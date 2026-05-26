Zápisky STAVOLA
Zápisky Starého Vola jsou kompilací různých mouder a textů a poznámek, kde je vypátrán autor, je uveden. Pokud někdo zjistí autora dalších citátů či poznámek, doplňte prosím. Máte-li svá, moudra, oblíbené citáty a vlastní poznámky, dopište si je. Zápisky STAVOLA ať se stanou pro každého z nás biblí, návodem na život, kronikou i poučením, zenovou cestou.
1) To, co člověk potřebuje, je nějaká příručka, co počít se životem ve srabu. Něco jako „Urob si sám,“ „Jak z marasmu ven.“
2) Potíž je, že za tím nemáme možnost paralelního času, kde bychom si mohli zkusit žít na nečisto. Do lejna většinou šlápneme rovnýma nohama. Bez přípravy.
3) Každý z nás v životě hraje různé role. Někdy hezké, někdy hrozné. Občas bych autora uškrtil.
4) Šťastné konce jsou jen v pohádkách, aby lidé neztratili víru a naději. Pro nás je štěstí, že žijeme, že jsme přežili, a že stále můžeme milovat.
5) V životě věnujeme paradoxně víc času a energie lidem, které nezajímáme a nemají nás rádi než těm ostatním. Opomíjíme, že mají své důvody si nás nevšímat a nemít rádi. My si naivně myslíme, že když o jejich přízeň budeme bojovat, důvody jejich přezíravosti pominou. Čím dříve akceptujeme fakt, že nás ti lidé nemusí, tím lépe pro všechny. Zbude nám víc času na sebe a na ty, co nás mají opravdu rádi.
6) Platí to v životě i v práci, v jakékoli sociální a komunitní skupině.
7) Spokojenost až po smrti. // Tisíce děkovných dopisů. // Tisíce spokojených zákazníků // bez jediné reklamace. // Jsme vaším partnerem na celý život. // Krematorium Pelhřimov
8) V Pekle to smrdí sírou, je tam strašné vedro, ale dobře tam vaří a v neděli po obědě je alkohol. Každý rok – dva až tři dny dovolené s jízdenkou na svět s destinací podle vlastní volby. Navíc plná lékařská a sociální péče s pohotovostí 24 hodin denně. K tomu všemu dává Peklo oproti Ráji jednu bezpečnou jistotu. Níž už padnout nemůžete.
9) Za všechno, co je ve mně dobrého, vděčím knize. /Maxim Gorkij/
10) Za všechno špatné vděčím televizi. /Jaroslav Vojtěch/
11) Co tu dělám? // Neúspěšný ve všem. // V životě, v lásce, v zaměstnání, // ve všech oblastech sportu, // v každé krajině umění. // Co tu dělám? // Čekám, až bude po všem // a někdo si dá tu práci // a aspoň trochu mně // za přínos lidstvu odmění.
12) Ti všichni, kdo jsou ocenění a odměněni za přínos, ať už vědě, lidstvu, umění, jsou výjimeční lidé. Největší přínos lidstvu měla svého času obsluha v Masných Krámech v Českých Budějovicích. Tak narvanou hospodu jsem v životě neviděl a obsluha stačila všem neustále přinášet. /M. Horníček/
13) V průměru žiji neobyčejný život. Přesně vím, co nechci. A toho se mi dostává neobyčejnou měrou.
14) Nic není zadarmo. Nikdo na výsluní se tam nedostal cestou pozitivismu. Jejich cesta byla hodně trnitá, občas se musely použít i lokty a tekla krev.
15) 1. Každý živý tvor má právo na vlastní názor.
2. Každý živý tvor má právo se mýlit.
3. Každý živý tvor má právo nést důsledky svého názoru a omylů.
Prvních dvou práv se žádný živý tvor nechce vzdát a dovolává se jich. // Posledního práva se rád vzdává a předstírá jeho neexistenci. // První dvě práva nemusí živý tvor nikdy uplatnit. // Poslední právo je povinností, ze které se nelze vyvázat.
16) Někteří lidí žijí tak, že nechtějí mít žádné problémy, žádné si nepřipouští a nevidí a k těm, které nastanou, se točí zády. Opak je pravdou. Problém je vyřešen teprve tehdy, když se přijme, když se akceptuje jeho existence. /prof. P. Kolář/
17) Prof. Pavel Kolář o výchově dětí: Snažíme se děti chránit před utrpením, před bolestí, fyzickou i duševní. Děláme to z lásky k nim, ale snižujeme tím jejich otužilost vůči negativním podnětům. Primitivní kmeny své děti vystavovali bolesti a strádání, vytvářeli tak jejich obranyschopnost a větší šanci přežít. Dělali to taky z lásky.
18) Potřebujeme čas od času připomenout, že utrpení a bolest je součástí lidské existence a není možné před tím utíkat.
