Čtyři roky v lágru - 31. část
9.8. 2000 středa
Včera jsem dostala dopis od Staně, Ale že by psal tak jak diktoval dopis Blance, to ne , všecko při starém. Aspoň nějaký, hned jsem mu odepsala. Už se bojím co je ze šviců a s klukama. To se ještě nestalo, že by tak dlouho nenapsali a ani Lucka nepíše... Počkám pár dní a pak zase napíšu já. Co se děje nevím. Staňovi jsem popřála k narozeninám. Psal mně že návštěvu má na 27.8. Snad si napsal aj ten balík. Je mně strašně moc smutno, ale tak moc, že mám pocit že mně praskne stdíčko. Nevím jestli si to umíte vůbec přrdstavi, tu bolest... A tady jsou některé ty ženské tak strašně zlé a zákežné. Některé jsou primitivní, dokonce negramotné – v dnešní době. Uvedu příklad tuposti, stalo se mně to před pár dny. Bude to vypadat jako vtip, ale vtip to opravdu není: Před pár dny přijela nové cigaňa. Asi jí o mně řekly ženské, došla za mnou na kulturku a říká mně tím cigánským přízvukem – ty, přečti mně dopis co mně došel. A podávala mně dopis. Říkám jí jo, sedni si vedle mě a poslouchej – začala jsem číst, obsah dopisu není důležitý. Tak čtu a jsem asi u druhé věty a ona na mě křičí – přestaň, přestaň! Já jsem přestala a hledím na ňu, a ona mně říká: zacpi si uši ať neslyšíš co čteš! Je to absurdní, ale je to pravda. Potom došla ať jí napíšu dopis pro svého frajera. Že mně bude diktovat. Bylo to příšerné co diktovala, ale co, je to její dopis. Skončily jsme já jí říkám ať se aspoň podepíše. Ona mně odpověděla – šak já neumím psát ! V roce 2000, ženská zhruba v mojích letech a ona neumí číst a psát! Vždyť v době kdy jsem chodila do školy byla povinná školní docházka! Kde byla tato ženská? A takových je tu víc. Některé se umí aspoň podepsat. Pak se mně nemožete divit, že jsem smutná a zoufalá. V práci je to teď poměrně klid, jen dneska jsem řekla Andrei ať si ze mě nedělá srandu a nerýpe do mě. Jen mně odpověděla ,,co pořád máš“. Mám jí po krk a nejenom jí, ale já to vydržím. V pátek jsem byla na první schůzce ,,školaček“. Vypsala jsem přihlášku a do konce srpna bych se měla stěhovat na Áčko. Je to budova přilepená kolmo k budově Dé. Vchod je ze stejného dvora, ale vycházky jsou v jinou dobu než má Déčko. Bude nás tam méň a měli by nás hned přeřadit do 1-DS. Což je mírnější režim. Od nás z pokoje půjdeme čtyři a půjde aj Ivana z Blančiného pokoje, z D3. Poslední dobou mě tu nic nebaví. V nedělu jsem celé odpoledne prospala. A vůbec, poslední dobou dost odpoledne spím. Pro mě je spánek hrozně osvobozující. Je v něm takový vnitřní klid. Dneska dopoledne u nás na patře řádili benga, filcuňk byl prej pořádný. Dokonce mně chtěli aj postrhávat moje fotky z bunkru. naštěstí je ženské ukecaly a nestrhali to. Ale do zítřka to má být pryč. Jak jsem došla z práce, tak jsem to sundala a uklidila jsem si to do bunkru. Na terapii jsem šla do dílny za chlapama – Broumová mně to dovolila. Zeptala jsem se jich, jestli mně nemožů udělat nějaký rámeček, abych si tam mohla dát fotky. Kluci tam jeden měli hotový, tak ho vydolovali z haldy materiálu a že jestli može být takový. Jasně, jsem řekla, odpověděli, že si ho možu vzít. A na cimře jsem si tam hned dala fotky a mám krásnou nástěnku. Dneska už pokračovat nebudu, jsem unavená a stejně bude za chvilku večerka.
11.8. 2000 pátek.
