Čtyři roky v lágru - 39. část
2.11. 2000 pátek – pokračování
Dostala jsem dopis od Blanky, nic moc – stěžuje si jak nemá peníze a jak je u ní doma všecko jinak než kdy doma bylo než šla do kriminálu. Podobný dopis psala dalším lidem tady. Takový jeden mustr pro všecky dopisy. Přemýšlím, jestli má vůbec cenu jí odepisovat. Ještě si to rozmyslím. Blanka určitě nemluvila pravdu o věcech za které seděla, proč taky, je lepší tu neříkat úplnou pravdu. Blanka toho ale měla podstatně víc. Vím, že má mět ještě nějaký soud, kde ji hrozí nepodmíněný trest – to je kriminál. Má toho prostě víc a jiných podvodů než tu říkala. Něco mně řekla brzo po tom co jsem sem přijela a začala jsem s němčinou. Taky když jela k tomu soudu, co jí odročili a který má ještě mět. Tam měla snad nějaké padělané cenné papíry a bankovní převody. Táňa – sice jí moc nevěřím, ale byla podnikatelka a v Blančiných kruzích se dost pohybovala a Blanku znala z dřívějška. Tak ta říkala, že by Blanka měla být stíhána aj v Německu a kdoví kde ještě ve světě. falešné směnky, ty cenné papíry, falešné dluhopisy na doručitele, bankovní podvody. Její nebožtík manžel byl bankéřem ve Vídni o tom dřív venku dost vykládala. Měla by rychle zdrhnout někam za hranice, kde jí nikdo nebude hledat. Táňa mně slíbila,že mně dodá – napíše své známé, její společnici o tu kopii toho trestního oznámení na pana JA.... , kvůli kterému sedíme. Nevím jestli svůj slib splní. Staňa v dopise psal, že by potřeboval to co možná budu mět o tom panu JA.... a taky potřebuje ty papíry co mně poslal Peťa. Ale zatím nebyl za mnou ten můj právník a napřed to musím dát jemu. Staňovi jsem poslala to, co jsem měla dvakrát a ostatní mu pošlu až posléze. Já se teď pokusím myslet taky na sebe a až potom na druhé. Staňa taky na mně nemyslel u soudů a jednání. Já moc nevěřím, že se odtud dostanu brzo. Ale pokusím se udělat všecko co je v mojích silách, abych byla svobodě blíž. Strašně moc bych chtěla pomoct klukom, jsou na všecko sami. Dneska jsem obzvlášť smutná, jsou Dušičky. Tatínek umřel bylo mu 50 roků, mamince bylo 25 roků. Moc tady na ně myslím, modlím se za ně. Kdybych věděla, že jsou jejich ,,Duše“ se mnou, jestli vůbec je nějaký posmrtný život, jestli třeba na nás dávají pozor nebo nás chrání? Otázky k velké polemizaci, ale s kým? Staňu mám ještě ráda, aspoň si to myslím. Aj přes to všecko co mě udělal. Strašně moc jsem ho milovala a všechno to je pryč. Já jsem mu vždycky odpustila všecko co udělal a udělal mně toho moc. Ale toto co udělal naposled odpustit nejde. Snažím se mu hezky psát a možná doufám v něco co nebude možné. Proto ho chcu vidět, mluvit s ním...Ale moc se toho setkání bojím, bojím se toho, že když ho uvidím a promluvím s ním, vyleze napovrch moje nenávist za to, co mně udělal. Někdy mám pocit, že moje dopisy ani nečte. Píšu mu tolik otázek a on na ně neodpovídá a já bych chtěla znát odpovědi. Píše neutrální chladné dopisy. Tento týden ani nemám žádné dopisy. Čekám civilní balík, který mně má poslat Majka. Už se moc těším, tady se člověk raduje z každé maličkosti. Z každého závanu z venku. Po dlouhé době jsem byla minulý týden na televizi a dávali ,,Vodní svět“, moc jsem chtěla ten film vidět. Docela se mně to líbilo. Bylo to až do půlnoci, což je můj rekord. A v neděli jsem se taky dívala a dávali film ,,Únos“. Jinak se chodím kouknout akorát na zprávy a někdy na zábavný pořad, když je zajímavý. Včera jsem šla spát dokonce v osm hodin. Dneska bych šla taky, ale musím si nechat doschnout vlasy, jinak se s něma ráno nedomluvím. Minulý týden jsem potřebovala upustit páru a díky bohu za úžasnou sprchu v práci. Tři dny po sobě mně bylo krásně. V tu chvíli jde všecko trápení a starosti bokem, nemyslím na nic, jen na sebe a je mně všecko fuk. Nádherná rozkoš, která se rozlije po celém těle. Dneska psaní už nechám a budu pokračovat snad zítra. Do školy se nejde, půjdu na terapii a potom budu psát. Vlasy už uschly ,ráno je jen navlhčím a dám na ně gel.
