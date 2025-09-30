Čtyři roky v lágru - 37. část
30.9. 2000 sobota
Celý týden jsem nepsala a to jsem si furt říkala, budu psát,ale vždycky jsem si večer lehla a usnula jsem. Tyto svoje zápisky si píšu hlavně večer a tady je všechno odehrává v posteli. Háčkuju, vyšívám, maluju, lepím obálky, píšu dopisy – všechno v posteli. Ten správný posez na posteli a jde všecko. A večer je klid, jsem na pokoji většinou sama a možu se soustředit. Na baráku D4, kde jsem byla před školačkama, tam klid rozhodně nebyl a abych byla na cimře někdy sama, to nehrozilo. Měla bych zpětně nějak probrat celý ten týden. Popíšu ty věci, které jsou pro mě nejdůležitější, nejpodstatnější, nejzajímavější – v tom špatném aj v tom dobrém. A taky nejpříjemější. V neděli minulý týden jsem tady na baráku byla ve sprše sama, bylo půl deváté, tekla nádherně teplá voda já jsem se zahřívala, aby mně nebylo zima ač nechtěně to na mě přišlo. To bylo krásné nečekané uvolnění. V práci to na mě vždycky přijde rychlejc. Ale obojí je to úžasné. V pondělý jsem při malém prádle byla s Aničkou dole na ,,špíně“. Byla to pohoda až na to, že nás dole přišla zkontrolovat Zuzana. Ale jinak všecko dobré. Výměna byla hotová už o půl desáté, co jsem tady tak jsme s výměnou nikdy tak brzo hotové nebyly. Velitelé asi nějak rychleji naváděli jednotlivé oddíly. Nebo jsme s Aničkou rychleji přebíraly a počítaly špínu. V pondělí večer volali telefonem, že mám jít v úterý ráno na gyndu. Tak jsem v uterý ráno šla. Doktor se mě zeptal co potřebuju. Tak jsem mu řekla o tom, co mně řekla tenkrát ta doktorka v Brně a že to snad byla doktorka ,,řezník“. Pan doktor říkal, že to jsem musela asi být na jatkách a ne na gyndě. Odpověděla jsem mu, že to vystihl přesně, protože přesně tak jsem si aj připadala. Když mě prohlédl – mimochodem to vůbec nebolelo, řekl mně, že tam nic není a že se ten nádorek mohl vstřebat. Že je to normální, ale že mě pro jistotu radši pošle na ultrazvuk. Myslela jsem, že pojedu v pátek, ale nejela jsem. Nevím, kdy mě zavolají. V pátek šla Mirka k doktorovi a je na ošetřovně. Je nás tím pádem o jednu míň. Tím pádem máme víc práce. Děláme prácu po Janě a teď aj Mirčinu prácu. Kdybych byla na ošetřovně já – tak by mně opravy naházaly na stroj a čekalo by to až zase dojdu na dílnu. To je takzvaná spravedlnost..., a měření dvojím metrem. Andrea se Zuzanou si práci navíc prostě nevzaly. Ty nedělají nic ani to co by měly dělat. Ale přitom tvrdí, že jsou nejlepší. Mě řekla Andrea v pátek, že jsem pomalá při přebírání prádla... Tak pro srovnání: já vezmu do ruky každý kousek prádla, rozložím ho podívám se ze všech stran, jestli je to v pořádku, potom každý kus zase složím a dám buď na hromádku dobré a nebo do oprav. Ty naše dvě krasavice přebírají následovně: Berou kusy prádla z jedné