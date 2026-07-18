DROBKOVY KULKY
I.
Mraky nad krajinou se vzhlížely v Máchově jezeře a překážely slunci, když si chtělo v zrcadle vodní hladiny upravit make-up. Štíhlé nohy ve sportovních elasťácích a bílých pseudosportovních botách na vysoké platformě trucovitě sklouzávaly po širokých černých břidlicových kamenech na stezce dolů z hradu Bezdězu. Krátký ohon vlasů barvených do blond vykukoval z pod kšiltovky a vztekle se pohupoval v rytmu nebezpečné chůze plné kamení, schodů, štěrku, a hlavně pořád strmě z kopce dolů, bez možnosti přidržet se zábradlí. Nahoře na hradě profukovalo, ale tady pod hradem bylo bezvětří a neskutečné horko. Hrad zavřeli v pět hodin a Monice Blábolilové už neprodali vstupenku a nepustili ji dovnitř ani na první nádvoří, přestože byl hrad plný lidí. „To jsou účinkující. Ti tady přespávají,“ řekla kustodka kontrolující lístky před hrtadem. Pokusila se domluvit s nimi, aby jí vzali mezi sebe, mezi účinkující, aspoň na chvilku, že si jen prohlídne hrad, udělá pár fotek a hned zmizí. Neměli kousek srdce ani empatického porozumění.
A to se Monika hnala celou cestu z Prahy, aby se stihla dnes na nádvoří hradu Bezděz vyfotit. Jinak nesplní výzvu a bude ve své sociální bublině kamarádek za outsidera. Ve vsi pod Bezdězem už byla ve tři hodiny. Jenže do ní je zákaz vjezdu a parkovat se musí už pod vesnicí. A všechno do kopce. Když vyšlápla do vsi, musela si dát espresso a okurkovou limonádu na osvěžení. Všimla si, že tady normálně auta jezdí i parkují a podle značek asi všechno nebudou místní. Ba co víc, na konci vesnice další značka, velká jak těhotná slonice – zákaz vjezdu všech vozidel a na konci té cesty stála motorová vozidla, zaparkovaná pěkně u první brány hradu. Nechápala, že byla tak poddajná a uposlechla všech značení, když je to ostatním úplně fuk. Na hrad se vyšplhala po té hrozné cestě pozdě. Kdyby aspoň udělali normální cestu, nebo schodiště, nebo výtah, nebo lanovku. Takhle dorazila zpocená a na hradě jí ani latté neudělali, protože prý patří pod národní památkový ústav a kafe vařit nesmí. Strašný zážitek. To na svém instagramovém účtu musí pořádně rozmáznout.
II.
Kapitán Kamil Kalíšek se těšil na volný víkend. Sice ještě neměl nic konkrétního v plánu, ale chtěl vzít rodinu někam na výlet. Služba mu za chvíli končila a proběhla docela klidně. První týden v červenci býval vždy všeobecně ve znamení klidu. Oznámení operačního důstojníka, že z hradu Bezdězu po oznamovatelce někdo střílel ho zbavilo nálady. Ještě hodinu to mohlo vydržet, než se vystřídá směna, ale ďábel si vybírá pečlivě tak, aby zkazil náladu. Šest policistů v neprůstřelných vestách vyrazilo na horu na Bezděz. Autem se dostali jen k první bráně a dál museli po svých. Potili se v neprůstřelných vestách, helmách a rukavicích. U druhé brány kapitán Kamil Kalíšek sundal oproti vší bezpečnosti helmu podíval se na štíhlou věž hradu a zaklel: „Hergot, proč ty hrady stavěli na tak strmých kopcích. Vždyť se tam nedá vylézt. Kdo to dobýval byl magor.“ Když zdolávali poslední otáčku před vstupem do hradu, schovali mraky slunce za svá záda, protože chtěli vidět, jak zásahová jednotka bude dobývat uzamčenou bránu přepevného hradu.
III.
Mnich Ignác seděl u okna jedné místnosti purkrabství, popíjel kávu a kouřil, když v tu do místnosti vtrhl rozčílený křižák Petr. „To nejni normální, tuto. Ten Drobek se zbláznil. Teď bude z toho akorát průser. Já s tim nesouhlasím, s tutim. Nemám ty palné zbraně rád. Představ si, von tam střílel. Volal kastelán, že nějaké ženské lítaly Drobkovo kulky kolem hlavy. To je na hovno, tuto. To se nemělo stát. Teď sem jede policie. To bude průser. No to jedeme domu. To nás rozeženou.“
„Co? Voni tam, stříleli vostrý? No to je vůl. Ale, to bude v klidu. Jak znám Drobka, bude chtít jasný důkaz. Nejdřív tu kulku musí najít. Není kulka. Není důkaz. Té ženě mohla na hlavu spadnout šiška. Drobek bude bukovat a zapírat. Ten se z toho vylíže. Bude tvrdit, že nevěděl, že není nahlášeno, že se tu bude střílet. Že měl za samozřejmé, že to nahlásil kastelán. Uvidíš. Já ho znám. Peťo, o tom, že Drobkovo kulky lítaly nějaký ženský kolem hlavy, jsem měl jinou představu.“
„Ignáci, si prase. Jak na tuto můžeš myslit v tutej situaci. Hele, už sem dou. Dívej.“
Mnich s křižákem sledovali z okna blížící se v tom horku, a do toho kopce, plížící zásahovou jednotku police s velkými rozestupy a helmami dole, konající četná zastavení.
IV.