Dneska jsem přišla z práce a měla jsem dva dopisy, vlastně tři, v dopise od Pavlínky byl aj dopis od Majky. Já jsem to tušila že je nemocná, že tak dlouho nepsala. Muselo jí být asi hrozně, protože jinak by napsala. Psala, že jí zablokovala krční páteř a nemohla se ani pohnout. Chudinka, je mě jí líto. Přes víkend budu psát dopisy. Pavlínce a aj Aničce, to byl ten druhý dopis dneska. Včera ráno se před jídelnou udělalo Andrei špatně, snad aj chvilku omdlela. Prej je kardiak. Zavolali chlapy a ti ju odnesli na nosítkách k doktorovi. Já jsem si pak šla k doktorovi pro léky – odvedli mě tam velitelé a tam říkali, že měla jen hodně nízký tlak. Doktor jí dal injekci a odpoledne už byla dobrá. Mně v ordinaci nemohli najít kartu, mají tam bordel. Tak mně doktor nemohl napsat léky. Ale že až to sestry najdou, tak mně pošle léky po nějakém veliteli. Povykládala jsem si s doktorem o těch drahých lékoch. Nakonec jsem řekla že jo, že to zase zaplatím z kapesného. Taky mně ještě napsal nějaké léky místo pangaminu. Že jsou moc dobré a vyčistí se mně po nich pleť. Já mám obličej sice čistý,bez akné, bez černých teček, ale proč né. S doktorem se dobře povídalo. Já mu říkám – máte tam v čekárně dost pacientek a on mně odpověděl, ale s váma se dá povídat, ony počkají, nepracují a válí se na barákoch. Pangamin je ve věznici zakázaný, protože se z něho dá udělat ,, čůčo“, alkoholický nápoj. Pangamin jsou vlastně kvasnice a ty s cukrem a vodou kvasí. Já mám pangamin ještě v krabičce s lentilkama od návštěvy. velitel mně potom řekl, že mně ty léky nechá na režimu (místnost kde sedí velitelé co mají službu), až půjdu z práce se mám o ně přihlásit. Ve věznici totiž nemože jít mukl – vězeň nikde sám. Všude doprovod. Někdy si dělám srandu, že nás budou vodit aj na záchod. Katry jsou mezi patry zamčené, jen na vycházku se otevřou na čtverce a trojce naráz. Jsme obě patra ,,ostraha“. Jednička a dvojka je to stejné, oni jsou dozor. Naše dílna a sklad máme volný pohyb. Nosíme oranžovou pásku a možem sami na režim, z dílny a skladu k jídelně. Takové trošku privilégium. V práci se debatovalo o Andrei. Ani jsem moc neposlouchala, ony seděli vedle u stolu (průchozí místnost mezi skladem a dílnou, bez dveří) a já jsem na dílně šila. Po obědě si mě Irina zavolala ke stroji a zeptala se mě, co jsem měla za problém s Mirkou, když ona byla ten týden na ošetřovně s tou nohou. Řekla jsem jí, že žádný velký problém nebyl a nebo o něm nevím. Jen samé menší, které jsou u Mirky běžné, protože ona Mirka je automat na problémy a moc ráda je vyhledává. Chvílu jsme se bavily o všem možném a Irina se snažila hrát na psychologa. Že co tu jsem jsem moc smutná a ona ví, že často u stroje brečím. Že vidí jak jsem nešťastná a prej to chce víc sebevědomí a takové ty řečičky. Asi to odkoukala od psycholožek, ke kterým tady občas chodí. Řekla jsem jí, že jsem smutná, brečím, ale není to že bych byla nešťastná v práci, jsem tu naprosto spokovená a tuto prácu mám moc ráda. Jsem smutná proto, že mně chybí rodina, přátelé. Že jsem v kriminále velkým omylem a s tím se nedokážu smířit. Musím mět pořád co dělat, abych to tady přežila...Neumím se přetvařovat, abych se smála když mně do smíchu není, Jsem jaká jsem a na stará kolena se měnit nemíním. Začala mně to vyvracet, že mám mět radost ze života a takové ty keci. Tak jsem jí řekla, že venku jsem rozhodně taková nebyla. Byla jsem veselá, sebevědomá a hrdá žena. Přesto jsem byla skromná a spravedlivá. Co je to za život tady? Tady je mně z mojích vlastností prospěšná akorát sebeúcta, abych si nepřestala vážit sama sebe. A bylo to tam zas – můj pláč. Vzpomínky... Irena se omlouvala, že mě nechtěla rozbrečet. Řekla jsem jí, že to není její vinna. Že to prostě neumím ovládnout... Řeč jsme skončily tím, že Irena prohlásila, že by si někdy, jak bude čas a příležitost chtěla se mnou povykládat. Odpověděla jsem, že nejsem proti, že si s ní ráda popovídám. Irena si mě zavolala po obědě a strčila mně do kapsy novou žíňku na nádobí, tak aby to nikdo neviděl. Ptala se mě jestli jí upotřebím. Samozdřejmě že ano, jsem jí odpověděla. Schovala jsem si jí do pytlíčku s příborem. Nevím co se s ní stalo nebo co bude po mně potřebovat, ale tady jak začne být někdo na někoho hodný a navíc na mě, mě začne v hlavě svítit červená kontrolka – jako POZOR. Včera jsme po večerce měly pěkně rozchechtaný večer. vykládaly jsme blbinky, dělali jsme srandu ze všeckého a to až do jedenácti a potom se mně ráno nechtělo vstávat. Ještě že je pátek. Odpoledne po práci jsme musely školačky zase do školy na pokec. Pustila nám učitelka kazetu ze závěrečných zkoušek. Byly jsme tam do pěti. Stěhovat se budeme koncem srpna, půjdeme ke komisy. Tam nás přeřadí oficiálně. Ale zatím není 100%, že to bude to Áčko. Uvidíme. Z kapesného budu mět zase houby.Na léky mně tentokrát půjde 250,- korun. Na cimru se z Brna z psychiatrie vrátila Eva Kušněráčka a navíc jde s náma do školy. tak nás z pokoje jde teď pět. Na večeřu byly nudle s mákem. Půlku jsem vzala do misky a na cimře jsem to dala Monice.Monice jsem tento týden natočila vlasy na moje natáčky. V pondělí a včera, moc jí to slušelo. Slíbila, že mně je vyčistí, jsou to takové natáčky jak se suchým zipem. Vlasy se tam krásně přichytí, ale drží se v nich vlasy. A musí se čistit... Mám půjčený TETRIS, tak občas večer hraju. Už jsem nahrála 26 tisíc. Rekord je tam 30 ticíc, já ho ještě překonám. Dneska jsem nad strojem v práci zase brečela. Zase mě to přepadlo – myšlenky...
