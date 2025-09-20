Čtyři roky v lágru - 27. část
12.7. úterý
Celý den jsem v práci makala na těch podhlavnících. Zvládla jsem je všechny a ještě jsem opravila aj pár košil. U snídaně jsem Jarce vyměnila klobásek za jogurt – za ten včerejšek, jak na mě vyjela. Ale já už su taková,,ty po mně kamenem a já po tobě chlebem“. Janička si mně v práci stěžovala, že Andrea si umývá hlavu jejím šamponem. Na to jsem jí řekla, že já si šampon a balzám vzala na barák a umývám si hlavu tam. Protože mně holky braly aj šampon aj balzám, braly mně dokonce aj moje natáčky. Andrea a Mirka mají věčně balíky, věčně s něčím kšeftují a ještě berou nám co nic nemáme. To už jsou takové povahy a s tím nic neuděláme – jen se chránit.
15.7. 2000
Ve čtvrtek za mnou přijel vyšetřovatel ze Strážnice a přivezl aj mého právního zástupce ex offo. Napřed jsem nevěděla o co vůbec jde, až mně vyšetřovatel dostal do obrazu. Když se Staňa dostal do druhotné platební neschopnosti, protože měl řadu faktur, které mu odběratelé nezaplatili, půjčil si peníze na mzdy. Mezi tím se událo spoustu věcí, manžel ukončil podnikání, přišli jsme o 13 miliónů (o tom až později), měli jsme soudy a zavřeli nás... Tak ta částka kterou si půjčil na ty mzdy zůstala nezaplacena. Můj právník – celkem rozumný pán,si se mnou povykládal a řekl, že je to jasné, byla to manželova druhotná platební neschopnost a mě vyslechnou jen jako svědka. Já byla ženou v domácnosti. Byla jsem klidná, dokonce jsem ani neplakala. Vyšetřovatel řekl, že dá návrh na zastavení případu z důvodu bezúčelnosti, že viník je v kriminále na dlouhou dobu. Že snad mu to státní zástupce nesmete ze stolu a třeba to vezme. Ale že k soudu asi budu jako svědek muset jet. Zasmála jsem se a řekla jsem mu, že na výlety jezdím ráda, aspoň pojedu za kulturou. Ještě jsem vyšetřovatelovi poradila jak si má zavolat na režim, aby ho odvedli. Taky jsem mu řekla, že spěchat nemusí, že do výstupu mám času dost. Říkali že je dobře, že jsem ještě neztratila smysl pro humor. Byli jsme tam něco přes hodinu. Ani jsem nešla na němčinu. Ve čtvrtek jsem byla u doktora pro léky. Napsal mně jedny a budu doplácet 200,- korun z kapesného. A to jsem klukom chtěla poslat dvě stovky z kapesného. Už mně to asi nevyjde. Doktor říkal, že to mám doporučené léky z Prahy a měla bych je užívat . Co mám dělat, musím si je vzít. Jinak by mně určitě víckrát nic nedal. Uvidím kolik budu mět kapesného z výplaty a potom něco klukom navíc pošlu. Ve středu mně došel dopis od Aničky. Štěpán (přítel Aničky) jí dělá jen ostudu v ulici. Píše sůsedom po vratech,že jsou zloději a hodil jim za vrata zapálené Pepo přímo na složené desky. Naštěstí si všimla další sousedka že tam něco hoří a utíkala jim to říct. Naštěstí se nic nestalo. Všude je nějaké trápení, nějaký problém. V pátek mně došel dopis od Lucky a zároveň kilovka od Mirky, ale nebyl v ní žádný dopis. Buď ho tam zapomněla dát a nebo se jí nechtělo psát. Lucka ale psala, že mně mamka bude posílat časopisy. Tak jsem Lucce hned napsala a přiložila jsem dopis aj pro Mirku, aby jí to Lucka předala. Možu po chvílách pročítat časopisy. Dneska jsem byla na terapii dopoledne aj odpoledne. Dopoledne jsem tam vyšívala a odpoledne nám Broumová pustila film o drogách. Ale furt je to tam lepší než na baráku. Než došel pan farář, tak jsem psala dopis Majce na kulturce. Došel pan farář se slečnou Pavlínkou tak jsme si zazpívali. Teď před chvilkou mě došla vynadat Květa. Zase si poslala Lidušku půjčit čaj, já jsem Lidušce řekla, že když něco chce ať si dojde sama. Květa na mně doletěla a vyřvávala po cimře. Tak jsem jí řekla ať se uklidní, že nikdo není na ňu zvědavý, že to není poprvé co si z Lidušky dělá vola. Jak došla, tak aj odešla. Aj zapomněla co chtěla. Koupila jsem za kafé stříbrný prstýnek. Jak dojedou kluci, dám každému jeden. Ať mají něco pro ty svoje holky a nebo je třeba nosí.
