, její mamince vysvětlil naši situaci a maminka to vysvětlila tatínkovy a prej to pochopili. Což je moc dobře a je fakt, že jsme nic nespáchali. Jen jsme byli obětí gaunerů a potom už se všechno sralo. Jen aby děcka začali znovu dělat tu školu. To je to nejdůležitější pro ně oba – pro Pavla aj pro Leničku. Dneska jsem dostala dopis od Staně – samé miláčku, lásko, Jarmilko, jak by mě hladil, líbal, jak mě má moc rád. ,,Jarmilko“... za celých těch 24 roků našeho vztahu mně řekl jménem – dalo by se to spočítat na prstech jedné ruky. Byla jsem – ty, podej, udělej, dones, zařiď. Když řekl klukom, že mají třeba jít za mnou, tak řekl, běžte za mamkou. Ale ani mamko mě neoslovoval. A teď mám věřit, že jsem naráz Jarmilka. Je mně moc smutno při takových dopisech. Plaču jak malá holka. Nevím co si o tom všem mám myslet. Počkám na tu návštěvu, ta mně prozradí víc. Už si zase možeme v práci prát prádlo, ale jen jednou týdně si ho možeme odnášet. V pondělí přinést a ve středu odnést. Tak můj kapsář a látky od Formule jsou asi nenávratně pryč. V pondělí jsem prohledala v práci jeden pytel bordelu (kam jsme ty věci daly) a nic tam nebylo. Strašně moc mě to mrzí. A po neděli budou jezdit popeláři a vyvezou všecek bordel. A já nemožu prohledat zbytek pytlů. Před ženskýma to nejde a dostat se dole není vůbec jednoduché. Je to problém. V práci to stojí zase za houby. Andrea se Zuzanů už zase rýpů. Mám jich plné zuby. Věčně nic nedělají. Mají nejmíň druhů prádla na kontrolu a to málo ještě neprohlížejí, takže nemají opravy. To co by měly občas opravit se jim pár dní válí po mašině a pak to roztrhají do vyřazení. Když si sednou k mašině, to je spíš zázrak a nebo jde mistrová. To jsou potom hrozně pracovité. Na mně furt jenom vidí, že mám prádlo na opravu a mám si prý pohnout s těma opravama a rychlejc dělat. Od mašiny pomalu nevstanu, nakonec všecko stíhám včas. Tak nevím o co jim jde. Všechno mně to leze na nervy. Potom jen brečím. Nevím kdy budeme mět tu návštěvu se Staňů. Zatím nic nepsal, kdy by to mělo být. Jen že se ho ptali z čeho to zaplatí. Prý jim řekl ať si vezmů všecko co má a zbytek ať si strhnů až bude pracovat. Že prý já jsem pro něho nejpřednější. Dneska mně došly ubrusy na vyšívání aj pro Janu Voráčkovou – té k tomu došel šek zvlášť. Tak jsem to chtěla. Mně došel šek na 295,- korun a Janě na 835,- korun. Já v tom svém měla ještě ubrus a prostírání pro paní Boženku za 160,- korun. Ona mně to zaplatí v materiálu. Chodím teď hodně brzo spát, dneska taky. Je devět hodin a je nejvyšší čas.
25.12. 2000 podělí
Moc dlouho jsem nepsala, neměla jsem nějak čas a snad ani chuť. Jsem strašně unavená, strašně vyčerpaná a pokud možu radši spím. Ve spánku aspoň neplaču, Chtěla bych usnout a probudit se na svůj výstup. Stalo se toho spoustu za tu dobu co jsem nepsala. Tady se furt něco děje. Staňa zatím na tu návštěvu nepřijel, píše hezké dopisy, dřív takové nepsal a já mu to pořád ještě nějak nevěřím. Při čtení dopisů pořád brečím a vlastně brečím skoro pořád. Největší změna je u nás v práci. Máme novou spolupracovnici. Přišla ve čtvrtek před vánocema a jmenuje se jako já Jarmila. Je o tři roky starší než já. Snad bude fajn, aspoň to tak zatím vypadá. 18.12. v pondělí před svátkama jsem si moc hezky popovídala s mistrovou. O sobě, o klukoch, co bude dál – tak všeobecně o všem možném aj nemožném. Taky mně dala tři látky na vyšívání ubrusů, že dělala doma pořádek a jen jí to tam zavazí. Ve středu nám donesla trochu cukroví a všem nám popřála k svátkům a mně řekla ,,hlavně vám Jarko přeju ať to nějak zvládnete a v rámci možností všechno nejlepší a vydržte“. Možná se nakonec všecko v tomto kriminále ke mně v lepší obrátí. Aj na pokoji už je to klidnější a jsou ke mně trošku lepší. Mám spoustu restů ve psaní mojého ,,deníčku“. Postřehy, zážitky, prožitky, myšlenky... Prostě můj život v kriminále den po dni. Dnes jdu spát a zítra budu v psaní pokračovat.
