Čtyři roky v lágru - 35. část
12.9. úterý
Včera v práci jsem trochu mluvila s Mirkou. Došla za mnou k mašině, vzala si židličku sedla si – a povídaly jsme si. Napřed se na mně jen dívala jak opravuju. Začalo mně to být divné a přemýšlela jsem co tím zase sleduje. jestli kontroluje jak opravuju? A dělám to vůbec dobře? Už mám dost toho jejich věčného nepřátelství, jsem z toho unavená a moc nešťastná. Čím to je? Venku jsem se domluvila s každým, byla jsem oblíbená, lidi mě měli rádi aj pro rady si za mnou chodili... Co tady dělám špatně? Když tam tak ta Mirka seděla a mlčela – možná nemohla najít slova, tak jsem začala mluvit já. Říkám jí – Mirko promiň, ale už mně nechej na pokoji, vyser se na to – nebo tě to těší? Už nemám sílu na to pořád sledovat co proti mně chystáte. Pořád být ve střehu. já si chcu svůj trest odsedět ve zdraví, v klidu a pokud možno v pohodě. Dělám si práci od božího rána a dělám ji dobře. Ale z toho věčného stresu a strach možu udělat nějakou chybičku. Ale chyby tu dělají všechny a mnohem větší a nikomu to nevadí, na nikoho se neřve, jen na mně. Říkám jí – tobě tu ze začátku dělaly zle, ale nemožeš se divit, tys zavraždila miminko a dobře jsi věděla jak se k takovým ostatní ženské chovají. Já tě nesoudím, každá jsme tu za něco. Teď už máš v kriminále klid. To jako děláš mně to co dělaly tobě? Mstíš se na mně? Proč? Co jsem ti udělala? Jsem ti nesympatická? Bohužel já jsem jaká jsem, je mně 40 roků a pomalu bych mohla být tvoje máma. Tak sem chvílu povídala – monolog hodný Oskara. Ale asi to trošičku zabralo, začala mluvit aj Mirka. Že se nemstí, že je taková a tenkrát měla laktační psychózu... povídala dost dlouho. O své rodině o mamince, o svém životě. Snad ten rozhovor k něčemu bude a tady se to nějak uklidní a bude to dobré. Jsem teď víc v pohodě – na Áčku je úžasný klid a pohoda. Moje nervičky se dávají pomaloučku do pořádku. Plaču sice každou chvílu, ale je mně pořád strašně smutno a moc se mně stýská. Dneska byl v práci pěkný křik. Anička dala bílé pláště doktora kuchařkám. Byl trochu blázinec. Mistrová z toho byla na infarkt. Anička hned, že dá výpověď. To jí ženské hned vymluvily. Ale za chvilku se to uklidnilo. Všecko se vyřešilo. Pláště kuchařky vrátily a doktor dostal svoje. Mistrová měla dneska svátek, tak jsme jí všecky popřály. Měla radost, poseděla s náma, popovídaly jsme si, bylo to moc hezké a příjemné. Já jsem se dneska v práci šla sprchovat poslední, protože po práci jsem šla na gyndu. Snažila jsem se udělat si sprchou dobře a málem mě při tom načapala Mirka. Vběhla mně totiž do sprchy, snad si ničeho nevšimla, doufám, že se nedívala přímo do mého rozkroku. A aj kdyby, jdu přece na gyndu a musím si pipinu pořádně umýt, no ne? Navíc jsem měla menzes, tak o to víc je hygiena potřebná. Nemohla jsem přece vědět jestli mě bude prohlížet a nebo ne. U doktora jsem byla. už jsem byla v chodbičce před ordinací a velitel volal moje jméno. Ženské mu říkaly, že jsem už vevnitř. Za chvílu volal zas. Když jsem se neozývala, tak zavolal že mám telegram. Úplně