3.11. 2000 pátek
Je večer a co jsem došla z práce tak to stojí za houby. Došel dopis od Majky a od Pavlínky. Já jsem čekala spíš ten balík, jenže Peťka ještě nekoupil ty věci co měl. Majka taky psala, že už má do balíku všechno nachystané a čeká jen na Peťu. Taky psala, že pokud bude ta školní návštěva toho 9. prosince, tak to dojet nemože, mají oslavu u švagra v Dubňanech. Taky psala, že umřel pan Holas, znala jsem ho dlouho, ještě jako školačka. Jednou, to už jsem byla dospělá, jsme byli na večírku ,,chovatelů“ a on mě doprovázel domů. Asi si tenkrát myslel,že by začal ,,románek“, ale je to skvělý chlap a moje odmítnutí bral sportovně. Pochopil, že pro mě bude vždycky jen pan Holas. Majka mně taky psala, že Peťa je nějaký špatný, měla mu přijet Jana a nepřijela, řekl Majce, že za to može Lenka a že je to stejně jedno. Že ho to dost sebralo si všiml aj švagr (Vašek). Je mě ho moc líto, ale jak mu možu odtud pomoct. A tak moc bych mu pomoct chtěla. Šly jsme s Ivanou na terapii. Napřed jsem kreslila na hedvábí a pak jsme měly mět relaxaci. To se uvolní tělo při navozené atmosféře a pak se pustí hudba, doplněná mluveným slovem a člověk by se měl uvolnit, vypnout a být ,,očištěn“v takovém jakémsi bdění. Mně to přineslo jen pláč a smutek. Začala hudba a nádherné smyčcové party. A já jsem si vzpomněla na tatínka, na to jak byl pyšný na mě když jsem hrála na housle a hrála jsem dobře a tatínek umřel poměrné mladý a jak moc mně chybí. Vrátilo mě to zpět do dětství. Mluvené slovo - podbízivým hlasem pán vykládal o zelených loukách, potůčku, stráni, lesích a já jsem si vzpomněla na louky u nás, na lesy, na vinohrady, naše kopce, naši přírodu na Slovácku. Vzpomněla jsem si na Peťovi a Pavlovi problémy, které teď mají. Myslela jsem na pana Holase, na Majku a její rodinu, na Staňu. A to jsem měla ,,vypnout“ mozek. Jenže to já neumím a nikdy jsem neuměla. Neumím nemyslet, nepřemýšlet a nikdy jsem to ani neuměla. Já snad přemýšlím aj ve spánku. Když to skončilo, tak se nás Koupilová – terapeutka ptala na naše pocity. Ženské vykládaly co viděly v mysli, různé barvy, jak perfektně to na ně působilo – stejně si myslím, že nemluvily pravdu, prostě jí říkaly to co chtěla slyšet. Aby jí udělaly radost. Já jsem jí zůstala na konec – tak se mně optala a co Vy Jarmilko – odpověděla jsem jí, že já nic. Já že jsem se do toho ,,alfa stavu“ nedostala a cítila jsem jen smutek, spoustu vzpomínek, bolest. Brečela jsem celou dobu aj při tom povídání s ní. Terapeutka mně řekla, že aj takový stav to može vyvolat a že na spoustu lidí to na poprvé nezabere, aby se dostali do té fáze alfa. A někomu to trvá aj čtyři, pět těch lekcí. Prý kdybych potřebovala pomoct, že je kdykoliv k dispozici. Byla tam aj Zuzana od nás z práce, tak nevím jak se teď ke mně bude chovat. Poslední dobou – posledních pár dní je všecko v práci dobré a všecky se se mnou baví normálně, dokonce ani Andrea nemá blbé poznámky a neodpovídá mně ironicky. Jen se bojím, aby to nebylo jen přechodné, protože teď je nejhorší zrovna Mirka. Kéž by to tak zostalo a nebyl to jen přechodný stav. A nebo moje tajné přání. V práci jsem začala psát dopis Staňovi a napsala jsem dopis Blance. Teď posledních 14 dnů mám nějak málo pošty. S tou eskortou za Staňů to taky nebude tak hned. Momentálně není nikde čas, jsou na vedení jiné starosti – Kájínkův útěk a ještě jiné útěky vězňů. Nějak se jim to teď nakumulovalo. Tak se musí dělat opatření. na nic jiného není čas. Mudroch na to zapomněl, sám se mně přiznal. Tady se člověk ničeho nedovolá.