hromady, nerozkládají, nekontrolují a dají hned na druhou hromadu. Vypadá to tak – vezme kus z jedné hromady, přehodí na druhou hromadu. Přebrané prádlo raz dva. A tím pádem nemají co na opravování, s jejich stylem přebírání. Dělají to tak obě dvě a Irina rozdělá tak každý pátý, šestý kousek – aspoň něco. Potom je na barákoch spoustu potrhaného prádla a ženské nadávají. Bodejď by nenadávaly. Já to dělám poctivě a stejně všecko stíhám. Anička taky přebírá poctivě. Moc sice nestíhá, o to se dá víc nového prádla na baráky. Abych se vrátila k úterý. Byly jsem na gyndě a tím pádem jsem ve škole nepsala první písemku, což mě dost mrzí. Byla jsem naučená a byla by to známka zadarmo. Tento týden budeme psát další písemky. Tak se mám na co těšit. V úterý jsem dostala dopis od Staně a v pátek zase od Staně, Aničky a kluků. Pavel mně v dopise sdělil, že neudělali s Leničků tu poslední zkoušku z chemie a musí na rok přerušit studium. Že ho to moc mrzí, ale že v září příští rok budou oba pokračovat dál. Lenička si začne dělat jazykovku a on si najde práci na ten rok. Pavel taky chtěl, abych trochu povzbudila Leničku, že je z toho špatná. Což jsem udělala a napsala jsem Leničce hezký dopis. Celé odpoledne a dneska celé dopoledne jsem brečela, že jim nijak nemožu pomoct. Že je to všechno moje vina, kdybych byla doma... Vyčítala jsem si úplně všecko. Byla jsem zlá na Staňu. Taky Peťa psal, že by za mnou chtěl sám přijet aj na Štědrý den. Jen toto píšu a už mám zase slzy v očách. Strašně to všecko bolí. Staňa mně poslal zpět dopis od Leničky, který jsem mu poslala přečíst, že když ho četl, tak aj málem brečel. A že je na kluky pyšný. Že jsme je snad dobře vychovali. Já to vím, že kluci jsou moc dobře vychovaní. Dneska jsem celé dopoledne a odpoledne psala dopisy – Pavlovi, Peťovi, Leničce, Aničce a rozepsala jsem dopis Staňovi. Ještě jsem zbytek odpoledne vyšívala a večer taky. Seděla jsem u televize a vyšívala. Ještě ze dva půl dny a bude ubrus hotový. Zítra vypnu tu uháčkovanou dečku a napíšu dopis Pavlínce – neteři. Potom budu zas vyšívat. Vrátím se ještě k pondělí, byla kantýna. Naštěstí jsem byla třetí na řadě. Nakoupila jsem všecko co jsem potřebovala, včetně tabáku a kafé. Hned odpoledne jsem zaplatila prstýnek a řetízek s křížkem. Budu mět pro kluky. Ještě mně tabák a kafé zostalo. Navíc mně vrátila dluh Hana za ty gaťky co mně poslala Majka. Ještě mně má vracet dluh Jana Voráčka. Teď mně dala jen jeden tabák, nevím jak dlouho mně to bude splácet. Hana mně taky vyměnila polívky za kafé, já ty polívky stejně nejím a kafé mám na placení. Irina mně zatím nic nedala za tu dečku. Slíbila a zatím nic. Takové kšefty dělat nebudu. Dala mně jen trošku škrobu. Špendlíky na vypínání jsem měla z práce. Dneska už jdu spát, bolí mě oči, celý den je taky jen namáhám. Ještě bych aspoň chvilku měla psát Staňovi, ale už jsem fakt dost unavená. Zase zítra budu pokračovat.