26.12. 2000 úterý
Měla bych pokračovat v psaní, co se všecko přihodilo od toho 8.12. . Ach jo, práce – pořád něco a čím víc jeden pomáhá ,tím víc mu jiní ubližují. Když mně Zuzana plakala v náručí, když byla na dně a já jsem ji uklidňovala a snažila jsem se jí pomoc a myslím si, že jsem ji aj pomohla to jsem byla dobrá,děkovala mě... Dneska jsem přesvědčena, že to bylo falešné to její děkuju... Zuzana je zlá a falešná ženská!!! Napjatá atmosféra v práci. Trošku se to uklidnilo, když došla ta nová Jarmilka. Teď se v práci ženské předhání, která se s ní bude přátelit. Dost se s bavím, protože sedí u stroje jak já, pracuje a učí se. Když něco neví jak opravit, jde za mnou. Vypadá jako hodná ženská. Věra Kaboňka došla za mnou a sama od sebe mně nabídla svoji balíčenku. Vzala jsem si ji a byla jsem moc ráda. Balíčenky jsou ceněné ,,zboží“, protože balíčenku odsouzený dostane jenom jednu za rok. Tak ty holky, kterým nemá kdo poslat balík, svoji někomu nabídnou a věci které si určí, se jim do balíku koupí a potem se jim dají. Poslala jsem balíčenku Majce. Ta se složila s Aničkou, Mirkou a Peťou. Peťa tam dal tabák,papírky, dutinky a holky hlavně sladkosti. Taky horkou čokoládu, kterou miluju, sypkou smetenu do kávy, kafé. Majka to všecko zabalila a poslala. Velkou radost mně děvčice udělaly. Dopisy mně chodí pořád nějaké, všichni moji blízcí píšou, napsala mně aj paní Sokolová, tak jsem jí hned odepsala a poslala jsem po ní Frantovy Jandáskovy to přání k narozeninám. Má 45 roků. Slavili to ve sklepě 9. prosince. To byly vždycky nádherné večírky. Co jsme se tam s Frantů a Jarkem nazpívali písniček. Naše trio. jednou nám to paní Pavelková počítala a za celý večírek jsme zazpívali 160 písniček. Tenkrát za mnou kolem půlnoci přišel do sklepa Peťa, šel z nějaké diskotéky a že abych nešla dom sama. Sedl si, paní Pavelková před něho naskládala jídlo a Peťa poslouchal. Asi kolem třetí hodiny ranní mně říká ,,mami to jsem netušil kolik písniček znáš a jak dobře zpíváš“. paní Pavelková mu hned ukázala na papíru kolik těch písniček už jsme zazpívali. Moc rádi jsme spolu zpívali a ostatní se vždycky přidávali – takový jsme byli krásný sbor. Moc mně chybí zpívání. Já jsem si zpívávala doma na zahrádce a to se skoro vždycky přidal soused zleva a pak hned zprava. Bylo to krásné a mně moc chybí zpívání. Hrála jsem devět roků na housle, dva roky na harmoniku, trošku jsem bubnovala. Můj učitel hudby mě mimo hraní učil aj trochu zpívat, abych dobře intonovala. Byl to už starý pán jmenoval se Jaroslav Michlík a já mimo ZUŠ jsem chodila na hodiny aj k němu domů. Ten vždycky říkal, že jsem moc dobrá jak v hraní, tak ve zpěvu. Tatínek chtěl abych šla do Brna na konzervatoř a já jsem ho moc zklamala. Já chtěla být prodavačka. Vytrucovala jsem si to a šla na tu prodavačku. V 16 jsem se strašně zamilovala do Staně a muzika aj zpěv šly stranou. Už za pár roků mně to moc mrzelo. Kde já mohla být. Můj spolužák z áčka na tu konzervatoř šel. Hrál na violoncello a za pár let hrál se Zagorovou, potom s ETC s Mišíkem, tam hraje doteď. A já kvůli Staňovi sedím v kriminále... Vrátím se ze snů nohama na zem. Staňa teď píše dopisy přímo erotické. Někdo by řekl, že jsou krásné, ale já si myslím, že už je to moc. Odepisuju mu normálně, jako vždycky. Taky mně Staňa poslal kilovku s blokama a kalendářem, taky 60 kusů obálek, abych si je nemusela dělat sama z časopisů. Kluci mně poslali krásné malované přáníčko s prasátkem a podpis byl ,,Tvoji nejlepší a nejhodnější synové“. Zase jsem proplakala celé vánoční svátky...Těžko jsem je snášela, první Vánoce mimo domov, bez svých drahých. Snažila jsem se nebrat to jako vánoce, jen jako běžný den, ale moc to nešlo. Na pokoji je klid a pohoda, všecko se uklidnilo. V kriminále to žije od jedné hádky k druhé, kdy ta první je zapomenuta a tak to pokračuje furt dokola. jeden den tě nenávidí a druhý den tě milují. Strašně pokrytecké prostředí. Zítra máme velkou výměnu prádla. Budu mrznout dole na příjmu špíny. Musím se