8.11. 2000 středa
Tento týden pro mě začal dobře. V práci se všecko zklidnilo a dokonce jsou na mě ženské milé a hodné, jak kdyby se otočily o 180 stupňů. Přišla Mirka z ošetřovny a naráz je tu klid. Trochu si s ní vyříkaly to její kšeftování, mistrová řekla, že si z toho má vzít ponaučení a ještě že se jednou něco dozví, tak ju vyřadí z práce. Že kdyby se to dalo na prevenci, tak by se o intendantu začalo moc mluvit a to nikdo nepotřebuje. Což měla úplnou pravdu. Tento týden se stěhovaly první ženské do Světlé nad Sázavou. Byly to jen nepracovky z dozoru. V pondělí 35 ženských a dneska dalších asi 35 ženských. Z toho od nás z Áčka pět přestárlých. Jedna babička se z toho zhroutila, tak ju tu zatím nechali. A v pondělí pojede další várka ženských. Na to, že je to teď fajn v práci, tak se to nějak kazí na pokoji. Ivana je pořád divná a náladová, na všeckých vidí chyby jen na sobě ne. Běda jak ju někdo vzbudí – to pak hledí jak čert a protivná je jak prdel. Ale to že dělá kravál ona a budí ženské – to je v naprostém pořádku. Má pořád plnou hubu amnestie, úlev a podobných ,,zaručených“ blbostí. O ničem jiném se teď tady nemluví. Pořád dělají blbiny s užičkama – vyvolávají duchy – prostě nesmysly. Já prostě nemožu za to, že se nedokážu smát jejich capinám a nesmyslom. Že nemluvím pitominy jak ostatní. Neumím ovlivnit to, že pořád brečím... Pořád tu jen slyším věty bez jakéhokoliv smyslu, o inteligenci lidí tady si rozhodně iluze nedělám. Jen si říkám snad nebudu taky taková za těch pár let basy. Doufám, že si zachovám zdravý rozum a zostanu jaká jsem. Dneska jsem si vzpomněla na pořekadlo mojí stařenky ,,kdo se směje neví čemu, podobá se přihlouplému“. Tady to tak dost často vypadá... Dneska je úplněk, měsíček je krásně kulatý. Jsem moc smutná, pořád se mně chce plakat. V pondělí jsem dostala dopis od kluků a zase pláč. Taky jsem dostala dopis od Staně – jeho dopisy jsou čím dál divnější. Na moje otázky neodpovídá, neosobní a jde z něch chlad. Peťu jsem v dopise prosila ať mně zaplatí složenku za ty ubrusy na vyšívání. Snad to zaplatí. Já teď nemám peníze na úložném, došly mně totiž platit exekuce. Jsou to dluhy ze Staňového podnikání, ale vzhledem k tomu, že podnikal jako fyzická osoba, to spadá do bezpodílového spoluvlastnictví manželů. Jeho dluhy jsou aj moje dluhy. Bohužel. Přišli jsme o 13,5 milionu korun za prodej pily. Narazili jsme totiž na Zlínskou mafii. Ale o tom se rozepíšu později. Kdyby všecko dopadlo jak mělo, neměli by jsme dluhy, náš dům by nebyl v exekuci a my by jsme neseděli v kriminále. Ale jak se říká ,,kdyby byly v řiti ryby, nepotřebovali by jsme rybníky“ Takže mně zbývá jen kapesné, tento měsíc budu mět o jednu třetinu vyšší kapesné. Mistrová mě dala odměnu za práci. Kluci mají jet za Staňů v pátek na návštěvy. Budu na ně moc myslet. Když za ním já zatím nemožu. Dneska jsem se znovu ptala vychovatelky na tu návštěvu za Staňů, kdy to bude moct zařídit. Že teď ne, nejsou povoleny ani vycházky ven a dělají se různé mimořádné opatření, že mám vydržet. A zatím si nemám ani nic psát k řediteli (ptala jsem se jestli si mám někde na vrch napsat oficiální žádost). Že je to všecko kvůli Kájínkovy a útěkům z věznic. Jedna trosku radostná událost, dostaly jsme při večeři dva kousky uzeného masa. Dneska odpoledne za mnou na pokoj přišla Jana Bukačka a ženské na pokoji ju málem vyřvaly, že tu nemá co dělat a že návštěvy na ložnicích jsou zakázány. A to se mě Jana jen došla zeptat, jestli nemám modrou bavlnku. A to přítelkyně z jiných pokojů k nám na pokoj za ženskýma normálně chodí, dokonce aj z jiného baráku z Déčka. Ty jsou na našem pokoji furt. Ono tady fakt asi platí ,,kdo chce s vlky žít, musí s něma vít“. Jenže já s nimi ,,vít“ nechcu a ani nemožu. Čekám na ten balík od Majky. Snad tento týden dojde. Dneska jsem odeslala dopis Aničce, dostala jsem od ní dopis včera. Teď se tu ženské baví a je zajímavé jak všecko překroutí – všecka fakta se prostě upraví k obrazu jejich. Začínám být trošku nachlazená, v práci nám netopí, radiátory nehřejí, máme tam zimu jak na Sibiři. Jdu pod deku a spát.
