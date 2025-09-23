Čtyři roky v lágru - 30. část
30.7. 2000 neděle.
Ráno při cestě na snídaní jsem stála s Ivanou a povídaly jsme si. Přišla k nám Blanka a hned, že mně chce něco říct a táhla mě pryč od Ivany. Pak mně řekla, že našla tu svoji fotku a že ji mám poslat Staňovi, aby jí ukázal tomu klukovi co píše Blance. A že mně jí má Staňa hned poslat zpátky. Na fotce je vyfocená někdy tak před deseti rokama. Taky mně řekla, že po snídaní chce se mnou mluvit. Šla jsem zpět k Ivaně a šlo se na snídaní. Ivana je na Blanku hodně naštvaná, protože jí Blanka dělá jen naschvály. Blanka je prostě bezohledná a myslí jen na sebe, druzí a názory druhých ju naprosto nezajímají. Zásadně Ivaně o víkendu zhasíná světlo v devět a někdy aj dřív (večerka je v jedenáct o víkendu). Vůbec ju nezajímá jestli někdo čte a nebo píše... A ve všední den, kdy je večerka v devět, Blanka dělá bordel ještě aj o půl jedenácté. Blanka v kriminále nepracuje a vstávat v pět nemusí. Po snídaní šla Ivana uklízet cimru a já jsem si teda sedla k Blance, co je tak důležitého. Začala pomlouvat Ivanu a všechno obracet proti ní. Řekla mně abych se s Ivanou nebavila, řekla to ale takovým tónem, jak kdyby mně to přikazovala. Že jsem hodná a naivní a Ivana mě jen využije. Řekla jsem jí na to, že naivní už dávno nejsem a nikým se využívat určitě nenechám, že z toho už jsem dávno vyrostla. Tak jsem ještě zjistila, že Blanka ještě aj žárlí. Jestli si myslela, že já se budu bavit jen s ní? Kde žije? Já jsem svéprávná normální ženská a nikdo mně nebude nic přikazovat! Ona si myslela, že když furt brečím, že se se mnou nebude nikdo bavit a já budu odkázaná na ňu? Já se umím o sebe postarat i když brečím. Blanka chce všechno vlastnit – lidi, věci... Pokud jí druzí nejsou po vůli, tak jim pěkně znepříjemňuje život. Taky mně řekla, že chce vrátit to pruhované tričko (nosím ho občas jako šatičky) a abych jí ho oprala. Řekla jsem jí, že je vyprané a že jí ho donesu hned. Prý kdyby šla dom z komise PP a nebo na fax, ať má všechno nachystané. A že mně prej potom v igelitce nechá nějaké věci, které si dom brát nebude. Nechá je u jedné holky na patře a ta mně to předá. Ještě dom nejde, ale přeju jí to, ať jde, má doma děti. Blanka říkala, že se Zuzaně zdálo o botách a o ní a to znamená, že půjde dom. Na vycházce po obědě jsem seděla na lavečce s Ivanou a Blanka zas letěla k oknu za Zuzanou, přesto byla nafučená, že sedíme spolu. Ale ona se pak baví se Zuzanou a já tam sedím sama jak blbec. Začalo pršet, tak jsme šly na barák. Řekla jsem Ivaně ať přijde za mnou na cimru, na naše patro. Přišla a já jsem jí uvařila horkou čokoládu. Bála se, že jí zavřou katr, tak seděla jen chvilku. Potom šla aj s mojím hrníčkem k sobě o patro níž. Zítra mně hrníček vrátí. Zase se na cimře probíral sex – hodně jsme se nasmály, hlavně Monice. Já jsem potom z Boženkou udělala pomazánku z rybiček. Celkem se povedla i když tam pár surovin chybělo, improvizace, ale chutnala všem. Dopsala jsem dopis Staňovi a potom jsem vyšívala. Nějak ten čas zaplnit musím.
