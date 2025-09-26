Čtyři roky v lágru - 33. část
29.8. 2000 úterý.
V neděli jsem musela ukončit své psaní, protože byla už večerka a zhasly mně tu. Nějak jsem se rozepsala a nehlídala jsem čas. Jenže já mám toho tolik na srdci a v hlavě. Ale dát to všecko na papír zabere spoustu času i když tady mám času celkem dost. Nikam nepospíchám. Zachytit život tady je složité, Lidské osudy, chování žen tady a jak se cítím třeba já mezi spoustou žen na malém prostoru, různých etnik, národů. Snad to bude někdy někoho zajímat, jak přežít ve vězení. Včera v práci pohoda, bylo malé prádlo a já mám tento týden žehlení eráru a úklid kuchyňky. Minulý týden se prostě nikdo neunavoval a nechaly to na mně. Ale ani mně to nijak nevadí, aspoň jsem se nenudila. Jedna zajímavá věc se přece jen stala. Šla jsem se sprchovat (mimochodem jsem po 14 dnech měla čas ve sprše na sebe, bylo to nádherné a zase je mně dobře a jsem uvolněná a v klidu). To ale není to zajímavé – zajímavé je to co jsem slyšela potom, když už jsem se utírala. Mirka si povídala s Irinou – vykládala Irině co všecko jí dělaly ženské když přišla do Pardubic a taky když nastoupila do práce. Vlastně jí dělaly všecko to co ona teď dělá mně. A možu říct, že se v tom úplně vyžívá. Jenže ona sedí za zavraždění miminka! Takové ženské to nikdy v kriminále neměli jednoduché. Já mám paragraf za podvod a to je podstatně o něčem jiném. Doufám, že ta Irina to všechno pochopila, je dost chytrá, ale kdo ví. Třeba nemá chuť a zájem něco pochopit. Na jedné straně mě to uklidnilo a na druhé straně jsem z toho smutná. Z toho jak dokážou být ženské zlé, zákeřné a intrikánské. Možná jsou takový aj chlapi, to nevím, ale ti určitě nespřádají intriky. Když jsem došla na barák, tak jsem měla poštu – kilovku. Myslela jsem, že už je to ta od Majky, ale byla od Mirky. Bylo tam vyšívání – předtištěný ubrus a bavlnky, taky časopisy a taky náš místní zpravodaj a dvě kávy. Kafé mně vychovatelka nedala, nechala ho v té obálce, zacvakla to aby prej věděla čí to je a dala to do skříňky. Hned jsem Mirce odepsala. Taky jsem se dozvěděla jak o mně mluvily ženské, když jsem na chvilku odešla na chodbu. To bylo ta ku.da, ta pi.a a podobně. Nejsmutnější na tom je, že to vykřikovala hlavně Jarka. Ta má nejvíc co tak o mně mluvit. Na opravování věcí, dávání ji jídla – to jsem dobrá, Když někdo něco potřebuje to jsem Jaruška. Ale na druhé straně – co se vlastně divím, vždyť jsou to tu lidé (ženské) z 98% bez charakteru a s velmi nízkou inteligencí. Nikdy v životě bych si nepomyslela, že se s takovýma lidma setkám a budu s něma žít pod jednou střechou, v jednom pokoji. Jsem z toho znechucena a je mně strašně smutno – no a už zase brečím. Už jsem tu vyplakala asi oceán slziček, moje očička jsou z toho bolavé a to mám glaukom (zelený zákal). Přála bych si aby to byl všecko jen sen a já jsem se probudila a byla doma. Ale bohužel je to ,,reál“ pravda v plné nahotě. Úplně nejlepší by bylo zaspat a probudit se v den svého propuštění. Dneska jsem v práci dělala papíry. Měly mně to ukázat a naučit! Bohužel (nebo bohudík) jsem všecko dělala sama, od začátku až do konce. Na dvě nebo tři věci jsem se potřebovala zeptat a Jana se cítila málem dotčeně, že ju otravuju a že mám jít za Irinou. U Iriny jsem dopadla skoro stejně. Sice mně řekla co jsem potřebovala vědět, ale prý ju otravuju. Nakonec to měla kontrolovat po mně. Ani se neobtěžovala. Doufám, že to budu mět dobře. Když tam budu mět nějakou chybu, to zas bude ,,voda na jejich mlýn“. Dneska jsme nosily z prádelny prádlo samy. Chlapi nemohli