19) Výchovný pokus vypudit ze světa dětí negativní věci a nutit je jen do pozitivního módu je hloupost. Ono totiž venku někdy prší, ba přímo leje, někdy je tam tma, a ta pravidelně v noci, a fouká tam vítr.
20) Nezáleží na tom, kolik a čeho máme. Vždycky nám bude něco chybět, po čem budeme toužit.
21) Co nemáš – nepotřebuješ. / staré trampské rčení /
22) Nikdo nevěří v mimozemšťany, ale všichni je hledají. // Všichni věří v Boha, ale nikdo ho nehledá. // Není lepší, aby Bůh byl mimozemšťan?
23) Máme s Bohem vyrovnaný vztah. On kašle na mně, já zase na něj.
24) Rozdíl mezi věřícími a Bohem? // Bůh je ateista.
25) Život mi vzal ideály, // touhy, sny i odvahu. // A co já? Co já si vezmu? // Co třeba tebe, Lásko? // Zezadu.
26) K pokladu nevede turistická značka, pro život neexistuje konkrétní návod.
27) Nenávidíme ty, co nám berou poslední naději.
28) Nejvíc nenávidíme ty, před kterými se máme stydět.
29) Ať už běžíš v životě jakýkoli závod, nebo hraješ jakoukoli hru, vždy prohraješ na čas.
30) Teprve smrt dává životu smysl, ale smyslem života není umřít.
31) Hrdina není ten, kdo se nebojí, ale ten, kdo se bojí a překoná to. Ten, kdo se nebojí je jen hlupák, který nezná důsledky svých činů.
32) Svoboda je poznaná nutnost. / myšlenka G.W.F. Hegela, kterou zformuloval F. Engels a hojně používal V.I. Lenin/
33) Svoboda a volnost jsou naše okovy.
34) Svoboda bez peněz je jako Lamborghiny bez benzínu. Není sporu a není pochyb, že to máš, ale je ti to tak nějak v celku na prd.
35) Morálka:
a) Žena je žena, v úctě velebena.
b) Muž je muž, bojovník, živitel, ochránce.
c) Dítě je dítě, opatrováno a vzděláváno pro budoucnost.
d) Starší jsou v úctě, protože vytvořili to, kde žijeme.
e) Vládnout musí lidé, kteří chtějí stát předat potomkům v lepším stavu, než jej převzali.
f) Vzdělaní a vychovaní lidé se ke svému státu nechovají macešsky, ani jako parazité.
g) Kdo se nechce vzdělávat a nechce být vychovaný, má právo odmítnout. Nicméně mu zůstává povinnost nést důsledky svého rozhodnutí.
h) Největší problém je, že za nezodpovědné rozhodování rodičů nesou často důsledky jejich děti ještě ve třetí generaci.
36) Zas dál se plíživotem šoulat budu po mrazivě pustém dnu, // těšit se, že někdy příště snad, že se zase nadechnu. // Sotva mi rozsvítí na konci tunelu karbidovou lampu jasnou, // hned jak se vydám tam, tak mi tu lampu zhasnou. // Hlasem vzteklým plivu kolem sebe jeduhustých slin. // Jsem tu sám a stydím se. Vztekle štěkám na svůj stín.
37) Věci se prostě dějí a nejsou složité. Složitými je dělá až rozum.
38) Valná většina všech problémů je způsobená alkoholem. Buď jeho přemírou, nebo nedostatkem.
39) Alkjóga - hledání středu, rovnovážného stavu mysli mezi otřesnou střízlivostí a fatální opilostí.
40) Jen v rovnovážném stavu alkjógy lze hovořit přímo s Bohem.
41) Alkjóga má dva zásadní problémy, které se její vyznavači v meditacích snaží vyřešit.
1. Hledání rovnovážného stavu mysli je stejné, jako dojít po kolejích na místo, kde se kolejnice stýkají. Když se po chvíli ohlédneme, zjistíme, že to místo jsme už dávno přešli.
2. Bůh neodpovídá.
42) Já se nerouhám, jdu jen tam, kam mi Bůh dovolí.
43) Nuda je součástí každé poutě. /Roman Szpuck/
44) Všichni jsme odsouzeni k smrti. Štěstí mají ti, co zemřeli mladí a zdraví.
45) Člověk má umřít mladej a zdravej, stáří stojí za hovno. /můj děda/
46) Co jsi dělal včera, že se máš dneska tak špatně?
47) Co jsi udělal dnes proto, aby ses zítra měl lépe?
48) Jen dvě věci jsou nekonečné. Vesmír a blbost. Ale i vesmír má někde svojí hranici, přes kterou má blbost přehozenou nohu.
49) Mohu v Ráji získat občanství?
50) Každé ráno je pro mě řekou Rubikon, // kterou musím překročit, // každý večer, když uléhám, // je pro mě řekou Styx.
Blog v celku o ničem, ale snažím se. Nechá se.
Jan Ziny Vávra
z Cikánského Údolí pod Boubínem