Čtyři roky v lágru - 42. část
30.11. 2000 čtvrtek
Je mně nanic, protože tu mám problém dá se říct neřešitelný. Zkoušely na mně ženské na pokoji, abych jim donesla prádlo z práce a nebo jim ho nachystala. Řekla jsem jim, že nic nedonesu a ani nenachystám, protože bych měla problém a kvůli takové věci se nenechám vyhodit z práce. No a Věra Vundrová řekla ,,já si řeknu Andrei a ona to nachystá“. No a Věra Zahradníková zase řekla ,,já řeknu Ivetě, Andreiné kamarádce a ta to zařídí“. A takových hlášek bylo víc. Nechtěla jsem, aby byly v práci další problémy. A Andrea jich má aj tak dost. Protože kdyby někdo – třeba mistrová, došel na to, že se něco nosí co se nemá a nebo se to přednostně vychystává, mohla by aj Andrea a nebo kdokoliv jiný vyletět z práce. Nemám sice Andreu ráda, to je pravda, ale aby přišla o práci kvůli blbině to zas nechcu. Řekla jsem jí o těch hláškách a aby si dala pozor a neblbla. No a ona místo toho aby byla potichu, prostě ty ženské ,,vyřvala“. Samozdřejmě to popřely, ale naštěstí Andrea věřila mně, protože ty druhé zná a ví čeho jsou schopné. Ale já mám od včerejška peklo na baráku. Vundrovka to hned všem povykládala a ostatní se hned postavily proti mně. A teď jsem svině, krysa a šváb... Jsem ta nejhorší. Moc mě to na ně mrzí, přitom všechny vědí, že mám pravdu já. Jenže to věděly jen ženské z našeho pokoje a nepostavily se za mě, ještě to potvrdily Vundrovce, když mě špinila u dalších ženských, z dalších pokojů. Jsem z toho moc špatná a smutná a už zase brečím. Snad se to časem všecko zklidní. Příště ať budu vědět cokoliv, nebudu nikomu nic říkat – tady se všecko dobré proti druhému odrátí ve špatné. Já chtěla jen pomoct Andrei. Teď už nepomožu nikomu, ať třeba aj z práce vyletí. Je mně všecko jedno a seru na všecko a všecky. Ať si říkají co chtějí, ať mě pomlouvají. Já si budu tady žít ve svojí bublině, moji klidnou samotu mně nevezmou. Já je nepotřebuju, ony furt dolízaly, že něco chtějí nebo potřebují. Mají smůlu. tento týden vládnou zmatky a to kvůli chystanému filcuňku na pracovištích. Který visí ve vzduchu. V práci jsme musely zlikvidovat veškeré civilní věci. Pár věcí jsem si odnesla na barák, ale bohužel, pár věcí jsem musela vyhodit do pytle s bordelem a ten je před budovou venku a hrozí odvezení a tím pádem o věci přijdu. A nejenom já, aj ostatní holky vyhodily spoustu věcí. Já musela vyhodit nějaké trička, látky od Formule a aj ten krásný ušitý kapsář. Ten kapsář mě moc mrzí. Jsem z toho smutná, ale co nadělám. Už ať ten filcuňk je, ať to možu zkusit z toho pytle vytáhnout. Včera jsem dostala dopisy, od Anička a od Hanky Glombové z našeho pokoje. Je v nemocnici v Praze. Hned jsem oběma odepsala. Hance to dá Jana, Hanka totiž už dneska přijela a bude na ošetřovně. Od Hanky mě to potěšilo, vůbec jsem to nečekala. ,,Psala ubrekaná Jaruška“,ona mě titiž furt vidí jen plakat. Vždycky říká ,,Jaruško nebrekejte“. Je to sice cigánka, ale mám ju ráda. Dneska jsem dostala dopisy od Majky a od Pavlínky. Majka mně poslala aj to blahopřání pro Frantu Jandáska. Ještě ale nevím, jestli mu ho pošlu. Majka mně psala, že Vašek s panem Slámou minulý týden zapojili klukom doma ten kotel na dřevo a kluci že už topijů. A taky se Majka omlouvala, že zapomněla do toho balíku dát dopis. Že si ho nachystala na noviny, které mně chtěla poslat a pak to Vašek omylem strčil pod stolek a ona myslela, že je už dala do balíku a zabalila balík bez novin a dopisu. No a za týden ho našla, ale to už měla dopis ode mě. Taky jsem jí dneska k narozeninám poslala vyšitou dečku a dvě uháčkované. Poslala jsem to doporučeně. Asi to bude mět naráz aj s dopisem, který ještě dneska odešlu. Taky jsem