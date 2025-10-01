Čtyři roky v lágru - 38. část
19.10. 2000 čtvrtek
Zase jsem dlouho nepsala, 14. tého jsem měla návštěvu a těch pár dní před tím jsem byla hodně nervózní. Nevěděla jsem jestli přijedou a jestli přijedou všichni. Nakonec přijeli všichni – Pavel aj s Leničků, Peťa a Majka. Když jsem je z okna v patře uviděla na malém dvoře, hned jsem brečela štěstím, smutkem, prostě všecko dohromady se ve mně míchalo. Až mě ta jedna druhačka zahnala z okna. Návštěva byla ve škole, v naší třídě. Když nás tam navedli, už všichni seděli u stolu a čekali jen na mě. Zase jsem brečela, ale jen chvilku. Leničce jsem řekla, že naše první setkání jsem si tak nepředstavovala. Ona mně dovezla velkou čokoládu Milku s mandlemi. Já jsem posundávala všecko stříbrné co jsem měla na sobě a rozdělila jsem jim to. Majka mně musela pomoct s rozepínáním náramků. Říkala, že mě obírají jak loupežníci. Leničce jsem dala perličkový náramek co jsem měla od Ivany. Pro Pavlínku jsem poslala stříbrný náramek a dva prstýnky a klukom jsem dala každému stříbrný řetízek. Ostatní stříbro jsem si zatím nechala a jeden řetízek bych chtěla dát Staňovi. Zítra budu pokračovat v psaní. Protože je tu hrozná zima a nechcu se nachladit. Bolí mě oči a trochu hlava. Budu spát.
21.10. 2000 sobota
V práci byl tento týden moc fajn. Abych se ale vrátila ještě k návštěvě v sobotu minulý týden. Peťa šel se mnou na nákup, chtěl být se mnou sám. Aspoň trochu jsme si spolu popovídali. Ale byla to jen Chvilka. Koupil mně cukr, colu, minerálku. Vrátili jsme se s vychovatelkou zpět a já všem uvařila kafé, Pavlovi a Leničce čaj. Pavel si vybral heřmánkový a Lenička ovocný. Pavel mně vykládal, že ve škole jim nepovolí přerušení studia a že buď začnou znovu od prvního ročníku aj s přímačkama a nebo půjdou na vyšší odbornou školu. Potom jsem jim oboum řekla, ať jdou zpět na tu vysokou, že jeden rok nic neznamená a aspoň budou mět výhodu, že to budou už znát a lehčeji udělají zkoušky. Pavel si našel práci u bezpečnostní agentury a bude hlídat nějaký hypermarket v Brně. Bude z něho černý šerif. Ptala jsem se ho, jestli neměl problém s tím, že jsme oba dva zavření. Že ne, že to napsal aj do životopisu aj do dotazníku. Bude mět výplatu asi kolem 7.000,- korun. Aspoň něco, je to slušný plat. Peˇka jde dělat na živnosťák. Takže bude dělat aj pro druhé a domlouvat si kšefty aj u jiných firem. Koupil domů kotel na dřevo a s Vaškovým (švagrovým) známým ho budou zapojovat. Snad to bude dobré. Peťka taky říkal, že si moc rozumí s Lenčinou sestrou Janou, že ji má rád, mají stejné povahy a umí se krásně pohádat. Taky mně říkal, že by se chtěl pokusit o zkoušky na to sociologii. Snad se mu to podaří, udělá je a bude moct studovat. Moc bych mu to přála. Třeba by to mohl zkusit dálkově a nebo večerně. Majka taky přivezla fotky z hodů, všecí tam byli moc pěkně vyfocení. A kroje jsem šla ukázat naší paní učitelce odborného výcviku a hned se dívala aj druhá učitelka – co nás má češtinu. Moc se jim naše kroje líbily. Jinak jsme všichni spolu probrali spoustu věcí a na spoustu věcí jsme zapomněli. A nebo jsme je nakousli a nedopověděli. Ale to už je tak – málo času a tolik by jsme toho chtěli probrat. Taky mně přivezli balík, v lentilkách zase vitamíny a v prášku na praní taky. Anička mně do balíku přidala čaj a vitamínový nápoj, taky že pro mě donesla zeleninu, ale tu by mně tady stejně nedali, kluci si ju nechali doma. Učitelky věci jen přeházely z jedné tašky do druhé, nic neprohlížely a na nic nepřišly. Majka mně řekla že Formula (Mirka, moje kamarádka) jde na operaci s nádorem a že