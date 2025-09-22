Čtyři roky v lágru - 29. část
29.7. 2000 sobota.
Už od čtvrtka píšu Staňovi, každý den kousíček. Ať má co číst. Píšu mu tam taky, aby moje dopisy schovával a nezahazoval. Že to jednou přidám k tomu mojemu psaní, abych mohla napsat tu knížku co mám v plánu. V dopisech jsou moje myšlenky, poznatky a v těchto mojích zápiscích pokračuju a popisuju život ženy za mřížemi, mimo jiné. Některé se překrývají, ale to si časem všechno vytřídím a poupravuju. Píše se rok 2000 a já tu budu (nebo v jiné věznici) ještě čtyři roky, pokud mě pustí na PP. Pokud ne, pět let to jistí.. Hned ráno v pátek jsem začala makat. Roztřídila jsem si košile a začala jsem opravovat. Všecko mně šlo od ruky, zvládala jsem. Potom Zuzana nařídila, že se bude uklízet a zametat. Na mě vyšla dílna (kde je nejvíc bordelu a práce). Napřed jsem šla svázat vyřazené košile a dát je na koš s vyřazeným prádlem. Byla tam u stolu zrovna Mirka a prej co to je? Řekla jsem jí, že vyřazené košile asi za tři prádla. A šla jsem si zase dělat své. Za chvilku drnčel zvonek u dveří, Tak jsem se šla podívat. Byla to šéfová Bělohoubková a už stála u Mirky u stolu a Mirka měla rozložené ty moje vyřazené košile. Prej proč jsem je jako vyřazovala – říká Mirka, když jsou dobré, co na nich je špatného? Tak jsem jí aj před šéfovou řekla, že už se nevyplatilo je zpravovat, protože by tam bylo víc látání než samotné látky, navíc už jsou úplně vetché – papírové a trhají se samy. Tak prej jsem je neměla látat a měla jsem je dát na stav, do skladu nezalátané. Řekla jsem jí ,, abys mě zase mohla seřvat, že jsou tam nezalátané díravé košile“. Paní Bělohoubková jí řekla, že ona by takové košile vyřadila taky a že černé košile stejně dobíhají, řekla Mirce ať se nerozčiluje, že nemá proč a já že jsem udělala dobře. Mirce a Andrei tím dost vyrazila dech a nevěděly co jí mají odpovědět. Tak Andrea to začala zamlouvat, že kolik je košilí na stavu a na skladě. Odpověděla jsem jí, že asi 120 kusů a na skladě 20. Řekla na to ,,to je dost, myslela jsem, že tam skoro nic není“. Řekla jsem paní Bělohoubkové, že paní mistrová mně říkala co se mně nezdá a opravdu je škaredé tak to mám vyřadit. A šla jsem si dělat svoji práci.Ta Mirka mně prostě nedá pokoj a furt bude buzerovat a rýpat do mě. Vždyť já bych jí mohla dělat mámu, spratkovi jednomu. Andrea přišla za mnou, že jestli mám přebrané prádlo ať teda pozametám. Řekla jsem jí, že mám prádlo nejen přebrané, ale všechno aj poopravované a to jak pánské tak aj dámské košile. Vyrazila jsem jí tím dech. Ony jen přebraly prádlo z prádelny a zase nic neudělaly. Zuzana už od úterka nedělá vůbec nic, jen si fušuje svoje věci a snaží se poroučet – hlavně mně. O čtvrt na dvě už jsem byla aj osprchovaná a úplně normálně jsem si sedla ke stroji, dala jsem si nohy na koš s prádlem a nic jsem nedělala. Zase přišel za Andreou velitel se dvěma muklama – údržbářema, ten jeden asi chodí za Andreou (i když Andrea je lesba a má na baráku kamarádku, navíc nesnáší chlapy). To jim pak Andrea uvaří kafíčko a jen se chichotají. Jen vždycky mají strach aby nedošla mistrová nebo šéfová, aby neměli průser včetně velitele. Nic jsem nedělala až do konce směny. Já se budu dřít a ony se budou akorát bavit a chichotat. Taky na ně něco vím, chodí za Andreou a teď aj za Zuzanou dva, možná tři velitelé (o dvou vím 100%), nosí jim vodku,drogy a léky. Taky ve sklade vyřazeného materiálu Andrea šoustá (souloží) s veliteli, těma dvoma. Za to má ten chlast a ostatní... Napřed to byla jen Andrea s Marikou, Marika odešla a Andrea má novou kumpánku Zuzanu, bývalou feťačku, která fet aj vařila a prodávala. Dostala osm roků. Všecko jsem to zjistila úplně náhodou a pak jsem si dala 2+2 dohromady a jen sledovala. Jen musím mět v ruce nějaké důkazy, zatím je to u mě jak v trezoru, ale klíček od trezoru mám... Tak si žijeme u nás v práci. Ještě se k tomu určitě vrátím. Odpoledne když jsem šla z