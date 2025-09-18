Čtyři roky v lágru - 25. část
1.7. 2000 neděle
Je červenec a můj začínající čtvrtý měsíc ve věznici. Pořád nejsem smířená s tím, že jsem tady, pořád brečím při každé vzpomínce, myšlence na domov, na moje blízké, na život tam... Říká se, že člověk si zvykne na všechno aj na oprátku... Na toto tady si prostě zvyknout nedokážu... Bojím se každého dne co přinese, co zase bude, co se stane... Nechce se mně žít, často myslím na smrt. Co bude venku? Ostuda, ponížení, odsouzení lidmi kolem mě... Už jednou jsem byla na hranici života a smrti. Na hranici toho, udělat ten poslední krok a ,,nebýt“. Bylo to skoro přesně rok před nástupem do vězení 4.2. 1999, měla jsem svátek... Byl večer a Staňa (můj manžel) někam navečer odešel. byly jsme domluveni, že přijde brzo a oslavíme můj svátek, byla neděle a kluci odjeli na internát – do školy. Dlouho nešel a já čekala jako mockrát za dobu manželství – čekala a měla jsem vždycky strach jestli se mu něco nestalo. Došel po desáté hodině, seděla jsem v křesle už připravená ke spánku, stál proti mně ve futrech dveří, měl dost upito, ale nebyl vyloženě opilý. Zeptala jsem se Ho kde byl a proč nepřišel dřív. Začal něco blekotat v tom smyslu, co jako, o nic nejde... Optala jsem se ho ,,Staňo máš mě vůbec rád? Miluješ mě?“ Na to jsem uslyšela nejhorší větu v mojem životě. Větu, která mně vzala všechno v co jsem věřila a cítila jsem, že je konec! Do této chvíle jsem ho strašně milovala a byla jsem ochotná za něho aj dýchat i když mě celý život podváděl... ŘEKL: Nemiluju Tě, nemám tě rád a nikdy jsem neměl, vzal jsem si tě jenom proto, že jsi byla z dobrá rodiny a věděl jsem, že budeš dobrá matka.(Staňa byl z devíti dětí, matka byla samý chlap, doma neskutečný bordel, děcka nevychované, bez sociálních návyků...) Po těch slovech jsem vstala na chodbě jsem si oblékla šaty na holé tělo, přes ně kabát, nazula polobotky zabouchla za sebou dveře a šla jsem. Šla jsem k polím, cestou kterou jsem dobře znala. Nebylo na krok vidět, bylo zataženo drobně mrholilo... Oči si zvykly na tmu a já šla mezi poli, kolem trati. Došla jsem až k místu, které jsem dobře znala – pracovala jsem přes trať v Osevě a mockrát jsme seděly s holkama na střeše haly a říkaly si – kdybych chtěla skočit pod vlak, tak tady. Mostek u mostku hned stromy a zatáčka, strojvedoucí by nemohl nic vidět... Tak jsem stála na druhé straně, mostek, stromy, zatáčka, tma, mrholení... Stála jsem snad jen dva kroky od kolejí, projíždějící vlaky braly můj kabát a ten je snad otíral ty vlaky. Nevím jak dlouho jsem tam stála asi dlouho, v hlavě se mně odvíjelo video, video mojeho života. Život bez maminky, stařečci, nevlastní mamka, která mně moc nemusela, měla Mařenku... Potom škola, věčný outsider, věčně sama, až později divočejší období a já byla snad pár let šťastná. Strašně jsem se zamilovala do Staně, poznai jsme se na plese, kde jsem byla s našima. bylo mně 16 a já myslela,že mně patří svět. Nadbíhala jsem Staňovi kde jen jsem mohla, další ples... Začali jsme spolu chodit... Šel na vojnu, jezdila jsem za ním a když mě bylo osumnáct tak jsme se vzali, přes to že moji rodiče nechtěli, říkali mně že budu nešťastná, z jaké je Staňa rodiny... Nakonec svadbu udělali. Já byla bezmezně přesvědčená jak moc mě miluje, kamarádky a vlastně družičky se mě smály. Bylo den po svatbě a já se s mojí nejlepší kamarádkou Jarmilkou vsadila, že ho nesvede, o flašku Metropolu... Jen za chvilku jsem šla do kuchyně – oni na otomaně, Staňa na ni, jeho ruce všude, líbali