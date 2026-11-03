Kocour, tchán a milenec
Byl večer. Sychravý večer listopadu. Stromy už byly bez listí, a díky tomu bylo skrz park vidět na osvětlené domky přes ulici. V jednom z nich trčela z malého záchodového okénka pod střechou polovina postavy. Milanovi Šmídovi bylo trapně. Doufal, že nepůjde nikdo kolem, a když už půjde, že si ho nevšimne. Prodával v Elektru ve městě, a byl tak poměrně známý. Bál se ostudy.
Kocour Denis, jak mu říkali, vykonával pravidelnou teritoriální obchůzku. Nezvyklý jev ho zarazil. Proč ten tvor nevyskočí?
Růžena Drahokoupilová byla věčně sama. Syn byl na internátě a dcera v pubertě se doma taky moc nezdržovala. Když nepřespávala u některé z kamarádek nebo u svého přítele, byla zalezlá ve svém pokoji a se svojí prudící stárnoucí Mutr, jak jí říkala, chtěla trávit co nejméně času. Její manžel jezdil kamionem po Evropě a minimálně tři noci v týdnu nebyl doma. Cítila, že jí v životě něco chybí, že jí ujíždí vlak, že chce ještě něco zažít. A tak teď měla chlapa zaklíněného v okénku záchodu. A před dveřmi tchána s tchyní.
Milan byl rozvedený bez stálé partnerky. Občasnou potřebu řešil různě. Tvrdil, že se mu to vyplatí, protože mít ženskou doma je daleko dražší a cena svobody se nedá vyjádřit penězi. Nikdy nebyl žádný záletník a tohle byl nějaký omyl. Růžena se mu líbila a pozvala ho k sobě. Vyměnili si spolu pár vroucích polibků, došlo na vzrušivě ohnivá pohlazení, ale v momentě, kdy se chystali si to užít se ozval domovní zvonek.
„Otevři! Otevři, my víme, že jsi doma. Otevři! Koho tam máš?“ následoval za cvrkotem zvonku zuřivý hlas starého muže.
Jeho ruce tiskly její prsa. Wau! Ještě není tak stará. Byl to slastný pocit, vyvolávat touhu v cizích mužích. Pro Růženu to byl doping. Byl to lék na její stárnutí, na pocit vyhoření. Byla to léčba deprese a pocitu nepotřebnosti. Milan byl rozvedený a toužící, nebyl lakomý a byl pozorný. Nikam se nehnal. Dlouze se líbali a dlouze se mazlili. Vzrušovala ji tahle dlouhá předehra, a to bylo štěstí, protože když zaslechla zvonek a hlas tchána, byli oba ještě oblečení. Milan chtěl skákat z okna, ale Růžena ho strčila na záchod. Za ním hodila boty z předsíně.
Denis seskočil na hranici dříví pod záchodovým oknem. Ten tvor v okně ho sledoval. Tady obvykle jeho obchůzka končila. Ještě seskočit dolů k okénku od sklepa, a pak hurá na teplé místečko na bojleru. Vtom zaslechl mužský hlas. Trhl sebou a zůstal stát.
„Tss, tss. Haló, potřebuješ pomoc?“ ozvalo se někde za plotem ze tmy.
Milan mžoural do světla veřejného osvětlení.
„Tady.“
Zpoza stromu se vyloupla postava a zamávala na Milana. Nečekala na odpověď. Přelezla plot a vyšplhala na hranici polen.
„No, ty vole. Jak ses tam šprajcl?“
„Já jsem...“
Milan se zarazil.
„Pššt, ticho.“
Z předsíně byla slyšet hádka. Oba znehybněli.
„No tak se podívej do ložnice. Provětrej peřiny, když mi nevěříš!“ křičela Růžena.
„Dělej, dělej, zaber,“ hecoval Milana neznámý chlap.
„To nejde. Nemám žádnou oporu.“
„To zvládnem.“
Chlap zabral, Milan se vzepřel rukama o zeď a oba se svalili na hranici dřeva.
„Kdo je tam?“ křikl tchán.
Odstrčil Růženu a hnal se na záchod, odkud se ozval šramot. Nikdo tam nebyl. Dole u zdi stálo vysazené okénko.
„Ty máš vysazené okénko?“
„Jo, chtěla jsem ho umýt a už mi tam nešlo nasadit. Dá ho tam Zdeněk, až se vrátí.“
„Tady někdo byl, někdo je venku.“
Kocour Denis byl na lidi zvyklý, vždy ho rádi pohladili, a tak došel k těm dvěma ležícím postavám, aby si k nim čichl a ujistil se, co jsou zač, když jsou na jeho trase. Ten cizí chlap po něm chňapl a hodil do okénka záchodu. Dopadl na hlavu tchána. Vyplašený kocour se nechoval zrovna uctivě a několikrát sekl drápky, pak je zaryl do zad, skočil na zem a zmizel pod botníkem v předsíni.
„Zpropadená kočka! Hergot!“ zaklel tchán a utíral si krvavé šrámy na hlavě a obličeji.
Chlapi využili zmatku, seskočili z hranice a přelezli plot.
„Já jsem Jirka Mošt. Ahoj.“
„Milan Šmíd. Dík.“
„Já tě znám, ty prodáváš v Elektru. Pojď, skočíme si na jedno.“
„Nemůžu. Nemám boty a mám tam auto.“
„Kde máš boty?“
„No, někde na tý hranici. Vyhodil jsem je oknem, než jsem se tam zacpal.“
„Ser na boty, tak půjdeme k nám a já ti nějaké půjčím.“
„Prosím tě, to ty chodíš po vsi jen tak a konáš dobro?“
„Ne, já bydlím kousek a šel jsem kolem do hospody. No a v týhle situaci jsem byl přesně před měsícem.“
„Taky jsi se zaklínil na záchodě?“
„Ne. Byl jsem do rána zamčený v garáži. Ona je Růženka veselá holka. S ní se nikdo nenudí. Uvidíš v hospodě, tam ji zná každý.“
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Blog v celku o ničem, ale snažím se. Nechá se.
Jan Ziny Vávra
z Cikánského Údolí pod Boubínem