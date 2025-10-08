Trio výtečníků umučilo vlka
Jak to bylo doopravdy?
Červená Karkulka
Všichni známe ten příběh, který nám vyprávějí o Červené Karkulce. Ten hrůzostrašný příběh, kdy nevinnou malou Karkulku a její babičku spolkne strašný vlk lidožrout. Včasný zásah myslivce, který objevil po jídle spícího vlka a rozřízl mu břicho, zachránil ty dvě nebohé bytosti před strávením. Pak nanosili do břicha vlkovi kamení a břicho zašili. Vlk po probuzení dostal žízeň. Šel ke studni, nahnul se. Spadl do ní a utopil se.
Pak známe druhou verzi pravdoláskařů. Ti udělali z vlka nešťastnou oběť a z Karkulky, babičky a myslivce zločinné trio, které se nerozpakovalo překazit vlkovi trávení. V nehygienických podmínkách babiččiny chaloupky a v její posteli, bez anestezie a bez souhlasu pacienta, provedl myslivec operaci otevření dutiny břišní a žaludku. Ze msty mu do břicha před zašitím místo sebe nanosili babička s Karkulkou neočištěné, tudíž značně infekční, kameny, rovnající se jejich váze. Mezi tím, co si mladý myslivec užíval z ne už tak malou Karkulkou, babička popíjela donesené víno. Kdyby se vlk neutopil ve studni, tak by jistě zemřel trýznivou dlouhou smrtí zaníceného organismu, na tetanus a podobné infekční choroby.
Proto se náš investigativní tým rozhodl vypátrat původní záznam celého příběhu. Prošel velké množství materiálu všech sběratelů pohádek po Evropských státních archívech, muzeích a ústavech, dokonce i v Moskvě. Naši odborníci pak dílek po dílku skládali dohromady pravdivou verzi. Dlouhé bádání představilo Karkulku svlečenou, zbavenou všech vrstev a bez líčení. V tomto světle pravdy bez příkras náš tým pochopil, že obyčejný příběh nemohl nikoho nadchnout. Proto vypravěči museli přidat patřičnou dávku dramatu a akce. Skutečnost je velmi všední.
Jednoho dne šla Karkulka k babičce, tak jako mnohokrát před tím. Vždyť to bylo jen přes les. Asi v polovině cesty našla trpící zvířátko, zmítané v křečích. Na svých bedrech vlka dotáhla k babičce, vyhlášené místní bylinkářce a léčitelce. Ta vlkovi uvařila bylinky, po kterých se nebohé zvíře uklidnilo. Došel i myslivec, ale nebyl to myslivec povoláním, ale Karel Myslivec, mladý veterinář, kterému se líbila Karkulka, a u babičky si dávali dostaveníčka. Ten rozeznal, že zvíře trpí žlučníkovými kameny a ihned vlka odborně operoval. Takže, žádné kameny vlkovi nikdo nikam nedával, ale naopak je vlkovi vyndal.
Jediné drama celého příběhu je studna. Vlk, probuzený z celkové anestezie dostal žízeň. Myslivec se staral o Karkulku, babička o večeři a o vlka se v tu chvíli nestaral nikdo. Nezabezpečené zvíře vyběhlo ze dveří a nahnulo se přes studnu. Ještě z cela neprobraný vlk se přes hranu studny překotil, spadl do ní, a ačkoliv uměl plavat, dlouho nevydržel plavat čubičku v úzké studni a utopil se. Jediné, co se nechá triu vyčíst, je zanedbání pooperační péče, vedoucí k úmrtí pacienta.
Je ten pravdivý příběh hezký? Je akční? Je dramatický? Je strašidelný? Má pro děti nějakou hodnotu? Z našeho pohledu je klasicky vyprávěná Karkulka mnohem pohádkovější a pro děti i lépe stravitelná.
Jan Vávra
Kde to bylo pěkné
Pokusil jsem se vložit sem verše, ale řádky jsou daleko od sebe. To nechci - vypadá to divně. Proto je mezi verši podtržítko, místo aby byl každý na vlastní řádce. ________________________Vzpomínejte, kde všude jste to měli pěkné.
Jan Vávra
Pokání - pouť na Svatou Horu II. část
Předevčírem jsme seděli za stolem hned před výčepem, dnes usedáme do posledních lavic v kostele. Tento zajímavý úkaz mě, jako dítěti, vysvětloval tatínek. Bůh je všude, proto je jedno, kde sedíš.
Jan Vávra
Myštický zázrak - pouť na Svatou Horu, I.část
Ano, byli jsme vetřelci, seděli jsme na jejich návsi, vařili jsme na jejich studni. Třeba mají hlad, nebo jdou na autobus, asi nás nechtějí zabít a někde zahrabat. Napadalo nás mnoho dalšího. Lidé přišli blíž.
|Další články autora
Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo
Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta...
Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko
Seriál Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout...
Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA
Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější,...
Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...
Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení
Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru...
Jurečka přijal rezignaci Mesršmída kvůli nefungujícím eDokladům při volbách
Ministr Marian Jurečka přijal k 23. říjnu rezignaci ředitele Digitální informační agentury Martina...
Podivnosti kolem „Macinkova“ pick-upu. Patří milionáři stíhanému za hazard
Premium Šéf hnutí Motoristé sobě Petr Macinka vzbudil v pondělí pozornost vozem, kterým přijel na Pražský...
Dostane SPD místo vnitra obranu? Babišovi vadí Okamurův výrok
Andrej Babiš si po úterním jednání s Tomiem Okamurou rozmyslel, že by SPD nabídl obsazení...
Mírový impuls ze summitu na Aljašce se vyčerpal, tvrdí ruská diplomacie
Impuls k dosažení míru na Ukrajině, který vzešel ze srpnového summitu prezidentů Ruska a Spojených...
Pronájem bytu 3+kk, 62 m2, Plzeň, ul. Hálkova
Hálkova, Plzeň - Jižní Předměstí
18 000 Kč/měsíc
- Počet článků 4
- Celková karma 5,98
- Průměrná čtenost 100x
Blog v celku o ničem, ale snažím se.
Mám sem napsat minimálně 100 znaků.
Teď jich je 130.