se... Odskočil od ní a jako že se nic neděje... Nechala jsem to tak, s Jarkou jsme za pár dní vypily ten metropol, opily jsme se a všechno dobré. No a přišli kluci – jeden za 17 měsíců druhý a já byla nejšťastnější na celém světě...Za tři roky začaly jeho avantýry a já se začala trápit... Noci proplakané do polštáře a tak to šlo celé roky, někdy bylo aj hezky..., nevěděla jsem o všech jeho milenkách. Dom vždycky došel... Tak jsem tam stála u té trati, vlaky projížděly kolem a mně stačilo udělat krok,dva... Myšlenky na syny mě přinutily odejít od kolejí a jít zpět dom. Přicházela jsem k baráku a tam stálo auto mojí sestry a sestra se Staňou. Bylo pět hodin ráno, sestra se ptala co se děje, mi jsme byli pro okolí ti co měli krásný vztah bez mráčků...Sestře jsem jen řekla, že všechno je jinak. Šla jsem do pokoje Petra, zamknout nešel, jen jsem se zavřela. Přišel za mnou, strhal se mě punčocháče, šaty a znásilnil mě. Já se s ním rvala, prosila jsem ho, plakala jsem... Udělal se, slezl ze mě a odešel, beze slova. Týden jsem tam byla zavřená, dolů pro jídlo jsem si šla jen když nebyl doma. A každý večer, celý týden vždycky došel, znásilnil mě a odešel... V pátek dojeli dom kluci, a jako by se nic nestalo, stálo mě to hrozně moc sil... A začal můj rok v nenávisti...On šel do věznice první a já jsem si říkala, začneme znovu bude zas dobře... Tak mu teď píšu hezké dopisy, Ta láska tam furt trošičku byla a já doufala... No a teď píšu zápisky z kriminálu... Včera jsem měla úklidový den na pokoji. Místo vycházky jsem šůrovala pokoj, utírala prach. A ještě odpoledne a zítra pozametat. Včera jsem chvílu vyšívala a začala jsem Staňovi psát dopis. Taky jsem si namalovala pár dopisních papírů. Vanesa mně udělala vzor červené obálkya perfektně ozdobně mně napsala adresu. Podle Vanesina vzoru jsem si pár obálek napsala, aspoň se pak nebudu zdržovat psaním adres. Večer o půl šesté došel pan farář se slečnou Pavlínkou, došla jsem aspoň na jiné myšlenky a taky jsem si zazpívala. S Pavlínkou jsem si popovídala o klukoch, že udělali zkoušky a maturitu a taky o Lucce, že se o ni trochu bojím. Je to moc příjemná holčina. Cítila jsem se s něma dobře. Včera odpoledne jsem snědla jen dvě mandarinky a dva pomeranče. Večer jsem se šla osprchovat, tekla teplá voda. Jen jsem se dosprchovala a voda téct přestala. Měla jsem štěstí. Po osmé hodině jsem musela vypadnout z cimry – ne jen já, ale všechny! Marta s Monikou si dělaly dobře a chtěly soukromí. Na pinponkárně jsme s Jarkou hrály žolíky a já jen prohrávala. O půl jedenácté jsme mohly na cimru. Lehla jsem si a hned jsem usnula. Včera jsem s Evou vyměnila jedny gaťky za nový pleťový krém. Dneska jsem chvílu vyšívala a lepila si obálky – krásné, fosforově žluto zelené. Bolely mě při tom hrozně záda a rozbolela mě hlava. Něco na mě leze. Hodně ženských je tu nachlazených a kašlou. Po obědě jsem si lehla a usnula jsem. Probudila jsem se až ve čtyři hodiny a hlava mě přestala bolet. Snědla jsem dva pomeranče a půl krajíčku chleba s máslem a marmeládou. Potom jsem šla Lidušce napsat žádost o odpuštění dluhu za kriminál. Ještě dneska to chce dát vychovatelce k odeslání. Pokračovala jsem v psaní Staňovi, zase kousek... Zametla jsem cimru a naskytl se mně dobrý obchod – za dva tabáky a malé kafé, úplně nový fén na vlasy. Taky za mnou doběhla Hana z vedlejší cimry, že někdo chce tu moji novou podprsenku a kalhotky. Uvidím... Zítra mně řekne. Chcu jít pod sprchu, ale musím počkat na ten fén. Z koupi fénu sešlo, stál za houby a nový určitě nebyl. Tak po sčítáku půjdu pod sprchu a potom budu zase vyšívat.
