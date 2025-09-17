Čtyři roky v lágru - 24. část
26.6. 2000 pondělí
Včera neděle, den jako každý jiný tady. Nic zvláštního se nedělo. Jen mě večer volali k telefonu. Byla jsem zrovna namydlená pod sprchou. Bengo mně jen v telefonu řekl, že ráno jdu na laborku na krev. nevím proč mě tam volají, všecka vyšetření mají z nemocnice. Zbytečně mě vytáhli ze sprchy a zítra dojdu pozdě do práce. Včera jsem celý den četla knížku až jsem ju dočetla, půjčila mně ju Jarka a chce si ju přečíst ještě Věra. Ráno jsem šla normálně na snídaní, holkám z práce jsem řekla, že jdu jen na krev a do sedmi hodin budu v práci. U doktora to šlo rychle s navíc sestra moc dobře bere krev ani jsem to necítila. V práci na mě čekaly kopce prádla na opravování. Nechaly mně tam všechny opravy – za celou dobu co jsem byla v nemocnici. S ničím za to dobu nepomohly...První, hned po príchodu do práce na mě čekalo nadstavení čtyř pánských košil. A to je taková chuťovka. potom honem přebrat prádlo. Montérky, blůzy, košile – nachystat na sklad a rychle začat opravovat prostěradla. Dneska jsem nebyla ani na příjmu ani na výdeji prádla. Seděla jsem za strojem a šila a šila. Což bylo celkem fajn. Dneska totiž byla venku dost zima, přebírat špinavé prádlo v té ,,garáži“, kde je navíc strašný průvan – nic moc. Tak máme na dílně dvě nové ženy. Jedna došla už minulý týden a jmenuje se Anička. Druhá nastoupila dneska a jmenuje se Zuzana. je to ta známá Blanky. Ta Anička moc sympatická není, ale známe to, mnohdy zdání klame. Zuzana se zdá celkem dobrá – ale uvidíme. Všechno chce čas. Ukázala jsem ženským fotky kluků, holky říkaly,že jsou to fešáci. Na fotky se dívala aj mistrová a ptala se mě jestli jsou doma sami a starají se o sebe sami. Chvílu jsme si povídaly, já brečela a ona mně říkala, že má čerstvě narozeného vnuka. Vzala jsem si povlečení, mistrová mně to podepsala. Zítra si vezmu ručník a utěrku. Bez Mariky je v práci trochu smutno, tak nějak prázdno. Sice je cigánka, ale rozumná a dodávala té naší dílně takový nějaký šmrnc. Jsem zvědavá jak to půjde pod vedením Iriny. Abych se trošku vrátila ke včerejšku – k neděli. Přišla za mnou Blanka od nás z patra, z trojky cimry, že jestli chcu ještě ty hodinky. Řekla jsem jí že ano, tak mně je donesla ukázat a ještě aj prstýnek a naušnice. Za hodinky chtěla tři tabáky a za stříbrný rytý prstýnek, jeden tabák. Tak jsem si to vzala. Naušnice jsem nevzala, protože byly na šroubek a to mně na uchu nedělá dobře, taky byly moc velké, hodně nápadné a to se mně nelíbí. Slíbila mně, že ještě sežene aj stříbrné naušnice a nový pásek na hodinky. Za chvílu doběhla zase a dala mně k tomu ještě jeden prstýnek – je to jen takový plecháček, ale celkem pěkný. Tak jsem si ho vzala, když zaňho nic nechtěla. Dneska jak jsem došla z práce mě volala na záchod a ukazovala mně druhé hodinky, že jestli nechcu raději ty, že jsou pěknější. Nechala jsem si ty ze včerejška. Vždyť je to jedno. Tyto druhé měly zlatý ciferník,byly pěkné, ale už nebudu měnit. Dneska jsem přišla z práce na barák a měla jsem dopis od Staně. Poslal mně ho do Prahy, do nemocnice a z Prahy ho poslali za mnou sem. Ještě odpoledne jsem mu napsala, dala jsem umytou známku. Zase jsem kreslila obrázky na dopisní papír a na obálky. Zítra budu mět nákup ani neví kolik tam mám peněz na nakupování. musím si napsat seznam co potřebuju ať na nic nezapomenu.
27.6. 2000 úterý
V práci jsem od rána opravovala prostěradla. Bylo jich velký kopec. Při práci jsem si povídala se Zuzanou. Mistrová byla s náma dneska na dílně. Muselo se udělat vyřazení prádla (neopravitelné, zničené kousky prádla). Všechno povázat po deseti kusech, odstříhat všechny knoflíky. Nanosit do skladu vyřazených věcí. Po obědě jsem si vyžehlila svoje montérky a zpět na prostěradla. Zítra tam mám pár kusů na dodělání a bude od prostěradel pokoj. Dodělala bych to dnes,ale v jednu hodinu volali, že mám zdravotní eskortu, vůbec nevím o co jde. Honem jsem si musela obléct cintrové gatě a jít za velitelkou. Zavedla mě na domeček a za chvílu došla Ivana ze trojky s velitelkou a jeli jsme na oční. Debil doktor, nepřečetl si zprávu z nemocnice. Vyšetření očí mně dělali komplet v Praze. Ale tady byli v nemocnici taky moc fajn a mají už modernější přístroje na měření nitroočního tlaku. Dojeli jsme zpět a ještě jsme musely k našemu doktorovy. Stejně mně nic neřelk,jen to,že mám jet zase za šest týdnů na kontrolu. Z eskorty jsem se šla postavit rovnou ke kantýně, naštěstí jsem byla asi šestá. Zrovna šly holky z práce, vzaly mně batůžek z práce, ale svačinu mně nechaly tam. Na řadu jsem se dostala rychle, ve tři hodiny jsem už byla aj na baráku. Nakoupila jsem co jsem potřebovala a ještě mně zbylo na kontě 392,- korun. Utratila jsem 354,50. Zrovna jsem dala Blance ty tabáky za hodinky a prstýnky. Došla jsem na cimru a začala jsem si ukládat věci do bunkru. Šla jsem se vychovatelky optat jestli nemám poštu. Měla jsem kilovku od sestry a až na pokoji jsem zjistila, že mně vychovatelka dala ještě jeden dopis – Od sousedky z domu, od Aničky. Poslala mně fotku malé Kateřinky, její vnučky. Majka mně poslala gaťky a podprsenky. Dvoje gaťky mně koupila nové a taky novou podprsenku. Taky poslala fixy. Poslala mně taky háčkování, papíry na psaní a časopisy. A u mě zase potoky slziček. Taky mně psala, že Pavlova Lenička je moc fajn holka a Peťa že má novou práci. Uvidím co napíšou kluci. Už musím přestat psát, je po večerce a já nevidím na psaní, už není rožnuté.