16.7. 2000 neděle
Stojí to tu za,,hovno“, Zase se stěhuje pokoj. Za 3 měsíce co jsem tady, jsem už asi na desátém místě. Teď pro změnu čuchám smradlavé nohy Jarky. A bunkr mám zase kus od postele. A všecko k vůli dvoum,,kamarádkám“. Ustupuje se tady dvoum párům leseb (nebo jak to vlastně nazvat,spíš zmetečkům). Slovo ,,kamarádka“ tady znamená – lesba v páru. Přítelkyně je jen klasická přítelkyně. A ostatních devět ženských na cimře se prostě nedokáže domluvit. Neberou se ohledy na nikoho a na nic. Bezohlednost, možnost rozumné domluvy žádná. No a než mět něco zapíchnutého v zádech a nebo mezi žebrama,tak je tu člověk radši zticha. Stejně se to zase za pár dnů bude stěhovat... Musela jsem zrušit moje fotečky na bunkru. Už nemám sílu se s někým dohadovat. Když už se mně zdá, že je všecko dobré, tak se něco prostě zase posere. Dopoledne jsem byla na kulturce a psala jsem dopisy Staňovi a Majce. A potom jsem žehlila Trička Ivaně ze D3, oni tam mají pokaženou žehličku. Po obědě jsem šla zase na kulturku a tentokrát jsem psala na soud odvolání, že nesouhlasí s odhadem našeho domu. V pátek mně přišel doporučený velký dopis s odhadem. Naprostá hrůza. Kousek ode mě seděla Květa (ta co pořád zneužívá Lidušku aby ji posluhovala a co jí krade věci), pomlouvala mě tak abych to slyšela. Byla jsem zticha až do okamžiku, když řekla, že Lidušce vařím slabé kafé. Tak to už jsem vyletěla a říkám jí, tak poslyš ty Hvězdo, Liduška si bere a vaří kafé sama, jaké si ho udělá, takové ho má. A konec konců, to kafé jsem jí nezjištně dala a nečekám z nataženou rukou. Tak rychle zmlkla a byla zticha celou dobu co tam seděla. Taky jsem si opravila německé opravené cvičení a učila jsem se do němčiny. Napsala jsem si pár obálek pro kluka. Když jsem nesla Ivaně ty vyžehlené trička, dala jsem jí aj dopisy pro Staňu a Majku ať je dá vychovateli na D1. My jsme dnes na patře vychovatelku neměly. Dostala jsem za žehlení pomeranč. Aspoň něco když ne nic. Už jen pár dní a budu mět návštěvu... Snad to zvládnu. Z krizovky došla na Pokoj Eva si pro věci, že jede do Brna do nemocnice na psychinu. Potřebovala podprsenku. Tak jsem jí prodala jednu moju bílou, byla mně stejně trochu větší jak jsem dost zhubla. Dostala jsem za ňu velký šampon a kuličku deodorant Rexonu. Zadarmo bych jí to nedala. Teď tu u mě na posteli sedí Liduška a pořád si zase něco drmolí. Moc jí neposlouchám, píšu si. Jí se to mluví, když jde za dva dny dom. Bože, jak já to tu nenávidím!!! Večer budu zase vyšívat, chtěla bych ty dva obrázky dát dom klukom při návštěvě.
19.7. 2000 středa
Dneska jsem na terapii dovyšívala druhý obrázek, zítra ho v práci ojedu na overlocku a v nedělu je předám klukom . V pondělí mně vychovatelka Řeháková napsala věci, které chci předat na návštěvách. Havlíková mně nechtěla napsat obyčejné pexesa a Řiháková je napsala bez problémů. Dala jsem to všecko do tašky a nechala jsem to v kanceláři. V sobotu si to vezmu. Přidám do toho ty obrázky. V pondělí jsem si napsala žádanku na vykontování těch 200,- korun, na ty léky. Dneska mně to dala vychovatelka. Tak se na zítřek objednám k tomu doktorovi. Včera si mě taky volala sociální – ohledně potvrzení pro Pavla. Tak jsem jí řekla, že už je to asi poslané, aby to ale ještě prověřila, když bude tak hodná. Nechala mně tady výpis z mého konta. Kapesné – výplatu budu mět 368,- korun, z toho jde ještě těch 200,- korun na ty léky. tak mně zůstane 168,- korun. Taky Pavlovi poslali 908,- korun výživného. Celkem dobré. V pondělí mně došel dopis od Aničky. Má taky problémy, Toník (její syn) nechal zbít Štěpána svýma kámošama. Zbili ho ve spánku, nemohl se ani bránit. A to jsem jí ještě v dopise psala, aby to Toníka nenapadlo ho nechat zbít. Bohužel, napadlo ho to. V pondělí mně došel dopis od Staně, Majky a Pavlínky. Majka byla zase týden v nemocnici. Zase jí tahali ze