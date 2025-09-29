Čtyři roky v lágru - 36. část
20.9. 2000 středa
Včera jsem dostala čtyři dopisy. Od Pavla, Lucky, Aničky a taky dopis od Pavlové Leničky. Měla jsem z něho velkou radost a zase jsem proplakala celé odpoledne. Napsala moc krásný dopis. Má Pavla moc ráda, jsem jí za to vděčná. Ve škole jsem odepsala Aničce a Pavlovi a večer jsem začala psát Leničce a dopsala jsem ho dneska v práci. Pavel mně psal, že by za mnou chtěla dojet aj Lenička. Dneska jsem se ptala vychovatelky – říkala, že to zařídí. Napíše zítra žádost a měli by to schválit. Lucce odpovím až o víkendu, to bude mět víc času. Taky jsem dneska v práci napsala dopis kurátorovi do Hodonína s tím, že pokud by to šlo a byla nějaká možnost, ať mně nějak pomože s tím barákem – s tou exekucí. Uvidím, jestli mně odpoví a hlavně co... Taky jsem napsala tomu právníkovi Ex offo. Měl by se mně ozvat. Staňa psal, že jemu už se ozval. Staňa má jen upřesnit schůzku. Dopis od Staně jsem dostala dneska, ale asi nedostal můj poslední dopis a nebo se dopisy minuly. Psala jsem chvilku před vyučováním a chvílu na baráku před sčítákem jak jsem došla ze školy. Zítra si to vezmu do práce a budu psát chvílu tam. V pondělí jsem byla u doktora, že mám asi chřipku, je mně dost zle a moc mě bolí kyčelní klouby a kolena a začíná mě bolet noha – ty moje žíly. Dal mně jednu tabletku acylpyrinu. Zítra si tam jdu pro léky, už mně v účtárně vykontovali peníze. Musím mu znovu říct, že ta noha a ty klouby opravdu moc bolí. Dneska jsem vůbec nestíhala, doletěla jsem na barák – a to jsem se ještě vyhnula filcuňku – řekla jsem, že nestíhám školu, honem jsem napsala číslo domu na dopis Leničce. Chvilku jsem se bavila s vychovatelkou o těch návštěvách, šupem na pokoj napsat adresy právníka a kurátora a už houkali nástup školačky. Ani jsem se nepřeslékla a nevzala si tašku, jen pantofle a stravenku. Ve škole byl odborák, tak jsem naštěstí žádné sešity nepotřebovala. Na PP od komise prošla Jana od nás z dílny. Tak je nás na dílně jen šest. Já jsem si přibrala na opravy ještě košilky a gaťky. Irina chce po mně tu háčkovanou dečku. Tak jí ju asi dám. Chce ju aj vypnout, když sežene škrob, klidně jí ju vypnu. Dá mně prej klubíčka nití na háčkování. V práci zatím celkem dobré. Trochu mě tam štve Zuzana, tu ale snad zvládnu. Včera jsem zlomila jehlu na ovrlocku, ale to se može stát každému. Zuzka na mě začala ječet, že to nemám vyměňovat, že to neumím a načisto mě tím naštvala, všecky jehly se vyměňují stejně a navíc je to na krytu stroje nakreslené. Nakonec to pro klid na dílně vyměnila Mirka a já jsem trošku víc zprudka hodila tu zlomenou jehlu do krabice s bordelem. Zuzka si všimla, že jsem máchla rukou ,,no, nemávej tou rukou“ řekla. Odpověděla jsem jí, že vidí myšky a já jsem jen odhodila jehlu do smetí. Prostě zase trošku vzrůšo, ale jen jsme se tomu zasmály. Teda všechny, kromě Zuzany. Taky jsem si dneska vzala Janiny nůžky. Moje blbě stříhají a Janiny jsou dobré a vyměnila jsem si svoji košili za Janinu, světle modrou. Ať mám na převlékání. V práci máme hroznou zimu a všecky jsme pořádně promrzlé, ve škole to není o nic lepší. Aspoň se vždycky před spaním pořádně zahřeju pod sprchou a spím v elasťákoch a teplých ponožkách. Andrei jsem včera půjčila čtyři známky. Ona teď bude psát té své ,,kamarádce“ Ivetě, ta jela na operaci do nemocnice na Pankrác. Snad mně je v úterý vrátí a Věře Kaboňce jednu. Stejně si v úterý taky musím koupit pár známek. Léky mně asi strhly z úložného a ne z kapesného, protože kapesné mně zostalo celé. Koupím si taky colu ať mám co pít. Staňovi zítra pošlu aj dopis od Leničky ať si ho přečte. Natřu si trochu obličej a jdu hajat.
