Čtyři roky v lágru - 32. část
18.8. 2000 pátek
Celý týden byl plný událostí. Ženské se tu rvou mezi sebou. Třetí patro se čtvrtým patrem – dvě rodiny Vlachyněk (Vlašské cigánky). Jedna rodina (nebo jedna ženská z té rodiny) napsala o druhé ženské – o Peveň (cigánské jméno v překladu Poupě), že je buzerantka a že se tu kurví, tak se porvaly. Přitom ze třetího patra nedávno šla domů jedna cigaňa a hned venku sbalila manžela Peveň a teď s ním bývá( přitom Peveň má s ním pět dětí). Manžel za Peveň přijel na návštěvu a ta cigaňa seděla venku před branou v autě... Je to tu děs a hrůza. Dneska se u nás na patře zase porvaly ,, kurvy“. A zase to tentokrát vyprovokovaly cigánky. Ten ,,zmetek“ Saša (ten Saša s pičků) a jeho – jí ,,kamarádka“ plus cigánky. No prostě bitka jak má být a ještě si do Sašovy ,,kamarádky“Ivany (bílé holky), (jedna bílá) Gábina kopla, když ta Ivana ležela na zemi. Přišel velitel Kukla, moc fajn, férový chlap a dělal pořádek. Při sčítáku řval, že se za ženské stydí a že veškerý bordel je jen kvůli pelešení mezi ženskýma. Že je ve věznici zaměstnaný 30 roků, ale to co se dějě teď ještě nezažil. Že každá nebo skoro každá má venku manžela nebo druha, děti a tady se peleší s babů. Měl naprostou pravdu. Včera a předevčerem se zase rvaly ,,kamarádky“ na prvním patře. taky do jedné kopaly, když ležela na zemi. Tento týden je to tu síla! Možná proto, že je takové vedro, celý týden je denně přes 30° stupňů . V práci dobré, práce mám dost a čas rychle utíká. Dneska jsem sama šla a uklidila a povytírala jsem dílnu, sprchy a celou místnost kde máme pračky a umývadla a kde svačíme. Aj jsem si dala chloramin do vody, dezinfekce musí být, ještě teď mně smrdí ruce, ale já neumim nic dělat v rukavicích. Navíc tam máme ucpané odpady. Došel Radek a zkoušel to protáhnout pérem, ale stejně to nešlo. Udělal jen bordel a musela jsem to vytírat znovu. Andrea se furt chláme, ale hnusným smíchem. Já osobně si myslím, že je zfetovaná a pořádně. Zorničky má roztažené přes celé oko. Velitel co došel z muklem Radkem, Žák, je hodný, super chlap. Nechal dokonce Radka aby se u nás osprchoval. Člověk dojde chvílu na jiné myšlenky. Včera nám chlapi vynosili zase z prádelny prádlo. Potom jsme jim daly čisté věci (tady se říká převlékly jsme je). Slovák kterému jsem dala novou košili, řekl mně že by mě aj polůbl, kdyby tam nebyl velitel. Řekla jsem mu aby to ani nezkoušel, prej co bych udělala – odpověděla jsem, že by se divil. S chlapama je aspoň trochu sranda. Ve středu by jsme měly jít ke komisi a koncem týdne by jsme se měly stěhovat. Včera nám mistrová říkala, že v brzké době by se asi mělo 150 ženských stěhovat do Světlé nad Sázavou. To by znamenalo asi že celý dozor. Ale nikdo přesně neví co a jak bude, ani naše mistrová, říkala že nikdo nic neřekl určitě a jako fakt. Ve středu jsem ušila Evičce kapsář do bunkru, včera jsem jí ho donesla v košili co jsem opravovala Marcele. Evička měla radost jak malé děcko. Ještě jsem jí ho pomohla připevnit do bunkru, dostala jsem od ní za to sušenky. Staňa mně napsal v úterý, odepsala jsem mu tentokrát hned. Napsala jsem mu o Jandovi z B.O.I.S. ( firma a člověk, kvůli kterému taky sedíme), že je trestně stíhán a co o tom všem vím. Táňa mně říkala, že její společnice ve firmě na něho podala trestní oznámení, hned za tři paragrafy – podvod, zpronevěra a vydírání. Třeba aj nám to nějak pomože. Minulý týden o víkendu jsem napsala na soud o odklad – odložení a nebo zastavení exekuce našeho domu. Hned jsem to poslala aj Staňovi ať si to upraví na sebe a taky to k tomu soudu pošle. Tento týden to napíšu ještě do banky – do pobočky Břeclav a ještě aj na centrálu do Prahy. Dopisy jsem žádné nedostala, tak nemusím psát. Kluci by měli jet za Staňů na návštěvu 27.8. v neděli, to je příští týden. Už by mně taky mohli napsat, je mně smutno. Od návštěvy mně ještě nenapsali. Dneska mně bylo v práci moc smutno. V rádiu hráli písničku ,,Stýská se mi stýská o nás dvou“. A zas jsem brečela, moje oblíbená písnička. Abych to napětí ze sebe dostala, šla jsem do sprchy, uvolnit se a chvílu nemyslet vůbec na nic, jen na sebe a na to ať je mně dobře... Dneska půjdu brzo spát. Jsem unavená z toho horka. Včera jsme nešly s Evičků na němčinu. Táňa řekla Blance že spíme. A já jsem jí dneska na večeři řekla, že jsem byla z toho horka a z práce moc unavená, což je pravda.
