Čtyři roky v lágru - 26. část
3.7. 2000
Hned ráno jsem si v práci sedla k mašině a začala jsem šít. Potom po sčítáku jsem řekla Irině, že z našeho patra přijdou holky ať jim dá na výměnu černou košily – pro Vanesu. Irina řekla, že jo. Přišla Mirka od doktora a zase našla jednu košily vevnitř neoentlovanou. Musela jí tam dát sama, protože jinak se košile z rubu neprohlížejí a že by chytla a první košile by byla špatná, moc velká náhoda... A mě už to pořádně štve, začínám být pořádně naštvaná... Právě kvůli Mirce si všechno prádlo prohlížím aj dvakrát a pořádně. Mám dojem, že je to vůči mně psychická šikana, prostě mě vydeptat. Vypla pračka, tak jsem šla a knoflíkem jsem ju vypnula. Tak jak se to normálně dělá. Šla jsem pověsit prádlo. A teď pro změnu začala řvát Irina – že jsem aj všecky kolečka měla otočit na nulu (nikdy se to tak nedělalo a navíc co já jsem se za svůj život naprala prádla). Prostě jen záminka jak mě buzerovat. Vždycky si někoho vyhlédnou a pak po něm jdou, to je tak aj na baráku. Už toho mám fakt dost, chybí opravdu maličká kapička, aby ten můj hrnec přetekl. Už se v práci bojím cokoliv říct a cokoliv udělat. Radši jen šít a hledět si svého. Na všecky jednou dojde. Došla jsem na barák a Vanesa mně řekla, že košily nemá a že paní Nadi řekly, že tam černé košile nemají. Jsou to svině!!! Proslýchá se že intendant do 14 dnů se bude stěhovat do Světlé nad Sázavou. Už aby to bylo, třeba to bude lepší. Celou situaci s prádlem a jak se chovají k našemu D4 a jak je to se mnou v práci jsem objasnila a řekla mistrové. Byla ráda, že jsem jí to řekla a ona že si teď prádlo pohlídá a když zase něco bude proti mně, mám jí to hned říct. Mirka že je zlá a Irina je vztekloun a je závistlivá. Ženské neviděly, že mluvím s mistrovou, protože ona stála u mě u mašiny a normálně jsme si povídaly a holky byly na skladě.A že si mám dát pozor aj na Andreu. Na baráku jsem měla dopis od sousedky Aničky. Poslala mně Dášenčinu svatební fotku. Dala jsem si ju k ostatním fotkám na bunkru. Tak jsem Aničce hned odepsala. Hned po svátkách by to měla mět. Pokračovala jsem v psaní pro Staňu. Je mně moc smutno, v práci jsem aj u stroje několikrát plakala, ale dneska to bylo spíš vzteky a bezmocnosťů. A toho si všimla právě mistrová.
4.7. 2000 úterý
Hned ráno jsem v práci začala šít utěrky. Do půl osmé jsem jich měla hotových asi 30 kusů. Po osmé hodině přinesli chlapi ložní prádlo. Dneska jsem šla přebírat podhlavníky. Jana mně vysvětlila co a jak tam má a nebo nemá být. Bylo tam strašně moc špatných, hlavně bez šňůrek a zdá se, že je tam nikdo ani dlouho nenašíval. Navybírala jsem strašně moc špatných. No a co jiného – Andrea s Mirkou zase začaly na mě řvát, že je jich moc na opravu, že jich nikdy nikdo tolik na opravu nenavybíral a podobně (předtím dělala podhlavníky Mirka). Řekla jsem jim ať se nestarají, že já si je opravím a že za mě mou práci nikdy nikdo dělat nemusel. A co ony mně ukazují, že je dobré, to mně Jana ukázala, že je to špatné. Řekla jsem jim ať se teda domluví co vlastně chtějí a nedělají si ze mě srandu. Konec konců se optám mistrové co je vlastně špatné. Zmlkly a byl klid. Ani jsem se dneska v práci nesprchovala. Ještě že jsem se osprchovala v práci včerá, pomazlila jsem se se sprchou, udělala jsem si dobře, krásné to bylo, díky aj za náhražkový orgazmus. Radši jsem opravovala ty podhlavníky. V pátek budu pokračovat. Výměna je až ve středu a to krásně stihnu aj s košilema a montérkama co budou v pátek. Včera zase ženské na cimře přestěhovaly postele a bunkry na pokoji. Přišla jsem z práce a musela jsem místo vycházky a němčiny předělávat věci z bunkru do bunkru. Taky jsem musela znovu polepit bok bunkru, abych si měla kam dát fotky svých miláčků. No a večer ženské řekly, že zítra budou pokoj stěhovat zas, že se jim to tak nelíbí. Ráno jsem vstala dřív a honem jsem sundala podložku s fotkama, aby mně to nezničily. Došla jsem z práce a nic se nestěhovalo a že se ani stěhovat nebude. Tak jsem bunkr upravovala znovu. Raní mě z nich mrtvica. Došel mně dneska dopis od Staně. Tak jsem mu dopsala rozepsaný dopis a po večeři ho dám ještě vychovatelce. Po večeři jsem se osprchovala a umyla si hlavu. Na cimře jsem od Marty dostala půlku oplatku a dva bonbony. Marta dostala balík. Vyčistím si zuby a budu vyšívat. Večerka je až v jedenáct hodin, zítra a pozítří je svátek.