přijít. Když jsme to odnosily, tak si šly ženské odpočinout a já jsem šla přebírat – kontrolovat svoje prádlo. Udělala jsem skoro polovinu, zítra budu mět míň práce a možu si sednout za stroj a opravovat. Jsem dneska z toho včerejšího ,,poznání“špatná – smutná, bez chuti do života a je to na mě moc vidět. Ale přetvařovat se neumím. Místo vycházky jsem šla do kantýny, mám tam nějak moc peněz. Asi mně léky strhli z úložného. Koupila jsem si dvě Pepsi koly, dvoje slané buráčky a čokoládu – velkou Studenskou pečeť. Budu si ju šetřit. Jedny buráky jsem snědla hned, ale byly jen 50 gramové. Colu miluju, tak jsem se s chutí napila. Aspoň malinkou radost si musím dneska udělat. Šla jsem na večeřu ani ne tak kvůli jídlu – snědla jsem jen trochu květáku na mozeček a rajče, bez brambor. Ale chtěla jsem se trošku projít. Blanka se mě ptala co mně je, že jsem smutná (jak kdybych byla jindy veselá), jak mně može pomoct. Řekla jsem jí, že nijak, tady néni pomoci. Řekla mně, že jí napsal Vašek snad devítistránkový dopis. Má štěstí. Ono se ne nadarmo říká že ,, čím větší svi.ě , tím větší štěstí“. Ale přeju jí to. Monika s Martou celé odpoledne chrápou a to prej nemohly spát. Věčné jejich narážky, že se v noci otvírají furt bunkry a dveře a ony pak špatně spí... Že ale ony nenechají spát celou cimru, když v noci řádí to už jaksi jim nevadí. Nebyla to jediná noc kdy řádily, takových nocí už bylo. A když je na cimře 14 ženských a záchod je venku na chodbě, jasně že se otvírají dveře. Máme se prej stěhovat (školačky), zatím na jeden pokoj aby jsme byly pohromadě. Uvidíme co Havlíková vymyslí. To bude zase peklo na patře. za chvilku bude večerka a zase se zhasne. Přikryju se aj s hlavů a budu spát, ať se kolem děje co chce.
4.9. 2000 pondělí
Dnešní den byl zase DEN. Mám špatnou náladu a je mně moc smutno už od soboty. Začalo to když v sobotu ráno začala Monika řvát bez důvodu na Věru, ale tak sprostě, že se to nedá ani reprodukovat. A hned na to aj na Hanku. Bylo to něco v tom smyslu že jsou s Polákama, ten jejich slovník je fakt něco. Večer před tím totiž Monika, Marta a spol chlastaly magorák (hodně silný černý čaj s tabákem a kdoví co všecko tam ještě daly – občas nějaké léky) a ráno byly z toho pěkně mimo. Nesnáším to jejich řvaní. Mě se to snad dotklo víc než těch dvou zmíněných. Je tu spoustu věcí, které jsou nad mé chápání. Byla jsem smutná celé dva dny a dneska v práci zas excelovala Mirka s Andreou. Mirka už mě fakt naštvala, tak jsem jí řekla ,,že co kdysi dělal kdosi jí, to teď dělá ona mně“. Že si prostě našla oběť o které ví, že se bránit nebude. Ale že už toho mám dost a bránit se začnu. Já i když se s někým chytnu mluvím klidně, neřvu a tím jsem tu Mirku vytočila k nepříčetnosti. Prostě jsme se opravdu do sebe pustily. Irina se snažila do toho zasahovat, ale moc jí to nešlo. Spoustu věcí jí nedochází a hlavně nevidí – protože jsou s Mirkou a Andreou přítelkyně. Navíc Andrea a Irina jsou buzerantky a mají svoje kamarádky, tak si moc rozumějí. A to bohužel neovlivním. Navíc Zuzana chce být jejich velká přítelkyně, tak jim odkývá všecko. Je to stará baba a chová se jak puberťačka. Myslí si, že se vyrovná těm 25 – 26 letým holkám. Mně je 40 roků a chovat se tak jak Zuzana, tak se sama ze sebe pobliju. Potom jsem brečela při práci u stroje a bylo mně strašně – směs bolesti, zoufalství a hlavně bezmoci a vzteku. Třeba časem odjedou do té Světlé. Zatím musím zatnout zuby nedat se a vydržet. Minulý týden mně psal Staňa, že za ním byli kluci a že to bylo moc fajn. Taky mně napsal Pavel, dost jsem se divila, že napsal sám, moc mě tím překvapil. Poslal mně ukázat fotky z dovolené z