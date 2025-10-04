Čtyři roky v lágru - 41. část
26.11. 2000 neděle
Zase jsem měla delší pauzu v psaní svých pocitů, stesků a radosti. Toho co se stalo u mě v práci, ve škole aj na baráku v mojém volnu, kterého moc nemám a to je dobře – furt zaměstnávat mozek aj ruce. Tak budu pokračovat v tomto svém ,,deníčku“. Za tu dobu co jsem nepsala se toho stalo dost, toho dobrého aj zlého. Hned v pondělí jsem dostala ten civilní balík od Majky. Byl v něm dopis od Pavlínky, ale od Majky ani řádka. Poslala mně samé krásné věci – tepláky, mikynu, pyžamko, trička, taky látky na šití od Formule (Mirky), čaj, dokonce aj čaj v kulatých pytlíčcích, vložky... Naše vychovatelka tu nebyla, dala mně to vychovatelka, která je u přestárlých. Sice brblala, ale dala mně skoro včecko až na bundu (teplákovou) a jednu halenku. Taky mně nedala ty látky, že se mám domluvit se svojí vychovatelkou. Tak jsem se domluvila – teplákovou bundu a halenku si dám do skladu a látky mně dala. Použiju je k šití na terapii. Takže všecko v naprosté pohodě. Taky mně došel dopis od Aničky s fotkou Aničky s vnučkou Kačenkou. Je to focené před našim barákem, s mojíma krásnýma růžičkama, trávou a Peťovým autem. jen jsem to uviděla a moje slzy tekly okamžitě proudem a plakala jsem až do usnutí. Ten balík byl odeslaný 15.11. a tady byl až 20.11., to znamená, že od čtvrtka ležel na jedenáctce – na režimu. Celý týden se tu žilo stěhováním na druhou stranu – dozoru aj ostrahy. Druhá strana je druhý blok baráků, který je přes dvůr (kde jsou naše vycházky), potom je hlavní cesta přes kriminál a přes cestu za zdí jsou baráky. Měli všechny z Déčka volno a velký filcuňk. S Andreou jsme ve středu zůstaly v práci samy dvě. Bylo to fajn a v klidu. Já jsem přebrala podhlavníky a napsala čtyři dopisy. Taky jsem si ušila růžovo – červený kapsář s látek od Formuly. Andrea byla moc milá, taková by měla zostat pořád. Holky z dozoru se stěhovaly. Ještě v úterý za mnou došla Mirka, abych jí schovala kvítko a desku (které si donesla). Ve čtvrtek se stěhovala Andrea – ostraha. Dozoru při filcuňku pobrali spoustu civilu, rádia a další věci. Bylo toho moc. Ostraze zatím nevím, protože když jsme došly z práce ve čtvrtek na barák, tak nám řekli, že v pátek nejdeme do práce my z Áčka a máme velký filcuňk my. Naštěstí mám většinu věcí schovaných v práci. Na baráku mám jen to, co mám napsané v kartě. Jen jsem se bála, že mně vezmou pantofle. Radši jsem si je schovala ve škole pod lavku. Mají je sebrat tam a nebo mně je vzít přímo z nohou. Mirčinu desku jsem schovala za regál na záchodě. A ráno jsem poprosila vychovatele Hryce, aby mně schoval v kanceláři uháčkované dečky, že to mám na odeslání rodině a bylo by škoda aby mně je při filcuňku sebraly, když to dalo tolik práce. Tak mně je dal v kanceláři do skříňky. A schovala jsem si k Janě do svetrů kapsář a ona dala svetry do kumbálu – k věcem na humanitu. Sklínku na čaj jsem si dala na okno na chodbě. Fotky z nástěnky jsem si radši sundala a nástěnku a dečku jsem na bunkru nechala. Měla jsem snad nejvíc věcí, šest igelitek, tašku s učením a časopisama a ještě velkou kouli z deky. Nanosily jsme si věci ven před barák a pak se to postupně odváželo na kinosál. Jela jsem se svojíma věcma až nakonec. Kam taky pospíchat. Probíhalo to celkem v klidu ani holkám nesebrali moc věcí. Když už byly přede mnou jen dvě poslední, tak naše šéfová paní Bělohoubková na mě kývla, že mám jít k ní – byla u filcuňku taky jako kontrola. Tak jsem šla na osobní prohlídku a roztrhla jsem si punčocháče, ale pořádně. No a paní Bělohoubková mně potom probrala všecky věci – říkala, že to nejlepší