6.7. 2000 čtvrtek
Druhý den volna pomalu za námi. Jarka, moje spolubydlící se nám zamilovala, je z toho úplně vedle a je jak puberťačka. Pro mě je to nepochopitelné a hrozné, zamilovat se ženská do ženské. Marta s Monikou se furt hádají, hned něco po Martě Monika hodí, dneska ráno třeba baterky z rádia. Jedena zasáhla mě do kotníku. Dost to bolelo a vyslechly si svoje. Lidušce jsem dala jedno kafé, tabák a papírky, ale nechala jsem jí to u sebe a chodí si kafé pít ke mně a cigarety si taky dělá u mě. Protože ony jí to ženské na cimře vždycky seberou a pak nemá nic. Liduška jde 18.7. dom a slíbila mně, že mně pošle za to kilovku. Nevěřím tomu, ale co kdyby. Dovyšívala jsem jednu vánoční růži a dneska jsem začala vyšívat druhou. Blanka mně dala pár známek, které snad půjdou umýt. Ona je nechce. O víkendu budu umývat. Dneska jsem nachystala klukom seznam věcí do balíku a ať se domluví s tetou (mojí sestrou), protože ona taky chtěla něco nakoupit. Ať všechno neplatí sami. Už se na ně moc těším, ale zároveň se bojím, aby mohli přijet. Dám jim ten seznam do dopisu jak jim budu psát a pošlu to aj sestře. Snad vyjde ta tříhodinová návštěva. Liduška si došla za mnou půjčit šampon, chce si umýt hlavu. Dva dny volna utekly, mohla jsem spát do sedmi hodin. Marta s Monikou se už zase hádají. Hlavně Monika furt strašně sprostě na Martu řve. Napsala jsem si dneska slovíčka do němčiny a o víkendu se budu učit. Aspoň trošku. Liduška furt vykládá jak mně bude psát. Myslím si, že za ní tady zapadnou vráta a ani si potom nevzpomene. Tak to tady totiž bývá. Zítra mě čeká ta hromada podhlavníků. Řeknu si s chutí do toho...
11.7. 2000 úterý
Od čtvrtka se nic moc nestalo. Majka mně poslala kilovku s papírama do bloku, taky mně poslala nějaké časopisy a Slovácka – naše místní noviny. Ve Slovácku byl vyhlášen konkurz na,,naši“ honitbu. Zabolelo to... Je škoda, že to tak všecko dopadlo. Mohli mět kluci aspoň maso. Nedá se nic dělat. Poslala jsem to vystříhnuté Staňovi. Majka taky psala, že potřebuje ještě nějaké papíry, aby mohla Pavlovy dovyřizovat peníze ze sociálky. Taky mně poslala fotku děcek v kroji. Moc jim to tam sluší, naše kroje jsou nádherné. Zase jsem to všecko obrečela, potom mě vždycky bolí hlava, ale tomu prostě neporučím. První jsem přečetla Slovácka, zase aspoň v mysli na známých místech... Majce jsem hned napsala, poslala jsem jí taky seznam co do toho balíku a ať se domluví s Peťů. A ty papíry co jí chybí – jí dá taky Peťa a nebo Pavel, až dojede z Brna dom na víkend. Taky mně napsala Pavlínka – dcera Majky a moja neteř. Napsala mně moc hezký dopis a já jsem jí hned odepsala. Jak já jsem vždycky z těch dopisů špatná a přitom se tak moc na ně těším. Je to tady jediná radost, kterou tu člověk má, takové spojení s venkovním světem – s blízkými. V sobotu jsem byla skoro celý den s Liduškou. Dopoledne jsem na kuřárně umývala známky a Liduška byla se mnou – má u mě kafé a cigarety. Aby jí to ženské na cimře nesebraly, hlavně Květa, to je hrozná kráva. Na kuřárně byl velký rambajz a tak jsme po obědě šli radši na kulturku, tam jsem kreslila obrázky na dopisní papíry a psala jsem si adresy na obálky. Ke stolu si k nám přisedla Mirka (jedna taková – špinavá, mastná... nemají ju tu ženské rády), Obrala jednu z našeho pokoje o balík. Ta si to na ňu nechala poslat a Mirka jí ten