se u nás aj se sůsedků Aničků objeví jen když něco po klukoch potřebují. Kluci mně taky dovezli dopis od paní Sokolové – je to paní, kterou znám spoustu let a mají kousíček od nás pekárnu s obchodem. Zatím jsem jí ještě neodepsala, nemám jaksi odvahu odepsat, abych to nazvala pravým slovem – bojím se, je to pro mě moc citlivé a ani nevím jak psát – moc to bolí někomu něco vysvětlovat a ještě dopise. Peťa samozdřejmě zapomněl doma ty papíry pro toho advokáta. Že je to doma nachystané – Pavel to pošle v pondělí z Brna poštou. (Taky že to poslal, v úterý odpoledne mně to do školy donesla vychovatelka.) Tři hodiny strašně rychle utekly, návštěva končila a já zase brečela, s Majků jsme brečely obě, no jako vždycky. Při odchodu mně dala Majka ještě do tašky s hrnkama papírové kapesníčky a Peťa čtyři známky na dopisy. U dveří mně říká velitelka – vy tu zůstanete – a já říkám, proč? A šla jsem dál s ostatníma holkama a ona zase – už jsem vám řekla, že tu zůstanete! Já jsem v první chvíli nevěděla co se děje. Až druhá velitelka Blanka říká – ale ona je naše, ona jde s námi. Prostě velitelka si mě spletla se sestrou Majkou, naše podoba je prostě velká. A navíc jsem si oblékla svetr co mně Majka dovezla a měla jsem tu světlou sukni a pantofle. Vypadala jsem dost dobře, jako ,,civil“ s čerstvou trvalou (Věra Vundrová mně ju dělala v pátek, abych vypadala co nejlíp). No, šly jsme všecky na filcuňk a byl problém – ty kapesníčky a známky. Nakonec mně známky nechaly, ale kapesníčky zanesla velitelka zpět Majce. Velitelka se rozčilovala, že zatrhne to občerstvení ve škole a tak podobně. A že chce vědět, kterou mám vychovatelku. Myslela jsem, že budu mět nějaký problém. Radši jsem hned po návštěvách šla za vychovatelkou a řekla jí to. Ona mně řekla, že nemusím mět strach, že o nic nejde. Když jsem potom na pokoji vybalovala věci z balíku – tašek, tak tam Peťa přibalil aj ty dvoje sluchátka (za tři dny byly aj prodané). měla jsem tam sladkosti, nějakou hygienu, čokoládu na pití,čaj... Prostě všecko co jsem chtěla včetně tabáku a papírků. Budu pokračovat zase zítra, bolí mě oči. Je deset hodin a chce se mně už aj spát.
25.10. 2000 středa
Pokračuju až po čtyřech dnech, co chodím do té školy, nemám vůbec čas a všecko dělám v poklusu. Než poodpovídám na dopisy, nachystám si věci do školy... a týden už je zase v půlce. Ještě že dneska jsme šly naposled do školy. Máme dva dny prázdniny – hurááá. Aspoň si trošku odpočinu, jsem strašně moc unavená. Bude mně 41 roků a mám pocit, že mně nějak ubývají síly, ještě před pěti rokama jsem měla spoustu síly a energie. Nebo jestli mám méň energie proto, kde se nacházím ? Nevím, možná jen stárnu.V práci moc šití a přebírání prádla a furt dokola. Kdybych byla jak Andrea ze Zuzanou a Mirkou, tak bych se tolik nenadělala, ale to já neumím. Když něco dělám, tak to dělám pořádně, za svoju prácu se vždycky možu hrdě postavit. V pondělí byla výměna prádla a já jsem byla nahoře u výdeje čistého prádla. Šlo to hezky a všecko bylo v pohodě. V úterý ráno jsem se strašně moc rozčílila s Andreou, je to drzý fracek, jiných slov nemám. Prej jsem hrozně pomalá a jen zdržuju. Dělala jsem prádlo na vyřazení – co je pod velkým stolem a měla jsem ho za půl hodiny roztříděné, zabalené aj sepsané. A ona prej ,,já bych to měla za 10 minut“, to řekla a přitom jí to vždycky trvá minimálně hodinu. Vykouří při tom spoustu cigaret, odbíhá si na kafíčko a podobně. Ale tentokrát jsem se nedala, pěkně mě vytočila a tak jsem jí řekla – že od fracka se buzerovat nenechám, ať si zamete před vlastním prahem a mně dá pokoj a nesere se do mě. Andrea ztichla a už nic neříkala. Zase bylo v práci všecko při starém.