práce, už na mě čekala Blanka. A prej kde si, já už o tebe měla strach (spíš chtěla po mně jídlo, já jí ale nic nedala). Řekla jsem jí, že jsem byla na filcuňku a že mně není pořád moc dobře, že mě pořád strašně bolí ty záda (což je pravda). Nebyla jsem totiž ve čtvrtek na němčině. Nebyla ani Evička, měla migrénu. Budu muset na tu němčinu přiště jít a nějak to vydržet. Chodí za mnou Ivana, co mám od ní ten prstýnek a co je s Blankou na pokoji. Celkem si máme o čem povídat. Taky máme dost stejných názorů a to nejenom na Blanku. Ivana byla účetní a dělala nějaké účetní machinace. Jestli zpronevěřila peníze, to nevím. A neptám se, co bude chtět, to mně řekne sama. Odpoledne jsme se na cimře bavily o všem možném – dělaly jsme srandu, smály jsme se a Monika začala ,,s kým by šla spát z cimry“. Že s Aničků, Boženků a jmenovala dál. Když řekly ženské a co Jaruška (jako já), začala se chichotat a zalezla do postele. Dneska ráno řekla, že já jsem pro ni ženská na úrovni a bez chyby jak na těle tak na duši. Že mám nádherné tělo, kůži, krásné zuby, nádherný úsměv, vlasy. Že jsem prostě kus a že kdyby měla před sebou ještě dýl trest, tak bude dělat všechno pro to aby mě sbalila. Řekla jsem jí, že jí děkuju za chválu, ale že má smůlu, protože jsem na chlapy a radši si to udělám sama než se ženskou. Že možeme být maximálně přítelkyně, ale nikdy kamarádky (kamarádky jsou na sex do páru. Přítelkyně jsou fakt jen přítelkyně). Dopoledne Monika s Martou vařily pudink, každá jsme na to něco dala a já jsem dala oplatky a cukr. Dostala jsem plný talířek (můj nový modrý). Pudink byl aj s ovocem, čokoládou a piškotama. Protože jsem moc nesnídala – jen celozrnnou tyčinku a kiwi, na oběd jsem sice šla, ale snědla jsem jen maso(brambory s máčkou jsem vzala do ešusu Jarce). Tak mně ten pudink celkem přišel k duhu. Snědla jsem jen trošku. Po obědě jsem zůstala na vycházce a povídaly jsme si s Ivanou. probraly jsme všechno možné. Naše problémy jsou podobné. V pátek byla za mnou na pokoji a líbil se jí můj bunkr. Fotky na něm, kapsář uvnitř, ten obzvlášť. Ale jen si sedla u mě na postel, už ju volala Blanka – ať jí přinese batoh, že se jí nechce nahoru, protože byla na terapii a je moc unavená. Ivana byla zlá, že Blance nebude dělat služku a že ju to Blančino poroučení hrozně obtěžuje. Druhý na Blančině místě by se třeba urazil a už by neotravoval. Ale Blanka je prostě ofrklá a splachovací. Abych se vrátila k tomu pudinku, po obědě jsem teda snědla jen trošku, potom jsem vyšívala a psala chvílu Staňovi. Ve tři jsme šly na terapii, poslouchaly jsme vážnou hudbu – Smetanovu ,,Mou vlast“, vyšívala jsem při tom a plakala. Blanka seděla se Zuzanou, já jsem si jich moc nevšímala. Já Blanku nepotřebuju, vystačím si sama. Zuzana jí teď dělá poskoka, je tu nová a Blanku ještě neprokoukla. Ale na to dojde taky, všecky u nich na patře už ju prokoukly. Po terapii jsem dojedla ten pudink. Byl sytý a dobrý. Byla jsem po něm jakási moc plná. Pan farář dneska nepřišel, tak jsem pokračovala ve vyšívání. Poslední dobou se u nás na cimře nemluví o ničem jiném než o sexu. Jsou tu na cimře vlastně dva páry ,,kamarádek“, Monika s Martou a Jarka s Marcelou – ta přešla k nám ze sedmičky, aby mohly být s Jarkou spolu. Minulý týden v nedělu Monika s Martou tak vzdychaly – jak jedna tak druhá, že se mně z toho dělalo až zle od žaludku. Fuj!!! Nešlo to neslyšet a spát při tom už vůbec ne. A kam jít když bylo po večerce. Já orgazmus k životu potřebuju taky, většinou dvakrát týdně, ale pěkně tichounce, nikoho neobtěžovat. Včera večer jsem si zase povídala s Evičkou, pěkně dlouho. Říkala, že co by dala za takovou maminku jak su já. Že prý budu taková její maminka tady. Monika měla včera po obědě žlučníkový záchvat, dostala injekci. Pak za mnou večer došla, jesti nemám nějaký prášek od bolesti. Tak jsem jí jeden dala. Moc si ho ráno chválila, že jí po něm bylo dobře a brzo usnula. Ráda pomožu, když možu. Jsem sice v kriminále, ale chovám se ke všem slušně.
Jarmila Pavlíková
