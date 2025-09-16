Čtyři roky v lágru -23. část
24.6. 2000 sobota
Tak jsem zpět v Pardubicích, v mojé domovské věznici. Ve čtvrtek ráno mně řekli, že se mám sbalit, že jdu na eskortu. Pobalená jsem byla hned a potom jsem jen čekala. Helenu – tu s tím nádorem v hlavě, dali na jiný pokoj. Já čekala se Žanetou – mladou cigaňou, feťačkou – než pro nás přijdou. A odvedou nás dolů do sklepa, do skladu přesléct a pak odjezd. Velitelka pro nás přišla před jedenáctou, dali nám léky na dva dny a šlo se konečně do skladu, potom do cely, kde se čeká na eskortu. Naštěstí jsme nečekaly dlouho. Byla tam aj Emilka, čekala na eskortu, jela k soudu. Žaneta mně dala víc jak půlku čokolády, poděkovala jsem jí a moooc jsem si pochutnala. Byla tam aj Jožka, která je s Marikou (od nás z práce) na pokoji. Říkala mně, že Marika už na intendantu néni, že z tama odešla. Prej k vůli tomu, že celý intendant půjde do Světlé nad Sázavou. A ona chce zůstat v Pardubicích. I když později na baráku jsem se dozvěděla, že je to všecko úplně jinak. Všecko se dozvím až budu v pondělí v práci. V autobuse nás bylo tentokrát hodně, deset chlapů a devět ženských. Já jsem seděla s Jožků. Dojeli jsme do Pardubic před druhou hodinou a hned nás zase prohlédly, jestli něco ,,nepašujeme“. Pak jsme šly na sklad přesléct se do eráru, já jsem se osprchovala a velitelka mně zatím zkontrolovala všecky věci z batohu. Naše mistrová mně řekla, že v pátek do práce nepůjdu, až v pondělí, mistrová byla celkem milá. Při filtru se zjistilo, že jedna z nových cigánek má vši. Dali nám deka (dostala jsem svůj pakl, co jsem tam nechala a šly jsme na barák – na pevnou celu. Byla jsem tam s Žanetou a Bárou – namyšlenou feťačkou. Velitelé mně nedali polední prášky, zapoměli. Večer jsem nemohla usnout, měli mě přinést v 9 hodin prášek na spaní. Nepřinesli – velitel zapoměl. Tlačil mě ,,polštář“ do hlavy,to seno v tom podhlavníku bylo hnusně hrbolaté. Bylo mně moc smutno, tak jsem si tam potichoučku plakala. Nespala jsem skoro celou noc, byla to hrůza. Ráno jsme dlouho čekaly než se něco začne dít. Až v půl desáté jsme šly do skladu a v deset k doktorovi. Tam mně dal doktor léky co jsem měla předepsané z nemocnice. Ještě jsem si řekla o kapky do očí a o mastičku – praskla mně kůžička mezi prstama na noze. Byl tam starý doktor, tak to bylo dobré a rychlé. Všechno dohromady to dost dlouho trvalo a nikdo mě nechtěl odvéct na barák. Musela jsem zpět na pevnou. Málem jsem se tam s těma feťačkama pohádala, ale ono by to bylo zbytečné, takže jsem radši byla potichu. Z řečí takových lidí si normální člověk nesmí nic dělat. Potom ještě velitelé dělali filcuňk, hledali drogy. Musely jsme se vysléct... Na barák jsem se dostala až ve dvě hodiny. Hned jak mě vychovatelka uviděla na schodách, hned mě volala ať jdu za ní, že tam mám poštu a kilovku balíček. Jen jsem jí řekla že si uklidím věci na cimru a hned si pro to přijdu. Na cimže zase všecko přestěhované. Ani jsem nevěděla kde mám postel a jestli tam ještě vůbec bývám. Musela jsem se ženských optat, kde vlastně spím. Naštěstí postel na dobrém místě a konečně mám bunkr u postele. Položila jsem si věci k posteli a šla jsem do té vychovatelny. Měla jsem čtyři dopisy a kilovku – ve velké obálce bylo prádlo, časopisy, vyšívání aj s rámečkem a kanavou. Vychovatelka mně to napsala do karty, což je dobře. Když teď něco povyšívám, možu si to klidně poslat dom. Šla jsem si napřed uklidit věc z batůžku do bunkru. Dopisy si přečtu j klidu. Peťa mně poslal nějaké známky a fotky z narozenin, měl tam kamarády, spolužáky, byla tam aj Lucinka a další holky. Taky mně poslal společnou fotku, jak jsem já a on – foceni u sestry v Domaníně. Taky Pavlovu fotku, jak skládal přísahu na Vysoké škole. Brečela jsem jak želva. Ženské hned chtěly vidět fotky a kluci se jim moc líbili. Uklidila jsem si v bunkru, uskládala věci, ustlala jsem si postel a volala mě vychovatelka. Ptala se mě jestli mám zájem o tu dvouletou školu i když pracuju. Řekla jsem jí ano, pokud bude intendant v Pardubicích. Pokud se intendant bude stěhovat do Světlé aj s nama, tak bych chtěla tam. Ptala se mě co tu dělám ve volném čase a jestli chodím do té němčiny a tak podobně. Taky se mě ptala, jestli jí ukážu ty fotky co mně přišly. Tak jsem pro ně šla, abych jí je ukázala. tak jsme trochu pokecali aj s vychovatelem. Přišla mě pozdravit Liduška, že už se na mě těšila. Celkem mě aj ženské na cimře přivítaly hezky. Blanka měla včera nastandartní návštěvu, takže jsme se ani na večeři neviděly. Večer jsem si vzala prášek na spaní a možu říct, že se mně opravdu krásně spalo. Jak už dlouho ne. Vstávala jsem až v půl osmé. Včera jsem taky napsala dopis klukom a Lucince (dostala jsem taky od ní dopis). Taky jsem konečně dopsala dopisy Ruskám. Zítra všechna napsané dopisy odevzdám k odeslání. Dneska jsem byla s Blankou na snídani a zůstaly jsme zrovna na vycházce. Je celá nachlazená, dokonce v pátek byla u doktora na akutce. U soudu že to měla dobré, zase to měla odročené. V pondělí nám přijde nová ženská do práce, je to nějaká Blančina známá, tak s ní kecala celou vycházku u okna – ona je ta ženská na D1. Ani jsme si s Blankou moc nepovykládaly, jen to nejnutnější. Na oběd jsem jí vzala ukázat fotky. Po obědě jsem jen Blance na dvoře ukázala fotky a šla jsem na barák. Dopoledne jsem si z boku bunkr přelepila čistým papírem a dala jsem si tam fotky kluků. Jen jsem je pozasunovala rožkama tak jak do alba, aby se neponičily. Teď budu psát dopisy sestře a Staňovi. Sestra chce za mnou přijet, tak to domluvím na 23.7., aby jela s klukama. Alespoň se podělí na benzin. Vyjde je to levnější. Taky by mně mohli přivézt balík. Uvidím jak se domluvíme (dopisem).