2.10. 2000 pondělí
Všecky dopisy jsem dopsala mimo Peťového. A napsané dopisy jsem odevzdala vychovatelce. Peťův jsem dala až dneska aj s navštívenků. V nedělu jsem vypnula tu dečku pro ně a ubrus ještě chvílu a bude hotový. Jen potom vyprat a vyžehlit a hotovo. Včera večer holky vyvolávaly duchy. Já tomu nevěřím. Zabalily lžíce do toaletního papíru a čtyři do kříže položily k sobě, potom se ptaly na různé věci. Když to mělo být ano, tak se aspoň jedna lžíce měla rozbalit. Holky mně řekly, že se mám aj já zeptat na něco. Smála jsem se, ale proč ne. Zeptala jsem se na něco co není vůbec reálné – jestli budu do vánoc doma... Lžíce se rozbalila. Jakože ano, budu. Naprostá blbost, stejně je to všechno zvláštní. Dneska byla výměna a já jsem byla dole na špíně. Aj jsem se chvilkama učila mezi naváděním oddílů. Dneska to bylo zase v pohodě a rychle to uteklo. Z práce jsem přišla a zrovna jsem vychovatelce zanesla Peťův dopis aj s navštívenků. A hned do školy. Dneska jsme měly tři hodiny technologie. Na baráku jsem večer myslela, že ještě napíšu dopis, ale byla jsem moc unavená a chtělo se mně spát. Po škole na večeři jsem nejedla, dala jsem bramborový guláš Iloně (mladistvé na baráku). Blanka se u stolu na večeři bavila jen s Ivanů a mně bylo trapně je poslouchat. Na baráku jsem se šla hned osprchovat a potom jsem se chvílu dívala na televizu. Byla ,,Milágros“ a potom zprávy. Dokonce jsem se chvílu dívala aj na ,,Natočto“. Dostala jsem jedno jabko od Ilony a jedno od Voráčky. Tak jsem je snědla a jdu spát.
8.10. 2000 neděle
Týden zase utekl a nic moc nepřinesl. V úterý mě naštvala Ivana. Je náladová, přesně tak jak říkala Blanka, tenkrát jsem Blance nevěřila. Taky je falešná, ale na to už jsem si zvykla. S tím se tu musím smířit – je to jeden z jevů kriminálu, faleš. Ale už se to všechno urovnalo samo. Na nic netlačím, všeckému nechávám volný průchod a čas. V úterý byl za mnou ten právník, co mně ho přidělila ta Advokátní komora. Nebyl to přímo ten určený, ale postal svého koncipienta Mgr. Tak jsme všechno spolu probrali a on se netvářil moc nadšeně. Chce vidět rozsudek a pečlivě ho prostudovat. Že oni mají jen výtah z rozsudku a to nestačí. Pak mně teprve řekne co se s tím dá dělat. Tak jsem napsala Peťovi, aby mně rozsudek z domu přivezl k návštěvě. A ten Mgr. přijede v tom týdnu po návštěvách. Majka mně napsala, že toho čtrnáctého přijedou a taky psala, že Peťa se zamiloval do Lenčiné sestry Jany. Byly obě dvě v Domaníně na hodách. Pavel tam pozval aj tu Janičku. Všichni tři byli spolu celé tři dny. Já jsem ale předpokládala, že až se ti dva Peťa a Janička, potkají, tak se to stane. Jenže Peťa byl odjakživa samá ženská, navíc Janička je až ze Šumavy, dlouhou životnost tomu nedávám. Bylo by ale krásné, kdyby dva bratři měli dvě sestry. No jo, možu snít dál... Šumava a Slovácko jsou od sebe moc daleko a dálka vztahům nepřeje. Tento týden mně psal Staňa, taky Anička a Lucka. Staňovi jsem odpověděla hned v týdnu a Aničce a Lucce jsem napsala dneska. K Lucčině dopisu jsem přidala aj dopis pro Mirku a pro Peťu. Lucka jim to předá a já ušetřím známky. V práci je to celkem v pohodě až na takové drobné maličkosti, které v porovnání s tím co jsem si tam musela vytrpět, jsou o ničem. Dokonce aj Mirka je na mě docela hodná. Jen mě štvou Andrea se Zuzanou. Jsou to takové zlé ženské od pohledu. A neštvou jen mě, ale aj Aničku a dokonce aj Mirku a to už je co říct. Ale jinak to jde. Ve čtvrtek jsme měli inventuru a potom jsme zjistily, že inventura bude 16- tého znovu. Ale to se zvládne. Ve škole se teď furt píšou písemky, občas se musí udělat nějaký tahák, ale jde to dobře. Zítra se má psát písemka taky. Musím se v práci ještě na to trochu podívat. Jinak případný tahák tužkou napsaný na lavici to jistí. Už se strašně moc těším na návštěvy. Až za mnou přijedou tak mám nachystané vyšívané ubrusy. Jeden větší, bílý na konferenční stolek dostane Majka a druhý malý dám dom do obýváku, je béžový s vánočním motivem. Dneska jsem ho dovyšívala. Leničce dám tu háčkovanou dečku a perličkový náramek. Pro kluky mám řetízek a prstýnek a Pavlínce pošlu prstýnek. Strašně moc se těším. Dneska jsem tak přemýšlela, že si zažádám o eskortu za Staňou. Musím o tom ještě popřemýšlet a poradit se s vychovatelkou. Nevím taky co dělat, chtěla bych Staňu vidět, ale bojím se toho – co to se mnou udělá. Fakt se doopravdy bojím. Musela bych normálně na eskortu. Já jsem si myslela, že to je nějaká zvláštní eskorta, třeba autem nebo tak nějak. Ale to se jede normální dálkovou eskortou autobusem a někde bych trčela asi pět dní. Prej v Příbrami, tak mně to říkaly ženské. Ještě kdybych ho tak mohla překvapit. Ale to nejde všechno se domlouvá mezi věznicemi a navíc Staňa musí souhlasit. Budu dneska končit, ženské chtějí zase vyvolávat duchy. Tak jdu na duchy.
