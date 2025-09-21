Čtyři roky v lágru - 28. část
27.7. 2000 čtvrtek
Skoro celý týden jsem nepsala, nebyl čas. V sobotu před návštěvou mně bylo dost špatně od žaludku. Možná jsem byla moc nervózní před návštěvou, ale aj jsem snědla dvě topinky co mně udělala Jana z cimry. Večer mně ženské sháněly prášky na žaludek, aby mně nebylo tak zle a abych zítra byla v pohodě. Věděly jak moc mně na té návštěvě záleží. Všechny byly naráz na mě moc hodné až jsem se divila. Když jsem si chystala na ráno kapesník na návštěvu, tak si ze mě dělaly srandu, že jak mě znají abych si vzala radši zrovna prostěradlo. Hrozně jsem se bála, zároveň jsem se moc těšila. Na kluky, na švicu a vůbec... V nedělu ráno jsem vstávala dřív. Budila jsem aj Evičku aby všechno stihla, měla návštěvu na osm hodin tak jak já. Po sedmé hodině jsem se šla podívat na pinkponkárnu, jestli už nedojeli – je z tama vidět na parkoviště před kriminálem. Ještě tam nebyli. Nešla jsem ani na snídani. A potom jsem se šla dívat ještě několikrát a před půl osmé jsem už uviděla Peťovo auto. Ještě jsme musely na cimře honem sundat Evičce papírky z vlasů – natáčeli jsme jí je na ty papírky večer. Málem jsme to do osmi nestihly. Já jsem si honem vzala z kanceláře tašku z věcma na návštěvu a před osmou už mě volali. Tak jsme letěly po schodech aj s Evičkou jak blesky. Musely jsme ještě na filcuňk a pak jsem je uviděla, všechny v návštěvní místnosti. Seděli – jak jsem jim řekla, pod oknem v rohu místnosti. Přes slzičky jsem málem ke stolu ani netrefila. Poobjímala jsem se se všema, dokonce aj Pavlíček si nechal dát pusu. S Majkou jsme obě chvilku brečely. Ale pro mě je to už naprosto přirozené. Dala jsem jim věci v tašce, řekla jsem jim co tam je a že pexesa jsou pro Ondráška (Majčin nejmladší synek). Pak jsem sundala ty prstýnky a kluci si je hned rozebrali. Vůbec se nemuseli dohadovat, každý si hned šáhl po tom svém – Pavel si vzal ten plecháček a malý stříbrný a Peťa si vzal ten stříbrný rytý kroužek. Kluci si hned dali ty prstýnky na ruky a Pavel, že ten malý bude mět pro Leničku. Pak jsme si povídali a povídali... Taky, že mně do prášku na praní dali tričko, do vložek Pangamin a do lentilek taky Pangamin abych měla nějaké vitamíny. Dovezli mně aj čtvrtky upečeného kuřátka a řízky. Pak se došla vychovatelka zeptat, jestli chcu nákup. Chtěla jsem jen colu, Majka řekla, že mně ju koupí. Šli jsme do kantýny a já chtěla dvě coly, Majka řekla, že nemám kecat a vzala těch col pět. A prej ať si vezmu co ještě potřebuju. Tak jsem si vzala vitamín CÉ – TÉ – BÉ, a dva zapalovače pro holky na pokoji. A zase jsme si povídali. Čas rychle utíkal, šla jsem za vychovatelem, aby mně přebral ty balíky. Šel a ani se na nic nedíval, vzal tašku, dal je jen na bok ani ho nezajímalo kolik to váží (balík može mět jen pět kilo). Mělo to aspoň osm kilo. Tři hodiny uběhly strašně rychle, zdálo se, že jsme spolu seděli jen moment. Ani jsem jim nestačila říct všecko co jsem chtěla. Majka mně dala taky svetr co měla na sobě. Pavlínka mně ho vybrala. Peťa koupil v automatu kapučíno sobě aj mně. Moc jsem si pochutnala. Moje vychovatelka se došla podívat na moji rodinu. Majka říkala, že mně zkusí poslat nějaké věci v kilovce, co nevešlo do balíku a Peťa, že mně pošle erotické časopisy. Pak jsme se museli rozloučit, zase jsem brečela a Majka taky. Myslím si, že aj klukom bylo smutno, ale oni jsou chlapi... Oni odešli k autu a my na filcuňk. Musely jsme do naha a ještě