Nádvořím hradu se nesla různá volání, jedno přes druhé: „Přineste ty hranoly, zapřeme vrata.“ „Doneste lavice, tady uděláme zátaras.“ „Dejte vařit vodu a ten volej, co je u kuchyně.“ „Myslíš ten litr oleje? A nebude to málo, bratře?“ „Máme tu jídlo na čtyři dny, když snížíme příděly, vydržíme i čtrnáct dní.“ „A pak...“ „Pak sníme psy“ „Jaký psy?“ „To je z Cimrmanů, z dobývání severního pólu, když jim došlo jídlo, tak chtěli sníst psy.“ „Ale my psy nemáme.“ „To oni taky ne, proto chtěli sníst Varleho.“ „Tak sníme tady Pepíka, našeho nováčka, je mladej, nebude tuhej, tři dny na něm vydržíme.“ „Ale nesníst ho najednou, ať může zbytek spřežení ještě táhnout.“ „Když se Drobek postaví s pavézou tady do tý branky a my ho ze zadu zapřeme ramenem, nemůže nikdo projít.“ „Vy dva s arkebuzama nahoru do věže.“ „Vezměte někdo ten prach.“
„Buch! Buch! Buch! Buch!“ ozvalo se bušení na vrata.
Nastalo ticho.
„Jménem zákona, otevřete tu zasranou bránu!“
Ticho na nádvoří se prohloubilo. Prolomil ho až Vojta nesmělým hlasem: „Tak? Já bych šel? Odemknout?“
„Běž, Vojto. Ale opatrně. Vodemkni a hned uhni stranou, ať se ti nic nestane, až vtrhnou dovnitř“ odsouhlasil Drobek, náčelník výpravy.
Dvacet zbrojnošů, tři ženy, mnich, kovář a kovářka sledovali Vojtu z Kopců Páně, jak odemkl bránu, která se vzápětí otevřela dovnitř. Vojta se postavil stranou, takže dveřní křídlo jej zakrylo.
V.
„Máte štěstí, že jste dobrovolně otevřeli, protože jinak. Jinak bychom šli domu. Kdo by tohle dobýval. Leda magor.“
„No my se vomlouváme, kapitáne. Já sem nevěděl, že to kastelán nenahlásil. Měl sem za to, že když si nás pozval, že rovnou nahlásí na policii a vobecním ouřadě, že se tu bude střílet. My sme museli voprubovat zbraně, zítra jedeme na vostro a to víte. Bezpečnost především.“
„Hmm. Slušná sbírka hlavní. Pušky a pistole znám, ale tohle, to je ta píšťala? A to je hákovnice? Můžeme provést zkušební výstřel?“
„No jistě. Hele Vrabčáku naláduj tady kapitánovi píšťalu a hákovnici.“
„Hmm, Takže nepoužíváte žádnou munici, jen černý prach a ucpávku. Ucpávka je z čeho?“
„My používáme toaletní papír. Vidíte. Tady se dá zátravka. Nasype se prach do hlavně, dá se kousek toaleťáku a utemuje. No a pak se to doutnákem odpálí.
„A to je všechno, co tu máte?“
„Jo, píšťaly, hákovnice, tady jsou křesadlovky a tohle jsou perkusní. Jo, a pak ještě máme dělo.“
„Vy máte i dělo?“
„Jo. Maximu Bombardu. Hmoždíř, který byl schopen vystřelovat 150 kilové žulové koule. Náš velký miláček. Vrabčáku, dotáhni Maximu bombardu.“
Tři zbrojnoši ze stanu začali táhnout za provaz.
„Takové dělo táhlo vždy spřežení statných volů.“
„Hej, dva. Hej, dva, Hej, dva.“ Ze stanu se na světlo před kapitána dostalo dělo o velikosti asi 20x15 centimetrů.“
„Pozor, bude rána,“ zařval Vrabčák a přiložil doutnák. Chlapi rychle zalehli a uši si přitiskli dlaněmi. Kapitán ovlivněn okolím si taky zakryl své slechy. Ozvalo se strašlivé, tiché, malé: „Pšouk.“
„Hmm, Maxima Bombarda. To je dobrý.“ Usmál se kapitán. „Vy tu jste zítra a pozítří?“
„Jo. A ještě v pondělí.“
„Tak to já sem vezmu rodinu. Jsem zvědavý na vaše vystoupení.“
„Přiďte, veliteli. Vemte to jako kontrolu a pustíme vás zadarmo. Děti dostanou dárek.“
„Hmm. Tak já přijdu. Zítra nezapomeňte nahlásit, že se tu bude střílet. Normálně stačí na 158. Ať o tom operační ví a nejsou zase problémy. Aby zase nějaká pipina nevolala, že po ní někdo střílí.“
VI.
Policisté odešli. Vojta uzamknul hrad. Kovář vytáhl medovinu a na hrad padla tma. Na instagramovém účtu Moniky Blábolilové se objevil hrůzyplný příspěvek, jak se na ní z hradu Bezdězu snesla strašlivá palba. Jak jí létaly kulky kolem hlavy a ona vyvázla sotva s holým životem, a to všechno proto jen, že se chtěla domluvit na prohlídce hradu. Ti arogantní šermíři ji však hrubě vykázali a když jim vynadala a pohrozila stížností na patřičné úřady, tak ji chtěli zlikvidovat, aby mlčela. Dělat investigativní žurnalistiku je fakt o život. Lepší reklamu nemohla těm třem dnům Bezdězu udělat. Podle kastelána došlo na hrad i v tom nepříjemném deštivém počasí o třetinu více lidí než obvykle.
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Blog v celku o ničem, ale snažím se. Nechá se.
Jan Ziny Vávra
z Cikánského Údolí pod Boubínem