Trio výtečníků umučilo vlka

Existuje několik verzí, nejznámější jsou dvě protikladné. První verze označuje vlka za škůdce, dvě ženy za oběti a muže za hrdinu. Druhá verze staví vlka do role oběti a ženám vytýká neschopnost přijmout svojí roli ve společnosti.

Jak to bylo doopravdy?

Červená Karkulka

Všichni známe ten příběh, který nám vyprávějí o Červené Karkulce. Ten hrůzostrašný příběh, kdy nevinnou malou Karkulku a její babičku spolkne strašný vlk lidožrout. Včasný zásah myslivce, který objevil po jídle spícího vlka a rozřízl mu břicho, zachránil ty dvě nebohé bytosti před strávením. Pak nanosili do břicha vlkovi kamení a břicho zašili. Vlk po probuzení dostal žízeň. Šel ke studni, nahnul se. Spadl do ní a utopil se.

Pak známe druhou verzi pravdoláskařů. Ti udělali z vlka nešťastnou oběť a z Karkulky, babičky a myslivce zločinné trio, které se nerozpakovalo překazit vlkovi trávení. V nehygienických podmínkách babiččiny chaloupky a v její posteli, bez anestezie a bez souhlasu pacienta, provedl myslivec operaci otevření dutiny břišní a žaludku. Ze msty mu do břicha před zašitím místo sebe nanosili babička s Karkulkou neočištěné, tudíž značně infekční, kameny, rovnající se jejich váze. Mezi tím, co si mladý myslivec užíval z ne už tak malou Karkulkou, babička popíjela donesené víno. Kdyby se vlk neutopil ve studni, tak by jistě zemřel trýznivou dlouhou smrtí zaníceného organismu, na tetanus a podobné infekční choroby.

Proto se náš investigativní tým rozhodl vypátrat původní záznam celého příběhu. Prošel velké množství materiálu všech sběratelů pohádek po Evropských státních archívech, muzeích a ústavech, dokonce i v Moskvě. Naši odborníci pak dílek po dílku skládali dohromady pravdivou verzi. Dlouhé bádání představilo Karkulku svlečenou, zbavenou všech vrstev a bez líčení. V tomto světle pravdy bez příkras náš tým pochopil, že obyčejný příběh nemohl nikoho nadchnout. Proto vypravěči museli přidat patřičnou dávku dramatu a akce. Skutečnost je velmi všední.

Jednoho dne šla Karkulka k babičce, tak jako mnohokrát před tím. Vždyť to bylo jen přes les. Asi v polovině cesty našla trpící zvířátko, zmítané v křečích. Na svých bedrech vlka dotáhla k babičce, vyhlášené místní bylinkářce a léčitelce. Ta vlkovi uvařila bylinky, po kterých se nebohé zvíře uklidnilo. Došel i myslivec, ale nebyl to myslivec povoláním, ale Karel Myslivec, mladý veterinář, kterému se líbila Karkulka, a u babičky si dávali dostaveníčka. Ten rozeznal, že zvíře trpí žlučníkovými kameny a ihned vlka odborně operoval. Takže, žádné kameny vlkovi nikdo nikam nedával, ale naopak je vlkovi vyndal.

Jediné drama celého příběhu je studna. Vlk, probuzený z celkové anestezie dostal žízeň. Myslivec se staral o Karkulku, babička o večeři a o vlka se v tu chvíli nestaral nikdo. Nezabezpečené zvíře vyběhlo ze dveří a nahnulo se přes studnu. Ještě z cela neprobraný vlk se přes hranu studny překotil, spadl do ní, a ačkoliv uměl plavat, dlouho nevydržel plavat čubičku v úzké studni a utopil se. Jediné, co se nechá triu vyčíst, je zanedbání pooperační péče, vedoucí k úmrtí pacienta.

Je ten pravdivý příběh hezký? Je akční? Je dramatický? Je strašidelný? Má pro děti nějakou hodnotu? Z našeho pohledu je klasicky vyprávěná Karkulka mnohem pohádkovější a pro děti i lépe stravitelná.

Autor: Jan Vávra | středa 8.10.2025 11:13 | karma článku: 5,44 | přečteno: 100x

Další články autora

Jan Vávra

Kde to bylo pěkné

Pokusil jsem se vložit sem verše, ale řádky jsou daleko od sebe. To nechci - vypadá to divně. Proto je mezi verši podtržítko, místo aby byl každý na vlastní řádce. ________________________Vzpomínejte, kde všude jste to měli pěkné.

23.9.2025 v 21:25 | Karma: 4,11 | Přečteno: 66x | Diskuse | Poezie a próza

Jan Vávra

Pokání - pouť na Svatou Horu II. část

Předevčírem jsme seděli za stolem hned před výčepem, dnes usedáme do posledních lavic v kostele. Tento zajímavý úkaz mě, jako dítěti, vysvětloval tatínek. Bůh je všude, proto je jedno, kde sedíš.

11.9.2025 v 21:00 | Karma: 5,49 | Přečteno: 106x | Diskuse | Kultura

Jan Vávra

Myštický zázrak - pouť na Svatou Horu, I.část

Ano, byli jsme vetřelci, seděli jsme na jejich návsi, vařili jsme na jejich studni. Třeba mají hlad, nebo jdou na autobus, asi nás nechtějí zabít a někde zahrabat. Napadalo nás mnoho dalšího. Lidé přišli blíž.

3.9.2025 v 10:09 | Karma: 9,38 | Přečteno: 138x | Diskuse | Kultura
Další články autora

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

4. října 2025,  aktualizováno  5.10 2:53

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

5. října 2025

Seriál Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout...

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

8. října 2025  9:55

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější,...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

3. října 2025  8:11,  aktualizováno  7.10 14:12

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

5. října 2025  14:42,  aktualizováno  15:54

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru...

Jurečka přijal rezignaci Mesršmída kvůli nefungujícím eDokladům při volbách

8. října 2025,  aktualizováno  13:30

Ministr Marian Jurečka přijal k 23. říjnu rezignaci ředitele Digitální informační agentury Martina...

Podivnosti kolem „Macinkova“ pick-upu. Patří milionáři stíhanému za hazard

8. října 2025  13:28

Premium Šéf hnutí Motoristé sobě Petr Macinka vzbudil v pondělí pozornost vozem, kterým přijel na Pražský...

Dostane SPD místo vnitra obranu? Babišovi vadí Okamurův výrok

8. října 2025  13:16,  aktualizováno  13:26

Andrej Babiš si po úterním jednání s Tomiem Okamurou rozmyslel, že by SPD nabídl obsazení...

Mírový impuls ze summitu na Aljašce se vyčerpal, tvrdí ruská diplomacie

8. října 2025  13:25

Impuls k dosažení míru na Ukrajině, který vzešel ze srpnového summitu prezidentů Ruska a Spojených...

Jan Vávra

  • Počet článků 4
  • Celková karma 5,98
  • Průměrná čtenost 100x
Jehličí stříbrného smrku pěkně píchá.
Blog v celku o ničem, ale snažím se.
Mám sem napsat minimálně 100 znaků.
Teď jich je 130.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.