19. 8. 2000 sobota.
Celý den mám špatnou náladu. Nesnáším, když mě někdo nařkne z něčeho co jsem neřekla a nebo neudělala. Ráno mě Monika nařkla, že o nich vykládám u nás v práci. Tak jsem se do ní v klidu pustila a řekla jsem jí, že v práci promluvím sotva pár slov, ráno přijdu sednu si ke stroji a hledím si svojí práce. Mluvím opravdu málo a že by celý intendant se bavil o naší devítce? A přede mnou se ženské moc nebaví, proto ani nechodím sedět s něma ke stolu. Když příjdu mezi ně, většinou zmlknou nebo se začnou bavit neutrálně. Já totiž nejsem zrovna jejich gusto. A zrovna já bych měla něco vykládat. Monika zmlkla a nic neříkala. Po vycházkách jsem si promluvila s Martou. Myslela jsem, že Monika spí, ale slyšela nás. I když jindy neslyší skoro nic a prej pouze odezírá – je hluchá na jedno ucho. Mně to nevadilo, neříkala jsem nic co by nemohla slyšet. Jen jsem Martě řekla, že mě to moc mrzí, že si obě myslí, že jsem to vykládala v práci já. A řekla jsem jí, že to ví spousta ženských o nich dvou, že jsou spolu. A ona že se změnila co je s Monikou. Že je smutná, a dřív bývala veselá a moc fajn. Taky že se mně nelíbí jak se k ní Monika chová, jak sprostě jí nadává. Nic mně na to Marta neřekla a Monika mně potom řekla, že jí to kdosi řekl a že to vykládá Irina od nás z dílny. Mně je to celkem jedno a těším se až z tohoto patra vypadnu a budu na jiné budově. Ke všemu jsem před chvílí přišla na to, že jsem ztratila jednu zlatou naušnici, asi v koupelně jak jsem se umývala. Těžko se najde. Može být spláchlá v kanále a aj kdyby ju některá našla, těžko by ju vrátila. To by byl zázrak. Já jsem hned šla do těch sprch, hned jsem to snad všeckým ženským říkala, že kdyby ju našly... Moc mě to mrzí. Líbily se mně. Je to škoda. Dneska jsem taky po dlouhé době šla na televizi, na zprávy. Byl tam ale takový rambajz, rozčilovalo mě to a navíc jsem skoro nic neslyšela a za chvílu jsem šla pryč. Pak jsem šla na zábavný pořad v osm hodin, ale zjistila jsem, že jsem to viděla v únoru ještě doma a byla jsem moc smutná. Radši jsem odešla. Odpoledne jsem psala Staňovi. Udělala jsem si novou krabici na dopisy a pár obálek, taky jsem si dala nový papír na nástěnku pod fotky. Papíry mně dala Boženka a dala mně aj tvrdý papír na tu krabici. Půjdu spát, zaspat všecko, na nic nemyslet...
27.8. 2000 neděle
Dneska měl Staňa návštěvu s klukama, celý den jsem na ně myslela a bylo mně moc smutno. Jen aby dobře dojeli, mám o ně strach Příbram je moc daleko. Psala jsem dopis Staňovi a zase mám uplakaný den. Aj když jsem se bavila o Staňovi s Ivanou, nejen o Staňovi, říkala jsem jí, že nevím co bude ,,potom“. Nevím jestli se vrátím, nevím jak budu žít a se Staňou už vůbec nevím. Nevím jestli mu dokážu odpustit, že jsem se ocitla tady, Jednou větou mohl všechno zvrátit a neudělal to. Já mohla být doma s klukama a nemuseli to mět tak složité. Ještě mě při těch všech procesech, soudech, vyšetřováních vydíral – psychicky. Vyhrožoval že si něco udělá – stál v jídelně s flintou pod bradou a že se zastřelí, já jsem se s ním o tu flintu přetahovala, prosila jsem ho. Nakonec jsem mu ji jaksi sebrala. Jen řekl, když půjdu sedět já, půjdeš aj ty! Dneska už vím, že to s tou flintou bylo z jeho strany jen demonstrativní, nic by si neudělal, protože je to zbabělec, což mně už dokázal v životě několikrát (k tomu se ještě později vrátím). Ale v tu chvíli jsem se opravdu bála. Snažila jsem se ho celý život ve všem podržet, být s ním hlavně ten poslední rok a to jsem ho mohla udat za ta znásilnění a jen ho nenávidět. Nenáviděla jsem ho, ale stejně jsem stála při něm. Všecko se ve mně bilo, křičelo to ve mně, ale furt tam bylo aj něco z toho jak moc jsem ho milovala. Snažím se aj teď, píšu mu často a snad hezké dopisy, pořád se snažím... Nevím jestli už není pozdě, pozdě na všecko, ale dokážu žít bez něho? V hloubi své duše nebo srdíčka nebo co tam vevnitř vlastně máme ho miluju a nebo ho mám ráda. A nebo je to jen