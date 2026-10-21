Štvanice
Radek s Petrem si vyjeli po letech na rajz. Za studentských dní to znamenalo někam jet, opíjet se a balit holky. Shodli se, že potřebují odstup od všedních dnů a rajz jim možná pomůže. Rozhodně neublíží.
Oba prošli stejnou životní cestou: svatba, děti a ještě před pětačtyřicítkou rozvod. Radek to stihl dokonce dvakrát. Lišili se však v přístupu k ženám. Petr věřil, že je třeba ženě nadbíhat a získávat ji postupnými krůčky. Oproti tomu Radek je posuzoval jako zboží: líbí, nelíbí, funkční, nefunkční. Kupodivu mu tato taktika vycházela. Když ho jedna poslala někam, zkusil jinou a… noc netrávil sám. V makrosvětě, jak říkal, se střetla nabídka s poptávkou.
Ubytovali se v penzionu na Šumavě, každý měl vlastní pokoj, ale sociální zařízení s kuchyňkou měli společné. Celé odpoledne se věnovali turistice a u večeře hodnotili dámské osazenní.
„Hele, hele, vole. Vidíš tu bílou sukni? To je co?“
„Radku, té je tak šestnáct.“
„No co? Ale pěkný to je, ne?“
„Hm. Koukej támhle, tam je jedna a kouká sem.“
U okna s mladým párem seděla starší korpulentní dáma v kostýmku a kloboučku. Její pohled mířil k nim. Když se Radek podíval, odvedla pohled stranou.
„No ty vole, to je nějaká stará vylítaná Dakota. Nene, příteli. To chce něco jako támle to za tebou pod tím vobrazem.“
Petr se otočil, aby spatřil, co Radka zaujalo.
„Vole! Nečum tam tak vokatě. Kouká na nás,“ tlumeně káral Radek Petra. Zbytečně. Petrův pohled se setkal s pohledem vyšší brunety s mikádem, v riflích a ve svetru barvy kapučína. Petr, aby zakryl to „čumění“, přenesl pohled nad ni, na obraz, kde kolem jelena byli psi.
„Myslíš tu štvanici? To nebude žádný známý malíř. To bude nějaký místní naivista,“ pronesl nahlas a otočil se zpátky ke stolu.
„Hm. Sportovní typ, který už minul čtyřicítku,“ pokračoval tiše.
„Sem ti říkal, ať se nevotáčíš.“
Petr nad jídlem přemýšlel o ženách. Jednoduchý styl brunety s mikádem mu evokoval střídmou ženu, která se nechce předvádět. Oproti tomu dáma u okna přetékala doplňky, líčením a úsměvy. Jako by říkala: Haló, všimni si mě, tady jsem. Jsem sice Dakota, ale udržovaná a hlavně – jsem k mání a hledám ranvej. Bruneta mu připomínala laň: krásnou, tichou, ale ve střehu. Její pohled varoval: Nevšímej si mě. Vrrr, koušu.
„Ráďo? Ten klobouk sem pořád kouká.“
„Dej mi pokoj. To je poslední zoufalá možnost, až budu nešťastnej, že mě žádná nechce. Ale to Mikádo? Má sice přísnější konturu, ale ty bejvaj vášnivý.“
Petr se otočil, aby viděl tu konturu. Radek klopil oči a kroutil hlavou.
„Ty vole, ty si nenápadnej.“
Mikádo zvedlo hlavu od talíře a sjelo oba pohledem, pod kterým zamrzala voda.
„No jo, máš pravdu. Ta štvanice opravdu nepůsobí tak naivisticky,“ snažil se Petr překrýt trapnou situaci. Ale, hergot, ta ženská je fakt hezká, pomyslel si.