Tater. Byl na nich aj s Leničků a ještě s Vlastíkem a Hanků (Vlastik je Pavlův kamarád už od malička). Jednu fotku Pavla s Leničků jsem si nechala a ostatní jsem poslala Staňovi, ať je potom vrátí Pavlovi, až si je prohlédne. Dneska jsem dostala dopis od Pavlínky, hned jsem odpověděla. V pátek jsem koupila stříbrný prstýnek pro Pavlínku a řetízek, moc pěkný. ten dám některému z kluků. Nemožu ho poslat v obálce, protože ho nemám v kartě a šmelit se tady nesmí, to by byl průser. Dám jim to až při návštěvě. Dlouho mně nenapsala Lucka, nevím co s ňů je, 31.8. měla dělat reparát ve škole. Snad bude v pořádku. V pátek jsme všechny školačky z našeho patra byly za vychovatelem Matěnů v kanceláři. Chtěly jsme po něm, aby nás sestěhovali na jeden pokoj. Aby jsme měli klid na učení. Chudák byl tak vyvalený, když jsme k němu všecky vtrhly a spustily na něho, že ani mluvit nemohl. Ještě jsme mu naznačily co se děje na naší cimře, hlavně v noci. Snad to pochopil. Dneska jsme byly poprvé ve škole. Bylo jen zahájení – já jsem se přihlásila do diskuze a nadnesla jsem, že na našem patře je nás devět školaček a že by jsme mohly být na jednom pokoji, když stěhování jinam je v nedohlednu. Učitelka řekla, že je to moc dobrý nápad, byly by jsme pohromadě. Řekla že to probereme zítra. Zítra se mně do práce ani nechce. Mohla bych aspoň jet na ten výjezd s těma očima. Božence zítra vezmu vyměnit montérky. Dneska je Andrea s Irinou totiž zapomněly při výměně dát. tak je zítra vezmu já, snad nebudou mět jako vždycky blbé pindy. Ani jsem nešla na večeřu, jen jsem snědla housku s máslem a dvě vajíčka. Jednu housku s máslem jsem snědla místo oběda, protože byly buchtičky s krémem. Na cimře máme smrad jak v opičárně – zavřená okna, kouří se až je tu šedo a není vidět k vedlejší posteli. Jsem nekuřačka a pak není divu, že mně bývá špatně. Že prý je venku zima, tak okna otvírat nebudou. Došlo mně to vyšívání a mám doplatit 77,- korun. Ale je to celkem pěkné. Doháčkuju dečku a budu zase vyšívat. Furt se musím něčím zaměstnávat. A zase je tu hádka na cimře. K vůli úklidu – Exceluje Jarka, ona se vůbec ráda předvádí v hádání. Co má tu kamarádku tak je strašně protivná...
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - 32. část
32. část mého příběhu popisuje všecko co mě potkalo ve věznici. Od mého zadržení, přes práci ve věznici, jak tam jdou dny jeden za druhým. Radosti-těch je míň, strasti, bolesti, křivdy, šikany...Běžný život smutné odsouzené ženy.
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - 31. část
31. část mého příběhu popisuje všecko co mě potkalo ve věznici. Od mého zadržení, přes práci ve věznici, jak tam jdou dny jeden za druhým. Radosti- těch je míň, strasti, bolesti, křivdy, šikany...Běžný život odsouzené ženy.
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - 30. část
30.část mého příběhu popisuje všecko co mě potkalo ve věznici. Od mého zadržení, přes práci ve věznici, jak tam jdou dny jeden za druhým. Radosti-těch je míň, strasti, bolesti, křivdy, šikany... Jak se to dá všecko přežít...
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - 29. část
29. část mého příběhu popisuje všecko co mě potkalo ve věznici. Od mého zadržení přes práci ve věznici, jak tam jdou dny jeden za druhým. Radosti-těch je míň, strasti, bolesti, křivdy, šikany. Život za mřížemi očima jedné ženy...
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - 28. část
28.část příběhu, moje zadržení a převezení do Brna.Eskorta do Pardubic, nástup do práce ve věznici a dny tam jeden po druhém.Pobyt ve vězeňské nemocnici v Praze. Dny které ubíhají stereotypně jeden jako druhý jen s malými změnami.