žlučových cest kameň. Přes krk hadiců, chuděra, před rokem měla to stejné. Jak má vytvořené ty žlučové cesty z ovčích střívek, tak se jí to furt ucpává. Jí se žlučové cesty v játrech prostě rozpadly. Doktor jí taky řekl, že to má vrozené špatné zažívání a bude se jí to dělat pořád. Tak se má na co těšit. Psala, že ju můj Pavel vezl do nemocnice. Staňa psal tak všeobecně. Mám pocit, že moje dopisy ani pořádně nečte. Jeho dopisy jsou takové chladné, jak kdyby psal někomu cizímu. Ale radši mu nic nepíšu ať se neurazí. Na každý dopis který dostanu hned odpovídám, takže mám pořád co dělat. V práci mám pořád co dělat, oprav je poměrně dost. Ale všecko vždycky zvládnu a před výměnou mám vždycky u mašiny čisto – žádné opravy. Dneska byla Andrea u komise na přeřazení ze školaček z A-čka na barák. Asi půjde na D3. Taky měla Andrea a ještě nějaké holky na Áčku průser s drogama. Ty co tu dělají dvouletou školu na švadleny, tak jsou vždycky přeřazeny na jiné oddělení, jiný barák. Nechala jsem se na tu školu napsat taky. Sice šiju perfektně umím od šítí všecko. Na základce jsme měli,,kroužek“ kde soudružka učitelka jela přesně podle osnov školy na švadlenu. Já jsem šíla od malinkata a moje stařenka byla vyhlášená švadlena slováckých krojů. Bylo mně 11 roků a můj tatínek mně dal na šicí stroj hromadu svojích montérek a řekl,,spravuj“, no a ve 12 rokách jsem začala chodit po škole do toho,,šítí“. Ale tady jsem si řekla, proč si neudělat papír na něco co umím. Navíc nikdo nepozná, že je to škola z kriminálu. Protože toto je škola pod hlavičkou Pražské školy, dvouletý obor ,,švadlena“, s odpoledním studiem. A navíc čas bude utíkat, jak nebudu mět vůbec čas... Ale uvidím jestli neodjedu do té Světlé nad Sázavou a případně jestli mě tam vezmou. Dneska jsem Martě od nás z cimry nachystala ( nastehovala) tepláky. Musím jí je v práci spravit. V jednom kuse s tím otravuje. Zítra to opravím, operu a snad to bude dobré. Taky jsem dneska v práci nadstavila montérkovou blůzu Jarce z pokoje. byla zařazena do práce a jak má strašně velké prsa, tak jsou jí všechny blůze malé. Včera večer šla na pevnou a dneska dom Liduška. Včera jsem se s ní rozloučila a na památku jsem jí napsala přáníčko na svatém obrázku. Jsem zvědavá jestli se ozve, ale spíš ne. Taky jsem dneska umyla nějaké známky. Člověk tady musí šetřit na všem. Moc peněz nemám a radši je pošlu klukom. Mně stačí málo.
21.7. 2000 pátek
Pořád je zima jak v psinci. Jak jaro krásně začalo, velkým teploučkem, tak teď po půlce července je fakt zima. Včera jsem přešila Martě ty šusťákové tepláky, dneska jsem je oprala. Teď jsem jí je předala, snad to bude dobré. Taky jsem si obšila a podšila ty vyšité obrázky. Vypadají moc pěkně. V práci zatím klid a pohoda. radši se s nikým moc nevybavuju. Šéfová dneska dělala aktiv před dovolenou. Co máme a nemáme dělat a jak se chovat. Včera v němčině mně to moc nešlo, nemohla jsem se vůbec soustředit, myšlenky už se mně toulaly k k návštěvě. Blanka se mě potom ptala, jestli nemám její bílé tričko. Řekla jsem jí, že jsem jí ho vrátila a že jsem ho měla jen 14 dní. Tak prej ho má asi Zuzka. Ta dneska lítala po dílně a po skladu a hledala bílé tričko. Dneska jsem na filcuňk nešla. Došla jsem z práce a půjdu si pro poštu. Řehákové jsem dala ty obrázky ať mě je připíše k té návštěvě a dá do tašky. Říkala mně, že zítra tu bude a v neděli tu bude Havlíková, že mně tu tašku potom dá před návštěvou. Tak jsem se jí ptala, jestli bude Havlíková u návštěv, že ne, že má jen službu na patře. Což su velice ráda. U návštěv bude Janouch. Včera jsem dostala tři dopisy – od Staně, od Majky a od Mirky. Mirce jsem hned odepsala a ještě jsem to odnesla na třetí patro, aby to ještě dneska šlo. Staňovi jsem dopis rozepsala, zase průběžně budu dopisovat co mě napadne. Pošlu ho až po návštěvách. Teď budu vyšívat.
Jarmila Pavlíková