21.9. 2000 čtvrtek
Zase mě dneska nenavedli k doktorovi. Říkala jsem to mistrové, že nemám léky a že si pro ně teda budu muset jít až v úterý. Navíc budu dva dny bez léků. Mistrová řekla, že tam zavolá a seřve je. V práci jsem dala Irině tu háčkovanou dečku. Škrob nemám, nemám ju jak vypnout. Irina řekla, že škrob sežene. Až sežene – vypnu. Prádlo jsme si dneska nosily sami. Chlapi nepřišli, že by zmokli (chudáčci). Ono ale fakt moc pršelo a byla tu bouřka. Já jsem začala dneska nosit prošívák. Aby mně bylo teploučko. Staňovi jsem dneska konečně dopsala v práci dopis, abych ho mohla ještě po práci poslat. Jak jsme došly na barák, tak jsem ho dala vychovatelce a vzala jsem si složenku na poslání peněz. Mistrová totiž dneska donesla výplatní pásky a já měla na úložném přes 3.000,- korun. Tak jsem Peťovi poslala 800,- korun. Zároveň jsem k tomu přidala ještě šek na 77,- korun na zaplacení toho předtištěného ubrusu. Kapesné mám 466,- korun. Ve škole je to moc super. Krásně tam utíká čas. Měli jsme ve třídě jakousi delegaci. Jeden z nich si půjčil k nahlédnutí můj sešit, moc se mu líbil a naše třídní Bolomská mu řekla, že si vybral ten nejhezčí sešit a že jsem nejlepší ze třídy. Na té židli jsem vyrostla snad o dva metry, jak moc mě to potěšilo. Třídní jsem moc poděkovala. U večeře mně Blanka řekla, že už jí došlo aj písemně, že soud Tady ju postil (na PP), ale státní zástupce se odvolal. Tak musí čekat zhruba měsíc, ale možná to ani tak dlouho trvat nebude. Blanka si stěžovala na Zuzanu. Že ona dala Zuzaně spoustu věcí a Zuzana je na ní ještě hrubá. Řekla jsem jí, že co chtěla, Zuzana je prostě Zuzana. Já ju už dost poznala v práci a toto mně jen ucelilo obrázek o ní a krásně mně to zapadá do názoru na ňu. Večeřu jsem dala Iloně. Snědla jsem dvě jabka a vypila jsem horkou čokoládu. Ještě tam mám tak na jednu. V práci jsem našla v montérkové blůze co jsem opravovala křížek s Kristem. Teda našla – spíš na mě vypadl, když jsem tu blůzu chtěla rozstříhat do vyřazení. Třeba mně přinese štěstí. Nechám ho na stroji v šuplíku, kdyby se po něm někdo ptal. Je dost velký, ale stříbro to není. Kristus je z červeného kovu a křížek z bílého. Podívala jsem se na zprávy a jdu spát.
24.9. 2000 neděle
V pátek jsem v práci vypnula tu uháčkovanou dečku Irině. Snad se aspoň za to bude ke mně Irina chovat slušně. Vypnutá byla ta dečka moc hezká. Všem se moc líbila. Došla mistrová a že kdo to dělal. Holky řekly že já, mistrová došla za mnou ke stroji a říkala mně, že ta dečka je krásná a to vypnutí je skvělé. Poděkovala jsem jí, řekla jsem jí, že tím háčkováním zaměstnávám hlavu, abych nemusela ,,myslet“. Su zvědavá, kdy mně dá Irina ty nitě na háčkování. Andrea hned, že by taky chtěla do vánoc aspoň dvě dečky. Řekla jsem jí, že napřed musím dodělat jednu dečku sobě a povyšívat dva ubrusy a pak uvidím, kolik času mně zbude a co zvládnu. Že když tak jí uháčkuju dvě menší. Říkala, že by jí to stačilo. V pátek na baráku jsem se večer osprchovala a oholila jsem se. Udělala jsem na sobě očistu. Sobota a neděle na baráku naprostá pohoda. Dneska jsem povytírala a uklidila pokoj. Musela jsem ale čekat, až se vzbudí ženské. Doháčkovala jsem další dečku. Zase jinou a taky moc hezkou. V pátek ju vypnu, na matraci to půjde pěkně. V práci se to blbě vypínalo. Dělala jsem to na dece a prostěradle a to se furt shrňovalo. Taky jsem dneska začala vyšívat jeden ubrus. Je s vánočním motivem, myslím si, že bych to mohla do návštěvy 14.10. zvládnout. Taky mně v pátek vychovatelka řekla, že mám zařízené to, že Pavlova Lenička može za mnou jezdit každou návštěvu, že to mám zařízené. Taky vychovatelka dala na účtárnu ty moje dvě složenky na poslání peněz. V kantýně budu muset zase koupit nějaký tabák a kafé. Jedna