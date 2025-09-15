Čtyři roky v lágru - 22. část
14.6. 2000 středa
Nemohla jsem vůbec usnout. Začala jsem myslet na sex – to u mě většinou zabírá víc jak prášky na spaní, ale včera nic. Převalovala jsem se z boku na bok a spánek nepřicházel. Začaly se mně honit v hlavě myšlenky na minulost. Umřela mně maminka, ještě mně nebyly ani čtyři roky, otevřená truhla s maminkou stála v obýváku a já spolu s bratrancem a sestřenicemi stála u té truhly, držela jsem ručičkama okraj truhly a s vykulenýma očičkama jsem hleděla na tu maminku... Nepamatuju si to, jen to znám z fotek, které udělal strýc. Co si z toho pohřbu pamatuju je, že mě strašně bolelo bříško a odmítala jsem jít pěšky s průvodem, který šel do kostela a na hřbitov. Strýc mě musel nést v náručí celou cestu, v kostele aj na hřbitově. Vlastně začátek mojeho života, který si v záblescích pomatuju. Maminka umřela při porodu a zůstala po ní holčička – moje sestra Mařenka. Rok musela být v kojeňáku a po roce ju dali domů. Starala se o mě a potom aj o Mařenku stařenka. Pendlovaly jsme mezi domovem a Stříbrnicemi, kde bydlela stařenka a stařeček. Vlakem a většinu cesty pěšky. Vystoupily jsme z vlaku v Nedakonicích a pěšky do Stříbrnic (12 km). Bolívaly mě nožičky, ale ani jsem nemukla. Byla jsem takové hodně tiché dítko celé dětství. Věčně, od těch 4 roků s hadýrkama, jehlou, nůžkama – šila jsem si na panenku. Později až jsem uměla číst jsem byla zalezlá s knížkama. Občas s kamarádkama Mirkou a Danou a tak jsem vyrůstala. Až v pubertě jsem začala být divočejší. Měla jsem potom nejlepší kamarádku, která se jmenovala se stejně jak já Jarmila. Ale o tom později... No a v těchto místech vzpomínání jsem usnula. Ráno mně vzala sestřička krev a načůrala jsem do kelímku. Umyla jsem se u umyvadla a pipinu na záchodové míse s hrnkem vody. Improvizace, ale jinak to nejde. Pak přinesli snídani – zákusek! takové piškotové dezerty s fondánovou polevou, byly čtyři. Snědla jsem dva, byly moc dobré, ale hodně sladké. Taky čaj a do misky mně nalili bílé kafé. Po snídaní jsme šli ( aj ze sousedních pokojů – bylo nás pět a jen já,,bílá“) do sprchy. Jedna cigánka měla kalhotky od krve a po sprchování si je tak špinavé zase na sebe natáhla. Jsou to čuňata. Jen jsme přišly nahoru, tak jsem šla na rentgen páteře. Při zpáteční cestě jsem se toho jednoho chodbaře zeptala jestli tu není něco na čtení. Cokoliv co má písmenka a dá se to číst. Řekl mně, že něco zkusí sehnat. Potom jsem si chvilku povídala s velitelem – tento je takový tlustý dobračisko už od pohledu. Spíš bych si ho dokázala představit jako sedláka než policajta. Ptal se mě proč jsem zavřená. Tak jsem mu to v kostce řekla. Řekl, že nevinní lidé doplácejí na dacany. Že jeho bratr taky podniká a někdo mu zapálil stodolu. Potom se mě zeptal, jestli si sama možu povytírat pokoj. Řekla jsem že jo a donesl mně kýbl s vodou, hadr a smeták. Když jsem vytírala tak mně byla vidět celá prsa (ještě že mám podprsenku), protože kabátek od pyžama mně je velký a bez knoflíků. Chudák kluk chodbařský, málem mu vypadly oči z důlků. Potom přinesli oběd. Snědla jsem jen trošku (houbová polévka ze sáčku, bramborová kaše, karbanátek a okurek). Z ešusu se jídlo příborem jí dost špatně. Umyla jsem ešusy a když si kluci pro ně došli, tak prej jestli jim nenavleču šňůrky do pyžamových kalhot. A ten druhý mně donesl pár časopisů asi co posbíral od kluků na cimrách. Samozdřejmně donesl aj NEJReport a nějaký pánský časopis, ale jinak normální časopisy (Katku, Ring, Spy...). Aspoň mám co číst. Při večeři, kterou jsem nechtěla, jsem jim dala ty gatě od pyžam. Kluci říkali, že mně za tu pomoc chtěli přidat večeře a já že nechcu. Řekla jsem jim, že jsou hodní, ale já večer nejím. Ten jeden se mě ptal jestli su moravanka. On že je z Brna. Na mně to každý pozná, že su z Moravy jen co otevřu hubu, moravský přízvuk mám veliký. Taky zajímavě ráno proběhla vizita. Přišel doktor – starší pán a už ode dveří křičel – jó Bzenec, Bzenecká lipka (výborné bílé víno) a já mu na to říkám a co teprve Sauvignon! Bavili jsme se o tom, že jezdil za kolegou do Ostrožské Nové Vsi za kolegou na vínko. Velitel u dveří a sestřičky nás nechápali. Potom jen prohodil, že ví o co u mě jde a že se udělají vyšetření a rentgeny a uvidí se co dál. Ptala jsem se ho jak tu budu dlouho a řekl mně, že tak asi 14 dní. To byla celá vizita. Taky jsem dneska napsala dopis Staňovi. Namalovala jsem dvě obálky a,,umyla“ dvě známky, které jdou ještě použít. Tři jsem musela zahodit, byly špatné. Teď jsem se poumývala a budu spinkat. Chtěla jsem se dneska opalovat, ale začalo pršet. Snad usnu brzo, odpoledne jsem totiž chvilku usnula.