2.11. 2000 čtvrtek
Poslední dobou moc zanedbávám svoje psaní, ale jak už jsem psala – jsem unavená, upracovaná, všecko mě bolí a jsem moc smutná. V práci u mašiny vzpomínám a brečím, večer na baráku píšu dopisy – brečím, háčkuju, vyšívám – brečím. Možná aj tím jsem vyčerpaná... Možná jsem už dost stará na práci aj školu naráz. Možná na mě jde zimní únava. Být medvědem a spát až do jara... Nechcu se na to všecko vymlouvat, chtěla jsem tento svůj ,,deníček“ psávat každý den, zachytit všechno co tu zažívám a prožívám. No, co budu zvládat, to budu nějak zachytávat na papíře. V práci to je dobré, sice hodně práce, ale už žádné moje stresování. Přestalo to že bych se bála jít do práce – co zas bude, co zas přijde, co se na mě svede. Od včerejška mají jiný terč svých útoků – naši Mirku. Ne nadarmo se říká že ,,kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá“ a aj o těch ,,božích mlýnech...“ tu sedí. Mirka si prostě zahrávala s ohněm a bylo jen otázkou času až to na ňu praskne. Kšeftovala ve velkém na baráku s erárem. To by nebylo to nejhorší, nechávala si za to platit tabákem, kafem a podobně. Prostě je blbá, za erár si nechat platit. Úplně náhodou na to přišla Andrea a už dva dny se to v práci rozebírá. Jsem zvědavá co z toho ta Mirka bude mět. Je mně jí trochu líto. Dneska si Andrea nechala zavolat šéfku paní Bělohoubkovou a všechno jí o Mirce řekla, dokonce aj to jak mě Mirka šikanovala. V poledne přišla naše paní mistrová Kmoníčková a byla pořádně nasraná hlavně na to, že se to první neřeklo jí, ale paní Bělohoubkové – a to měla pravdu. Mistrová ani nepočkala až přeslečeme chlapy a odejdou. Naštvaně odešla. Chlapy jsme dodělaly už sami. Přitom tam u té výměny má být, aj velitel se divil co se děje. To všecko bude určitě mět ještě dohru a jsem zvědavá jakou. Moc bych chtěla jet na tu eskortu za Staňou, žádost jsem si dala, ale pořád se nic neděje. Nikdo nemá čas a asi ani zájem. Vychovatelce jsem to říkala už před třema týdnama a pořád nemá čas, vždycky řekne že se optá příští týden. Ptala jsem se aj ředitele školy Mudrocha. Napřed řekl, že není problém, že se zeptá Šimečka (ředitel věznice) a zařídí se to. Dvakrát jsem se byla zeptat a vždycky řekl, že zapoměl. Jsem z toho dost smutná. Ale zítra v práci si napíšu přímo Šimečkovi a ne jen žádost, ale oficiální dopis, aby mně musel odpovědět. Protože už mě to přestává bavit. Uvidím co bude dál. Poslední dny mě štvou poměry na našem pokoji. Blanka měla pravdu – Ivana je náladová jak dubnové počasí. A ještě je aj falešná ženská. Jak něco chce tak to je milá a sladká jak med. Dala jsem jí svůj dobrý erární ručník, omylem jí ho holky daly do výměny. Tak jsem jí dala druhý, ať si ho pere. Spravovala a prala jsem jí tričko – zítra jí ho přinesu a už jsem pro ňu udělala dost věcí. Věčně ode mě opisuje ve škole a ona se ke mně chová ne zrovna moc pěkně. Faleš nad faleš. Je to tu v kriminále normální, ale já si jaksi na toto nedokážu zvyknout.
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - 37. část
37. část mého příběhu ukazuje všecko co mě potkalo ve vězení. Od mého zadržení, přes práci ve věznici. Jak tam jdou dny jeden za druhým. Všecka jména v mém příběhu jsou náhodná a vymyšlená. Kvůli ochraně daných osob v příběhu.
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - 36. část
36.část mého příběhu ukazuje všecko co mě potkalo ve vězení. Od mého zadržení, přes práci ve věznici. Jak tam jde den za dnem, jeden jako druhý. Všechna jména v mém příběhu jsou náhodná a vymyšlená. K vůli ochraně daných osob.
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - 35. část
35. část mého příběhu ukazuje všecko co mě potkalo ve vězení. Od mého zadržení, přes práci ve věznici. Jak tam jdou dny jeden za druhým. Pohled na vězení očima odsouzené ženy. Použité jména zde jsou náhodná a změněná.
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - 34. část
34. část mého příběhu zaznamenává všecko co mě potkalo ve vězení. Od mého zadržení, přes práci ve věznici. Jak tam jdou dny jeden za druhým. Radosti-těch je míň, strasti, bolesti, křivdy, šikany. Běžný život odsouzené, smutné ženy
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - 33. část
33. část mého příběhu popisuje všecko co mě potkalo ve věznici. Od mého zadržení, přes práci ve vězení, jak tam jdou dny jeden za druhým. Radosti-těch je míň, strasti, bolesti, křivdy, šikany...Běžný život odsouzené smutné ženy...
|Další články autora
Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými
Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první...
Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují
Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už...
Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády
Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava...
Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou
Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez...
Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem
Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za...
Volby 2025 ONLINE: Fiala a Babiš si v debatě vyčítali lži, inflaci i Ukrajinu
Sledujeme online Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. Sledujte předvolební kampaň, volby...
Krouží kolem nás izraelští vojáci, tvrdí Češka z propalestinské flotily
Izraelská armáda zahájila operaci s cílem zastavit flotilu, která navzdory izraelské blokádě...
Babiš a Fiala se pohádali o inflaci, penze, Green Deal i pomoc Ukrajině
Sledujeme online Dva hlavní volební rivalové, premiér, předseda ODS a lídr koalice SPOLU Petr Fiala a šéf ANO,...
Francouzští vojáci vnikli na ruský tanker podezřelý z vysílání dronů nad Dánsko
Francouzští vojáci u pobřeží Bretaně vstoupili na palubu zabaveného tankeru, který je podle úřadů...
- Počet článků 38
- Celková karma 12,84
- Průměrná čtenost 332x