31.7. 2000 pondělí
Dneska hned ráno se mě v práci Zuzana zastala. Měla jsem nachystané blůze pro Ivanu a dva batůžky k nám na patro a Mirka s Andreou zase měly připomínky. Zuzana řekla, že na co to nové prádlo je, že se má dát lidem. Zuzana měla totiž nachystaných dost věcí pro své známé. Zato Jana mě zklamala. Napřed mně řekla, že si mám vzít nové batůžky a potom mně před Mirkou řekla, že když se to nesmí, tak ona s tím nemá nic společného a nemám ji do toho tahat. Hned ráno jsem Evičce a Jarce spravila tepláky a taky jsem je dala oprat do pračky. Po poledni Andrea nadhodila, že nemáme prát prádlo druhým ženským, ale jen sobě. Narážela hlavně na Zuzanu, protože ta pere všechno Blančino prádlo a ještě dalším ženským od nich z patra. Každý den toho tahá plnou velkou tašku. Andrea to řekla zrovna když já tam mám ty tepláky. Andrea za mnou došla, že potřebuje nadstavit dvě montérkové blůzy pro svoji známou. Tak jsem jí to nachystala. Dneska to v práci rychle uteklo. Po práci jsem šla na vycházku na dvůr. Ivana už seděla na lavečce, tak jsem si sedla k ní. Blanka venku nebyla. Došla za náma až na konec vycházek. Na němčinu jsem dnes šla. Celkem mně to šlo. Místo večeře jsem si umyla hlavu a natočila si vlasy. Evička mně dala malou nutelu, tak jsem ju snědla a zapila to horkou čokoládou. Došla bláznivá Máňa ze čtverky a chtěla za čtyři známky trochu kafé. Tak jsem jí dala malou skleničku kávy a mám známky. Dobrý obchod. Evička chce se mnou mluvit. Nevím co chce – uvidím.
3.8. čtvrtek
V úterý při kantýně se mně povedl pěkný kousek. Na vycházce mě začala otravovat jedna cigánka. Ať prej jí koupím v kantýně nějaké sladké. Chvílu jsem se s ní dohadovala, že peníze na kontě nemám a nakupovat nejdu. Potom, že mně dá prstýnek a chce bonbony a ještě něco. Řekla jsem jí ať ukáže prstýnek. Prstýnek byl stříbrný kroužek, celkem pěkný. Řekla jsem jí, že jí dám sáček tvrdých bonbonů a čaj. Tak že jo. Šla jsem pro to na patro a hned jsem jí to dala. Mám prstýnek pro kluky. Prstýnek je kroužek s vybroušenýma křížkama, je to spíš pánský prstýnek, moc hezký. V práci celkem fajn. V úterý bylo prádlo, udělala jsem podhlavníky – Andrea přišla zkontrolovat, kolik jich mám na opravu. Už jich není tolik, protože už jsem je za ty předešlé opravy dala do pořádku. Nachystala jsem Andrei další nadstavené blůzy co po mně chtěla. Nevím pro koho to má a je mně to jedno. Pracovky chtějí být oblečené i když jsou silnější a je jedno, jestli jsou to Andreiny kamarádky nebo přítelkyně. Já su v práci a je mně jedno co šiju. Ve středu jsem se vrhla na podhlavníky, není jich moc. Ve čtvrtek v půl desáté jsem byla se všema opravama hotová. Opravila jsem Evičce ubrus na bunkr a dala jsem ho oprat aj s mojím ubrusem. Ještě jsem si ušila nový pytlíček na příbor. Starý se mně proděravěl. Aby se mně neroztrhal aj ten nový, tak jsem si do pytlíčku všila na knoflíky – ještě jeden pytlíček, menší odepínací. Takový zlepšovák. Na deset hodin se mně nahlásil právník, velitelka mně to řekla večer před sčítákem. Benga pro mě přišli ve dvanáct hodin. Právník dojel až po obědě. Příjemný člověk... Já si chcu totiž podat odvolání k Ústavnímu soudu co se týče mého trestu a odsouzení a zažádala jsem Advokátní komoru o právníka Ex offo. Probrali jsme celý můj případ (už měl u sebe náš rozsudek ,,jménem republiky“), řekl, že udělá všechno co bude moct, že všechno napíše a podá k tomu Ústavnímu soudu. Vzal si telefonní čísla na kluky, kdyby bylo něco potřeba a že si napíše jména mojich vychovatelů a v nutném případě mě u nich nechá vzkaz. Jinak mně pošle dopis. Dost jsme si popovídali a hodně mně spravil náladu. Vrátila jsem se do práce a ženské na mě, že mě nepoznávají, že jsem celá jiná – co se děje. Dokonce jsem dělala aj srandu. Jinak jsem všude, hlavně v práci hodně vážná, smutná a uplakaná. V úterý mně došel dopis od Staně a od Pavlínky. Začala jsem hned odepisovat. Staňa mně psal, jestli mně dala Blanka přečíst dopis od Vaška (kluk který Blance začal psát). Že dopis Vaškovi pomáhal psát a diktoval mu většinu. Že myslel při tom na mě a ten dopis patřil spíš mně než Blance. Dneska ten dopis došel Blance a dala mně ho přečíst – Proč teda Staňa nepíše takové dopisy mně“. To co píše v dopisech mně, to se nedá