dobře obléct ať se nenachladím a nejsem nemocná. Dneska jsem vypnula čtyři dečky a rozvyšívala jsem další ubrus.Té Pavlínce od pana faráře Škody jsem poslala jednu háčkovanou dečku a vyšívaný vánoční ubrus, taky přáníčko s přáním a poděkováním za kluky. Pavlínky jim totiž poslala peníze na cestu za mnou. A napsala jsem přání aj farářovi Škodovi Pavel mně taky napsal a poslal dopis internetem. Dali mně ho sice o dva dny pozdějc, ale to vůbec nevadí. Pavel si vyřídil podporu a taky si vyřídil odklad na vojenské správě. Že dělá k podpoře ještě brigádu. Snad to nějak zvládnou moji Bobánkové. Taky mně došlo zamítnutí milosti, o kterou jsem si zažádala hned na začátku svého trestu. Staňa znovu žádal o milost pro mě a taky to zamítli. Nemusel pro mě žádat milost, kdyby se jinak choval a mluvil při výslechoch a u soudu... Mohla jsem být venku a starat se o kluky... Tady se v jednom kuse mluví o amnestii. Věčné a vděčné téma. Snad budu psát častěji než v posledních týdnech. Jdu spát – radši.
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - 42. část
Předchozí části mého příběhu mapují všecko co mě potkalo ve vězení. Od mého zadržení, přes práci ve věznici aj ve volnu. Jak jdou dny jeden za druhým. Všecka jména v mém příběhu jsou vymyšlená a náhodná. Kvůli ochraně daných osob.
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - 41. část
Předchozí části mého příběhu mapují všecko co mě potkalo ve vězení. Od mého zadržení, přes práci ve věznici aj ve volnu. Jak jdou dny jeden za druhým. Všecka jména v mém příběhu jsou náhodná a vymyšlená. Kvůli ochraně daných osob.
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - 40. část
Předchozí části mého příběhu mapují všecko co mě potkalo ve vězení.Od mého zadržení, přes práci ve věznici. Jak jdou dny jeden za druhým.Všecka jména v mém příběhu jsou náhodná a vymyšlená. Kvůli ochraně daných osob v mém příběhu.
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - 39. část
39. část mého příběhu ukazuje všecko co mě potkalo ve vězení. Od mého zadržení, přes práci ve věznici. Jak tam jdou dny jeden za druhým. Všecky jména v mém příběhu jsou náhodná a vymyšlená. Kvůli ochraně daných osob v mém příběhu.
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - 38. část
38. část mého příběhu ukazuje všecko co mě potkalo ve věznici. Od mého zadržení, přes práci ve věznici. Jak tam jdou dny jeden za druhým. Všecky jména v mém příběhu jsou náhodná a vymyšlená. Kvůli ochraně daných osob v mém příběhu
|Další články autora
Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo
Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta...
Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko
Seriál Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout...
Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic nenašli
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...
Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení
Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru...
U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze
U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo...
Je to pro mě šok. Další debaty už nepřidáme. Drahoš vzpomíná na Drábovou
V pondělí přišlo oznámení o úmrtí jaderné inženýrky Dany Drábové, která během prezidentských voleb...
Češi chtějí ANO spíš v koaliční vládě než v jednobarevné, ukázal průzkum
Nejpřijatelnější vládou by byl pro Čechy koaliční kabinet hnutí ANO, hnutí SPD a Motoristů....
Skutečná vlastenka, vzpomíná Pavel na Drábovou. Chválil Fiala, Babiš i ekologové
Mimořádná žena, respektovaná odbornice, vlastenka. Taková slova znějí od politiků a dalších veřejně...
Chlad: Beze mě by nebyli Motoristé ani Turek. Chce 180 km/h na dálnici v noci
Premium Z motoristů udělal Motoristy. Vytáhl Filipa Turka do povědomí lidí, dodal jim „superkáry“ na různé...
Prodej stavebního pozemku 1026 m2 na klidném místě
Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
3 400 000 Kč
- Počet článků 43
- Celková karma 13,00
- Průměrná čtenost 324x