balík zapřela a nic jí nedala. Věci rozprodala a zbytek si nechala. Bohužel, když se to tak dělá musí se počítat aj s takovou verzí. Ale je to sviňárna. Chtěla po mně ať jí napíšu adresy na obálky pro jejího starého, Řekla jsem jí, že mám svého dost a že už mě bolí ruka. Liduška seděla celou dobu se mnou a furt něco povídala ani jsem ju moc neposlouchala, ona hrozně drmolý. Potom jsem večer v posteli vyšívala. V nedělu jsem zase seděla s Liduškou, tentokrát na pinkponkárně a povídaly jsme si, já si při tom malovala a potom jsem vyšívala. Odpoledne jsem si tam s ňů dělala barevné obálky na dopisy a neděla tak velice rychle utekla. Abych se ještě vrátila k pátku. Byla jsem za vychovatelkou, aby mně napsala tu tříhodinovou návštěvu a psychicky jsem to nevydržela a rozplakala jsem se. Ona na mě vyjela dost zhurta a vůbec neměla chuť mně tu tříhodinovku napsat a ani mně ju nechtěla slíbit. Řekla, že mám přijít až v pondělí. A když jsem jí řekla ještě o balíčenku k návštěvě, tak na to řekla ať dojdu až se uklidním a co si jako myslím. V neděli si mě volala jestli ještě chcu tu tříhodinovku, řekla jsem jí že samozdřejmně ano. Takže prej to možná vyjde. V pondělí po práci jsem za ní šla k vůli tomu balíku. Napřed nechtěla, že je s tím pak u návštěv moc práce a že stejně budu mět nákup tak na co balík. Odpověděla jsem jí, že nákup mět nebudu – protože když budu mět balík tak kluci na nákup nebudou mět peníze a v kantýně je stejně všecko drahé a doma to nakoupí levněji. A poštovné stojí 28,- korun a to má Peťa na svačinu. Nakonec řekla, že mně tu balíčenku dá, že udělá vyjímku. V pondělí jsem šla zase na laborku, na krev. Ve čtvrtek si půjdu pro léky. Jinak v práci zatím jakž – takž, snad se to všecko uklidní. Došla na dílnu mistrová a řekla, že když došla paní Bělohoubková (šéfová intendantu a skladu), na dílnu pokaždé u strojů seděly jen Jana, Anička a Jarmila (jako já). Že to nebylo jen jednou a pokud se to bude opakovat vyvodí z toho důsledky. Mistrová řekla, že už nic takového nechce slyšet. Byla jsem moc ráda, člověka to moc potěší... Včera jsem pro jednu tlustou ženskou nadstavovala montérky a blůzu. Povedlo se mně to a mistrové se to líbilo. Poslední dny mám furt moc práce. Tady to prádlo se dřív nijak moc asi neopravovalo. Jak taky, když furt sedí s kafíčkem a cigaretkou. A já se teď z toho možu zbláznit. V pátek jsem přebírala podhlavníky a zase moc špatných. Jednu várku už jsem opravila a druhá várka teď. Takže příště už by to mělo být lepší, To už budou ty podhlavníky, co jsem opravovala já. Jen se bojím, že příště mně dají k opravování povlaky na deky – duchny, ty jsem ještě neopravovala. No a aby si Mirka s Andreou zase nepřisadily.,,Zase jsi vybrala moc špatných, to tak dělat nemožeš...“ Řekla jsem jim, že co dělat když jsou opravdu špatné, že někdo, kdo podhlavníky dělal přede mnou na to kašlal (dělala je Mirka). A že ony to za mě dělat určitě nebudou. Já to stihnu opravit, jako vždycky. Mirka sklapla paty a odešla a Andrea se taky uklidnila. Dneska jsou podhlavníky hotové aj s dalším prádlem. Aspoň mám co dělat a čas tak rychlejc utíká. Včera jsem dostala dopis od kluků – Pavel napsal jen pár řádků, ale Peťa napsal krásný, dlouhý dopis. Plakala jsem celé odpoledne, nebyla jsem schopná ho naráz přečíst a musela jsem si půjčit kapesník – svoje jsem měla všecky