se mně udělalo špatně – první jsem pomyslela na kluky , co se stalo? Vyletěla jsem ven a volala jsem na velitele co se stalo? Jaký telegram? Za chvilku otevřel dveře a říká – žádný telegram, jen máte kantýnu, jestli chcete jít. V tu chvílu jsem myslela, že ho snad zabiju. Říkám mu, vy jste mně tak strašně vylekal, já už myslela na hrůzné scénáře. Jen se chechtal a říkal ,,ale vyběhla jste hned“. No není to na zabití... Říká se o tomto veliteli, že fetuje. Možná byl zfetovaný, kdo ví? U doktora mě nakonec neprohlížel a řekl, že si mě zavolá za týden. Tak su zvědavá. Blanka už má za dva dny tu komisi PP. S Ivanou jsou teď nejlepší přítelkyně. Furt si při večeři něco šuškají. A dneska Ivana byla za Blankou na patře na Déčku. Napřed by se pozabíjely a teď se možů láskou sežrat. No jo, má jít dom a Ivana čeká, že ju Blanka bude z venku zásobovat. O Blance se tady říká, že je bohatá. Ona takový svůj obraz hezky přikrmuje. Já vím, že má hovno. Taková dáma s holým zadkem. Babička – její maminka se jí stará o děti z důchodu a zásobuje Blanku taky z důchodu. A pokud Blance nekoupí to co chce je na tu maminku zlá. Děcka snad mají nějaký asi vdovský důchod, její dcera určitě a kluk si už přivydělává překladama z němčiny u otce jeho přítelkyně, on má velkou firmu a mladý žil dlouho ve Vídni, asi do svých 15 roků. Paní S....... – maminka Blanky to nemá jednoduché s Blankou. Blance ale moc přeju,aby jí to vyšlo. Všem to přeju. Ivana je znuděná, škola jí nebaví. Možná že Blanka měla pravdu o povaze Ivany. Ale uvidíme co přinese čas. Šla jsem dneska za vychovatelkou, aby mně dala na účtárnu žádost na vykontování peněz na ty léky. U doktora jsem byla ráno. V kanceláři mně vychovatelka řekla, že tam mám dopis. Tak jsem si ho vzala a šla jsem na pokoj. Hleděla jsem na razítko a tam byl Hradec Králové, nikoho tam nemám a neznám... Dopis jsem otevřela a zjistila jsem, že je od slečny Pavlínky, která sem chodila s panem farářem a se kterou jsme zpívaly. Prosila mě, abych jí poslala adresy kluků, že jim pošle peníze, aby mohli přijet za mnou na návštěvu. Dojalo mě to, překvapila a potěšila mě. Hned jsem jí odepsala a děkovala jsem za dopis a nabídku. Napsala jsem jí, že kluci si poradí a že ona sama studuje a peníze taky potřebuje. Adresy jsem jí napsala, třeba kluky trošku povzbudí. Byla jsem z toho rozhozená a dovedlo mě to zase k slzám. Cizí holka a má zájem pomoc... Dva dny už píšu Staňovi dopis. Po chvilkách ve škola, o přestávkách a tak podobně. Zítra jde Andrea s Irinou na výpomoc do skladu. Přijede mimořádná eskorta chlapů a 22 chlapů odtud bude odjíždět jinam. Bude tam moc práce a skladové holky by to nestíhaly. Konec – konců i intendant patří pod sklad. já mám na zítřek hodně práce, musím přebrat podhlavníky a je jich tentokrát moc asi 600 kusů. Snad tam nebude až moc špatných, po přebrání budu muset hned látat. Marta chtěla vyhodit pyžamo, už se jí nelíbilo. Vzala jsem si ho od ní, že si ho spravím – to jsem byla ještě na Déčku. No a dneska budu spát v opraveném pyžamku.
14.9. 2000 čtvrtek.