se předklánět a dřepovat. Evička se tam rozčilovala. Já jsem to brala v klidu, bylo mně to jedno. Potom jsme se vrátily pro tašky na návštěvní místnost. Evička se mně nabídla, že mně pomože a jednu tašku mně vzala – jinak bych to stejně neunesla. Donesly jsme to na pokoj a já začala vyskládávat věci na postel. Byla toho plná postel. Modrunký bakelitový talířek a miska s víčkem, nazouváky a spousta dobrot. Hygiena a barva na vlasy. Vlastně všecko co jsem chtěla. Ženským jsem dala každé půlku tatranky a dva bonbony. Božence a Martě jsem dala zapalovače. Jarce jsem slíbila jedny brambůrky (byla na marodce). Chvílu trvalo než jsem dostala všecko nějak do bunkru. Taky jsem vytáhla to tričko z prášku na praní. Ženské jen hleděly. Ani jsem nešla na oběd. Nestíhala jsem. Řízky jsem rozdělila na čtyři kousky – největší jsem si nechala a tři menší jsem dala Evičce, Monice a Martě. A já si pochutnala ještě na kuřátku. Jednu čtvrtku jsem si nechala ještě na večeřu. Večer mě Monika nabarvila vlasy a já si je natočila a vyfénovala. Fén jsem koupila za tabák a kafé (Peťa nakoupil tabák a kafé do balíku). Za dva tabáky a dvě kávy jsem koupila zlaté naušnice (od Blanky, ciganě ze trojky). Mám od ní už ty hodinky a prstýnky. Ženským se moc líbila moje barva na vlasech. Že mně to prej moc sluší. Taky na cimře říkaly, že jsem klidnější a jen zářím. Odpoledne jsem byla za vychovatelkou v kanceláři, šla jsem tam k vůli škole. Povídaly jsme si dost dlouho. Řekla mně, že četla Peťův dopis a měla chuť ho vzít přečíst svojemu synovi. Že děti si začnou vážit rodičů až když už je nemají doma. To měla naprostou pravdu. Děcka vždycky všechno berou strašně samozdřejmě. Až když to nemají tak se diví. Ještě jsem aj stihla napsat dopis Staňovi, aby kluky 31.7. nečekal a napsal si návštěvy až ke konci srpna a aby jim poslal aj balíčenku. Neděla byla na mě moc rušná. V pondělí v práci jsem každé ženské dala dva bonbony. Taky jsem odepsala na dopis Pavlínce, co mně dovezli k návštěvě. Byla jsem odpoledne na němčině, moc mě to nebavilo – ba vůbec ne. Blanka je čím dál víc protivná a to se nám zdá všem co ju trošku víc známe. V úterý ráno při cestě na snídaní se mě Ivana z trojky patra ptala, jestli nevím kdo by koupil stříbrný prstýnek za tři stovky, že stál 1.800,- korun a má pravý kamínek. Řekla jsem jí, že aj já, ale tři stovky nedám a ještě bych zaplatila na dvakrát. Tak že si to rozmyslí a při obědě mně řekne. Jasně že s tím souhlasila a řekla mně co jí mám koupit. Odpoledne jsem jí v kantýně koupila co chtěla, bylo toho za 129,- korun. Ještě jsem jí dala pastu na zuby a byly jsme vyrovnané, dokonce naráz. Dala mně prstýnek a spokojenost na obou stranách. Ivana je Blančina přítelkyně, ale Blanku jsme obešly, aby nic nevěděla. Dneska mně Ivana řekla, že by se mnou chtěla na školačky ( jít na tu školu pro švadleny), tak jsem jí řekla, že se musí domluvit se svojí vychovatelkou. Ta dává doporučení. V práci je to zase hrozné, čím dál horší. Zuzana došla na dílnu poslední, ale je největší suverénka. Všichni všechno podle ní dělají špatně, jen ona je jednička. Šít pořádně neumí, jen trošku co ju naučila mistrová a Mirka. Do té doby nevěděla jak šicí stroj vypadá. Mistrová má dovolenou a kromě Aničky, Jany a mě nikdo nic nedělá. Že by si sedly ke strojům, to ani náhodou. Zuzana včíl sice dva dny u stroju seděla chvilkama, ale aby si fušovala svoje věci, Blančiny věci a ostatních ženských z baráku. Nic jiného. Andrea s Mirkou jen seděly a hulily. Dneska jsem zase byla v práci moc špatná. Zase naše