10.10. 2000 úterý
Včera bylo prádlo a já celý den šila, měla jsem toho celkem dost. Dneska jsem půjčila pro Mirku od ,,naší Jany“ (pokoje od nás) kazety do rádia – Kántry. Snad bude za to Mirka na mě hodná. Ale už se zdá, že to bude dobré a Mirka že se zklidnila. Ještě ta Zuzana – ale ta snad nejpozdějc v lednu projde na PP, aspoň v to doufám. Dneska za mnou došla Pavla z D3 a nabízela mně stříbro a zlatou náušnici. Chtěla za řetízek, náramek, prasklý prstýnek a malinkou zlatou náušnici – strašně moc. 6 tabáků, 4 kafé, papírky, dutinky a cukr. Asi spadla z višně. Až sleví tak uvidím. Za hodinu doběhla znovu a už slevila o dvě kafé a dva tabáky. Tak jsem to vzala. V práci na druhý den se Mirka dívala co mám. Já jsem si to totiž u stroje prohlížela a ona uviděla tu zlatou náušničku. Ukázala jsem jí co mám a Mirka hned, že se jí ta zlatá náušnička moc líbí. Řekla jsem jí, že o ní moc nestojím, protože je jen jedna. Že co za ňu chcu, řekla jsem jí, že tabák, dvě kafé, troje dutinky a cukr. Řekla, že mně to zítra dá. Náušnici jsem jí hned navlékla a zapla na uchu. V práci to dneska bylo super. Až na Zuzanu – myslí si, že je nejchytřejší a nejlepší, dělá si co chce. Na druhých vidí jen chyby, jen na sobě ne. Asi tak – já jsem nejstarší z vás a vy všecky mě tu budete poslouchat a oslavovat! V práci jsem se šla osprchovat, všecky už byly osprchované tak jsem na sebe měla čas. Hezky jsem si pohrála sama se sebou. ,,Vypustila jsem páru“ a zase mně bude pár dní hezky. Ivana mně dneska v kantýně koupí trvalou a Věra mně to ve čtvrtek natočí. Blanka mně půjčila natáčky na trvalou, abych měla tu hlavu na návštěvu trošku k světu. Snad se nám to podaří. Ve škole jsem dneska dostala jedničku z písemky, co jsme psaly minulý týden. Jídlo tu moc nejím a dělím ho mezi Janu, Věru – slonici Kaboňku a Ilonu z mladistvých. Vždycky jim to na jídelně nahrnu do jejich talířků. Já si nechám jen trošku a hlavně si nechávám maso. Mimo párků a salámů, to nemusím. Jen šunkový salám si nechávám. Teď spávám ve svetru a v punčocháčách, je tu furt hrozná zima. Ve škole jsem dneska seděla ve vaťáku. Taky po kouscích připisuju dopis Staňovi. Je po deváté – vyčůrat a spát.