Jsem hrozně nachlazená, chytila jsem nějaký,, moribundus“ od Ivany. Asi to bude chřipka. Už jsem to cítila včera, ale dneska je mně hrozně. V práci jsem myslela, že sebou seknu. Točila se mně hlava, bolela mě hlava a teklo mně z nosu. Ve škole mě začalo ještě škrábat v krku. Aj jsem si v hodině musela vyptat vodu. Z matiky jsme počítaly lehounké příklady. Učitel ( doktor – říkejme mu třeba Oliva), je moc šikovný mužský, můj typ. Prošedivělý udělaný chlap. Je moc příjemný a dobře se poslouchá. Na češtinu máme ,,Mudrocha“ a máme ho aj na automatizaci – počítače.Taky je fajn, furt dělá srandu. Rozdal nám sešity s diktátama co jsme psali hned na začátku. A já jsem dostala 1- , Kdybych si jedno ,, i“ neopravila podle Ivany, tak bych měla za jedna. No, su blbá. V práci se to snad uklidnilo. třeba už budu mět pokoj, ale nechcu to zakřiknout. Dneska šla Ivana k doktorovi a je na marodce. Mám tu od včerejška jednu novou Věru. Od pondělka jde s náma do školy, přišla přímo z přibylu. Snad bude dobrá. Jak su nachlazená a teče mně z nosu, tak jsem si musela natrhat hadry z vyřazených podhlavníků, abych to mohla přímo vyhazovat. Teď mně jedna mladá – nezletilá – dala jeden paralen. Já jí nechávám jídlo, ona je furt hladová. Včera jsem jí nechala koprovku s bramborem a dneska na večeři halušky. Taky jsem jí dala svačinu, kterou jsem celou nesnědla – koblih, dvě housky a máslo a chleba. Včera v práci ve sprše to byla rychlovka, ale aj to stačilo k uspokojení. Psala jsem dopis Staňovi, tak jsem ho konečně dopsala a ráno jsem ho dala do schránky. Taky mně z Advokátní komory přidělili advokáta Ex offo, konečně mně to došlo písemně. Je tam jeho adresa, počkám týden jestli se ozve a když ne, tak mu napíšu. Dneska jsem dopis neměla, tak jsem ve škole háčkovala dečku. Včera jsme měly odborný výcvik. Vyšívaly jsme stehy. Já a ještě tři další jsme zrovna dělaly vzorníky. Ostatní se učily nanečisto. Příště vzorníky dodělám a pak škole budu vyšívat obrázky do rámečku. Teď ta nová Věra, dala na stůl sušené ovoce. to zbožňuju, tak jsem si pár kousků vzala a moc jsem si pochutnala. Blanka měla dneska tu komisi, prokurátor si vzal tři dny na rozmyšlení. Ještě jsem ale s Blankou nemluvila, to vím od ženských. Tady se nic neutají. Na večeři nás školačky velitelé naváděli a ostrahu už odváděli. Kokině se totiž udělalo ve škole špatně – je to druhačka a holky ju vlekly na režim. Z vyučování dneska volali Janu Voráčku na výslech či – co. Pak ti chlapi došli aj do školy a Mudroch byl dost dlouho s něma. Staňa psal v dopise, že si mě představuje jako školačku v sukýnce a podkolenkách, s copánkama a sexi v aktovce šminky a podobně. Odepsala jsem mu na to: že sukýnku mám, ponožky s kytičkama taky, copánky si možu udělat a sexi teď určitě jsem, protože jsem hodně zhubla. No, aktovku nemám, ale mám tašku a tam je všecko možné. Tak teď zalehnu a budu se léčit.
17.9. 2000 neděle
Je nedělě večer – Léčit jsem se léčila, ale bez úspěchu. Dokonce mně velitel Kukla dovolil včera a dneska odpoledne ležet zabalenou v dece. Hodně dlouho jsem se nemohla zahřát a potom v noci jsem nemohla usnout. Ale ráno jdu akutně k doktorovi. Uvidím co mně řekne. Hrozně moc mě totiž bolí kyčelní klouby a kolena. Teď nevím, jestli tři dny brečím smutkem a nebo bolestí. V pátek a sobotu dopoledne jsem psala dopisy klukom a Lidušce. Liduška pořád píše. Myslela jsem, že když vyleze ven ani si na mě nevzpomene. Překvapila mě. Taky jsem dopoledne napsala to odvolání – na to zamítnutí exekuce. Jsem zvědavá co mně odpoví. V pátek v práci mně holky nadávaly, že je nakazím. Přitom hned přede mnou byla v práci nemocná Mirka a Jana. Ale jinak pohoda. V pátek jsem došla na barák převlékám se a někdo klepe na dveře, holky volaly – dál – ale nic se nedělo. Tak se Markéta šla podívat kdo tam je. A byl tam Mudroch, ředitel školy a že sí mě volá. Já byla vyslečená v nátělníku, hned jsem na sebe hodila košily, protože pan profesor couval ze dveří, když mě viděl v tom nátělníku. Tak jsem šla na chodbu – byl tam aj s profesorkou Dvořákovou a že prej mně předávají ovladač od televize. Dali ju na kulturku. Říkám jim a proč mně? A oni, že si mě vytipovali a že zaň odpovídám. Jenže tady je to hrozně pro mě těžké, já moc na televizi nechodím. Tak jsem poučila holky. Jen v pátek jsem mimořádně šla koukat. Aj odpoledne, aj večer a při televizi jsem háčkovala.