krasavice našly chyby na mojí práci. Ale to že ony pomíchají prádlo při výměně, to je jim jedno. Já bohudík na výměně nebyla. Hlavně že Zuzana na mě řvala jak pavián, Irina má nohu v gipsu a Zuzanu pověřila dohledem nad náma. Tak dělala dusno. Hlavně že sama nic neudělala. Potom mě strašně rozbolela záda, jestli z toho stresu nebo co. V práci se to podobá psychickému teroru. Mám toho dost a zatím nevím co udělám, ale něco už udělat musím. V nedělu jsem si povídala s Janičkou. Je to mladá, hezká, tichá a hodná holka. Potom se zvedla a šla na chodbu, viděla jsem, že se jí chce plakat, ale stydí se. Za chvílu se vrátila, zavolala jsem si ji k sobě, řekla jsem jí ať si sedne ke mně. Nakonec mně plakala v náručí, nechala jsem ju vyplakat. Potřebovala by maminku a ne kriminál. Její matka je a byla alkoholička, rodiče se rozvedli, otec má novou rodinu. Nikdo za ní nejezdí, nikdo jí nepíše. Je to smutné. Řekla jsem jí, že tu budu vždycky pro ňu, když mě bude potřebovat. Ona mně řekla, že jsem skrytý ďáblík. Včera jsem si zase povídala s Evičkou, ráda si se mnou povídá. Říká že si se mnou može popovídat o všem – což tady asi dřív možnost neměla. Povídaly jsme si skoro tři hodiny, až do jedenácti hodin večer. Evička aj Janička mně vykají a říkají mně paní Jaruško. Hodně ženských mně tu vyká, což je zvláštní. Tady si většinou všecky tykají a i když jsem některým řekla, že mně mají tykat, přesto mně vykají. Včera jsem dostala dopis od Staně a od Lucinky. Od Lucky zase hrozný dopis. Četla jsem si ho na terapii, na baráku jsem neměla čas a hned jsem jí aj odpověděla. Ale poslala jsem to k nám domů a dala jsem tam aj dopis pro kluky, aby jí dovolili nechat si dopisy u nás a v jídelně jí vyčlenili jeden šuplíček. Je na tom blbě. Snad bude rozumná... Staňovi píšu vždycky průběžně, pošlu mu to asi v nedělu. V úterý mně došla kilovka od Majky. Měla jsem tam čaje, pastu na zuby, krém na ruky, vložky. Vychovatelka na mě, že by mně to neměla vůbec dát, nakonec mně to dala – jako že jsem zrovna šla z nákupu v kantýně a že jsem to zrovna nakoupila... Byla jsem moc ráda, že to tak dopadlo. Blance napsal ten Staňův ,,kolega“- ta je z toho celá vedle a hned mu napsala. V dopise mě pozdravoval Staňa, tak mně to Blanka vyřizovala. Staňa mně včera psal, že tomu kolegovi s dopisem pro Blanku pomáhal. Blanka měla oči na vrch hlavy z toho, že jí posílá pusu. Říkala jsem jí, že v dopisech je to normální. Dneska jsem nešla ani na večeři ani na němčinu. Po Ivaně jsem Blance vzkázala, že je mně moc zle, bolí mě záda a musím si lehnout, což je vlastně pravda a Evičku bolí hlava, má migrénu (taky chodí na němčinu). Nějak jí všecky máme plné zuby – je vypočítavá, závistlivá, falešná. A navíc lže, už několikrát jsem ju zastihla při lži. Prostě jsem jí přestala věřit. Snad se ten chudák kluk co jí píše do ní nezamiluje. Protože ona by ho jen využila a odkopla. Teď Blanka využívá Zuzanu co dělá u nás na dílně. U nich na pokoji s ní už ženské šílejí. Nechce nic na cimře dělat, včechno co nemají ženské schované a je to dobré, jim sežere. Řekly mně o ní – že je líná, nešikovná, chamtivá, lakomá... Přesně taková jak si ju se Staňů pamatujeme z venku. Prostě Blanka ,,z ciziny“, namyšlená podnikatelka. Ale s tím tady neuspěje, tady se to netoleruje... Majka mně taky v kilovce poslala dopis. Že z Pardubic dom dojeli dobře, po cestě se stavili na oběd a jak dojeli dom, šla hned spát. Kluci že byli taky unavení a že taky půjdou spát. Hlavně že dojeli dobře, aj sem se jim jelo dobře, nikde nebloudili a kriminál