30.6. 2000 pátek
Nepsala jsem od úterka, nebyl čas a ani se mně moc nechtělo, byla jsem dost unavená z práce. Ve středu jsem byla na terapii. tentokrát nic moc, naprostý chaos. Dělaly jsme kšilty proti slunci. Navíc byl pokažený jeden šicí stroj, Jana s ním křápla o stůl. Jasně že se nepřiznala. Já jsem Broumové – terapeutce koupila kafé a cukr, dluh za ty opravené hodinky. V práci šiju jak zteklá, abych dohnala to co jsem byla v nemocnici. Holky za mě nic neudělaly. Jen mně to špatné házely k mašině na kopec. Včera už jsem to všechno dodělala. Zase ale bylo prádlo, tak mám co dělat a to je furt dokola. Ve čtvrtek po poledni to chlapi nanosijů a já jsem si hned skoro všechno přebrala, na dnešek mně zbyly jen pánské černé košile. Včera mně došel dopis od Lucinky. Hrozný dopis. Ta holka je na dně... Doma to nemá jednoduché. Snad jí nenapadne nějaká blbost a nešáhne si na život. Psala, že Jura (její taťka) měl roztrhlou plíci a polámaná žebra, jak ho zbili nějací kluci v hospodě. Že byl čtyři dny na intenzivce v nemocnici, ale že už je doma. Taky psala, že můj Peťa má nový objev, její kamarádku Vendulu. To jsou ty Peťovy lásky, takových ještě bude. Hned jsem jí odepsala a ještě jsem to stihla dát vychovatelce. Ptala jsem se vychovatelky na to návštěvu, kterou chcu na toho 23.7. Řekla mně, že tříhodinovku mně na 100% nezaručuje. I když vychovatel Matěna mně ji slíbil. Havlíková ne, je to prostě kráva. Taky jsem se jí ptala, jestli neteř može přijet taky na návštěvu, řekla že ne, není to přímá příbuzná. Ale možu mět balík k návštěvě, aspoň něco dobrého. Ještě aby kluci mohli přijet a mohla s něma přijet aj Majka. Nevím sice jak to budu snášet, ale je to ještě daleko. V práci jsem nejradši sama, hledím si svojí práce a nic jiného mě nezajímá. Jen aby si toho někdo vůbec všiml. Ostatní ženské furt pijů v práci kafíčka aj 4 – 5 za den, pořád cigaretky a když cinkne zvoneček nade dveřma tak úprkem ke strojům. Pokud je to mistrová, tak honem dělat, pokud je tam. Já tam mám vlastně nejvíc prádla na opravy – prostěradla, košile černé pánské, dámské, montérky a blůzy dámské. To jsou věci, které bývají nejvíc potrhané... Já nekouřím, kafe nepiju. Dneska jsem se od stroje ani nezvedla, celý den jsem šila jak najatá. Bolijů mě záda jak sviňa a celkově jsem nějaká špatná. Možná je to tím, že bych se potřebovala pomilovat, ale to je hudba budoucnosti. Zase moje slzičky. Všechno to strašně bolí. Odloučení od kluků, od rodiny... Tak jak včera při čtení dopisu od Lucky, to jsem nebyla k utišení. V pondělí jsem se sice v práci pod sprchou udělala, orgazmus krásný, co o to. Ale není to ono, i když aj to málo pomože. Vanesa mně včera udělala dvě červené obálky. A dneska za mnou došla, ať jí napíšu pro nějakou holku dopis, ale Rusky. Tak jsem to radši hned sešmoulila, naštěstí to nebylo moc dlouhé a šlo to poměrně rychle. Včera Jarka dělala topinky, tak mně dala, snědla jsem dvě – já jí dala sádlo. Dneska mně dala trochu pudinku. Půjčila mně knížku ,,Mami mám tě ráda“, tak mám zase co číst. V týdnu jsem začala vyšívat vánoční růži. Musela jsem si sehnat jeden odstín červené, tři jsem měla. Dala mně ju Jana od nás z práce. Ve středu se mně v práci rozpadly pantofle, tak jsem se domluvila s mistrovou a Marcela ze skladu mně donesla nové až k nám na patro. Konečně mám pantofle akorát na sebe a ne o čtyři čísla větší. Dneska si ani nevezmu prášky od bolesti. Vezmu si jen Cilkanol a bolest se pokusím zaspat. Zítra mám na cimře úklid, nechce se mně, ale co se dá dělat, uklidit se musí.
Jarmila Pavlíková
Jarmila Pavlíková
Jarmila Pavlíková
Jarmila Pavlíková
Jarmila Pavlíková