srovnat! Nechápu to nebo možná chápu. Jeho chlad a prázdné slova v dopisech o tom říkají svoje. A teď naráz že myslel na mě? To teda nevím, ale přetvařování a přehrávání nesnáším... Blance se ten dopis nelíbil, prý je moc drzý a prej co jí má co posílat pusu, když ju vůbec nezná. Ale co se líbí Blance... Musela jsem ju přesvědčovat, že ten dopis je moc pěkný a že to ten kluk myslí dobře a nic tím nesleduje. A že ju vlastně zná, Staňa ju zná mnohem dél než já (ještě když byla normální holka – normální? Ona prej byla vždycky moc namyšlená) a vykládal Vaškovi o Blance. Blanka vlastně vyrůstala a bydlela v lese na hájence. Její taťka byl hajný a byl občas šéfem Staně. Když potřeboval v lese přidělit práci, tak jezdil k ním dom. Staňa znal Blanku vlastně od roku 1976. Já jsem ju poznala o dva roky pozdějc. Blanka se nakonec nechala přesvědčit, tak že mu ještě napíše. Včera jsem ani nebyla na terapii, vyšívala jsem na cimře a aj dnes jsem vyšívala. Ani jsem dneska nešla na večeři. Zítra v práci přeberu prádlo, dneska jsem to nestihla byla jsem u toho právníka a vrátila jsem se až na konec směny – a to jsem stihla akorát se vykakat, ani jsem se nesprchovala a ani na baráku jsem se večer nešla sprchovat, jen jsem se umyla. Orgazmus naposled v pondělí... Dneska se mně celou noc zdálo o želvách a sklepu plném brambor. Divný sen a nejde mně vůbec z hlavy.
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - 29. část
29. část mého příběhu popisuje všecko co mě potkalo ve věznici. Od mého zadržení přes práci ve věznici, jak tam jdou dny jeden za druhým. Radosti-těch je míň, strasti, bolesti, křivdy, šikany. Život za mřížemi očima jedné ženy...
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - 28. část
28.část příběhu, moje zadržení a převezení do Brna.Eskorta do Pardubic, nástup do práce ve věznici a dny tam jeden po druhém.Pobyt ve vězeňské nemocnici v Praze. Dny které ubíhají stereotypně jeden jako druhý jen s malými změnami.
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - 27. část
27. část příběhu, moje zadržení a převezení do Brna. Eskorta do Pardubic, nástup do práce ve věznici a dny tam - jeden po druhém. Pobyt ve vězeňské nemocnici v Praze. Dny které ubíhají pomalu stereotypně a všechny podobně.
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - 26. část
26. část mého příběhu, všecko od mého zadržení, převezení do věznice v Brně a dnech tam strávených. Eskorta do věznice v Pardubicích, můj pobyt tam. Nástup do práce ve věznici den po dni a pobyt ve vězeňské nemocnici v Praze.
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - 25. část
25. část příběhu, moje zadržení a převezení do věznice v Brně. Následně eskorta do Pardubic. Život(?) v Pardubicích, tam nástup do práce, dny tam prožité. Pobyt ve vězeňské nemocnici a návrat zpět do Pardubic. Den po dni ve vězení
|Další články autora
Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“
Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na...
OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas
Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké...
Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou
Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a...
Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena
Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech...
Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo
Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo...
Skončí státní buzerace i zelené šílenství, slíbili Motoristé na závěr jejich kampaně
Přímý přenos Motoristé v úterý zahájili na hlavním nádraží v Praze v prostorách Fantovy budovy závěrečnou fázi...
Redlův blízký odkryl, jak se měly porcovat zakázky. Posílal jsem peníze STAN, řekl
Druhý den hlavního líčení v kauze Dozimetr vypovídá Pavel Kos. Spolupracovník hlavního obžalovaného...
Pozor u urny. Pošta roznesla po České Lípě špatné volební lístky
Obyvatelé některých částí České Lípy dostali do schránek chybné volební lístky. Místo pro Liberecký...
Nalepili se na nás mafiáni, ale teď jsme čistí. Rakušan reaguje na Dozimetr u soudu
Hnutí STAN podle jeho předsedy a ministra vnitra Víta Rakušana nemá žádné peníze, které by jen...
- Počet článků 30
- Celková karma 12,84
- Průměrná čtenost 331x