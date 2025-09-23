Kde to bylo pěkné
Dokázali se milovat.__Všude.
Postelová klasika, zahradní exotika,__ v obýváku, v kuchyni na lince,__ ve sklepě dvakrát na stojáka,__ za dveřmi, před dveřmi, na dveřích,__ v zablácených botách, ve flanelové košili,__ v růžové spodničce, s vyholenou hlavou,__ v křoví, za křovím, v Nymburce,__ na dálnici D8 a pod dálnicí D1,__ ve zkušební kabince H&M,__ v pavilonu opic,__ na vrcholu rozhledny,__ pod hladinou vířivky.
Dokázali se milovat všude,__ jen ne v srdci dost silně.
Do dnes vzpomínají,__ kde všude to bylo pěkné.
Jan Vávra
Pokání - pouť na Svatou Horu II. část
Předevčírem jsme seděli za stolem hned před výčepem, dnes usedáme do posledních lavic v kostele. Tento zajímavý úkaz mě, jako dítěti, vysvětloval tatínek. Bůh je všude, proto je jedno, kde sedíš.
Jan Vávra
Myštický zázrak - pouť na Svatou Horu, I.část
Ano, byli jsme vetřelci, seděli jsme na jejich návsi, vařili jsme na jejich studni. Třeba mají hlad, nebo jdou na autobus, asi nás nechtějí zabít a někde zahrabat. Napadalo nás mnoho dalšího. Lidé přišli blíž.