zvyk? Strašně moc se trápím a nevím co s tím. Jsem teď taková rozpolcená, pořád nad tím přemýšlím. Bojím se co bude... Kluci psali – konečně po měsíci. Pavel psal, že Lenička má takové tušení, že budu v listopadu doma. Tak jsem mu odepsala, že to asi těžko, že na zázraky už nevěřím, ale Leničce že moc děkuju. Psal že její rodiče jsou na něho moc hodní a všecko vědí a že ho málem adoptovali a pomalu ho nechtěli pustit dom. Aspoň že v tom má kluk štěstí. Majka psala, Pavlínka a Anička. Takže furt mám co dělat. Peťa psal, že kilovku mně pošle příští týden. A Majka by mně taky měla poslat kilovku. V práci v pohodě, hledím si svého. Malé problémy s Mirkou, ale ty budou pořád, pokud tu bude. Ona prostě nemože existovat bez vyvolávání konfliktů. To že mně prohlíží všechno co jsem udělala, to už jsem si zvykla. Už jí aj Irina řekla že to není její věc a nemá to dělat. Ale myslím si, že je to u Mirky úplně zbytečné. Vždycky si něco najde a když to nebudu já, bude to nějaká jiná oběť. Ve středu jsem byla u komise a jsem zařazena do školy. Akorát stěhovat se hned tak nebudeme. Neví se kam nás dát. Není pro nás místo. Mistrová nám říkala, že dozor má odcházet celý do Světlé nad Sázavou. A ostraha půjde na Béčko. My školačky možná na Éčko, ale asi si budeme nějaký ten týden počkat. To by znamenalo, že v práci zůstaneme jen my dvě s Andreou (což mě moc netěší). Jsme totiž na ostraze. Budeme zaškolovat nové... Jana má 20.9. komisi na PP a místo ní půjde taky někdo z ostrahy. Sere se do toho Andrea, chce tu mět samé svoje ,,kamarádky“ a přítelkyně. Já se k tomu radši vůbec nevyjadřuju. Ve čtvrtek jsem psala dopis klukom – plakala jsem, jen tak tiše a naráz mně ženské začaly nosit na postel kapesníky. Dělají si ze mě srandu, chápou mě a chců mě rozveselit. Dneska jsem si chtěla umýt hlavu a zase tekla jen studená voda. Nechtělo se mně čekat až poteče teplá, už mně bylo zima. Umyju si ju zítra. Teď večer jsem se rozčílila – napřed tu Jarka nabízí topinky, tak jsem si jednu rozdrobenou půlku vzala a pak tu řve, kdo její kamarádce snědl večeřu. Řekla jsem, že jsem si jednu půlku vzala, když nabízela. Řvala tu jak pavián až ju musela její kamarádka Marcela okřiknůt, ať toho nechá, že stejně nemá hlad a na topinky ani chuť. Jarka byla protivná jak noc. Věčně jí něco zpravuju, jednou tepláky celé přešít, podruhé košile upravit na ňu a teď chtěla upravit další tepláky. Řeknu jí, že teď na terapii nepůjdu. Takže oprava zatím nebude (na terapii jsou šicí stroje a já mám povoleno kdykoliv si sednout ke stroji a dělat si svoji práci). To je úplně stejný scénář aj s Moniků. Furt je na mě protivná, ale když něco chce tak se lísá a je samý úsměv. Teď zase ve středu jedna cigaňa chtěla abych jí spravila montérky. Zpravila jsem jí je na terapii. Naštěstí jí byly dobré, ono se to bez vyzkoušení blbě opravuje. Dělám to sice na té terapii, do práce to už nosit nechcu, ale terapie je můj volný čas a mohla bych dělat své věci, bavit se jinak. Jsem prostě blbá... Na terapii chodím moc ráda, je nás tam vždycky jen pár, terapeutky jsou obě senzační a pokecám občas aj s chlapama. Teď tam byl ten Slovák a říkal, že mě moc rád vidí, že jsem takové sluníčko ve tmě. A pak říkal: ty to dobře víš, poznala jsi to, že tě rád vidím. Chodí k nám na prádlo a je fajn. Je tam dost kluků, kteří jsou fajn, normální a dá se s něma mluvit. Tady na patře z těch tupých ženských už začínám blbnout. Je to tu z 90% IQ šumící trávy a nebo houpacího koně. A to urážím tu trávu aj toho koně. Mnohdy se mně tu chce něco říct a nebo se smát – když slyším jejich hovory. Hodně se tu mluví cigánsky. Radši dělám že neslyším, nevidím a nerozumím. Blance ten kluk Vašek, co si s ním píše, poslal svůj nakreslený portrét v moc pěkném rámečku. Psal jí, že rámeček dělal sám. Šikovný klučina. Blanka má 14.9. komisi na PP. Jsem strašně zvědavá jestli projde. Čeká na tu komisi sedm měsíců. Právník co ji dělal podklady pro tu komisi ju prej stál 27 tisíc.