nakonec, prej mám snad nejvíc věcí ze všech. Říkala jsem jí, že to jen tak vypadá, že tam mám v krabičkách bavlnky, háčkování a vyšívání. Pří kontrolování mně říká ,,Jaruško, vy snad máte jediná všecky věci, co máte mět“. Řekla jsem jí, že jo. Musela mně vzít jeden nátělník. Řekla jsem jí, že se nic neděje. Jinak bylo všecko v pohodě. Potom jsme se zase s vozíkama stěhovaly zpět na barák. Všecko nanosit na pokoj a uklidit do bunkru. Zjistila jsem, že mně sebrali jeden povlak z podhlavníku, sklínku na čaj a dečku z bunkru. No a ztratil se mně ten kapsář. Buď ho ukradla některá z ženských a nebo přehazovali ty svetry při filcuňku a našli ho bengové. To poznám – kapsář jsem tu měla jen já a Ivana (které jsem ho šila). Nic se neděje, už mám v práci ušitý druhý a v úterý si ho donesu. Ženské když by ho tady u některé uviděly, tak mně to řeknou. na každém pokoji jsou ženské pro které jsem něco udělala, když potřebovaly. A myslím si, že některé mě mají aj docela rády. Mirčinu desku naštěstí nesebrali. Jinak by mě asi seřvala. Byl ale jeden nepříjemný průser – mě se naštěstí netýkal. Holky od nás ráno vyhazovaly věci oknem pracovkám (ženským který šly do práce) a velitelky to chytly. Jedna z holek dostala zrovna za to flastr. Samozdřejmě to co zachytily tak sebraly. A jak šly pracovky z práce na barák tak musely všechny(!) na filcuňk a to kvůli jedné krávě cigánské. Naštěstí velitelky řekly, že možů ženské nepovolené věci odhodit k lampě na hromadu. Že budou dělat, že nic nevidí. Za chvílu tam prej byla hromada věcí. No prostě sranda. Já jsem stihla ještě dovyšívat v pátek odpoledne ubrus pro Majku a v sobotu jsem psala dopis Staňovi. Tento týden už druhý. V pondělí jsem mu totiž psala, aby si o tu návštěvu se mnou zažádal on. Su zvědavá co odepíše, možná nemá ani chuť mě vidět, uvidím. Dopis jsem hned v sobotu dala vychovateli. Taky jsem napsala dopis Blance a k soudu do Hodonína, že u jednání mě bude zastupovat JUDr. Vašulka. Ve čtvrtek jsem tu měla právníka Mgr. Krátkého. Řekl, že ty papíry pošle Staňovému právníkovy sám ( ušetřil mně známky a Staňovi taky). Když jsem mu naznačila, že mu časem synové něco zaplatí a pokud se na to odvolání dostanu ven, tak jak bych se trošku finančně vzpamatovala zaplatím. Byl moc rád – hned se rozzářil. Řekl, že pokud se mu to nepodaří aby mě dostal ven, tak žádné peníze po nás nechce, že to necháme na to ,,Ex offo“ Tak snad se bude snažit a něco udělá. Zatím řekl, že si vyžádal z Brna náš kompletní spis. Teď večer mně řekla Jana – měla službu u stolku a telefonu, že mě volali z režimu, zítra mám prej výslech. Su zvědavá proč, co se děje. Zítra mám v práci moc šití a oprav, taky nepřebrané prádlo a máme navíc velkou výměnu. Prostě ty dny co jsme tu nebyly chybí, tak uvidím jak to všecko dopadne a jestli budeme stíhat. Dneska jsem dodělala ty dva obrázky do školy učitelce odboráku. Dva už jsem jí odevzdala, dostala jsem za ně jedničky, jsou moc pěkné –tři odstíny modré vyšívané na světle modré kanavě, na Holandské motivy (větrné mlýny, vodní kanály, dřeváky a podobně). Ty dva nové jí dám zítra, ať ju mám z krku. A budu mět další jedničky. Půjdu už spát, snad se dostanu k psaní brzo a ne až za týden. Je mně strašně smutno, když sedím na posteli a píšu, háčkuju, vyšívám, maluju – Tak pláču, tichounce s potoky slziček. totéž v práci u mašiny. Ale pokud mluvím s lidmi, na výměnách prádla, s veliteli při navádění – to se snažím být tak jak ,,venku“, milá a pořád s úsměvem na rtech. Ale ten úsměv strašné ,,bolí“. Nikoho nezajímá to, jak jsem vevnitř strašně rozervaná a bolavá. S tím ale nemožu nic udělat, protože to není zatím v mojích silách. zabalím se do deky a dobrou noc.
Jarmila Pavlíková