ženská mně dneska donesla moc pěkný prstýnek a má ještě dva. Sice mně má ještě dávat Jana Voráčka dva tabáky a kafé za tu dečku a Hana mně má dávat tabák a kafé za gaťky, ale s tím nemožu na 100% počítat... Ale snad to koupí. V pátek jsem měla kilovku od Majky. Časopisy, čelenku do vlasů a dvoje tanga – gaťky. Hned ty gaťky všecky ženské chtěly, málem byly na mně naštvané, že jsem je dala zrovna Haně. Ale pro ňu jsem je nechala od Majky poslat. Věra – ta nová, mně dneska říkala, že su strašně hodná a až moc tichá. Říkala ,,ty tu musíš hrozně trpět“. Odpověděla jsem jí, že opravdu trpím... Ale co tady mám komu vykládat, v životě mě nepochopí. Dneska mě volala na okno Monika z ostrahy, z mojé bývalé cimry, ale ne ta kamarádka Marty. Tato je zlá se zlýma očima, chtěla abych koupila zlatou náušnici. Ale má jen jednu a chtěla čtyři tabáky. Uvidím, nemají prachy a tak dolízají. Teď jsem jim dobrá. Jestli sleví a to by musela dost slevit a podle toho jaká ta náušnice je. Napsala jsem dopis Majce, Lucce a taky Peťovi – ten jsem jen vložila do Lucčiného dopisu, aby ho Peťovi předala. Šetřím známky. Zítra je ta kantýna, to bude zase zmatek ani se nestihnu přesléct do školy. Ještě že máme školačky přednost. Uvidím kolik tam budu mět peněz. Protože kapesného mám 446,- korun a vychovatelka mně říkala, že mně tam dala 500,- korun, tak nevím co tím myslela. Taky musím zítra napsat Pavlínce. Buď budu psát ve škole o přestávkách a nebo večer při zprávách. Podle toho jestli budu mět další poštu. Teď spávám v bavlněných elasťákoch a svetru. Máme tu dost velkou zimu. Asi nás chců nechat zmrznůt. A zítra zase do práce. Moc se mně nechce, ale musím. s tím nic nenadělám, tady není možné si vzít dovolenou. Ale na druhé straně v práci se mně líbí, prácu mám výběrovou a to su moc ráda. Dělat musím kvůli klukom. Jinak mě nic netěší, všecko mě deprimuje. Už se snad ani neumím od srdce zasmát. Zato plaču furt, jsem takové slzavé údolí. Říkám si že není možné aby člověk měl tolik slziček. Utrápím se tu!!! Nevím jak tu vydržím 5,5 roku, PP mám za čtyři roky, přesněji za 44 měsíců – od teď za 38 aj tak je to v nedohlednu. Mám za sebou šest měsíců a dva dny. Budu už radši spát – všechno zaspat, mět krásné sny na nic nemyslet. Prospat celých těch 38 měsíců, to kdyby šlo.
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - 35. část
35. část mého příběhu ukazuje všecko co mě potkalo ve vězení. Od mého zadržení, přes práci ve věznici. Jak tam jdou dny jeden za druhým. Pohled na vězení očima odsouzené ženy. Použité jména zde jsou náhodná a změněná.
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - 34. část
34. část mého příběhu zaznamenává všecko co mě potkalo ve vězení. Od mého zadržení, přes práci ve věznici. Jak tam jdou dny jeden za druhým. Radosti-těch je míň, strasti, bolesti, křivdy, šikany. Běžný život odsouzené, smutné ženy
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - 33. část
33. část mého příběhu popisuje všecko co mě potkalo ve věznici. Od mého zadržení, přes práci ve vězení, jak tam jdou dny jeden za druhým. Radosti-těch je míň, strasti, bolesti, křivdy, šikany...Běžný život odsouzené smutné ženy...
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - 32. část
32. část mého příběhu popisuje všecko co mě potkalo ve věznici. Od mého zadržení, přes práci ve věznici, jak tam jdou dny jeden za druhým. Radosti-těch je míň, strasti, bolesti, křivdy, šikany...Běžný život smutné odsouzené ženy.
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - 31. část
31. část mého příběhu popisuje všecko co mě potkalo ve věznici. Od mého zadržení, přes práci ve věznici, jak tam jdou dny jeden za druhým. Radosti- těch je míň, strasti, bolesti, křivdy, šikany...Běžný život odsouzené ženy.