Po večeři Radek rychle dopil a se slovy: „Omluv mě, musím,“ počal štvanici za prchající laní. Petr zkouknul mobil, dopil pivo a objednal kávu. Se šálkem v ruce si šel na zápraží zakouřit a pokochat západem slunce. Všechna křesla byla obsazena, kromě zadního stolku. U něj sedělo Mikádo. Radek asi neměl štěstí, pomyslel si Petr, tak snad mi teď za tu štvanici nenaplive do kafe, až si k ní sednu.
„Dobrý večer. Máte tu volno?“ Mikádo přikývlo, aniž by zvedlo oči od knížky. Mělo krásně krojené rty, trochu vystouplejší lícní kosti a ostřejší orlí nos, na něm půlkulaté brýle na čtení a za nimi hnědé oči. Natáhlo se po cigaretě. Petr vzal zapalovač a chtěl ji připálit. Pohlédlo na něj dlouze přes brýle.
„Co si myslíte, že děláte?“ optalo se studeně.
„Promiňte, chci vám připálit cigaretu.“
„A vy jste jako kdo? Vy mě balíte?“
„Ne, ne,“ zakoktal se Petr, protože tuhle reakci rozhodně nečekal. „Nebo mám? Jo?“
Rozžal zapalovač a Mikádo si připálilo, dlouze natáhlo a vyfouklo mu dým přímo do obličeje. Nevěděl, jestli je to pohrdání, nebo koketování. V jejím výrazu se nic nehnulo.
„Už to na mě zkoušel váš kolega ‚historik umění‘ se štvanicí.“
„Ten obraz?“
Mikádo přikývlo.
„Historik umění a má problém rozeznat styl a autora.“
„Tak se na něj nezlobte.“
„Bylo to hodně laciné.“ Mikádo koukalo do kraje. Petr koukal na Mikádo. Sbíral odvahu pokračovat v hovoru. Líbila se mu.
„Promiňte. Omlouvám se. Je to blbec, ale kamarád. Vyjeli jsme na rajz. Odpočinout si a srovnat myšlenky.“
Mikádo sledovalo krajinu. Petr pokračoval.
„A vy jste odkud? A co že sama?“
Mikádo k němu stočilo pohled.
„Nejsem sama. Kamarádky přijedou zítra.“
„A odkud jste?“
„Z Ústí. Z Ústí nad Labem. Mimochodem, ten obraz se jmenuje Smečka při lovu a namaloval ho roku 1957 místní malíř Jiří Jindřich. Žádný naivista, ale akademik.“
Petr vytáhl obočí v údivu.
„Vy jste odbornice?“
„Ne. Přečetla jsem si cedulku pod obrazem.“
Petr se rozesmál na celé kolo. Usmálo se i Mikádo. Povzbuzen úsměvem Petr pokračoval.
„Omlouvám se, nepředstavil jsem se. Petr Kalan.“ Vstal a lehce se uklonil. Pohledy se setkaly a Petr měl na okamžik pocit, že okolní hovory utichly. Neuhnul. Hleděli si do očí přesně o čtyři vteřiny déle, než bylo společensky nutné. Se zatajeným dechem čekal na reakci. Věřil, že ho nenechá stát v trapné póze. Nenechala. Usmála se.
„Jana Zábranová.“ a nabídla mu ruku.
Po půlnoci Petr Janu doprovodil, ale pozvání na pokoj nedostal. Lííbila se mu. Nemohl na ni přestat myslet. Měl pocit, že se zamiloval. Ona se rozváděla, a proto ji kamarádky vzaly… taky vlastně na rajz. Na zítra si s ní domluvil společný výlet. Takže vlastně rande. Ona je skvělá, říkal si Petr v duchu. Usínal s pocitem setkání se štěstím.
Nad ránem se mu chtělo močit. Ke svému překvapení na chodbičce potkal dámu v kloboučku, která potichu, s lodičkami v rukách, zavírala dveře Radkova pokoje.
„Dobrý den,“ špitla, „vlastně, na shledanou.“
Nabídka se střetla s poptávkou. Dakota našla svoji ranvej.
Jan Vávra
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Jan Ziny Vávra
z Cikánského Údolí pod Boubínem