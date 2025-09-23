Kde to bylo pěkné

Pokusil jsem se vložit sem verše, ale řádky jsou daleko od sebe. To nechci - vypadá to divně. Proto je mezi verši podtržítko, místo aby byl každý na vlastní řádce. ________________________Vzpomínejte, kde všude jste to měli pěkné.

Dokázali se milovat.__Všude.

Postelová klasika, zahradní exotika,__ v obýváku, v kuchyni na lince,__ ve sklepě dvakrát na stojáka,__ za dveřmi, před dveřmi, na dveřích,__ v zablácených botách, ve flanelové košili,__ v růžové spodničce, s vyholenou hlavou,__ v křoví, za křovím, v Nymburce,__ na dálnici D8 a pod dálnicí D1,__ ve zkušební kabince H&M,__ v pavilonu opic,__ na vrcholu rozhledny,__ pod hladinou vířivky.

Dokázali se milovat všude,__ jen ne v srdci dost silně.

Do dnes vzpomínají,__ kde všude to bylo pěkné.

Autor: Jan Vávra | úterý 23.9.2025 21:25 | karma článku: 0 | přečteno: 25x

Jan Vávra

  • Počet článků 3
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 87x
Jehličí stříbrného smrku pěkně píchá.
Blog v celku o ničem, ale snažím se.
Mám sem napsat minimálně 100 znaků.
Teď jich je 130.