s přáním a dečkama Majce, poslala pohled Ondráškovi k svátku a narozeninám ( Ondrášek je Majčin nejmladší synek). Třeba je to oba potěší a hlavně aby to došlo v pořádku. Dneska jsme ve škole psaly písemku z matiky. Měla bych mět za jedna možná za 1-. Měla jsem tam jednu maličkou chybičku. Ale došla jsem na to pozdě a už jsem to nestihla opravit. Taky jsem psala dopis Staňovi. Čekala jsem dopis od něho, ale v té Břeclavi asi vůbec nepsal nebo co. Tak počkám až napíše. V práci jsem si dneska po prádle přebrala všecky montérky a blůzy. A bylo jich požehnaně po těch filcuňkoch. Potom jsem se šla osprchovat. Nevím čím to, ale od rána jsem byla vlhká a nějaká vzrušená. Moc jsem potřebovala orgazmus, už jsem si to dlouho neudělala ani nevím proč, naposledy asi před 14 dňama a to nebylo nic moc. Dneska se mně podařilo udělat nádherně a to během čtvrt hodiny hned dvakrát. Ani to čtvrt hodiny asi nebylo, to jsem byla aj utřítá a oblečená. Byla jsem krásně uvolněná a tak nějak klidná. Trošku radosti tady v tom posraném kriminále. Půjdu už spinkat, naštěstí teď spím dobře. Ještě včera jsem napsala Lidušce Michalcové. Neodpověděla mně na poslední dopis a to už je hodně dlouho. Jsem zvědavá jestli teď napíše.
2.12. 2000 sobota
Mám tu teď na baráku celkem klid. Ty svině si tu teď našly jinou oběť. Oběti si tu hledají velice lehko a pak je vždycky vyřvou – sprostě, vulgárně, nevybíravě a bezohledně. Já se radši s nikým moc nevybavuju a hledím si svého. Včera jsem ale byla moc smutná. Došel mně dopis od Lucky a od Staně. Od Lucky jako normálně, nikdo ju nemá rád a podobně. Nevím jak jí té holce mám odtud pomoct. Nemám moc možností, jen dopisy. Ale dopis od Staně stál za to. Za prvé byl dost dlouhý a za druhé naráz psal to, co nepsal nikdy. Nevím co si o tom mám myslet. Psal jak moc mě má rád, jak mně moc ublížil a že by se nedivil, kdybych ho opustila, že by si to zasloužil. A spoustu takových slovíček, o kterých jsem ani nevěděla, že je zná a jsou od něho neuvěřitelná. Ale možů to být taky jen ,,slovíčka“, plané řeči. Proč mu to nějak nevěřím? Taky psal, že běhá kolem té návštěvy za mnou. Já jsem mu odpověděla dopisem na devět stránek, jak píšu postupně několik dní, tak to potom přibývá. Aspoň má co číst. Když jsem četla Staňův dopis plakala jsem celé odpoledne, četla jsem ho několikrát, jak kdybych tomu co napsal nemohla uvěřit a opravdu moc nevěřím. Že by se mu rozsvítilo? Nevím jestli už to pro nás není pozdě. Plakala jsem aj když jsem mu dokončovala ten rozepsaný dopis. Dneska jsem si znovu četla jeho dopis a brečela jsem zas. Včera jsem si oprala pyžamko na baráku, když teď nesmíme si prát v práci. Mistrová maroduje a než šla marodovat, tak říkala, že pro nás vymyslela něco dobrého. Tak uvidíme. Jsme všecky v práci moc zvědavé a napnuté. Dneska jsem zase háčkovala. Jednu další dečku už mám skoro hotovou, ještě dvě nebo tři řady a to je hned. Ještě musím odepsat těm děvčicám – Lucce a Pavlínce. Udělala se mně na rtu zima. Natírám si to zubní pastou ať se mně to nerozleze. Doufám, že nebudu tu zimu mět až přijede Staňa. Ptal se mě jestli budeme sami, asi si od toho dost slibuje. Jenže já vůbec nemám tušení, jak bude celá ta návštěva probíhat. Jestli to bude normálně při návštěvách a nebo to bude ve všední den. Snad to dobře dopadne. Dneska odpoledne jsem spala od půl jedné až do čtyř hodin. Sice jsem nespala celou tu dobu, ale ležela jsem pod deků a dělala jsem, že spím. Nechtělo se mně ani hýbat, snad ani dýchat – prostě nic. A za chvilku půjdu zase spát. Je půl deváté. byla jsem akorát na zprávách, uvařila jsem si do ešusu čaj – sklínku mně sebrali při filcuňku. Snědla jsem vitamíny a zalehnu.