našli hned. Mám je strašně moc ráda – kluky ty miluju, Majku její děcka, Mirku, Lucku, Aničku. V nouzi poznáš přátele. Anička mně psala v pondělí. Se Štěpánem má jen problémy. Potom co ho ti kluci zbili je na tom zdravotně hodně špatně. Přála jsem jí v dopise ke svátku. A Lucce jsem přála k narozeninám. Prstýnek od Ivany je moc pěkný a na ruce mně sluší. Půjdu spát, už bude deset hodin a jsem unavená. Janička s Boženkou mně daly barevné papíry na psani a Janička mně ještě donesla z RENTISU, bílé papíry a obálky. Prý to mám za to, jak se k nim chovám a jak jim se vším pomáhám. Jsou to hodné holky.
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - 27. část
27. část příběhu, moje zadržení a převezení do Brna. Eskorta do Pardubic, nástup do práce ve věznici a dny tam - jeden po druhém. Pobyt ve vězeňské nemocnici v Praze. Dny které ubíhají pomalu stereotypně a všechny podobně.
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - 26. část
26. část mého příběhu, všecko od mého zadržení, převezení do věznice v Brně a dnech tam strávených. Eskorta do věznice v Pardubicích, můj pobyt tam. Nástup do práce ve věznici den po dni a pobyt ve vězeňské nemocnici v Praze.
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - 25. část
25. část příběhu, moje zadržení a převezení do věznice v Brně. Následně eskorta do Pardubic. Život(?) v Pardubicích, tam nástup do práce, dny tam prožité. Pobyt ve vězeňské nemocnici a návrat zpět do Pardubic. Den po dni ve vězení
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - 24. část
24.část příběhu, moje zadržení a převezení do věznice v Brně. Pak eskorta do Pardubic,nástup do práce ve věznici a dny tam. Cesta a pobyt ve vězeňské nemocnici v Praze Ruzyni a zpět do Pardubic a do práce. Dny které ubíhají pomalu
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru -23. část
23.část mého příběhu, všechno od mého zadržení, převezení do věznice v Brně, dnech tam strávených. Eskorta do věznice v Pardubicích, začátek mého pobytu. Nástup do práce ve věznici den po dni a pobyt v nemocnici v Praze na Ruzyni.
|Další články autora
Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“
Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na...
OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas
Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké...
Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou
Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a...
Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena
Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech...
Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo
Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo...
Ruské stíhačky nad Estonskem bude mimořádně řešit Rada bezpečnosti OSN
Narušením estonského vzdušného prostoru třemi ruskými stíhačkami se bude v pondělí na mimořádném...
Dálnici D1 uzavřely u Jažlovic tři řetězové nehody blízko sebe, bouralo jedenáct aut
Dálnici D1 v neděli uzavřely poblíž Jažlovic u Prahy na 13. kilometru ve směru na Prahu tři nehody,...
Třeba zažijeme rumunský scénář, reagoval Ševčík na soud kvůli možným koalicím
Do sněmovních voleb zbývají dva týdny. V diskuzním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima...
Vymazat vše ukrajinské. Rusko „zdobí“ zničený Mariupol svými muraly
Rusové v okupovaném Mariupolu na pobřeží Azovského moře zničili všechny ukrajinské nástěnné malby,...
Pronájem zavedené vinárny v centru města Olomouc
8. května, Olomouc
9 000 Kč/měsíc
- Počet článků 28
- Celková karma 12,54
- Průměrná čtenost 323x