16.6. 2000 pátek
Včera mě přestěhovali z mojeho pokojíčku na pokoj sousední. Potřebovali totiž volný pokoj pro chlapy. Jsem na pokoji s cigaňů, má nádor v hlavě a budou jí operovat. Je to ženská asi kolem padesáti roků. Snad to s ní půjde vydržet. Dost spí... Včera jsem tady byla na kontrole s očima. Měřili mně oční tlak – mám ho v pořádku. Kluk chodbař mně donesl tři knížky, jednu jsem hned včera přečetla, dneska druhou a rozečetla jsem třetí. Odpoledne pak přinesl kopec brožovaných detektivek, takové ty sešitky. Aspoň mám co číst. Chodbaři jsou tu tři – Luboš, Radek – ten je z Brna a Evžen – ten mně nosí ty knížky a časopisy. Je mu 23 roků a je fajn. Včera mně donesl čistý pyžamový kabátek, hned jsem si ho přeslékla. Říkám mu, počkej já ti ten špinavý hned dám – schoval se za dveře, pak si ho šel vzít a byl chudák celý červený. Ten druhý – Luboš se mu smál. potom došel odpoledne a říká mně, kluci se mně smějí, že se stydím. Já jsem mu řekla ať si z toho mic nedělá, že to mu kluci jen závidí. Byl z toho nějaký zmatený. Taky jsem mu řekla, že mně půjčil erotické časopisy a já pak mluvím ze spaní (říkala to spolubydlící), že mě k tomu měl dát aj chlapa... Jsou tu celkem dobří velitelé, takže se možeme s klukama trochu aj bavit. Dneska byla velké vizita, ale nic moc jsme se nedozvěděly.Ve tři hodiny odpoledne si mě zavolala neuroložka. Taková baba jedna nesympatická, protivná. Že když jsem se s tím narodila, musím s tím taky žít. Kdo mně prý řekl, že nesmím brát injekce, řekla jsem jí, že u nás na poliklinice MUDr. Bartošová. Ona mě řekla,že nemůžu brát infúze, že mám silné ruce – odpověděla jsem jí, že infúze jsem normálně brala, třeba na ředění krve a vždycky bez problémů, tlusté ruce nevadily. Prostě byla divná a mám dojem, že aj velice brzo pojedu zpět do Pardubic. Dala mně k ploténkám dvě injekce mezokainu a že mně jinak stačí prášky. Nevím co si o tom mám myslet. Dneska jsem snědla večeři, byla krupice s ovocem. Bylo to moc dobré. Na oběd jsem snědla jen trošku kolínek s máčků a na snídaní jogurt – samotný. Přes týden nepíšu klukom. Budu si číst, teď mám aspoň co.
18.6. 2000 neděle
Nic se tu neděje, včera mně přidali nějaké prášky a včera odpoledne jsem spala přes tři hodiny. Jestli je to aj těma práškama, to nevím. Dneska jsem spala odpoledne taky chvílu. Dnes jsem při vizitě řekla doktorovi co mně řekla ta doktorka neuroložka. Řekl mně, že doktorka dala do zprávy, že mám špatné žíly a proto prej nemůžu ty infúze... tak jsem mu řekla, že žíly mám dobré a paní doktorka se na moje žíly a ruce ani nepodívala. Taky, že jsem s infúzema nikdy problémy neměla. Tak mně řekl,že mně ty infúze asi dají, ještě mně prohlídl ruce. Napsala jsem dopis klukom a začala jsem psát aj Staňovi. Včera jsem paní co je tu se mnou umyla nějaké známky a sobě taky. Z pěti jsou použitelné dvě, aj tak dobré. Včera jsme se byly sprchovat, nechají nás tam vždycky dlouho, tak jsem se stihla aj všude oholit. Byla krásně teplá voda. Odpoledne když jsem usnula jsem měla takový divný sen – zdálo se mně o Staňovi, říkal mně v tom snu, že už dvakrát utekl a měl potetovaný celý obličej. Opravdu blbý sen, celý popletený.
20.6. 2000 úterý
Ráno jsem se byla vážit, mám o kilo míň. Což mě moc těší. Taky jsem byla na elektroléčbě. Nanic – nechala mně to tam asi 4 minuty a hrozně moc slabě, ani jsem to necítila. Ve Veselí jsem to měla vždycky na 20 minut a na hodně silno, vždycky tam říkala paní – co nejvíc vydržíte. Včera mně dali jiné prášky, takové průsvitno – modré tobolky a v tom malilinkaté bílé perličky, nevím asi jsou od bolesti. Taky mám od neděle injekce, prej vitamíny, jsou nepříjemné – strašně štípou. Zase mně včera brali krev. Infúze mně stejně nedali a dneska mně řekl doktor při vizitě, že kyčelní klouby mám dost poškozené, ale to že je vrozené a udělali mně to maminka s tatínkem..., že se s tím musím smířit. Mám se naučit žít s neustálou bolestí. No tak nevím co se mnou budou dělat dál. Včera jsem napsala klukom a zrovna jsem jim popřála k svátku, Petra a Pavla je sice až 29., ale kdoví jak jim to odtud dojde. A je zas ze mě slzavé údolíčko. Pořád brečím aj tady. je mně strašné smutno. Neteče tu už dva dny teplá voda, tak se musíme umývat ve studené. Nepříjemné je, když si tu studenou vodu leju na záchodové míse na pipinu, když si ju chcu umýt. Staňovi jsem na dopis dala umytou známku, snad mu to dojde.