mokré. Psal tam mimo jiné jak moc mu chybíme, že až teď to cítí jak moc a moc chybíme. Že to má teď moc těžké, Pavel že mu dělá jen naschvály. Musel si postěžovat. Snad se mu trošinku ulevilo. Chce abych mu napsala samostatně, ne v dopise s Pavlovým dopisem. A abych nic o tom, že si stěžoval, nepsala Pavlovi ať doma není peklo. Hned jsem odepsala, pošlu dva samostatné dopisy. Peťa taky psal, že se na mě strašně moc těší a že si aspoň chvílu povykládáme. Těším se moc, ale bojím se zároveň. Na cimře mě štvou ty buzerantky – včera jsem zase nemohla na pokoj a to jsem šla ze sprchy vykoupaná. Musela jsem čekat na té studené chodbě. Jarka je taky zamilovaná do baby a už mě s tím sere. Furt jak puberťačka líce po chodbě a všechny nás tím otravuje. Je to trapné a proti přírodě. Nejsem puritánka, ale co je moc, to je moc. Já si to taky ve sprše udělám sama, ale nikoho tím neobtěžuju, nikdo to neví. Dneska jsem to provedla taky. Já vím, že jsme zdravé ženské, plné napětí, stresu a nějak to ze sebe potřebujeme dostat, ale... s ohledem na okolí. Pokračuju ve svém psaní. Přišla jsem z koupelny a chtěla jsem trošku jen o dva centimetry posunout stůl co mám přiražený k posteli, Jarka začala na mě řvát, že píše a že jsem jí odřela ,,KOZU“. Přitom na její straně se ten stůl ani nepohl. Že nikdy nikomu stůl nevadil jen mně. Bohužel ať mám postel kdekoliv, vždycky je stůl přiražený na mojí posteli a pak jakýkoliv pohyb na posteli, kov na kov vrže. Abych pravdu řekla vadí mně to, pořad mám na posteli odrobinky, tabák – jak si balí cigarety a kdejaké svinstvo. Ani si na postel nemožu nic pověsit. Každý má postel ověšenou, jen já tam nic nemožu mět. Vládne tu strašna bezohlednost. Kopec omezenců, kteří nesnesou rozumné, chytré lidi. Už mě to všecko nebaví! Ale utéct není kam, bohužel. Ještě to tu budu mět asi hodně těžké. Protože...
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - 25. část
25. část příběhu, moje zadržení a převezení do věznice v Brně. Následně eskorta do Pardubic. Život(?) v Pardubicích, tam nástup do práce, dny tam prožité. Pobyt ve vězeňské nemocnici a návrat zpět do Pardubic. Den po dni ve vězení
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - 24. část
24.část příběhu, moje zadržení a převezení do věznice v Brně. Pak eskorta do Pardubic,nástup do práce ve věznici a dny tam. Cesta a pobyt ve vězeňské nemocnici v Praze Ruzyni a zpět do Pardubic a do práce. Dny které ubíhají pomalu
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru -23. část
23.část mého příběhu, všechno od mého zadržení, převezení do věznice v Brně, dnech tam strávených. Eskorta do věznice v Pardubicích, začátek mého pobytu. Nástup do práce ve věznici den po dni a pobyt v nemocnici v Praze na Ruzyni.
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - 22. část
22. pokračování mého příběhu-začíná mým zadržením a převezením do věznice v Brně. Pak eskorta do věznice v Pardubicích, kde začíná můj dlouhý trest. Den po dni tam a také zařazení do práce ve věznici a jak tam moje dny probíhají.
Jarmila Pavlíková
Čtyři roky v lágru - část 21
21. část mého příběhu,začíná mým zadržením a převezením do věznice v Brně a o pár dnech tam strávených.Pak eskorta do věznice v Pardubicích,kde začíná moje strastiplná pouť Dny tam strávené, nástup do práce ve věznici den po dni.
|Další články autora
